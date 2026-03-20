Победа Ирана предотвратит войну США с Россией
На канале "Книжный день Центр" беседа с Константином Валентиновичем Сивковым о том, каковы ставки для всего мира, в первую очередь для России, в войне США и Израиля против Ирана
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе обсуждается конфликт вокруг Ирана в связке с более широким мировым противостоянием: США, Израиль, Европа, Россия, Китай, Украина. - Один из главных тезисов — первоначальный военный расчет США и Израиля, по мнению участников, не обеспечивал решения заявленных задач против Ирана. - Подчеркивается, что Иран не был сломлен быстрым ударом и продолжает наносить болезненные удары по противнику. - Высказывается мысль, что первый этап давления на Иран — ставка на «шок и трепет» — не дал желаемого результата. - Далее, как считают собеседники, США могли перейти к стратегии затяжного истощения: разрушение инфраструктуры, финансовой системы, логистики и военного потенциала Ирана. - Важный политический тезис: цель Вашингтона трактуется не только как борьба с ядерной программой, но как принуждение Ирана к «большой сделке» в интересах американской гегемонии. - Участники считают, что Трамп действует не хаотично, а в логике прагматичного силового давления. - Отдельно звучит опасение, что при неудаче обычных средств США или Израиль могут перейти к применению ядерного оружия. - Эта возможность рассматривается как рубеж, после которого начнется разрушение прежних ограничений на ядерное применение в мире. - В беседе проводится прямая связь между судьбой Ирана и будущей безопасностью России: поражение Ирана трактуется как шаг к усилению давления на Россию и Китай. - Делается вывод, что победа или хотя бы устойчивость Ирана способна сорвать американскую стратегию устрашения. - Ключевая формула видео: если Иран выстоит, это снизит риск большой войны между США и Россией; если Иран будет сломлен, мир войдет в более опасную фазу ядерного шантажа.
Подробный выводВ этом видео собеседники смотрят на ближневосточный кризис не как на локальную войну, а как на узловой эпизод глобальной борьбы за новый мировой порядок. Это важный методологический момент: Иран здесь понимается не просто как региональная держава, а как тест на пределы американской силы. И в этом смысле беседа посвящена не столько самому Ирану, сколько вопросу: можно ли сегодня принудить суверенное государство к капитуляции через комбинацию военного удара, экономического давления и психологического шока.
1. Военная логика беседыС военной точки зрения один из собеседников настаивает: тех сил и средств, которые были задействованы против Ирана, изначально было недостаточно для достижения максимальных политических целей. Это типично для многих конфликтов: политическая риторика часто обещает больше, чем реально позволяет оперативная конфигурация. В истории это повторялось не раз — от кампаний, где рассчитывали на быстрый обвал режима, до ситуаций, когда сопротивление оказывалось устойчивее, чем предполагали штабные модели. Здесь просматривается почти классическая ошибка силового планирования: переоценка эффекта первого удара. В психологии это похоже на ожидание, что человек после одного мощного стресса мгновенно сломается, тогда как на деле стресс иногда, наоборот, активирует глубинную мобилизацию.
2. Политическая интерпретация: не «хаос Трампа», а прагматизм давленияВторой важный слой — попытка опровергнуть популярный упрощенный образ Трампа как импульсивного и случайного игрока. В беседе предлагается другой взгляд: Трамп мыслится как прагматик, которому не столь важны идеология, демократия или права человека, сколько сделка, ресурсы и подтверждение американского доминирования. Это, кстати, интересная междисциплинарная точка: идеалисты часто считают, что миром движут ценности, а циники — что только интересы. Обычно правда где-то между. Но в данном анализе авторы намеренно смещают акцент в сторону интересов: нефть, контроль, принуждение, демонстрация силы. То есть конфликт трактуется как экономико-геополитическая педагогика страха: показать другим странам, что отказ от американских условий слишком дорог.
3. Иран как пример, адресованный не только ИрануЭто, пожалуй, центральная мысль беседы. По сути, утверждается, что война против Ирана нужна не только ради Ирана. Она нужна как сигнал всем остальным — Европе, Китаю, России, странам Глобального Юга. Иначе говоря: если Иран удастся сломать, то остальным будет показано, что сопротивление бесполезно. Если Иран не удастся сломать, то миф о всемогуществе давления даст трещину. В этом есть определенная стратегическая логика. В международной политике реальные боевые действия почти всегда имеют двойную аудиторию: - непосредственного противника, - и всех внешних наблюдателей. Как в театре: важен не только сам удар, но и то, кто и как его интерпретирует.
