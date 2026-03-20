Наши войска вышли на прямую дорогу к Киеву. Николай Сорокин
В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Комментарий редакции
Краткие тезисы
1. О мировом порядке и словах Орбана- В беседе утверждается, что эпоха глобального либерализма подходит к концу. - На смену ей, по мнению спикера, приходят локально-патриотические и консервативные движения. - В качестве примеров называются Венгрия, Словакия, Чехия, частично Польша, а также тенденции в Румынии и Молдавии. - Делается вывод о движении мира к многополярности — к нескольким крупным экономико-технологическим зонам.
2. О США, Трампе и внутреннем конфликте между глобализмом и патриотизмом- Трамп в этой логике описывается как фигура противоречивая: пришёл на волне локального патриотизма, но действует и в русле глобальных авантюр. - Его политика на Ближнем Востоке трактуется как попытка сохранить американское влияние. - Подчёркивается раскол между “старой патриотической Америкой” и глобалистскими элитами.
3. О военной ситуации вокруг Киева и Сумской области- В видео большое внимание уделяется ударам по Киеву и психологическому эффекту этих ударов. - Отдельно обсуждается применение БПЛА и их роль как средства разведки, давления и дезорганизации. - Центральный сюжет — взятие населённого пункта Сопычь в Сумской области. - Это подаётся не как локальный эпизод, а как часть формирования буферной зоны и потенциального выхода на направление, ведущее к Киеву. - Подчёркивается значение трассы М-02 / Е-101 как дороги в сторону столицы.
4. О Донбассе- Сообщается о продвижении российских сил в районе Калиново / Калиников и о направлении на Славянск. - Важным узлом называется Рай-Александровка, потеря которого, по логике спикера, осложнила бы положение ВСУ под Славянском и Краматорском. - Отмечается, что сопротивление противника остаётся жёстким, особенно в укреплённых районах.
5. О Запорожском направлении- В беседе говорится об активизации наступления в районе Орехова. - Орехов представлен как важный укрепрайон ВСУ. - Взятие этого узла трактуется как шаг к возможному продвижению в сторону Запорожья.
6. О войне США и Ирана- Действия США против Ирана оцениваются как плохо продуманная и внутренне противоречивая кампания. - Подчёркивается, что сам Трамп якобы не до конца понимает цели и смысл вовлечения. - Отдельно разбираются его противоречивые заявления о необходимости защищать Ормузский пролив. - Европейские союзники, по этой версии, не горят желанием участвовать в конфликте.
7. О кризисе внутри американской администрации- Упоминается отставка Джо Кента как признак внутреннего несогласия с иранской кампанией. - Это подаётся как удар по “партии мира” внутри окружения Трампа. - Также обсуждается, что в США растёт критика израильской политики, в том числе в либеральной и части еврейской среды.
8. О военной уязвимости США- Значительная часть беседы посвящена тезису, что эпоха доминирования авианосцев подходит к пределу. - В качестве примера приводятся сообщения о повреждении американских авианосцев. - Главная идея: дешёвые дроны и ракеты способны наносить непропорционально большой ущерб сверхдорогим платформам. - Из этого делается вывод о кризисе прежней военно-морской доктрины США.
9. О газовом факторе- Обсуждается удар по крупному газовому объекту в Катаре. - Делается вывод, что это может усилить энергетическую нестабильность и толкнуть вверх цены на газ в Европе. - Предполагается, что в перспективе Европе всё равно придётся искать дополнительные объёмы поставок.
Подробный вывод
Общая логика этой лекцииВ этом видео выстраивается цельная картина мира, где локальные военные события, кризис западной политической модели, энергетические потрясения и смена глобального баланса сил рассматриваются как части одного процесса. Это характерный способ анализа: не отдельные новости сами по себе, а ощущение, что история входит в фазу большой перенастройки. Если говорить философски, то здесь мир описывается как система, в которой старые формы ещё существуют по инерции, но уже теряют внутреннюю несущую способность. Примерно как старый мост: внешне он стоит, но ключевые балки уже дали трещину. В беседе такую роль “трещин” играют: - кризис либерального глобализма, - рост патриотических и суверенистских тенденций, - затяжные войны, - ослабление доверия к американскому лидерству, - изменение характера войны из-за дронов и дешёвых средств поражения.
