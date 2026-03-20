Газовый шок! Иран уничтожает мировой рынок газа
Мир оказался на пороге газового шока. Удар Ирана по Катару: Атака на Крупнейший СПГ-Завод в Мире, стала ответом КСИР на атаку на иранское месторождение "Южный Парс". Этот шаг мгновенно остановил 20% мировых поставок СПГ и спровоцировал ценовой шок на в Европе. Борис Марцинкевич анализирует, как эскалация конфликта на Ближнем Востоке запускает новый глобальный энергетический кризис. Рекордному рост цен на газ стал неизбежен, ведь переизбытка сжиженного природного газа, который все ждали, теперь точно не будет. Подробнее в новом видео Геоэнергетика Инфо
00:00 ГАЗОВЫЙ ШОК! Мощнейший УДАР Ирана. Катар объявил ФОРС-МАЖОР!?
00:47 Южный Парс и Северный Парс: Что нужно знать?
01:40 Удар Ирана по Катару: Атакован крупнейший СПГ завод в мире
02:12 КОЛЛАПС рынка СПГ? 20% мировых поставок под угрозой
03:17 Цены на газа взлетели: Газовый ШОК в Европе
04:25 США в огне: Как конфликт ударил по ценам в Америке
05:38 Роль Израиля: Месторождения Левиафан и Тамар
07:14 Переизбыток СПГ отменяется? Новый прогноз для мирового рынка
08:06 Будущее СПГ Катара и России (Арктик СПГ 2)
09:56 Европе КОНЕЦ? Без российского газа не обойтись?
10:38 Дефицит вместо профицита: Почему газ будет в недостатке
11:20 Идеальный шторм: Повторится ли ценовой кошмар 2022 года?
13:02 Европа в тупике: Почему альтернатив газу из РФ и Катара нет
14:31 Заключение и поддержка проекта
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе обсуждается резкое обострение вокруг крупнейшего в мире газового узла — месторождения Южный Парс / Северный купол, которое Иран и Катар фактически делят геологически. - Утверждается, что удар пришёлся по катарской СПГ-инфраструктуре в Рас-Лаффане, что может затронуть до 20% мирового производства СПГ. - Даже если повреждения окажутся не фатальными, сам факт пожара, остановки отгрузок и неопределённости уже вызывает ценовой шок на мировом газовом рынке. - Основной удар по последствиям приходится не только по Европе, но прежде всего по Юго-Восточной Азии, куда направлялась основная часть катарского СПГ. - Европа тоже оказывается уязвимой: катарский газ был важной частью её баланса, а запасы в хранилищах и без того напряжённы. - Возможный мировой профицит СПГ, о котором говорили в последние годы, теперь может быть отложен или вовсе сорван. - Дополнительный фактор нестабильности — ограничения на новые поставки, в том числе из России, а также политизированность европейской энергетической стратегии. - На этом фоне возможен временный возврат к более “грубым”, но надёжным источникам энергии — углю, а также усиление интереса к атому и долгосрочным контрактам вместо биржевой романтики. - Отдельно подчёркивается, что Израиль, по логике авторов, чувствует себя энергетически устойчиво благодаря собственным морским газовым месторождениям. - Общий вывод беседы: газовый рынок входит в фазу, где геополитика вновь сильнее рыночной логики.
Подробный выводВ этом видео проводится важная мысль: мировой газовый рынок — это не просто экономика, а хрупкая нервная система глобальной политики. Пока в мирное время аналитики рисуют графики профицита, вводов новых мощностей и “нормализации” цен, один военный эпизод способен перечеркнуть годы расчётов. Это напоминает ситуацию в психологии, когда человек выстраивает рациональную картину будущего, но один травмирующий фактор резко возвращает его в состояние базовой тревоги. Так и рынок: до удара обсуждался избыток СПГ, после удара — дефицит, паника и вопрос физической доступности топлива.
1. Главный смысл: удар нанесён не просто по объекту, а по узлу мировой энергетической архитектурыМесторождение Южный Парс / Северный купол — это не рядовой актив. Это один из фундаментальных столпов мирового газового рынка. Когда повреждается подобный объект или связанная с ним инфраструктура сжижения и отгрузки, рынок реагирует не линейно, а почти экзистенциально: участники начинают закладывать в цену не только текущий дефицит, но и страх перед будущим. Здесь важно различать две вещи: - геологические запасы огромны; - инфраструктура доставки уязвима. Газ сам по себе под землёй может никуда не исчезнуть. Но если его нельзя сжижать, грузить, страховать, перевозить через опасную акваторию — для рынка он как бы “не существует”. Это старая истина энергетики: ресурс без логистики — лишь потенциал, а не товар.
2. Почему последствия столь серьёзныКатар — один из ключевых поставщиков СПГ в мире. Если действительно нарушена работа крупной линии сжижения, то последствия касаются сразу нескольких уровней: - сокращение физического предложения; - рост спотовых цен; - перераспределение потоков между регионами; - усиление конкуренции Европы и Азии за свободные объёмы; - удорожание газа даже в странах, которые напрямую от Катара зависят меньше. Это эффект домино. Энергорынок устроен как сосуды, соединённые не трубой, а ценой. Если в Азии возникает дефицит катарского СПГ, туда устремятся альтернативные грузы. Значит, Европе останется меньше. Если Европа начнёт переплачивать, цены пойдут вверх везде. Если экспортёрам выгоднее продавать наружу, вырастут и внутренние цены в странах-производителях, включая США. Именно поэтому в беседе подчеркивается: даже Вашингтон не может быть полностью спокоен. Глобализация энергорынка — это ситуация, когда пожар в одном промышленном узле отражается на коммунальных платежах за тысячи километров.