4. Ядерный рубеж как «ящик Пандоры»Наиболее тревожная часть видео — обсуждение возможного применения ядерного оружия. Собеседники не просто упоминают этот сценарий, а рассматривают его как логическую ступень эскалации, если иные способы принуждения не сработают. Здесь мысль радикальна, но понятна: если одна сторона покажет, что ради политического результата готова первой нарушить ядерное табу XXI века, это изменит все. Тогда: - ослабнут моральные и политические запреты; - другие державы начнут мыслить ядерный инструмент как допустимый; - региональные кризисы станут потенциально ядерными; - Украина, Тайвань, Ближний Восток и даже Европа войдут в новую зону риска. Философски это напоминает момент, когда общество разрешает себе то, что долго считалось немыслимым. После первого шага сам барьер уже не тот. Как с насилием в личной жизни: первый переход границы меняет не только ситуацию, но и внутреннюю норму.
5. Связка Иран — РоссияАвторы беседы прямо утверждают: судьба Ирана для России не второстепенна. По их логике, поражение Ирана означает: - усиление американского и западного давления, - рост ядерного шантажа, - расширение пространства давления на Россию, - повышение риска прямого ультимативного столкновения. А устойчивость Ирана, наоборот, дает России стратегическую отсрочку и снижает вероятность того, что США смогут перейти к следующему этапу принуждения уже против Москвы или Пекина. Это спорный, но внутренне цельный тезис. Он строится на представлении о мире как о цепи последовательных тестов: если один узел обороны падает, давление переносится дальше. История знает такие каскады. Хотя, конечно, любые прямые прогнозы тут уязвимы: геополитика редко движется по идеально линейной схеме.
6. Слабые места и ограниченность позицииПри всей цельности рассуждений в беседе заметна и характерная уязвимость: многие тезисы опираются на допущения, неполные данные и интерпретации, которые трудно верифицировать. Это особенно касается: - масштабов потерь сторон, - степени эффективности ударов, - конкретных планов США, - вероятности ядерного применения, - роли России и скрытых каналов поддержки. То есть перед нами не строгий доклад с доказательной базой, а стратегическое мировоззрение, построенное на логике силового анализа и политических предположениях. Это не делает его бессмысленным — напротив, такие модели полезны для понимания того, как часть экспертной среды видит мир. Но принимать их как безусловный факт было бы слишком просто. Здесь как раз важно не впасть в идеализацию ни одной из сторон. Люди вообще склонны любить цельные картины мира: в них все связано, все объяснимо, у каждого хода есть смысл. Реальность обычно грубее и фрагментарнее. Иногда система действительно стратегична, а иногда в ней много импровизации, ошибок, личных амбиций и случайностей.
7. Практический смысл беседыЕсли убрать эмоциональную оболочку, то главный практический вывод из видео таков: - ближневосточный конфликт рассматривается как часть мировой эскалации; - устойчивость Ирана понимается как фактор сдерживания более крупной войны; - поражение Ирана видится как усиление логики шантажа и принуждения; - ядерный порог в мировой политике воспринимается как опасно близкий. Иначе говоря, в данной лекции проводится мысль, что Иран — это не периферия мировой политики, а один из узлов, через который определяется будущее международной безопасности.
ИтогГлавная идея видео состоит в том, что конфликт вокруг Ирана — это не только борьба за Ближний Восток, но и испытание границ американского давления на весь мир. Авторы считают, что если Иран устоит, то будет сорван сценарий глобального устрашения, а значит, снизится риск прямого столкновения США с Россией. Если же Иран будет сломлен, особенно через ядерную эскалацию, то мир может перейти в фазу, где ядерный шантаж станет почти обычным политическим инструментом. Это жесткий, тревожный и во многом спорный взгляд, но в нем есть внутренняя логика: когда рушатся ограничения, следующей мишенью становится уже не сосед, а сама система мирового равновесия. И здесь остается открытый вопрос: когда государство демонстрирует силу ради мира, а когда — уже разрушает саму возможность мира, подменяя безопасность страхом?