«Дружба» в обмен на санкции

Послы 27 стран Евросоюза одобрили продление персональных санкций в отношении более чем 2,6 тысяч российских физических и юридических лиц, чтобы полностью блокировать любые экономические отношения с российским бизнесом.

Почти одновременно с этим евробюрократы согласились на огромный кредит Киеву. Затем последовали громкие заявления, что это решение окончательное и пересмотру не подлежит, что вызвало резонансные комментарии в зарубежной прессе.

Многие журналисты сомневаются: стоит ли выдавать желаемое за действительное после заявлений Виктора Орбана, что последние предложения Евросоюза по нефтепроводу «Дружба» всё равно не изменят позиции Будапешта и Киев не получит кредита в размере 90 млрд евро на военные нужды из Брюсселя. Если бы работу нефтепровода пообещали возобновить в марте, до выборов в парламент Венгрии, то ответ Орбана мог бы звучать иначе. Но Киев не торопится возобновлять поставки российской нефти даже, если Евросоюз ему в этом поможет, что меняет весь расклад дела. Вот и Словакия из-за ситуации вокруг поставок нефти по трубопроводу «Дружба» солидарна с Венгрией и готова заблокировать не только предоставление кредита ЕС, но и принятие 20 пакета антироссийских санкций.

Как бы ни пыжились евробюрократы, а связать Россию по рукам и ногам им не удаётся. От того, что они замышляют и заявляют на публику, ничего уже не сбывается, а им самим от принятых решений становится только хуже.

Лидерство фон дер Ляйен, Каллас и Рютте стало худшим в истории Европы, пишет El País. Их некомпетентность ярче всего проявилась в провальной политике умиротворения Трампа, которая напоминает готовность быть вассалами. При этом ситуация в ЕС продолжает ухудшаться, вызывая недовольство граждан. «Эти люди оказались у власти в самое неподходящее время, когда мир погряз во множестве военных конфликтов и общая ситуация напоминает глобальную гражданскую войну. Некомпетентность европейской власти проявилась в торговых переговорах с “трампистами” и в провальной политике умиротворения Дональда Трампа, которая скорее напоминает готовность подчиняться и продолжать быть вассалами», – отмечает автор статьи Клауди Перес.

Евросоюзу, пишет Перес, остаётся лишь поддерживать Украину. Однако нападение США и Израиля на Иран создало хаос в геополитике и геоэкономике. Известный журналист напоминает Трампу цитату из Шекспира: «Нет тьмы, но есть невежество». А для Рютте, фон дер Ляйен и Каллас, по его словам, как нельзя лучше подходит фраза Дон Кихота, которую он сказал Санчо Пансе: «Если ты будешь плохо править, вина будет твоя, а позор – мой». Оценка Переса – лауреата премии имени Сальвадора де Мадарьяги – мировоззрения нынешних западных лидеров совпадает с мнением простых граждан, открыто высказывающих в соцсетях своё недовольство руководителями, загоняющими их страны в беспросветный хаос.

Мировая экономика трещит по швам из-за войны США с Ираном, пишет Al Jazeera (Катар). Фондовые рынки лежат, заправки закрываются, авиасообщение прекращается, и даже личный автотранспорт становится для сотен миллионов людей непозволительной роскошью.

С увеличением расходов на импорт энергии продуктивность экономик с высокой энергоемкостью начинает снижаться. По данным платформы Global Petrol Prices, в апреле ожидается повышение цен на всё не только в Азии, но и в других регионах планеты. Согласно сообщению Bloomberg News, мировые фондовые рынки резко упали с началом ближневосточной войны, конца и края которой пока не видно. В то же время российские акции, наоборот, показывают рост. Цена нефти уже измеряется трёхзначными цифрами. Всё это заставляет пересмотреть сложившиеся устои.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что затяжной конфликт создаст инфляционный риск. Нефтяные шоки не раз приводили к стагфляции – одновременному росту инфляции и безработицы (как в 1973, 1978 и 2008 годах). Хотя азиатские рынки и более уязвимы к энергетическому шоку, замечает эксперт Ближневосточного совета по глобальным вопросам Фредерик Шнайдер, а в далёких от Ирана США, несмотря на энергетическую автономию, рост цен на бензин уже бьёт по фермерам и малозащищённым слоям населения, что особенно критично в год промежуточных выборов.