3. Почему тема “профицита СПГ” теперь под вопросомЕщё недавно многие ожидали, что новые мощности СПГ приведут к избытку предложения и смягчению цен. Это была вполне рациональная модель. Но в ней, как часто бывает в технократическом мышлении, недооценивался фактор политической и военной нестабильности. Логика была такой: - Катар расширяет производство; - новые проекты запускаются в разных странах; - рынок получает избыток; - цены снижаются. Теперь эта схема ломается, потому что: - катарские планы могут быть сорваны или задержаны; - уже существующие мощности могли быть выведены из строя; - часть альтернативных проектов ограничена санкциями; - растёт риск перебоев в логистике. Это хороший пример того, как идеализация “саморегулирующегося рынка” сталкивается с реальностью. В теории рынок адаптируется. На практике же ему нужны время, суда, страховка, терминалы, контракты и политическая воля. То есть не абстрактная невидимая рука, а вполне материальная инфраструктура.
4. Европа остаётся уязвимой — и не только из-за нехватки газаВ беседе заметно сквозит критика европейской модели, и в этом есть рациональное зерно. Европа в последние годы пыталась строить рынок на максимальной гибкости, спотовой логике, отказе от части долгосрочных механизмов и сильной политизации закупок. Это выглядело современно, почти как культ свободы выбора. Но свобода без устойчивости иногда превращается в зависимость от хаоса. Когда всё спокойно, гибкий рынок кажется эффективным. Когда начинается кризис, выигрывают те, у кого: - долгосрочные контракты; - диверсифицированная генерация; - резервные мощности; - прагматичный подход вместо идеологии. Это напоминает старый философский конфликт между красивой идеей и сопротивлением материи. Можно сколько угодно говорить о “правильной” энергетике, но зимой людей греет не концепция, а физически доступный ресурс.
5. Возможен ли новый ценовой шок уровня 2021–2022 годовАвторы беседы допускают такую возможность, но без утверждения, что это неизбежно. И это, пожалуй, наиболее зрелая часть анализа. Не всякая тревога реализуется в катастрофу. На цену будут влиять: - реальный масштаб разрушений; - длительность остановки; - обстановка в Ормузском проливе; - погодный фактор; - скорость реакции азиатских потребителей; - наличие замещения углём, атомом, трубопроводными поставками. То есть рынок сейчас находится не в точке “апокалипсиса”, а в точке радикальной неопределённости. А неопределённость на бирже часто дороже самого дефицита.
6. Уголь, атом и возвращение энергетического реализмаОчень важный скрытый вывод из этой беседы: в кризис побеждает не самая модная энергия, а самая надёжная. Поэтому на фоне проблем с газом снова обретают смысл: - уголь как резервный и физически доступный ресурс; - атом как стабильная базовая генерация; - долгосрочные трубопроводные и контрактные модели. Это не значит, что “зелёная” повестка исчезнет. Но жизнь регулярно напоминает, что декарбонизация, если она построена на отрицании энергетической физики, начинает напоминать религию без хлеба и воды. И наоборот: грубые, старые, даже неэстетичные решения оказываются опорой в момент системной турбулентности. Здесь полезна историческая аналогия: цивилизации рушились не тогда, когда у них не было идей, а тогда, когда идеи переставали быть связаны с обеспечением базовой устойчивости.
7. Что в итоге утверждает видеоЕсли убрать эмоциональный фон и полемические оценки, центральный тезис таков: Из этого следуют несколько практических выводов: 1. Цены на газ останутся высоковолатильными. Рынок будет реагировать не только на факты, но и на слухи, заявления, новые риски атак. 2. Профицит СПГ откладывается. Если новые мощности Катара не будут введены по плану, ожидания избыточного предложения теряют силу. 3. Азия и Европа входят в новый этап конкуренции за объёмы. Азиатские покупатели часто действуют прагматичнее и быстрее, что может осложнить закупки для ЕС. 4. Политика снова важнее учебников по либеральному рынку. Долгосрочные контракты, энергетический суверенитет и резервная генерация возвращаются в центр внимания. 5. Энергопереход будет корректироваться реальностью. Не отменяться, но становиться менее идеологическим и более инженерным.
Итоговое осмыслениеВ данной лекции хорошо видно, как один удар по инфраструктуре превращается в удар по представлению о предсказуемом мире. Газовый рынок, как и человеческое сознание, любит стабильные нарративы: “всё просчитано”, “рынок сбалансируется”, “новые мощности всё компенсируют”. Но реальность периодически сжигает эти конструкции, заставляя возвращаться к простому вопросу: что у нас есть здесь и сейчас, а не на презентации через три года? В этом смысле беседа посвящена не только газу. Она о хрупкости любой системы, которая начинает слишком верить в собственную рациональность. И, возможно, главный практический вывод здесь в том, что энергетика требует не веры в идеальные модели, а сочетания прагматизма, резервов и уважения к риску. И остаётся более широкий вопрос: когда мы говорим о “стабильности рынка”, ищем ли мы реальность — или лишь удобную для нас версию истины, пока она не столкнулась с первым серьёзным испытанием?