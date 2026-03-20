Наши войска вышли на прямую дорогу к Киеву. Николай Сорокин

В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

1. О мировом порядке и словах Орбана

- В беседе утверждается, что эпоха глобального либерализма подходит к концу. - На смену ей, по мнению спикера, приходят локально-патриотические и консервативные движения. - В качестве примеров называются Венгрия, Словакия, Чехия, частично Польша, а также тенденции в Румынии и Молдавии. - Делается вывод о движении мира к многополярности — к нескольким крупным экономико-технологическим зонам.

2. О США, Трампе и внутреннем конфликте между глобализмом и патриотизмом

- Трамп в этой логике описывается как фигура противоречивая: пришёл на волне локального патриотизма, но действует и в русле глобальных авантюр. - Его политика на Ближнем Востоке трактуется как попытка сохранить американское влияние. - Подчёркивается раскол между “старой патриотической Америкой” и глобалистскими элитами.

3. О военной ситуации вокруг Киева и Сумской области

- В видео большое внимание уделяется ударам по Киеву и психологическому эффекту этих ударов. - Отдельно обсуждается применение БПЛА и их роль как средства разведки, давления и дезорганизации. - Центральный сюжет — взятие населённого пункта Сопычь в Сумской области. - Это подаётся не как локальный эпизод, а как часть формирования буферной зоны и потенциального выхода на направление, ведущее к Киеву. - Подчёркивается значение трассы М-02 / Е-101 как дороги в сторону столицы.

4. О Донбассе

- Сообщается о продвижении российских сил в районе Калиново / Калиников и о направлении на Славянск. - Важным узлом называется Рай-Александровка, потеря которого, по логике спикера, осложнила бы положение ВСУ под Славянском и Краматорском. - Отмечается, что сопротивление противника остаётся жёстким, особенно в укреплённых районах.

5. О Запорожском направлении

- В беседе говорится об активизации наступления в районе Орехова. - Орехов представлен как важный укрепрайон ВСУ. - Взятие этого узла трактуется как шаг к возможному продвижению в сторону Запорожья.

6. О войне США и Ирана

- Действия США против Ирана оцениваются как плохо продуманная и внутренне противоречивая кампания. - Подчёркивается, что сам Трамп якобы не до конца понимает цели и смысл вовлечения. - Отдельно разбираются его противоречивые заявления о необходимости защищать Ормузский пролив. - Европейские союзники, по этой версии, не горят желанием участвовать в конфликте.

7. О кризисе внутри американской администрации

- Упоминается отставка Джо Кента как признак внутреннего несогласия с иранской кампанией. - Это подаётся как удар по “партии мира” внутри окружения Трампа. - Также обсуждается, что в США растёт критика израильской политики, в том числе в либеральной и части еврейской среды.

8. О военной уязвимости США

- Значительная часть беседы посвящена тезису, что эпоха доминирования авианосцев подходит к пределу. - В качестве примера приводятся сообщения о повреждении американских авианосцев. - Главная идея: дешёвые дроны и ракеты способны наносить непропорционально большой ущерб сверхдорогим платформам. - Из этого делается вывод о кризисе прежней военно-морской доктрины США.

9. О газовом факторе

- Обсуждается удар по крупному газовому объекту в Катаре. - Делается вывод, что это может усилить энергетическую нестабильность и толкнуть вверх цены на газ в Европе. - Предполагается, что в перспективе Европе всё равно придётся искать дополнительные объёмы поставок.

Подробный вывод

Общая логика этой лекции

В этом видео выстраивается цельная картина мира, где локальные военные события, кризис западной политической модели, энергетические потрясения и смена глобального баланса сил рассматриваются как части одного процесса. Это характерный способ анализа: не отдельные новости сами по себе, а ощущение, что история входит в фазу большой перенастройки. Если говорить философски, то здесь мир описывается как система, в которой старые формы ещё существуют по инерции, но уже теряют внутреннюю несущую способность. Примерно как старый мост: внешне он стоит, но ключевые балки уже дали трещину. В беседе такую роль “трещин” играют: - кризис либерального глобализма, - рост патриотических и суверенистских тенденций, - затяжные войны, - ослабление доверия к американскому лидерству, - изменение характера войны из-за дронов и дешёвых средств поражения.

