«Болячки» социума, или Как выявить реальные угрозы в регионах | Андрей Макарович
В студии Андрей Масалович, он же КиберДед, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности. Разбираем изнанку информационной безопасности в различных регионах РФ. Ситуация требует не просто «справок», а оперативного планирования и инструментария. Обсуждаем, что нужно делать прямо сейчас, пока «оранжевый» уровень опасности не превратился в катастрофу.
Почему обычный мониторинг соцсетей — это имитация бурной деятельности, и как на самом деле вычислять опасные группы в сети? Насколько порядок в регионах зависит от личностей первых руководителей? Как информационное пространство используется для дестабилизации ситуации извне, и почему мы до сих пор не используем накопленный опыт решения таких задач?
Ведущая: Елена Аверченко, шеф-редактор Проекта ЭРА
Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth
Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m
#ЕленаАверченко #ТочкаСборки #АндрейМасалович #Кибербезопасность #МолодежнаяПолитика #ИнформационнаяВойна #Киберополчение
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная идея беседы — реальные угрозы в регионах надо искать не по формальным отчетам, а по ранним маркерам в информационной среде. - Современные технологии дестабилизации развивались от «цветных революций» к более системным схемам вроде «арабской весны», где внешние акторы работали через болевые точки общества. - Региональные проблемы редко возникают “сами по себе”: обычно есть внутренняя уязвимость, которую кто-то начинает целенаправленно раскачивать. - Мониторинг должен быть не пассивным, а связанным с анализом, прогнозом и выявлением источников угроз. - Проблема миграции рассматривается как следствие более глубокой проблемы — демографического спада. - Детская площадка в логике спикера — простой социальный индикатор: пустая площадка = вымирание региона; заполненная в основном детьми мигрантов = замещение локальной демографии внешним притоком. - Молодежная политика критикуется за заимствованные западные подходы, размытость понятий и за то, что в центре внимания ставится ребенок как “носитель проблемы”, а не среда, которая на него влияет. - Серьезный недостаток системы — деньги выделяются, но часто осваиваются структурами, которые монополизируют тему, не давая работать тем, кто реально способен решать задачи. - Пример со Свердловской областью: сама идея мониторинга подростковой активности в соцсетях полезна, но есть сомнения к методике, масштабу и реальной исполнимости. - Число отслеживаемых аккаунтов в примере со Свердловской областью выглядит несоразмерным демографии региона. - Один мониторинг подростков не решает проблему, если нет связки: - аналитики, - правоохранительных структур, - механизмов быстрого реагирования, - работы с внешними источниками радикализации. - Следить нужно не только за детьми, а прежде всего за теми, кто системно влияет на них: вербовщиками, кураторами, радикальными сообществами, распространителями девиантной повестки. - Кибердружины и киберополчение могут быть источником “сырья” — первичного выявления опасных групп и контента. - Многие опасные сообщества можно автоматически выявлять по словарям, шаблонам поведения, структуре связей и типовым маркерам. - После этого нужен светофор угроз: - что неопасно, - что надо просто блокировать, - что требует вмешательства силовых структур. - Информационная угроза часто маскируется под локальную повестку, хотя может вестись из-за рубежа. - Диаспоры обозначены как потенциальный фактор риска не сами по себе, а в момент, когда происходит сращивание с местной властью и экономическими потоками. - Один из практических разведпризнаков такого сращивания — аномальные госконтракты и сетевые связи вокруг них. - Состояние региона сильно зависит от личности губернатора: где есть воля и понимание, там управление угрозами выстроено лучше. - Хорошая модель управления — когда участники совещаний заранее получают единую аналитическую картину и приходят уже с вариантами решений. - Текущая ситуация в информационном поле России в логике спикера — уже “оранжевый уровень”: реагировать нужно сейчас. - Основная беда — не отсутствие денег, а низкая эффективность их применения и слабая связка между мониторингом и действием. - Финальный акцент: проблема не безнадежна, потому что инструменты, опыт и методики есть, но нужна политическая воля, профессионализм и координация.
