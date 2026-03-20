Запретят мессенджеры и скажут “ради безопасности”. Что реально происходит? | Колпакиди и Янтурина
Александр Колпакиди и Виктория Янтурина обсуждают замедления и блокировки мессенджеров — зачем давят Telegram, почему “альтернатива” в виде «Макса» вызывает вопросы по надёжности и безопасности, и как ограничения бьют по пропаганде и внешнему контуру, когда российские площадки и так выдавливают из мировой инфосреды. Говорят о логике “закрутить гайки ради безопасности”, о том, почему информационный иммунитет не строится запретами, как антисоветские мифы и антикоммунистическая повестка тиражируются через соцсети, и что можно делать: от контрпропаганды до понятных проектов про выборы, махинации и вовлечение молодёжи через современный формат контента.
00:00 — блокировки/замедления мессенджеров: что началось
00:48 — “Макс” как замена: подозрения и мотивы
01:41 — пропаганда и отключение РФ от международных площадок
04:21 — как ограничения бьют по фронту и “голосу” страны
06:12 — “Макс”, ВК и вопрос доверия/безопасности
08:23 — признание проигрыша в пропаганде: почему так
10:34 — “ради безопасности”: аргументы и контраргументы
11:22 — советский опыт: идеология, доверие и последствия
12:37 — инфоиммунитет vs запреты: как работает на самом деле
14:18 — дезориентация общества: кому выгодна
15:16 — снова Ленин: зачем качают молодёжь мифами
21:01 — Китай и соцсети: почему у них иначе
23:08 — центры пропаганды и бюджеты: эффективность под вопросом
27:24 — спорт/патриотизм/нейтральный флаг: двойные стандарты
28:35 — приватизация и “криминальность” системы: тезисы выпуска
31:14 — контрпропаганда: конкуренция и провалы
46:40 — махинации на выборах: идея проекта/сериала
50:08 — молодёжь и советская история: как зацепить
57:06 — свобода слова и роль КПРФ: финальные акценты
58:47 — что делать дальше: план на ролики/мероприятие
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная тема беседы — замедление и возможная блокировка мессенджеров рассматриваются не как забота о безопасности, а как часть более широкой политики контроля над информацией. - Авторы считают, что ограничения бьют не только по пользователям, но и по самой российской информационной позиции: страна, по их мнению, сама отрезает себя от международных площадок. - Особо критикуется замедление Telegram, поскольку он используется не только гражданскими, но и военными для коммуникации. - В качестве мотива власти и аффилированных структур называется сочетание: - коммерческого интереса, - попытки продвинуть «свои» платформы, - стремления усилить контроль над публичной речью. - Платформа Max и экосистема VK в беседе подаются как навязываемая альтернатива, которую собеседники считают сырой, неудобной и небезопасной. - Проблема пропаганды раскрывается парадоксально: если государство хочет побеждать в информационной борьбе, оно должно расширять каналы влияния, а не сужать их. - Критика официальной логики безопасности строится на том, что запреты не создают зрелое общество, а, наоборот, ослабляют его критическое мышление и «информационный иммунитет». - Проводится историческая параллель с СССР: советская система, по мнению участников, была слишком закрытой, из-за чего в 1990-е общество оказалось уязвимым к манипуляциям. - Значительная часть разговора уходит в политическую плоскость: - защита КПРФ как последнего легального носителя левой идеи; - призыв использовать выборы как инструмент агитации; - тревога по поводу дальнейшего сужения свободы слова. - Отдельно обсуждается Китай как пример страны, которая построила сильную цифровую систему не только на запретах, но и на собственной экономической и технологической базе. - Сквозной мотив — современное общество живет в условиях деградации образования, медиа и политической культуры, а власть вместо развития предлагает контроль и имитацию.
