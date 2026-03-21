Андрей Школьников: Подготовка Идеального шторма
Доминирующим сюжетом для практически всего Восточного полушария в ближайшие годы станет противостояние США и Китая. Вне зависимости от выбранной формы (прямое вооружённое столкновение, торговая блокада, война троянского типа и т.д.) тяжело будет всем вокруг, слишком велик масштаб и высока плотность связей. В рамках инерционного сценария США продолжат владеть стратегической инициативой, а Китай будет отбиваться, не обладая достаточной волей, ресурсами и глубиной стратегического мышления для навязывания своей игры. В этих условиях от США не стоит ждать прямых и фронтальных ударов, уже проявленная стратегия загонной охоты оптимальна.
Бой боксеров или схватка борцов тяжеловесов сильно отличается от аналогичного столкновения легких весов, а если добавить к этому экзистенциальный характер противостояния, когда никакой победы по очкам, вряд ли будет много желающих сводить всё к открытому размену ударами. Элиты США прекрасно понимают – война неизбежна, стоит только им начать уходить, как вакуум власти и влияния тут же будет занят китайцами, которые спят и видят своё становление хозяевами мира.
Проект «Один пояс – один путь», который многие ошибочно называют «Новым шёлковым путём», делая акцент на транспортную связанность, на самом деле является формированием китайского панрегиона / мир-системы, с перспективой становления Поднебесной мировым центром вместо США. Никакой тайны и непонимания этого нет, межпартийный консенсус о недопустимости подобного развития событий сформировался ещё в 2010-е гг. Против Пекина начали загонную охоту, цель которой – максимальное ослабление.
Когда необходимо не просто пошатнуть позицию, а надо свалить сильную фигуру, властную группу, компанию или целое государство стараются не устраивать открытых войн, а начинают ударами исподтишка ослаблять и разрушать опоры противника, делая его положение слабым и хрупким, выбивая ключевые элементы. Для примера, в рамках аппаратной борьбы начинают не с лидера, обладающего политическим и социальным капиталом, а с компрометации, изоляции, удаления доверенных лиц. Не важно, будут ли они заместителями, помощниками, водителями или рядовыми сотрудниками. Необходимо лишить индивида поддержки верных людей, снижая контроль над процессами, делая среду вокруг него агрессивной.
В отношении сильных стран-противников стратегия схожа, прямое столкновение дорого стоит, а откровенные и последовательные пакости могут довести ситуацию до кипения. После чего резьбу сорвёт раньше времени, или наоборот, произойдёт осмысление происходящего и случится прыжок за флажки. Политика США в отношении Китая ведёт не столько к созданию проблем здесь и сейчас, она подтачивает основы его в будущем, лишая союзников и поддержки, делая ситуацию опасной, ломкой и непрочной по всем направлениям, чтобы один точный и выверенный удар породил Идеальный шторм, который нельзя было бы остановить.
Когда противостояние в начале 2026 г. между США и Ираном называют идеальным штормом, то смысла в этом столько же, как в использовании выражения Третья мировая война для этого конфликта. Стороны в любой момент могут прекратить борьбу, да и сделают это, так как потенциала и ресурсов для поддержания заданного высокоинтенсивного темпа нет, как нет и смысла. Контролируемое обрушение называется демонтажом, здесь именно оно.
Если в ближайшее время США и Китай начнут войну, она может стать смертельной для обоих, баланс условной битвы за Тайвань окажется отрицательным для всех. США идут к тому, чтобы создать условия, когда в любой момент и без раскачки:
️Персидский залив начнёт пылать, несколько лет нефть и газ не будут поступать на мировые рынки;
️Малаккский пролив и другие узкие места судоходства перекроют инсургенты с беспилотными катерами;
️маршрут через Пакистан окажется перекрыт активностью пуштун и белуджей;
️в отношении китайской диаспоры в Юго-Восточной Азии и Индонезии начнутся погромы;
️Средняя Азия заполыхает от исламистского бунта и потери государственности;
️Россия окажется ограничена в наращивании поставок нефти и газа (США были бы счастливы совсем прекратить поставки, но не смогут и скорее всего смирятся);
️и др.
Для прогнозирования совсем не нужны мистические практики, камлания и поиски жемчужин в кучах информационного мусора, зачастую хватает стратегической позиции и взгляда в логике «if I were you». Большую и толстую панду хотели бы есть по частям, но она будет сопротивляться, пусть китайцы и не самые лучшие бойцы, но если они упираются и принимают бой, то не жалеют ни своих, ни чужих. Про этот этнокультурный момент многие стали забывать, а зря, совсем недавняя история Второй мировой войны – наглядный пример.
Из этого следует простой и логичный вывод – надо постепенно ослаблять внешние позиции, не ломать окончательно, а подвешивать проблемы. США нет необходимости добиваться полного прекращения функционирования Персидского залива здесь и сейчас, им выгодно ослабить опоры и несущие конструкции Поднебесной, для верности заложив взрывчатку. Аналогичная позиция в отношении других слабых мест. Если они посчитают, что Среднюю Азию получится взорвать легко и предотвратить это не получится, её не будут трогать до часа X, сохраняя иллюзию, что ружьё не будет стрелять. Однако, если регион будет производить впечатление устойчивой системы, качать станут заранее.