Подробный вывод
1. О чем в сущности это видеоВ данной лекции разговор идет не просто о кибербезопасности и не только о работе соцсетей. По сути, беседа посвящена диагностике общественных болезней. Социум здесь описывается почти как живой организм: у него есть симптомы, хронические слабости, внешние инфекции и ошибки лечения. Это важная рамка. Потому что, если смотреть на региональные угрозы только как на набор отдельных происшествий — подростковая преступность, миграционные конфликты, радикальные группы, наркотизация, деструктивный контент, — тогда неизбежно получается реактивная модель: случилось ЧП, пошли тушить. Но спикер предлагает другой взгляд: любое ЧП — это уже поздняя стадия процесса. Значит, задача не только ловить последствия, а видеть предболезненные состояния. В этом есть почти медицинская логика: - симптом еще не болезнь, - боль — не причина, - лечение одной язвы не исцеляет весь организм. Именно поэтому он все время противопоставляет “мониторинг” и “контроль оперативной обстановки”. Мониторинг — это смотреть. Контроль — это понимать, связывать, прогнозировать и вмешиваться.
2. Ключевой тезис: реальная угроза почти всегда растет на стыке внутреннего и внешнегоСпикер не говорит, что все проблемы созданы извне. И это важно. Его мысль тоньше: внутренние проблемы реальны, но внешние силы умеют использовать их как рычаг. Это напоминает психологию личности. У человека можно долго не замечать травму или внутренний конфликт. Но появляется кто-то, кто находит эту болевую точку — и начинает на ней играть. Точно так же и с обществом: - есть демографический кризис, - есть неудачная молодежная политика, - есть разрыв между властью и населением, - есть дефицит осмысленной социальной среды, - есть управленческая инерция. Все это может существовать годами. Но опасность возникает тогда, когда находится тот, кто начинает раскачивать именно эту точку. В этом смысле общество похоже на нейросеть: если в модели есть уязвимый паттерн, внешний сигнал может многократно усилить ошибку. Не потому что сигнал всемогущ, а потому что сама система уже была настроена нестабильно.
3. Миграция как не причина, а симптомОдин из наиболее сильных фрагментов — мысль о том, что проблема мигрантов начинается не с мигрантов, а с демографии. Это прагматичный тезис. Он снимает часть соблазна искать “простого виноватого”. Когда в регионе мало детей, мало молодых семей, мало собственного воспроизводства населения, возникает структурная пустота. Экономика, рынок труда, сервис, строительство, логистика — все это требует людей. Пустота втягивает внешнюю рабочую силу. То есть здесь предлагается довольно жесткий, но полезный взгляд: - миграция — это не первичный сбой, - первичный сбой — это демографическая несостоятельность региона, - а уже затем включаются вопросы адаптации, культурного напряжения, криминальных рисков, диаспоральных структур. Это вообще типичная ошибка общественного мышления: мы часто принимаем видимый слой проблемы за ее корень. Как в отношениях люди нередко спорят из-за конкретной ссоры, хотя настоящая проблема — годы недоверия и накопленных обид. Так и здесь: мигрант заметен, демографическая яма — нет. Но именно яма определяет силу потока.
4. Критика молодежной политики: не ребенок источник угрозы, а средаСпикер довольно резко критикует подход, при котором внимание концентрируется на самом подростке как носителе отклонения. Это важное различие. Если сказать: “ребенок проблемный”, то фокус уходит в индивидуальную диагностику. Тогда лечим уже последствия: - психолог, - школа, - семья, - профилактические беседы. Но если посмотреть шире, то оказывается, что подросток часто лишь приемник сигнала. Тогда вопрос меняется: - кто производит этот сигнал? - где он распространяется? - по каким каналам? - кто является усилителем? - кто превращает личную неустойчивость в массовое явление? Это уже не только педагогика, а информационная экология. И здесь спикер подчеркивает: нужно отслеживать не только реакции детей, но и систему влияния. И в этом есть рациональное зерно. Потому что подростковая психика — это, условно говоря, высокочувствительный сенсор. Но если бороться только с реакцией сенсора, не убирая источник сигнала, эффект будет ограниченным.