Главный тезис: мир уходит от единого центраОсновная идея лекции — мир более не удерживается прежней западно-американской моделью управления. Здесь важно не то, насколько кто-то согласится с конкретными политическими симпатиями автора, а сама структура аргумента: - раньше глобализм обещал универсальный порядок; - теперь этот порядок даёт сбои; - на поверхность выходят не “общечеловеческие” схемы, а цивилизационные, национальные, региональные интересы; - следовательно, будущее мыслится как многополярное. Это во многом напоминает и исторический цикл смены имперских моделей. Так было не раз: центр сначала кажется вечным, потом внезапно выясняется, что периферия больше не хочет жить по его правилам, а сам центр уже не может удерживать прежнюю степень контроля. Сначала рушится символическая монополия, а затем — материальная.
Военная часть: буферная зона как стратегия давленияВ военном блоке собеседник пытается показать, что происходящее в Сумской области — это не просто тактическое движение, а часть более крупного замысла. Тут важен не только сам населённый пункт, а география: - контроль над приграничьем, - создание буферной зоны, - выход к коммуникациям, - давление на Киев не обязательно через прямой штурм, а через изменение всей оперативной конфигурации. Это довольно прагматичный взгляд: в современной войне значение имеет не только захват территории как таковой, но и то, как меняется логистика, дальность ударов, возможность переброски резервов, моральный эффект. Иными словами, важна не карта сама по себе, а изменение структуры возможностей. В этом смысле дорога на Киев в беседе — не просто асфальт, а символ. Символ того, что фронт — это не линия, а сеть направлений, где каждый новый плацдарм меняет расчёт противника.
Донбасс и Запорожье: истощение как методНа Донбассе и в Запорожье акцент делается на медленном, но расширяющемся давлении. Здесь просматривается логика войны на истощение, которая постепенно может переходить в более интенсивную фазу. Это напоминает физику накопления критической массы: долгое время изменения выглядят незначительными, но в какой-то момент локальные прорывы складываются в качественный сдвиг. Однако стоит отметить важную вещь. В подобных оценках всегда есть риск идеализации собственных успехов и недооценки устойчивости противника. Это вообще свойственно любому военному нарративу: он легко превращает сложную реальность в почти линейный сценарий. Но война редко бывает линейной. Поэтому практичный вывод здесь такой: автор беседы видит в этих участках признаки стратегического разворота, но реальное значение таких продвижений определяется не только фактом взятия населённого пункта, а способностью закрепиться, снабжаться и развивать успех.
Ближний Восток: неуверенность сверхдержавыВторая большая ось лекции — конфликт США с Ираном. Здесь спикер рисует образ дезориентированного лидера, который сам уже не вполне контролирует последствия собственных решений. Трамп показан как политик, разрываемый между: - обещаниями внутреннего патриотизма, - внешним давлением союзников и лоббистов, - желанием демонстрировать силу, - отсутствием внятной стратегии. Это интересный момент. С философской точки зрения слабость империи проявляется не тогда, когда она совсем бессильна, а тогда, когда её действия становятся непропорционально реактивными. Она ещё может ударить, но уже не может ясно объяснить — зачем, на какой срок и ради какого образа будущего. Сила остаётся, а смысл расплывается. А когда смысл расплывается, союзники начинают сомневаться, подчинённые — уходить, а противники — тестировать пределы.
Отставки и расколы как симптомУпоминание отставки чиновника в США в беседе работает как маркер более глубокого процесса: кризис консенсуса внутри элиты. Это часто важнее громких заявлений. Пока элита согласна в главном, система держится. Когда внутри неё начинается спор о базовых вопросах — кто враг, где пределы вмешательства, на что тратить ресурсы, — внешняя политика теряет цельность. В психологии это похоже на внутренний конфликт личности: внешне человек продолжает действовать, но разные части его мотивации уже тянут в разные стороны. Такая система ещё может двигаться, но делает это рывками, теряя устойчивость.