Главный тезис: мир уходит от единого центра

Основная идея лекции — мир более не удерживается прежней западно-американской моделью управления. Здесь важно не то, насколько кто-то согласится с конкретными политическими симпатиями автора, а сама структура аргумента: - раньше глобализм обещал универсальный порядок; - теперь этот порядок даёт сбои; - на поверхность выходят не “общечеловеческие” схемы, а цивилизационные, национальные, региональные интересы; - следовательно, будущее мыслится как многополярное. Это во многом напоминает и исторический цикл смены имперских моделей. Так было не раз: центр сначала кажется вечным, потом внезапно выясняется, что периферия больше не хочет жить по его правилам, а сам центр уже не может удерживать прежнюю степень контроля. Сначала рушится символическая монополия, а затем — материальная.

Военная часть: буферная зона как стратегия давления

В военном блоке собеседник пытается показать, что происходящее в Сумской области — это не просто тактическое движение, а часть более крупного замысла. Тут важен не только сам населённый пункт, а география: - контроль над приграничьем, - создание буферной зоны, - выход к коммуникациям, - давление на Киев не обязательно через прямой штурм, а через изменение всей оперативной конфигурации. Это довольно прагматичный взгляд: в современной войне значение имеет не только захват территории как таковой, но и то, как меняется логистика, дальность ударов, возможность переброски резервов, моральный эффект. Иными словами, важна не карта сама по себе, а изменение структуры возможностей. В этом смысле дорога на Киев в беседе — не просто асфальт, а символ. Символ того, что фронт — это не линия, а сеть направлений, где каждый новый плацдарм меняет расчёт противника.

Донбасс и Запорожье: истощение как метод

На Донбассе и в Запорожье акцент делается на медленном, но расширяющемся давлении. Здесь просматривается логика войны на истощение, которая постепенно может переходить в более интенсивную фазу. Это напоминает физику накопления критической массы: долгое время изменения выглядят незначительными, но в какой-то момент локальные прорывы складываются в качественный сдвиг. Однако стоит отметить важную вещь. В подобных оценках всегда есть риск идеализации собственных успехов и недооценки устойчивости противника. Это вообще свойственно любому военному нарративу: он легко превращает сложную реальность в почти линейный сценарий. Но война редко бывает линейной. Поэтому практичный вывод здесь такой: автор беседы видит в этих участках признаки стратегического разворота, но реальное значение таких продвижений определяется не только фактом взятия населённого пункта, а способностью закрепиться, снабжаться и развивать успех.

Ближний Восток: неуверенность сверхдержавы

Вторая большая ось лекции — конфликт США с Ираном. Здесь спикер рисует образ дезориентированного лидера, который сам уже не вполне контролирует последствия собственных решений. Трамп показан как политик, разрываемый между: - обещаниями внутреннего патриотизма, - внешним давлением союзников и лоббистов, - желанием демонстрировать силу, - отсутствием внятной стратегии. Это интересный момент. С философской точки зрения слабость империи проявляется не тогда, когда она совсем бессильна, а тогда, когда её действия становятся непропорционально реактивными. Она ещё может ударить, но уже не может ясно объяснить — зачем, на какой срок и ради какого образа будущего. Сила остаётся, а смысл расплывается. А когда смысл расплывается, союзники начинают сомневаться, подчинённые — уходить, а противники — тестировать пределы.

Отставки и расколы как симптом

Упоминание отставки чиновника в США в беседе работает как маркер более глубокого процесса: кризис консенсуса внутри элиты. Это часто важнее громких заявлений. Пока элита согласна в главном, система держится. Когда внутри неё начинается спор о базовых вопросах — кто враг, где пределы вмешательства, на что тратить ресурсы, — внешняя политика теряет цельность. В психологии это похоже на внутренний конфликт личности: внешне человек продолжает действовать, но разные части его мотивации уже тянут в разные стороны. Такая система ещё может двигаться, но делает это рывками, теряя устойчивость.

