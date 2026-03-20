БОГ И ЛОГИКА Гордон Хэддон Кларк
Размышляя о Боге кальвинисты тотчас вспоминают строчки из Краткого Катехизиса: "Бог есть Дух, бесконечный, вечный и неизменный". Не будем подробно останавливаться на том, что мы понимаем под словом «дух», порассуждаем о таких качествах как: "мудрость, святость, справедливость, доброта и истина". Подумаем: "Дух, Мудрость, Истина". В Пс. 30:6 пcалмопевец взывает к Богу: " Господи, Боже Истины." В евангелии от Иоанна 17:3 сказано: "Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога..." Далее, в 1-Иоан. 5:6 говорится: " Дух есть истина." Эти стихи нам показывают, что Бог есть разумный и мыслящий, образ мышления Которого согласуется с логикой, сформулированной Аристотелем
Если бы кто-либо в этой связи стал возражать против аристотелевой логики и захотел бы взять вместо нее символическую логику Джорджа Буля или Рассела - пусть такой спросит себя, верно ли для Бога следующее утверждение: если все собаки имеют зубы, то не значит ли, что и спаниель тоже имеет зубы? Разве те, кто противопоставляет "всего лишь человеческую логику" божественной логике, подразумевают, что для Бога, если псы имеют зубы, то спаниели лишены зубов? Также и в случае с «чисто человеческой арифметикой», когда - два плюс два - четыре, а у Бога, что же, одиннадцать? С тех самых пор, как св. Бернар подверг критике Абеляра, благочестием стало считаться чернить "чисто человеческую логику", и в настоящее время экзистенциалистские, нео-ортодоксальные авторы отвергают прямую последовательность и настаивают на том, что вера должна "укрощать" логику. Таким образом, они не только отказываются строить логичные умозаключения в рассуждениях, но считают себя вправе и вовсе отвергать логику. В противовес такому мнению приведем следующие доводы, доказывающие необходимость логики. С признанием того, что существование логики не является обязательным доказательством самодостаточности Писания, она все же необходима для изложения смысла Библейского откровения
Поскольку в этом контексте устное откровение является откровением от Бога, рассуждение начнется о связи существующей между Богом и логикой. Затем коснемся связи логики и Писания. И наконец, обратимся к логике в человеке.
Логика и Бог
Для начала следует уделить должное внимание описанию качеств, приписываемых Богу Писанием. Нет ничего не обычного в утверждении, что Бог всеведущ. С этим согласны все христианские богословы. Однако следует отметить, что Божье всеведение вечно. – Он не получил это всезнание когда-то. И поскольку Бог существует независимо от чего-либо, Сам являясь Творцом всего, Он Сам же и есть источник Собственного знания. Этот важный момент имеет свою историю.
В начале становления христианства, Филон, иудейский ученый в из Александрии, внес изменения в философское учение Платона, чтобы согласовать его с теологией Ветхого Завета. Платон развил свою систему на трех независимых началах: «мир идей», «Демиург» и «первоначальный Хаос». Хотя эти три начала одинаково вечны и независимы друг от друга, Демиург сформировал этот видимый мир из хаоса, используя для этого «мир идей, взяв его за прототип. Согласно Платону «мир идей» не только независим, но даже на порядок выше Демиурга, творца небес и земли. Демиург в нравственном отношении добровольно подчинен идеям о справедливости, человечности, равноправии, а также закону чисел.
Филон, однако, говорит, что Бога следует понимать в категориях единичности и неделимости; или скорее даже само понятие «единственность» приводится в соответствие к одному Богу, так как все числа, как и само понятие времени, возникли позже, в то время как Сам Бог древнее космоса и творца космоса (Демиурга).
Это означает, что Бог является первопричиной и Сам устанавливает истину. Даже необразованные христиане знают, что вода, молоко, спирт и бензин замерзают при различных температурах, потому что Бог так определил. Бог вполне мог сделать так, чтобы алкоголь замерзал при нуле градусов по Фаренгейту, а молоко – при сорока градусах, но Он решил иначе. Следовательно, за актом творения стоит Его предвечное предписание. Божие извечное намерение было создать эти жидкости, и мы можем утверждать, что особенности природы какого-либо вещества были определены прежде их существования.
