С.В. Савельев – Эволюция сегодня
Желающим помочь лаборатории С.В. Савельева материально:
Карта Сбербанк: 5369610002896132
Яндекс Деньги: 410015778221744
Купить книги в Москве: http://vedimed.ru/sale.htm
Rutube: https://rutube.ru/channel/54666700/
ВКонтакте: https://vk.com/savelyevmozg
Телеграм: https://t.me/saveliev_mozg
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео автор рассуждает о том, что жестокость, войны и «людоедские» формы отбора никуда не исчезли, несмотря на иллюзии прогресса. - Проводится параллель между оптимизмом начала XX века и последующим крахом этих надежд в мировых войнах. - Автор связывает войны с ускорением научно-технического развития, но подчеркивает, что это развитие часто обслуживало массовое уничтожение. - Центральная идея беседы — концепция «церебрального сортинга» как своеобразного отбора людей в условиях социальных и военных катастроф. - Современные международные конфликты интерпретируются как проявление нового витка такого отбора. - Автор использует эволюционные аналогии: сопоставляет поведение современных обществ с архаическими формами борьбы за выживание. - Звучит мысль о снижении ценности разума в общественной и политической жизни и о возврате к более примитивным, агрессивным моделям поведения. - В финале автор приходит к мрачному выводу: человечество, несмотря на технологическую сложность, рискует скатиться к биосоциальной дикости.
Подробный выводВ данной лекции чувствуется очень характерная для кризисных эпох интонация: разочарование в идее линейного прогресса. Это важный мотив. Человечество любит рассказывать себе историю о том, что техника делает нас лучше, образование — гуманнее, а международные договоры — разумнее. Но история XX века, да и многие события XXI века, постоянно ломают эту картину. Получается почти парадокс: внешне система усложняется, а внутренне человек нередко остаётся тем же существом, которое научилось лишь эффективнее реализовывать древние импульсы — страх, жадность, власть, агрессию. Автор выстраивает довольно жёсткую логику: войны не были случайной «ошибкой цивилизации», а стали механизмом перераспределения ресурсов, власти и влияния. При этом он подчёркивает двойственность прогресса. Это очень важная мысль, и она междисциплинарно звучит сильно: как в нейросетях рост мощности модели не гарантирует моральности её применения, так и рост технологий у общества не гарантирует роста мудрости. Самолёт может стать средством путешествия, а может — бомбардировки; атомная физика — основой энергетики или оружия. Инструмент усложняется, но субъект, который им пользуется, не обязательно взрослеет. Понятие «церебрального сортинга» в подаче автора — это не просто биологическая метафора, а критика социальной среды, в которой выживают и поднимаются не самые разумные, а самые агрессивные, циничные или приспособленные к насилию. Здесь можно увидеть перекличку и с социальной философией, и с эволюционной психологией, и даже с историей элит: в периоды нестабильности система часто начинает вознаграждать не созидателей, а игроков разрушения. Это напоминает деградацию иммунной системы: организм вроде бы борется за выживание, но атакует сам себя. Эволюционные образы — австралопитеки, парантропы, каннибализм — в лекции служат не столько научным описанием, сколько риторическим зеркалом. Автор как бы говорит: посмотрите, под слоем культурности и дипломатии человек быстро возвращается к архаике. Это, конечно, сильное обобщение, местами полемическое и провокационное, но в нём есть узнаваемое зерно: цивилизация действительно тоньше, чем нам хочется думать. Достаточно сильного стресса, идеологии или разрушения институтов — и моральные запреты начинают осыпаться. Особенно важен здесь мотив обесценивания разума. Автор утверждает, что современный мир всё меньше управляется интеллектом и всё больше — импульсом, медийной истерикой, примитивной силой. Возможно, это сказано слишком резко, но сама тревога понятна. Мы живём в эпоху, где информации больше, чем когда-либо, а зрелого мышления — не обязательно. Это как если бы человечество нарастило вычислительную мощность, но не обновило операционную систему ценностей. Отсюда и ощущение, что телевизионная, политическая и военная реальность превращается в спектакль инстинктов, а не в пространство рационального выбора. При этом в словах автора есть и скрытый урок. Если отбросить публицистическую резкость, остаётся трезвый вопрос: что именно в человеке действительно эволюционирует — технологии или сознание? Потому что без развития сознания любая техника становится просто новым продолжением старой дубины. В этом смысле беседа не только о войнах и геополитике, но и о личной ответственности. Когда общество поощряет примитивность, особенно важно удерживать собственную внутреннюю дисциплину мышления — не поддаваться коллективной регрессии, не влюбляться в образ «своих» и не демонизировать «чужих» автоматически. Практический вывод из этой лекции можно сформулировать так: - Не стоит путать технический прогресс с нравственным. - История не гарантирует гуманизации — её приходится заново создавать. - В кризисные периоды особенно важно сохранять способность к критическому мышлению. - Агрессия и примитивизация могут быть выгодны системам власти, но разрушительны для будущего общества. - Если разум не становится ценностью, общество начинает эволюционировать вниз, даже оставаясь внешне высокотехнологичным. Иными словами, в этом видео звучит мрачная, но не бессмысленная мысль: человек не освобождается от своей природы автоматически. Культура, право, наука, религия, образование — это не доказательства нашей окончательной зрелости, а лишь хрупкие инструменты удержания внутреннего зверя. И вопрос тогда не только в том, насколько жесток мир, а в том, способны ли мы различить в себе то, что действительно делает нас людьми, — или и это тоже окажется лишь красивой легендой о самих себе? И если истина о человеке так противоречива — между разумом и хищностью, — то что в нас подлиннее: наша цивилизация или наши инстинкты?