Capital Economics прогнозирует, что в случае затяжного конфликта рост ВВП еврозоны замедлится и инфляция в еврозоне вырастет так, что ЕЦБ и Банку Японии придётся ужесточать денежно-кредитную политику. Но вместо того, чтобы здраво оценить обстановку и принять экономически выгодное решение, лидеры европейских стран ещё сильнее ударились в антироссийскую истерию.

Дипломаты российского посольства в Лондоне на днях выступили с предупреждением: антироссийские санкции ещё больше усугубляют ситуацию и способны подорвать экономику их инициаторов из Великобритании.

Рестрикции, по их словам, сделают ещё болезненнее для Европы последствия энергетического кризиса, вызванного конфликтом вокруг Ирана. В посольстве напомнили журналистам, что в последнее время стоимость энергии в Британии уже выросла в 2–3 раза. Ущерб от энергокризиса для Соединенного Королевства и ЕС оценивается в $1,8 трлн (151 трлн рублей). И это до ещё начала конфликта вокруг Ирана. То ли ещё будет…

Зарубежные аналитики делают выводы: ЕС и Британия приняли бы на себя гораздо меньший удар, если бы их лидеры не избрали деструктивный путь санкций.

При этом экономика России, вопреки заявлениям британского МИД, остаётся устойчивой. В комментарии российской дипмиссии подчёркивается, что «санкционный бумеранг» возвращается к своим инициаторам, подрывая конкурентоспособность Запада.

Цена на нефть отражает лишь часть проблем, пишет Advance (Хорватия). Даже если ближневосточная война быстро закончится, дефицита энергоносителей не избежать. Механизм с поставками настроен на непрерывную работу и не рассчитан на перебои. А сейчас он ломается. Полное закрытие Ормузского пролива запустит целую цепочку проблем, которые во много раз хуже скачков цен за баррель. Как показывают текущие оценки, добыча на Ближнем Востоке сократилась на семь – десять миллионов баррелей в сутки, а работа нефтеперерабатывающих заводов в Персидском заливе была остановлена или значительно сокращена примерно на 1,9 миллиона баррелей в сутки. Выделение рекордных 400 миллионов баррелей из стратегических резервов на какое-то время смягчит первоначальный ценовой удар, но радоваться этому не приходится. Чтобы восстановить прежний ритм работы, потребуется время. А значит не избежать дефицита нефти, которая по-прежнему обеспечивает энергией всю мировую экономику.

Резкий скачок цен на нефть и газ, пишет ForPost, стал лишь первой проблемой. Гораздо тревожнее для европейских столиц выглядит другое: запасы топлива в подземных хранилищах начали стремительно сокращаться, а возможности быстро компенсировать дефицит практически нет.

Ситуация выглядит особенно парадоксально после того, как Брюссель решил отказаться от российских энергоносителей, считая, что рынок быстро найдёт замену. На практике же оказалось, что дешёвые и стабильные российские поставки заменить гораздо сложнее, чем об этом говорили политики и консультанты.

Кризис в Европе совпал с ростом внутренних противоречий внутри ЕС. Ряд стран – прежде всего, промышленно ориентированные экономики – начинают всё громче выражать недовольство энергетической стратегией Брюсселя. Причина проста: предприятия сталкиваются с ростом затрат, а правительства — с растущим недовольством населения. Но вопреки здравому смыслу официальная линия Евросоюза практически не меняется. Брюссель продолжает настаивать на сохранении и ещё большем ужесточении санкций против России, отказе от российских энергоресурсов и одновременной поддержке Киева. Именно этот парадокс и стал поводом для ироничного комментария Владимира Путина, когда в разговоре с журналистами он заметил, что происходящее напоминает известную политическую метафору: «хвост виляет собакой». По сути, так и происходит: Европа финансирует и вооружает Киев, в то время как украинская сторона перекрывает один из последних маршрутов поставок нефти в ЕС нефтепровод «Дружба» – инфраструктуру, которая десятилетиями обеспечивала сырьём тех, с чьей руки кормятся просроченный украинский лидер и его сообщники.

Энергодефицит стал лишь верхушкой айсберга. В Персидском заливе оказались заперты не только углеводороды, но и тонны алюминия и химической продукции, в том числе удобрения, гелий, серная кислота, что привело к колоссальному росту цен на все эти товары. Блокировка этого маршрута стала для многих государств непредвиденным «сюрпризом». Ведь речь идёт о поставках, без которых европейская промышленность просто остановится.