Идеальный шторм с точки зрения США – когда положение Китая обрушится, словно сходящая с гор лавина или правильно выстроенные костяшки домино. Добиться такого идеального расположения у них не выйдет, но стараться будут. К военным действиям с Ираном готовились несколько недель, перебрасывая войска, параллельно ведя переговоры и создавая иллюзию возможности договориться. Китайский вектор увидим за много месяцев до начала.
Стоит отметить, что ничего нового в стратегии удушения нет, западные «фабрики мысли» и представители властей годами открыто говорили о подобной политике в отношении России. Китай помог нам выстоять, разрушив кольцо и показав пример другим, пусть и из прагматичных соображений. Мы тоже будем ему помогать, не больше и не меньше, чем они нам, также совершенно прагматично. Идеи о снятии санкций с российской нефти хорошо укладываются в стратегию США, чем больше её законтрактуют Индия, Европа и другие, тем меньше в критический момент достанется Поднебесной.
И, да, Китай на порядок более сложный объект чем Иран, ослаблять его будут тщательно, загонная охота продолжится, практически любое негативное событие в мире США будут стараться превращать в оружие против своего основного противника…
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Главный сюжет ближайших лет — системное противостояние США и Китая, которое затронет почти всё Восточное полушарие. - Автор считает, что США сохраняют стратегическую инициативу, а Китай в инерционном сценарии в основном вынужден обороняться. - Прямой войны США постараются избегать: предпочтительнее стратегия «загонной охоты» — постепенного ослабления противника через удары по опорам, союзникам, логистике и уязвимостям. - Проект «Один пояс — один путь» трактуется не как просто транспортная сеть, а как попытка создания китайского панрегиона и будущего мирового центра силы. - Американская стратегия, по мысли автора, направлена не столько на немедленное поражение Китая, сколько на подготовку условий для будущего системного обрушения — так называемого «идеального шторма». - В качестве потенциальных точек давления названы: - Персидский залив, - Малаккский пролив, - маршрут через Пакистан, - китайская диаспора в Юго-Восточной Азии, - Средняя Азия, - ограничение поставок российских энергоресурсов в Китай. - Конфликт США и Ирана автор считает не «идеальным штормом», а скорее контролируемым демонтажом, то есть локальным и управляемым кризисом. - Автор полагает, что война США и Китая будет готовиться заранее, и признаки эскалации можно будет увидеть за месяцы до открытой фазы. - Россия, по этой логике, будет помогать Китаю прагматично, так же как ранее Китай помогал России. - Общий вывод статьи: США будут превращать любые мировые кризисы в инструменты давления на Китай, стараясь создать каскад уязвимостей.
Подробный анализ
1. Центральная идея: не удар в лоб, а разрушение средыСильная сторона текста — в том, что он описывает геополитику не как шахматную доску, а как сложную систему зависимостей. Это важное наблюдение. В современном мире державы редко побеждают только танками и авианосцами; чаще они выигрывают через: - финансы, - логистику, - санкции, - дестабилизацию периферии, - контроль над потоками ресурсов, - влияние на союзников и нейтральные страны. Здесь уместна аналогия с медициной: иногда организм убивает не прямой удар, а системное нарушение кровоснабжения, иммунитета и обмена веществ. Автор именно так и видит стратегию США в отношении Китая: не столько «сломать сразу», сколько сделать систему хрупкой. Это не лишено логики. История действительно знает много примеров, когда крупные державы ослаблялись не в генеральном сражении, а через цепочку периферийных кризисов.
2. Образ «идеального шторма» как метафора системного обрушенияПожалуй, главное понятие статьи — «идеальный шторм». В аналитическом смысле это не просто война, а совпадение сразу нескольких кризисов, которые усиливают друг друга: - энергетический, - транспортно-логистический, - этнополитический, - регионально-военный, - социальный, - сырьевой. Это похоже на эффект домино или на отказ сложной инженерной системы, когда выходит из строя не один узел, а сразу несколько взаимосвязанных контуров. В кибербезопасности это можно сравнить не с фронтальной DDoS-атакой, а с многоуровневым компрометированием инфраструктуры: сначала ломают доверенные каналы, затем маршрутизацию, затем питание, затем резервы. С этой точки зрения статья интересна: она предлагает смотреть на будущий конфликт не как на «битву за Тайвань» в узком военном смысле, а как на борьбу за устойчивость глобальной архитектуры.
3. Где статья убедительна
а) В признании взаимозависимости мираАвтор прав в одном важном пункте: конфликт США и Китая не может быть локальным. Масштаб экономических, производственных и морских связей таков, что потрясёт всех.
б) В понимании косвенных методов борьбыСовременные державы действительно всё чаще действуют через: - санкционное давление, - подрыв цепочек поставок, - работу с прокси-акторами, - дипломатическое окружение, - контроль над критическими узлами мировой торговли.