Подробный выводВ этом видео звучит не столько технический разговор о мессенджерах, сколько диагноз политической и информационной модели управления. Формально речь идет о замедлениях, блокировках, альтернативных платформах и цифровой безопасности, но по сути беседа посвящена более глубокому вопросу: что происходит с государством, когда оно начинает бояться не только чужой информации, но и самой среды свободного обмена смыслами.
1. Мессенджеры здесь — не просто приложения, а нервная система обществаОчень показательно, что участники обсуждают Telegram не как удобный сервис, а как инфраструктуру живой связи. В современном мире мессенджер — это уже не игрушка и не каприз. Это одновременно: - средство общения, - канал новостей, - рабочий инструмент, - политическая площадка, - во многих случаях — элемент координации в кризисе. Если государство вмешивается в такую среду грубо и без готовой замены, это похоже на хирурга, который перекрывает сосуд, не построив обходной путь. Формально он может сказать, что действует ради спасения организма, но фактически рискует вызвать некроз. Именно так в беседе описывается ситуация с Telegram: запретительная логика опережает здравый смысл.
2. Парадокс власти: борьба за влияние через самоизоляциюОдин из центральных тезисов беседы — невозможно выигрывать информационную войну, добровольно уходя с поля боя. Это сильная мысль, и в ней есть прагматическая логика. Если ты хочешь, чтобы твою позицию слышали за пределами страны, тебе нужны каналы, платформы, доступность, переводимость, медиаприсутствие. Иначе получается странная картина: страна говорит, что с ней воюют информационно, но сама сужает себе инструменты ответа. Это напоминает ситуацию, когда человек жалуется, что его неправильно поняли, и одновременно отключает телефон, удаляет почту и закрывает дверь. Формально он сохраняет суверенитет, но практически теряет возможность быть услышанным.
3. Безопасность как аргумент контроляВ беседе ясно читается недоверие к официальному объяснению, что ограничения вводятся ради защиты граждан от экстремизма и терроризма. Здесь поднимается важный философский вопрос: где проходит грань между защитой и опекой, которая превращается в недоверие к обществу? Если власть исходит из того, что человек не способен отличить пропаганду от правды, не способен критически мыслить и потому ему нужно обрезать доступ к среде, — это уже не про безопасность в узком смысле. Это модель, в которой гражданин понимается как несамостоятельный объект управления. С психологической точки зрения такая система воспитывает не зрелость, а инфантильность. Как мышца атрофируется без нагрузки, так и общественное мышление слабеет без столкновения с разными позициями. Здесь собеседники называют это отсутствием информационного иммунитета. Метафора точная: иммунитет не возникает в стерильной пустоте, он формируется через контакт, распознавание, адаптацию.
4. Почему критика альтернативных платформ звучит так остроПродвижение «своих» сервисов в видео трактуется как смесь административного ресурса и коммерческого интереса. Даже если отбросить эмоциональную риторику, логика претензии понятна: нельзя заставить людей пересесть на новый инструмент только потому, что старый неудобен власти. Новый инструмент должен быть: - лучше, - безопаснее, - технологичнее, - привычнее, - функциональнее. Если этого нет, пользователи будут искать обходные пути. И это важный практический вывод: запреты не отменяют потребность, они только меняют форму ее реализации. Как вода находит щель, так и коммуникация находит обход. Поэтому плохая цифровая политика часто не уничтожает явление, а делает его менее прозрачным и более хаотичным.
5. СССР, 1990-е и уроки закрытого сознанияИнтересен исторический пласт беседы. Участники не просто идеализируют советское прошлое, а одновременно признают его слабость: слишком закрытая система делает общество неустойчивым перед внешними ударами. Это важный момент, потому что он разрушает примитивную схему «раньше было только хорошо, сейчас только плохо». Здесь есть почти диалектическая мысль: - если общество полностью изолировать от альтернативной информации, - а потом открыть шлюзы, - оно может не обрести свободу, а попасть в хаос внушаемости. Это очень похоже на психологический эффект человека, которого долго держали в жесткой системе, а затем резко оставили без рамок. Свобода без навыка различения нередко превращается не в зрелость, а в растерянность.
