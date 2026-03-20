Душа обязана трудиться, или Как на самом деле становятся творческими людьми | Горная | Северина
В студии Алексей Горнаев, создатель родового поместья в Родовом поселении «Ковчег» (Калужская область), многодетный отец, дедушка и прадедушка, и Надежда Северина, член Союза художников России, живописец.
Обсуждаем:
- Почему доминирование алгоритмов — это не конец искусства, а повод наконец-то вернуться к самому себе и «живому» творчеству;
- Как среда мегаполиса воспитывает «человека в пузыре», и где на самом деле рождаются творческие школы;
- Чем отличаются дети 2026 года от поколений прошлого, и почему для них критически важно соприкосновение с классикой и живой природой;
- Как электронные выставки и нейросети могут помочь увидеть мир даже тем, кто лишен зрения, не подменяя при этом реальность;
- На чём должна быть построена культура будущего, чтобы остаться человечной.
Ведущая: Елена Аверченко, шеф-редактор Проекта ЭРА
Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology
#АлексейГорнаев #НадеждаСеверина #ЕленаАверченко #ТочкаСборки #культурабудущего #информационныйпузырь #человек_и_ии #живоетворчество
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Творчество требует внутреннего труда, а не только технического результата. - Цифровые инструменты и ИИ создают опасную иллюзию творчества: человеку кажется, что он стал автором, хотя он лишь воспользовался готовым механизмом. - При этом технологии не являются абсолютным злом: они могут быть полезны как вспомогательный инструмент, например, для доступа к музеям, архивам, знаниям. - Главная проблема — подмена живого опыта симуляцией: вместо переживания, наблюдения, усилия и созревания возникает быстрый “эффект”. - Настоящее художественное восприятие рождается в живой среде: в природе, в общении, в труде, в соприкосновении с реальностью. - Среда формирует сознание: урбанистическая, атомизированная, цифровая среда способствует замыканию в себе, тревоге, поверхностности. - Классическая культура и искусство необходимы как прививка от пошлости и фальши. - В современном образовании ослабла системная передача культурного вкуса: раньше искусство сопровождало человека повседневно, теперь это чаще зависит от энтузиастов и родителей. - У современных детей заметно снижение концентрации внимания, но при правильной подаче они по-прежнему способны к глубокой вовлеченности. - Несмотря на тревожные тенденции, в беседе звучит осторожный оптимизм: живая потребность человека в подлинном, красивом и глубоком никуда не исчезла.
Подробный выводВ данной лекции обсуждается не столько техника, сколько антропология творчества: что вообще делает человека творческим существом. И здесь проходит очень важная мысль: творчество — это не производство контента, а преобразование внутреннего опыта в форму. Если форма появилась без внутреннего пути, без наблюдения, без боли, без внимания, без труда — то внешне это может напоминать искусство, но по сути будет лишь его имитацией. Это похоже на разницу между: - живым деревом и пластиковой копией, - настоящей молитвой и автоматически произнесённым текстом, - пониманием и простым воспроизведением ответа. ИИ и цифровые системы в этом смысле выступают как усилители соблазна лёгкости. Они обещают человеку мгновенный результат без становления. А ведь становление и есть главное. Художником, музыкантом, мыслителем человек становится не тогда, когда “сделал продукт”, а когда изменил собственное восприятие мира. Это принципиальная разница.
1. Иллюзия творчества как новая форма самообманаОдна из самых сильных идей беседы — современный человек может начать льстить себе, принимая машинно-сгенерированный результат за собственный творческий акт. Это уже не просто вопрос эстетики, а вопрос честности по отношению к себе. Если раньше путь к мастерству был очевидно трудным, то теперь среда как будто шепчет: В этом есть почти психологическая ловушка. Человеку дают не глубину, а быстрый суррогат признания. Лайки заменяют развитие. Самопрезентация вытесняет школу. Образ себя становится важнее того, кем ты реально стал. Это хорошо соотносится и с философией, и с психологией: человек нередко любит не реальность, а свой идеальный образ. Так и здесь — не творчество, а образ творца.
2. Почему живое нельзя заменить цифровымВ беседе многократно подчеркивается, что подлинное воспитание, образование и художественное становление происходят только в живом контакте: - с природой, - с учителем, - с культурной средой, - с произведением искусства, - с ручным трудом, - с собственной длительной практикой. Это очень важный тезис. Потому что знание — не только информация. Как в музыке мало знать ноты, чтобы слышать Баха, так и в живописи мало видеть картинку, чтобы пережить цвет. Пример с художническим видением весеннего пейзажа особенно показателен: где обычный взгляд видит “серость”, художник видит сложный переход тонов, напряжение почек, рождение цвета. Это не просто “навык”, а особый тип присутствия в мире. Технология может показать изображение, но не может сама по себе научить видеть. Как карта не равна путешествию, так и виртуальный музей не равен стоянию перед подлинником. Но карта всё же полезна — если человек потом действительно идёт.
