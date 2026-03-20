Книга "Змей Горыныч, Добрыня Никитич и примкнувший к ним Кощей":

В выпуске Анатолий Клёсов и Ахмат Глашев обсуждают тему «ДНК-анализ и история Украины». Обсуждение – на стыке днк-генеалогии, лингвистики, культурной истории и исторической памяти. В центре разговора — тюркское влияние на южнорусские степи, украинский язык и культуру, княжеские роды, топонимику, тюркизмы, а также вопрос о том, как соотносятся культурные заимствования и генетическая идентичность. Отдельно поднимаются темы гаплогрупп, древних ДНК-образцов, мифов о происхождении русских и украинцев, а также ограничений чисто лингвистического подхода без учёта археологии и генетики.

00:00 Введение в тему «ДНК-анализ и история Украины»

00:47 гуманитарная и ДНК-часть

01:19 Тюркское влияние на Украину и вопрос идентичности

04:16 Княжеские роды и половецкая кровь

05:31 Дворянские фамилии с тюркскими корнями

07:26 Украинские и русские фамилии: где граница

08:58 Тюркские топонимы на территории Украины

10:50 Тюркизмы в украинском и русском языках

13:31 Культураи генетика: две части книги

15:59 Роль женщин в культурном обмене и мобильности

20:11 Как тюркская культура проникала в правящие дома Руси

22:55 Восточные элементы в быту князей и оружии

24:25 Шапка Мономаха и её происхождение

25:38 Почему тюркизмы не меняют языковую семью

29:01 Почему в украинском больше тюркизмов

31:27 Тюркские элементы в украинской культуре и образах

34:36 гаплогруппы в России и на Украине

39:17 Культурное влияние и генетическое единство

41:31 Z93 и её распространение

43:27 Древние ДНК-образцы на Украине и в России

45:23 Мифы о финно-угорском происхождении русских

50:04 Язык и генетика: почему это не одно и то же

54:37 Скифы, язык и ДНК

56:35 Русские фамилии тюркского происхождения и спорные подходы

58:13 Критика чисто лингвистических интерпретаций

59:37 Скифы и потомки: что показывают гаплогруппы

01:04:12 Финал и разговор о будущей книге