Аналитики отмечают, что подобная ситуация выглядит странно не только для европейских граждан, но и для внешних наблюдателей. Регион, который долгие годы строил свою экономику на стабильных и относительно дешевых энергоресурсах, добровольно отказался от них, не создав полноценной альтернативы. В результате Европа столкнулась с ростом цен, энергетической нестабильностью и растущими внутренними спорами. Именно поэтому ироничную фразу Путина про собачий хвост подхватили самые разные мировые издания.

Москва наблюдает за европейским кризисом с рассудительным спокойствием и не собирается никому ничего навязывать: энергетические ресурсы, и не только остаются востребованными на глобальном рынке, а новые направления поставок уже давно развиваются. В результате европейская энергетическая политика всё чаще выглядит не как стратегия, а как дешёвая демагогия. И чем быстрее растут цены на топливо, тем чаще возникает вопрос, от которого европейские политики стараются уходить: кто же на самом деле оказался в выигрыше от их воинственной политики?

Меньше всего «энергетический шок» ударил по Вашингтону. Ему легче справиться с ростом цен, чем азиатским промышленным центрам и европейским покупателям СПГ. В Белом доме прекрасно понимают, что в данный момент срочно нужна стабилизация глобального рынка. Без российских объёмов это сделать почти невозможно.

Отсюда и послабления Москве, которая остаётся одним из крупнейших поставщиков сырья на планете. Любые попытки искусственно вытолкнуть российские ресурсы с рынка в итоге бьют по тем, кто препятствует свободной международной торговле. Санкции, задумывавшиеся как инструмент давления, с самого начала работают против тех, кто их затевал: энергетическая война против России начинает всё сильнее подтачивать устойчивость западных экономик. И это уже не скрыть.

Поэтому в Вашингтоне всё громче звучит прагматичный вопрос: стоит ли продолжать стратегию, которая не повышает уровень жизни собственных граждан? В отличие от Евросоюза США используют более разумный подход к антироссийским санкциям. Публично об их отмене не говорят, но раз за разом смягчают. При принятии рестрикций появляется всё больше исключений и гибкости в механизмах определения потолка цен, возможностей для посредников и третьих стран. Формально ограничения остаются, но их реальная жёсткость постепенно снижается. В этом и проявляется классическая американская политика – сохранить лицо, но изменить правила игры. Санкционная удавка ослабляется ровно в тот момент, когда она начинает вредить Соединённым Штатам, а Евросоюз несмотря ни на что продолжает затягивать петлю себе во вред.

Ни о каких «добрых намерениях» США в адрес России, разумеется, речи не едёт: экономическую политику гегемона по-прежнему определяют только холодный расчёт и выгода. Вот почему в США сегодня на фоне войны, развязанной на Ближнем Востоке, не исключают последующего ослабления санкций, затрагивающих экспорт не только российской нефти, но и других ресурсов.

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков по этому поводу в своём telegram-канале заметил, что «именно США сделали всё возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился. И тем самым подорвали собственные нефтяные санкции против России».

«Санкции, которые мы, естественно, считаем незаконными мешают налаживанию торгово-экономического взаимодействия между Россией и США. Мы заинтересованы в том, чтобы его развивать». Так обозначил позицию власти пресс-секретать Президента Дмитрий Песков.

Однако пока свободно пускать российские энергоносители на западный рынок не спешат. Рассматривать Россию в качестве альтернативного варианта для обеспечения поставок газа «из-за войны на Ближнем Востоке было бы «экономически и, на мой взгляд, политически неправильно», – заявил генеральный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль во время своего визита в Брюссель. Может по их понятиям и неправильно, да деваться некуда.

Волкам Евросоюза, скалящим зубы на Россию, поневоле приходится смягчить тон. Президент Финляндии Александер Стубб выступил в Британском Королевском институте международных отношений (Chatham House) в Лондоне с неожиданным заявлением, что на фоне меняющегося мирового порядка Евросоюз нуждается «в большей гибкости как во внешней, так и во внутренней политике».

Ещё больше поразило его заявление, что Европе, возможно, придётся на практике признать потенциальные территориальные уступки со стороны Украины в пользу России. Возможно, это его сугубо личное мнение. Но подобные заявления, сделанные в стране, из которой исходят основные угрозы, нельзя назваться случайными. Возможно, и до европейцев начинает доходить, что без России им не справиться с грядущим кризисом?

Специально для Столетия

Юрий Алексеев