6. Китай как ложная и частично верная аналогияВ беседе правильно подмечено: сравнение с Китаем часто используется слишком поверхностно. Дескать, у них закрытый интернет — и у нас пусть будет. Но Китай — это не просто набор блокировок. Это: - огромная индустриальная база, - собственные технологические экосистемы, - долгосрочное стратегическое планирование, - массовое производство, - гигантский внутренний рынок. Иными словами, китайская цифровая модель — это не просто «запретить чужое», а сначала вырастить свое до уровня жизнеспособной альтернативы. Если копировать только запретительную часть, не воспроизводя производящую, получается не суверенитет, а имитация суверенитета. Это как пытаться скопировать монашескую аскезу, не имея ни внутренней дисциплины, ни духовной цели: снаружи форма похожа, а внутри — пустота и раздражение.
7. Свобода слова как не романтика, а инструмент выживания обществаСобеседники много говорят о свободе слова, и здесь важно отделить эмоцию от сути. Их мысль можно свести к следующему: свобода слова нужна не только ради красивого принципа, а потому что без нее общество слепнет. Когда исчезают площадки для спора, критики и альтернативы, система начинает слышать только собственное эхо. А это одна из самых опасных форм деградации. В истории, в политике, в психике человека — везде одинаково: если обратная связь подавлена, ошибка начинает казаться нормой. Поэтому тема мессенджеров в беседе превращается в симптом: речь не о том, где удобнее отправить файл, а о том, сохраняет ли общество право на сложность. Потому что живая реальность всегда сложнее официальной инструкции.
8. Политический вывод участников: левый поворот и борьба за публичное пространствоВо второй половине видео разговор резко смещается в сторону идеологии: КПРФ, Ленин, выборы, левая пропаганда, антисоветские кампании. Это уже не анализ цифровой политики как таковой, а попытка встроить ее в более широкую картину борьбы за будущее. Здесь можно соглашаться или спорить, но внутренняя логика есть: если цифровые платформы становятся главным пространством формирования сознания, то борьба за них — это борьба не только за трафик, но и за образ человека и общества. Участники полагают, что: - нынешняя система ведет к олигархическому и цифровому контролю; - левая идея остается альтернативой; - даже ограниченные выборы и парламентское присутствие важны хотя бы как защита легальности этой альтернативы. Это уже не просто медиа-анализ, а мировоззренческая ставка.
Итоговое осмыслениеВ данной лекции мессенджеры выступают как удобная точка входа в разговор о более крупном процессе — сужении общественного пространства, где человек может говорить, сравнивать, сомневаться и делать выводы сам. Собеседники утверждают, что под лозунгом безопасности происходит не просто техническая настройка цифровой среды, а перераспределение власти над вниманием, речью и доступом к реальности. И это, по их мнению, опасно не только для свободы как абстракции, но и для самой устойчивости государства: система, которая не доверяет обществу мыслить, в итоге лишает себя живой опоры. Если смотреть шире, то это старая историческая драма в новой форме. Когда-то контроль осуществлялся через печать, эфир, цензуру книг. Теперь — через платформы, протоколы, скорость загрузки, алгоритмы видимости. Меняется техника, но вопрос остается тем же: хочет ли власть зрелого гражданина или ей удобнее управляемый пользователь? Практический вывод из беседы такой: - запреты без альтернативы разрушают доверие; - контроль без развития ослабляет систему; - изоляция без собственной сильной инфраструктуры ведет не к суверенитету, а к уязвимости; - общество без навыка критического восприятия становится легкой добычей любой пропаганды — и внешней, и внутренней. И, пожалуй, самый глубокий нерв этого разговора в том, что борьба идет не только за каналы связи, а за саму способность человека быть субъектом, а не объектом настройки. Но тогда остается открытый вопрос: что для общества опаснее — хаос множества голосов или порядок, в котором слышен только один?