5. Почему один мониторинг мало что решаетПример со Свердловской областью в беседе подается как показательный. Сама идея мониторинга подростковых аккаунтов признается полезной, но недостаточной. Логика спикера проста: 1. Вы можете что-то увидеть в соцсетях. 2. Но часть аккаунтов закрыта, анонимна, поддельна или искажает данные. 3. Даже если опасный контент найден, нужен следующий шаг. 4. Если нет мостика к тем, кто может действовать законно и быстро, мониторинг превращается в склад тревожных сигналов. Это очень современная проблема: у нас много систем, которые собирают данные, но мало систем, которые умеют превращать данные в решения. Информация без структуры — это шум. Аналитика без полномочий — это архив. Полномочия без понимания — это слепая дубинка. В каком-то смысле это напоминает разрыв между знанием и мудростью. Можно знать тысячи фактов и не понимать, что делать. Государственные системы иногда страдают тем же: они умеют накапливать цифры, но не всегда умеют строить из них причинную карту.
6. Технологическая мысль беседы: угрозы можно выявлять автоматизированноЗдесь в видео звучит важный практический оптимизм. Несмотря на тревожный фон, спикер утверждает, что значительная часть опасных процессов технически выявляема: - по словарям, - по типовым словам и подменам, - по сетевым связям, - по структуре групп, - по аномальной активности, - по тематическим кластерам. Это небесполезная мысль. Она говорит о том, что хаос не так уж хаотичен. Даже деструктивные явления воспроизводят определенные шаблоны. Как в биологии у болезни есть набор признаков, так и у информационной операции есть: - характерный язык, - схема распространения, - тип кураторства, - связность аккаунтов, - пересечения тем, - географические маскировки. Однако тут важно сохранять трезвость. Любая автоматизация хороша как фильтр и раннее предупреждение, но не как абсолютный судья. Потому что алгоритм ловит паттерны, но смысл ситуации часто требует человеческого контекста. Иначе легко перепутать исследовательское сообщество, мемную субкультуру, игровую среду и реально опасную сеть. Иными словами, искусственный интеллект здесь полезен как сторож, но не как мудрец.
7. Бюрократическая и институциональная проблема: деньги есть, воли и связности меньшеОдна из центральных линий беседы — критика системы, в которой деньги на проблему выделяются, но: - тема монополизируется, - реальные специалисты отсеиваются, - отчетность подменяет результат, - между ведомствами нет нормальной сцепки. Это очень узнаваемая болезнь крупных систем. Внешне все может выглядеть правильно: - есть программа, - есть бюджет, - есть подрядчик, - есть презентации, - есть совещания, - есть красивые термины. Но если конечный результат не изменяет реальность, то система начинает жить в логике ритуала, а не действия. Это почти религиозная форма бюрократии: символы работы присутствуют, а преобразования мира нет. Спикер особенно подчеркивает, что плох не сам факт финансирования, а то, что средства часто идут не к тем, кто решает задачу, а к тем, кто лучше встроен в аппаратную логику. Это старая человеческая драма: не всегда компетентность и влияние совпадают.
8. Диаспоры и сращивание с властью: тема сложная и требующая осторожностиЗдесь особенно важно не скатиться в упрощение. В беседе диаспоры рассматриваются как фактор риска не по самому факту существования, а в момент, когда они: - становятся закрытой структурой влияния, - получают доступ к ресурсам, - встраиваются в систему госзаказов, - сращиваются с чиновничеством и силовыми узлами. То есть проблема описывается не как этническая по природе, а как сетевая и управленческая. Это существенное различие. Любая компактная группа — национальная, клановая, корпоративная, земляческая, идеологическая — становится опасной, когда у нее появляется непрозрачный канал власти и ресурсов. С философской точки зрения это вообще не только про миграцию. Это универсальная закономерность: всякая неформальная структура, которая начинает жить сильнее формального закона, постепенно подменяет публичный порядок частной лояльностью. И в этом смысле угроза не в “ином”, а в непрозрачности. Не чужой человек опасен сам по себе, опасна система, где правило заменяется договоренностью “для своих”.