Дроны против авианосцев: конец старой военной эстетики

Пожалуй, самый концептуально сильный фрагмент беседы — рассуждение о том, что дешёвые беспилотники меняют саму логику войны. Даже если отвлечься от спорности конкретных эпизодов, общий тезис выглядит современно и обоснованно: дорогие и сложные платформы всё чаще оказываются уязвимы перед массовыми дешёвыми средствами поражения. Это уже не только вопрос техники, но и вопрос философии силы. Раньше могущество ассоциировалось с гигантским объектом: - линкор, - авианосец, - тяжёлый бомбардировщик, - огромная армейская группировка. Теперь всё большее значение получает не монументальность, а: - распределённость, - скорость адаптации, - насыщение поля дешевыми средствами, - гибкость, - массовое производство. Это почти как в биологии: не всегда побеждает самый крупный организм, иногда побеждает более адаптивная форма жизни. В военном смысле дрон — это не просто устройство, а выражение нового принципа: сила становится сетевой, дешёвой, воспроизводимой и асимметричной.

Энергетика как скрытый фронт

Сюжет с Катаром в лекции подчёркивает, что войны сегодня ведутся не только на линии фронта, но и через энергетические узлы. Газ, нефть, проливы, порты, трубопроводы — это те же артерии системы. Если ударить по артериям, политические лозунги быстро превращаются в счета за электричество и промышленный спад. Это очень важная мысль. Часто люди воспринимают геополитику как игру флагов и заявлений. Но её реальность куда прозаичнее: кто согреет дом, кто запустит завод, кто обеспечит транспорт, кто удержит цены. В конечном счёте большая политика всегда упирается в очень земные вещи — тепло, топливо, хлеб, логистику. И в этом смысле энергетика — это почти материальная форма истины политики: все красивые концепции проверяются тем, работает ли система жизнеобеспечения.

Что можно сказать о риторике самой беседы

При всём обилии деталей видно, что лекция построена не только как аналитика, но и как мобилизационный нарратив. В ней: - собственные действия описываются как последовательные и исторически оправданные; - противник — как хаотичный, нервный, запутавшийся; - Запад — как внутренне разлагающийся; - будущее — как постепенно раскрывающее преимущества “многополярного” мира. Это типичная модель политического мышления в эпоху конфликта. Она даёт слушателю не просто информацию, а чувство связности мира. А человеку в турбулентности именно этого обычно и не хватает — связности. Но тут важно сохранять внутреннюю трезвость: любая цельная картина мира соблазнительна именно потому, что убирает хаос, а вместе с хаосом часто убирает и часть реальности.

Практический итог

Если сжать содержание беседы до практического вывода, он будет таким: - автор видит нынешний момент как перелом эпохи; - считает, что либерально-глобалистская модель слабеет; - полагает, что Россия действует в логике расширения стратегических возможностей через буферные зоны и давление по нескольким направлениям; - оценивает США как державу, у которой сохраняется военная мощь, но снижается ясность стратегии; - рассматривает конфликт с Ираном как фактор, ускоряющий кризис западного лидерства; - считает, что будущее принадлежит многополярному миру, где военная, энергетическая и технологическая автономия важнее универсальных идеологических схем.

Итоговая оценка

В данной лекции соединяются геополитика, военный анализ, энергетика и идеология в одну рамку: старый мир ещё сопротивляется, но новый уже проступает сквозь его трещины. Это сильная, цельная и эмоционально насыщенная конструкция. Её сила — в способности связывать разрозненные события в общий исторический сюжет. Её слабость — в риске превращать вероятность в уверенность и сложность в удобную схему. Но, возможно, главный вопрос здесь даже не в том, кто именно прав в каждом конкретном эпизоде. А в другом: как отличить реальный исторический перелом от момента, когда мы просто очень хотим увидеть в хаосе наступление новой истины?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/cc88075fbed9a9747916e4f57061833e/