Дроны против авианосцев: конец старой военной эстетикиПожалуй, самый концептуально сильный фрагмент беседы — рассуждение о том, что дешёвые беспилотники меняют саму логику войны. Даже если отвлечься от спорности конкретных эпизодов, общий тезис выглядит современно и обоснованно: дорогие и сложные платформы всё чаще оказываются уязвимы перед массовыми дешёвыми средствами поражения. Это уже не только вопрос техники, но и вопрос философии силы. Раньше могущество ассоциировалось с гигантским объектом: - линкор, - авианосец, - тяжёлый бомбардировщик, - огромная армейская группировка. Теперь всё большее значение получает не монументальность, а: - распределённость, - скорость адаптации, - насыщение поля дешевыми средствами, - гибкость, - массовое производство. Это почти как в биологии: не всегда побеждает самый крупный организм, иногда побеждает более адаптивная форма жизни. В военном смысле дрон — это не просто устройство, а выражение нового принципа: сила становится сетевой, дешёвой, воспроизводимой и асимметричной.
Энергетика как скрытый фронтСюжет с Катаром в лекции подчёркивает, что войны сегодня ведутся не только на линии фронта, но и через энергетические узлы. Газ, нефть, проливы, порты, трубопроводы — это те же артерии системы. Если ударить по артериям, политические лозунги быстро превращаются в счета за электричество и промышленный спад. Это очень важная мысль. Часто люди воспринимают геополитику как игру флагов и заявлений. Но её реальность куда прозаичнее: кто согреет дом, кто запустит завод, кто обеспечит транспорт, кто удержит цены. В конечном счёте большая политика всегда упирается в очень земные вещи — тепло, топливо, хлеб, логистику. И в этом смысле энергетика — это почти материальная форма истины политики: все красивые концепции проверяются тем, работает ли система жизнеобеспечения.
Что можно сказать о риторике самой беседыПри всём обилии деталей видно, что лекция построена не только как аналитика, но и как мобилизационный нарратив. В ней: - собственные действия описываются как последовательные и исторически оправданные; - противник — как хаотичный, нервный, запутавшийся; - Запад — как внутренне разлагающийся; - будущее — как постепенно раскрывающее преимущества “многополярного” мира. Это типичная модель политического мышления в эпоху конфликта. Она даёт слушателю не просто информацию, а чувство связности мира. А человеку в турбулентности именно этого обычно и не хватает — связности. Но тут важно сохранять внутреннюю трезвость: любая цельная картина мира соблазнительна именно потому, что убирает хаос, а вместе с хаосом часто убирает и часть реальности.
Практический итогЕсли сжать содержание беседы до практического вывода, он будет таким: - автор видит нынешний момент как перелом эпохи; - считает, что либерально-глобалистская модель слабеет; - полагает, что Россия действует в логике расширения стратегических возможностей через буферные зоны и давление по нескольким направлениям; - оценивает США как державу, у которой сохраняется военная мощь, но снижается ясность стратегии; - рассматривает конфликт с Ираном как фактор, ускоряющий кризис западного лидерства; - считает, что будущее принадлежит многополярному миру, где военная, энергетическая и технологическая автономия важнее универсальных идеологических схем.
Итоговая оценкаВ данной лекции соединяются геополитика, военный анализ, энергетика и идеология в одну рамку: старый мир ещё сопротивляется, но новый уже проступает сквозь его трещины. Это сильная, цельная и эмоционально насыщенная конструкция. Её сила — в способности связывать разрозненные события в общий исторический сюжет. Её слабость — в риске превращать вероятность в уверенность и сложность в удобную схему. Но, возможно, главный вопрос здесь даже не в том, кто именно прав в каждом конкретном эпизоде. А в другом: как отличить реальный исторический перелом от момента, когда мы просто очень хотим увидеть в хаосе наступление новой истины?