9. Роль личности губернатораОчень показателен тезис, что многое зависит от конкретного губернатора. Это может звучать банально, но в нем скрыта старая историческая истина: институты важны, однако в переходных и слабосвязанных системах личность все еще играет колоссальную роль. Если руководитель: - понимает суть угроз, - требует не отчет, а картину, - умеет собирать ведомства, - не боится неприятной информации, - допускает к работе сильных специалистов, то система начинает двигаться. Если же руководитель предпочитает гладкую бумагу, а не реальность, то даже хорошие инструменты становятся декором. История вообще постоянно колеблется между двумя полюсами: - “все решают институты”, - “все решают люди”. На практике правда почти всегда посередине: институты задают форму, а люди задают интенсивность жизни внутри этой формы.
10. Что особенно важно практическиЕсли убрать эмоции и спорные формулировки, то из беседы можно извлечь несколько вполне прикладных выводов.
Что действительно выглядит разумным:- смотреть на угрозы как на систему признаков, а не как на отдельные ЧП; - строить раннее выявление по цифровым следам; - связывать мониторинг с аналитикой и реагированием; - отслеживать не только исполнителей, но и организаторов влияния; - использовать межведомственную координацию, а не ведомственные “колодцы”; - оценивать риски регионов по реальным индикаторам, а не по самоотчетам; - обращать внимание на демографию как на фундаментальную основу социальной устойчивости; - не идеализировать бюрократические решения только потому, что они “запущены”.
Что требует осторожности:- любая массовая цифровая слежка легко может перейти грань между профилактикой и избыточным контролем; - автоматические системы склонны к ложным срабатываниям; - работа с подростками требует не только силового, но и педагогического, психологического, культурного подхода; - обсуждение миграции и диаспор должно оставаться в поле фактов и управленческой логики, а не сползать в этнические обобщения. Это важный баланс. Иначе в попытке лечить общество можно повредить его свободу. А без свободы общество тоже заболевает — просто уже другой болезнью.
11. Общий смысл: угрозы рождаются там, где реальность заменяют отчетомЕсли сжать весь разговор до одной формулы, она могла бы звучать так: Это очень глубокая мысль. Потому что общество часто разрушается не от недостатка слов, а от недостатка честного взгляда. Там, где начинают любить картинку больше, чем положение дел, появляются запоздалые решения, ложные оценки и самоуспокоение. Можно сказать иначе: реальная безопасность начинается не с запретов и не с цифровых панелей, а с способности смотреть на мир без самообмана.
ИтогВ этом видео Андрей Масалович рисует тревожную, но не безвыходную картину. Он показывает, что региональные угрозы — это не хаотический набор эпизодов, а связанные процессы, которые можно распознавать по ранним признакам. Основные слабости он видит в демографии, некачественной молодежной политике, ведомственной разобщенности, монополизации бюджетов и подмене реальной работы формальной активностью. При этом общий вывод у него не фаталистический: инструменты есть, специалисты есть, опыт накоплен, автоматизация возможна, а значит, проблема не в принципиальной невозможности что-то исправить, а в качестве воли, координации и честности анализа. И, пожалуй, главный философский нерв этой беседы в том, что общество, как и человек, болеет не только от внешних ударов, но и от неумения вовремя признать собственную уязвимость. Но если уязвимость замечена, она уже перестает быть роком и становится задачей. Вопрос остается открытым: где проходит граница между необходимым контролем ради безопасности и той степенью вмешательства, после которой само лечение начинает менять природу живого общества?