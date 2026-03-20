В студии Алексей Горнаев, создатель родового поместья в Родовом поселении «Ковчег» (Калужская область), многодетный отец, дедушка и прадедушка, и Надежда Северина, член Союза художников России, живописец.

Обсуждаем:

- Почему доминирование алгоритмов — это не конец искусства, а повод наконец-то вернуться к самому себе и «живому» творчеству;

- Как среда мегаполиса воспитывает «человека в пузыре», и где на самом деле рождаются творческие школы;

- Чем отличаются дети 2026 года от поколений прошлого, и почему для них критически важно соприкосновение с классикой и живой природой;

- Как электронные выставки и нейросети могут помочь увидеть мир даже тем, кто лишен зрения, не подменяя при этом реальность;

- На чём должна быть построена культура будущего, чтобы остаться человечной.

Ведущая: Елена Аверченко, шеф-редактор Проекта ЭРА

Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth

Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m

#АлексейГорнаев #НадеждаСеверина #ЕленаАверченко #ТочкаСборки #культурабудущего #информационныйпузырь #человек_и_ии #живоетворчество