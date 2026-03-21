Доминирующим сюжетом для практически всего Восточного полушария в ближайшие годы станет противостояние США и Китая. Вне зависимости от выбранной формы (прямое вооружённое столкновение, торговая блокада, война троянского типа и т.д.) тяжело будет всем вокруг, слишком велик масштаб и высока плотность связей. В рамках инерционного сценария США продолжат владеть стратегической инициативой, а Китай будет отбиваться, не обладая достаточной волей, ресурсами и глубиной стратегического мышления для навязывания своей игры. В этих условиях от США не стоит ждать прямых и фронтальных ударов, уже проявленная стратегия загонной охоты оптимальна.

Бой боксеров или схватка борцов тяжеловесов сильно отличается от аналогичного столкновения легких весов, а если добавить к этому экзистенциальный характер противостояния, когда никакой победы по очкам, вряд ли будет много желающих сводить всё к открытому размену ударами. Элиты США прекрасно понимают – война неизбежна, стоит только им начать уходить, как вакуум власти и влияния тут же будет занят китайцами, которые спят и видят своё становление хозяевами мира.

Проект «Один пояс – один путь», который многие ошибочно называют «Новым шёлковым путём», делая акцент на транспортную связанность, на самом деле является формированием китайского панрегиона / мир-системы, с перспективой становления Поднебесной мировым центром вместо США. Никакой тайны и непонимания этого нет, межпартийный консенсус о недопустимости подобного развития событий сформировался ещё в 2010-е гг. Против Пекина начали загонную охоту, цель которой – максимальное ослабление.

Когда необходимо не просто пошатнуть позицию, а надо свалить сильную фигуру, властную группу, компанию или целое государство стараются не устраивать открытых войн, а начинают ударами исподтишка ослаблять и разрушать опоры противника, делая его положение слабым и хрупким, выбивая ключевые элементы. Для примера, в рамках аппаратной борьбы начинают не с лидера, обладающего политическим и социальным капиталом, а с компрометации, изоляции, удаления доверенных лиц. Не важно, будут ли они заместителями, помощниками, водителями или рядовыми сотрудниками. Необходимо лишить индивида поддержки верных людей, снижая контроль над процессами, делая среду вокруг него агрессивной.

В отношении сильных стран-противников стратегия схожа, прямое столкновение дорого стоит, а откровенные и последовательные пакости могут довести ситуацию до кипения. После чего резьбу сорвёт раньше времени, или наоборот, произойдёт осмысление происходящего и случится прыжок за флажки. Политика США в отношении Китая ведёт не столько к созданию проблем здесь и сейчас, она подтачивает основы его в будущем, лишая союзников и поддержки, делая ситуацию опасной, ломкой и непрочной по всем направлениям, чтобы один точный и выверенный удар породил Идеальный шторм, который нельзя было бы остановить.

Когда противостояние в начале 2026 г. между США и Ираном называют идеальным штормом, то смысла в этом столько же, как в использовании выражения Третья мировая война для этого конфликта. Стороны в любой момент могут прекратить борьбу, да и сделают это, так как потенциала и ресурсов для поддержания заданного высокоинтенсивного темпа нет, как нет и смысла. Контролируемое обрушение называется демонтажом, здесь именно оно.

Если в ближайшее время США и Китай начнут войну, она может стать смертельной для обоих, баланс условной битвы за Тайвань окажется отрицательным для всех. США идут к тому, чтобы создать условия, когда в любой момент и без раскачки:

️Персидский залив начнёт пылать, несколько лет нефть и газ не будут поступать на мировые рынки;

️Малаккский пролив и другие узкие места судоходства перекроют инсургенты с беспилотными катерами;

️маршрут через Пакистан окажется перекрыт активностью пуштун и белуджей;

️в отношении китайской диаспоры в Юго-Восточной Азии и Индонезии начнутся погромы;

️Средняя Азия заполыхает от исламистского бунта и потери государственности;

️Россия окажется ограничена в наращивании поставок нефти и газа (США были бы счастливы совсем прекратить поставки, но не смогут и скорее всего смирятся);

️и др.

Для прогнозирования совсем не нужны мистические практики, камлания и поиски жемчужин в кучах информационного мусора, зачастую хватает стратегической позиции и взгляда в логике «if I were you». Большую и толстую панду хотели бы есть по частям, но она будет сопротивляться, пусть китайцы и не самые лучшие бойцы, но если они упираются и принимают бой, то не жалеют ни своих, ни чужих. Про этот этнокультурный момент многие стали забывать, а зря, совсем недавняя история Второй мировой войны – наглядный пример.

Из этого следует простой и логичный вывод – надо постепенно ослаблять внешние позиции, не ломать окончательно, а подвешивать проблемы. США нет необходимости добиваться полного прекращения функционирования Персидского залива здесь и сейчас, им выгодно ослабить опоры и несущие конструкции Поднебесной, для верности заложив взрывчатку. Аналогичная позиция в отношении других слабых мест. Если они посчитают, что Среднюю Азию получится взорвать легко и предотвратить это не получится, её не будут трогать до часа X, сохраняя иллюзию, что ружьё не будет стрелять. Однако, если регион будет производить впечатление устойчивой системы, качать станут заранее.

Идеальный шторм с точки зрения США – когда положение Китая обрушится, словно сходящая с гор лавина или правильно выстроенные костяшки домино. Добиться такого идеального расположения у них не выйдет, но стараться будут. К военным действиям с Ираном готовились несколько недель, перебрасывая войска, параллельно ведя переговоры и создавая иллюзию возможности договориться. Китайский вектор увидим за много месяцев до начала.

Стоит отметить, что ничего нового в стратегии удушения нет, западные «фабрики мысли» и представители властей годами открыто говорили о подобной политике в отношении России. Китай помог нам выстоять, разрушив кольцо и показав пример другим, пусть и из прагматичных соображений. Мы тоже будем ему помогать, не больше и не меньше, чем они нам, также совершенно прагматично. Идеи о снятии санкций с российской нефти хорошо укладываются в стратегию США, чем больше её законтрактуют Индия, Европа и другие, тем меньше в критический момент достанется Поднебесной.

И, да, Китай на порядок более сложный объект чем Иран, ослаблять его будут тщательно, загонная охота продолжится, практически любое негативное событие в мире США будут стараться превращать в оружие против своего основного противника…

Источник

Источник

Андрей Школьников