в) В оценке уязвимости Китая по ресурсам и логистикеКитай очень силён индустриально, но его сила во многом держится на: - морских коммуникациях, - доступе к сырью, - стабильности внешних рынков, - внутренней социальной управляемости. Это делает его не слабым, но структурно уязвимым. У больших систем часто именно так: чем они мощнее, тем больше зависят от бесперебойности среды.
4. Где в статье есть спорные моментыТеперь к более критической части. Истина, если говорить честно, редко живёт в цельной и красивой схеме. А статья очень цельная — и именно поэтому местами уязвима.
а) США представлены слишком монолитноАвтор пишет так, будто существует единый, ясный, почти безошибочный стратегический субъект «США», который последовательно ведёт долгую охоту. На практике американская политика — это смесь: - межэлитной конкуренции, - смены администраций, - конфликта корпораций, - давления союзников, - внутренней поляризации, - краткосрочных электоральных циклов. Да, стратегия сдерживания Китая существует. Но превращать её в образ почти безупречно рациональной игры — это уже некоторый геополитический идеализм. И это иронично: материалистическая на вид аналитика иногда грешит скрытым идеализмом, когда государству приписывают почти метафизическое единство воли.
б) Китай может быть не только объектом, но и субъектомАвтор делает акцент на том, что Китай отбивается и не навязывает свою игру. Это лишь частично верно. Китай: - строит альтернативные институты, - диверсифицирует логистику, - развивает сухопутные коридоры, - укрепляет флот, - наращивает технологии, - работает с Глобальным Югом, - перестраивает финансовые механизмы. Да, у Китая есть ограничения. Но изображать его скорее как крупную, но пассивную «панду», которую ведут к капкану, — значит недооценивать долгую китайскую стратегическую культуру.
в) Риск переоценки управляемости хаосаСтатья исходит из идеи, что кризисы можно достаточно точно подвесить, а потом активировать в «час X». В реальности хаос редко слушается создателя. Это старая проблема имперской политики: силы, которые используются как инструмент, потом начинают жить своей жизнью. История XX и XXI века постоянно это показывает. Поддержанные радикалы, спровоцированные конфликты, санкционные режимы, торговые войны — всё это часто бьёт и по инициатору. Сложные системы напоминают не механизм часов, а экосистему: можно запустить процесс, но нельзя полностью контролировать его траекторию.
5. Психологический слой текстаВ статье чувствуется не только аналитика, но и определённая антропология власти: сильного противника не бьют в лоб, его изолируют, лишают опоры, создают вокруг него агрессивную среду. Это сравнение с аппаратной борьбой удачное. На психологическом уровне это очень похоже на: - токсичную групповую динамику, - стратегию социальной изоляции, - разрушение опор личности перед прямым ударом. И здесь возникает более широкий философский мотив: любая большая система уязвима там, где она начинает верить в устойчивость своего образа. Человек идеализирует отношения, государство — свою мощь, империя — незыблемость правил. Но реальность любит проверять опоры, а не лозунги. В этом смысле статья попадает в важную истину: опасность возникает не только от силы врага, но и от собственной зависимости от сложного порядка.
Подробный выводСтатья Андрея Школьникова предлагает цельную геостратегическую модель: США не стремятся к немедленной лобовой войне с Китаем, а последовательно создают условия для будущего каскадного кризиса, который должен ударить по логистике, энергетике, союзникам и периферийным зонам китайского влияния. Это не бессмысленная паника и не чистая конспирология; в её основе лежит вполне рациональная мысль о том, что в эпоху глобальной взаимозависимости большие державы борются прежде всего за устойчивость систем, а не только за территорию. Сильнее всего текст там, где показывает: - косвенный характер современной борьбы, - роль узких мест мировой экономики, - значение периферии для судьбы центра, - уязвимость Китая как сверхсвязанной системы. Однако статья местами чрезмерно линеаризует реальность. Она предполагает высокий уровень стратегической цельности США и относительную реактивность Китая, тогда как реальная мировая политика гораздо менее управляемая. Геополитика вообще часто напоминает попытку дирижировать оркестром во время землетрясения: да, у кого-то есть палочка, партитура и план, но пол под ногами всё равно дрожит у всех. Практический смысл текста не в том, чтобы принять его как окончательный прогноз, а в том, чтобы увидеть важный принцип: большие конфликты созревают не в момент первого выстрела, а в момент, когда система теряет запас прочности. Если смотреть так, то вопрос не только в том, будет ли война США и Китая, а в том, какие именно опоры мировой системы уже сейчас становятся хрупкими: - энергетические маршруты, - морская торговля, - транзитные коридоры, - устойчивость стран-посредников, - этноконфессиональные узлы, - сырьевая архитектура. И, возможно, самый трезвый урок статьи в том, что мир всё меньше похож на пространство отдельных конфликтов и всё больше — на единый нервный организм, где боль в одной точке отзывается судорогой в другой. Но тогда возникает более глубокий вопрос: если каждая держава строит стратегию, исходя из собственной правды и страха утраты будущего, то где проходит граница между реалистичной защитой своих интересов и самосбывающимся созданием той катастрофы, которой все якобы пытаются избежать?