3. Среда как скрытый воспитательОчень точно в беседе поставлен вопрос: какая среда выращивает какого человека? Это почти марксистский, почти культурологический и одновременно глубоко экзистенциальный вопрос. Если ребёнок растёт: - в шуме, - в визуальном хаосе, - в бетонной однотипности, - в постоянной стимуляции, - в цифровой фрагментарности, то его сознание привыкает к рассеянности, тревожности и поверхностности. Такая среда буквально формирует человека как существо: - с ослабленным вниманием, - с привычкой к мгновенному удовлетворению, - со страхом глубины, - с дефицитом внутренней тишины. В этом смысле мегаполис и цифровая среда описаны как пространство атомизации — каждый в своём пузыре, где любое несогласие можно “забанить”, а любой конфликт — не прожить, а выключить. Это уже не только про культуру, а про деградацию самой способности к диалогу и совместному бытию.
4. Почему классика всё ещё необходимаМысль о необходимости “насаждения культуры” может звучать жёстко, но за ней стоит важная интуиция: вкус сам по себе не возникает. Человек не рождается с готовой способностью отличать глубокое от пошлого. Для этого нужна: - встреча с классикой, - повторение, - насыщение образами высокого уровня, - привычка к качеству. Раньше культура, как отмечают участники, присутствовала в повседневности: журналы, радио, телевидение, школьная среда. Искусство не было элитарным островком — оно было фоном жизни. Сейчас же эта среда во многом разрушена, и потому ответственность смещается на отдельных учителей, семьи, сообщества. Это напоминает садоводство: если не выращивать культурные растения, пространство быстро заполняется сорняками. Пошлость агрессивна не потому, что она сильнее истины, а потому что она проще и быстрее распространяется.
5. Есть ли надежда?Да, и это, пожалуй, самый ценный итог беседы. Несмотря на критику цифровой среды, выступающие не впадают в тотальный пессимизм. Напротив, звучит важная мысль: чем агрессивнее становится фальшь, тем сильнее у человека может просыпаться жажда подлинного. Это интересный почти диалектический момент: - избыток искусственного может вернуть интерес к живому; - навязчивость ИИ может вызвать отторжение; - упрощение может заново открыть ценность труда; - виртуальность может напомнить о реальности. Так часто бывает и в истории, и в личной жизни: крайность рождает обратное движение. Когда человек слишком долго живёт в симуляции, он начинает искать не ещё одну картинку, а почву под ногами.
6. Практический смысл беседыЕсли убрать все общие слова, то практический вывод очень конкретен: - детям нужен живой контакт с искусством, а не только экран; - нужно развивать внимание, усидчивость, наблюдательность; - важно возвращать ручной труд, рисование, музыку, ремесло, фольклор; - технологии стоит использовать как средство, а не как замену переживания; - родителям и педагогам нужно не просто “развлекать”, а вводить в культуру; - творческий человек формируется не мгновенной самопрезентацией, а долгой школой внутренней работы. И здесь название беседы очень точное: душа обязана трудиться. Не в смысле аскетического насилия над собой, а в том смысле, что без внутренней работы человек не раскрывает ни вкус, ни глубину, ни свободу. Лёгкость приятна, но она редко делает нас больше. Подлинное творчество почти всегда связано с вниманием, дисциплиной и любовью к реальности.
ИтогВ этом видео проводится ясная мысль: творчество рождается не из удобства, а из проживания мира. Цифровая эпоха дала человечеству мощные инструменты, но одновременно усилила искушение заменить путь — кнопкой, мастерство — эффектом, личность — образом, а искусство — его имитацией. Однако беседа не сводится к отрицанию прогресса. Скорее, в ней предлагается трезвая позиция: технологии полезны там, где они служат человеку, но разрушительны там, где начинают подменять собой живой опыт, труд души и культурное становление. Если говорить совсем просто, то главный вывод таков: настоящий творческий человек возникает там, где есть живая среда, культурная преемственность, внимание, труд и честность перед реальностью. А всё остальное — лишь инструменты, иногда полезные, иногда опасно соблазнительные. И, пожалуй, самый важный вопрос после этой беседы звучит так: что мы сегодня выбираем считать творчеством — быстрый результат или медленное преображение человека?