Подобно же во всех возможных вариантах истины Бог должен рассматриваться как обладающий суверенитетом. Согласно Его предписанию одно суждение следует считать истинным, другое же ложным. Он Сам определяет истинность или ложность суждения, будь то физическое, психологическое, моральное или теологическое. Суждение является истинным, потому что Бог так решил.
Для соблюдения формальной стороны вопроса можно привести цитаты из Писания, подтверждающие эти слова: «Велик Господь наш и велика крепость Его, и разум Его неизмерим (бесконечен)» (Пс. 146:5). Если даже мы не можем точно вывести из этого стиха, что Божье могущество есть источник Его разумения, по меньшей мере, здесь несомненно утверждается Божье всеведение. То же мы читаем и в 1-Царств 2:3: «…ибо Господь есть Бог ведения…». В послании к Ефесянам 1:8 говорится о Божьей премудрости и разумении. В Рим. 14:26 сказано: «Единый Премудрый Бог». И в 1-Тим. 1:17 Бог также назван единым и премудрым
Другие ссылки, а также их истолкование можно найти в книге Стивена Чарнока «Сущность и атрибуты Бога», в 8 и 9 главах. Следует привести здесь несколько строк из книги этого выдающегося автора.
«Бог знает Себя, потому что Его знание и Его воля - первопричина всего; …Он есть первейшая истина, а значит, и первый объект Самопознания… Так как Бог есть всеобъемлющее знание, то Он Сам является высочайшим объектом познания… Бог постижим для Самого Себя… Его Разум есть Его Собственная Сущность. Бог знает Свои постановления и Свою Волю, и следовательно, знает все… Бог знает предписанные Им грядущие события… Он должен их знать, потому что во всем грядущем Его воля… Он потому их и знает, потому что знает, что Он желает. Божьи творения не могут являться источником Его знания, в противном случае Его знание имело бы причину не от Него Самого. Когда Бог видит возможные события в свете Его силы, Он видит их происходящими по Своей воле».
Чернок в основном занимается перечислением объектов Божьего знания. Однако приведенные цитаты указывают на то, что Божия воля определяет Его знание вещей и ничего нет за пределами Его воли. Таким образом, мы можем повторить за Филоном Александрийским, что Бог не подчинен идеи единства, или идеи добра, или идеи истины, но правильнее сказать, что сами добро и истина должны быть подчинены Ему.
Логика есть Бог.
Я надеюсь, что эти приведенные выше замечания о связи между Богом и истиной будут расценены как уместные в нашем рассуждении о логике. Начав разговор о логике, можно привести еще один пример из Писания. Хорошо всем известный пролог Евангелия от Иоанна можно перефразировать следующим образом: «В начале была Логика и Логика была у Бога, и Логика была Богом... В Логике была жизнь, и жизнь была свет человеков».
Этот пересказ, который по сути является переводом, – может не только странно, но даже оскорбительно и неприятно звучать для набожного человека. Но такая реакция только показывает разницу между языком религиозного человека и мыслью, выраженной в оригинале греческого Нового Завета. Почему же это оскорбительно для Христа называть Его Логикой, в то время как в порядке вещей называть Его словом, – это не поддается объяснению. Но это имеет место быть. Даже бл. Августин, когда утверждал, что Бог есть истина, был подвергнут неразумному обвинению в том, что он «умалял» Бога до простого определения. Во всяком случае значения слова «Логос» может иметь несколько значений: знать, расчет, исчисление (финансовый) счет, оценка, соразмерность, (математическое) соотношение, разъяснение, предположение теория или довод, правило или закон, ум, формула, обсуждение, рассказ, речь, размышление, рассмотрение, обсуждение, предсказание, изречение и здравый смысл.
Любой перевод Иоанна1:1 затрудняющий понимание этого акцента на разум или рациональное восприятие никуда не годится. И если кто-либо выражает недовольство, что идея разумной меры или мысли омрачает облик второго Лица Троицы, тот должен пересмотреть свои представления о том, что есть личность. Итак, в начале была Логика.
Утверждение «Логика есть свет человеков» поможет нам перейти к следующей части, где мы будем рассматривать связь «логика-человек». Но идея о том, что Логика есть Бог приведет нас к умозаключению, относящемуся к текущей части рассуждения. Не только последователи св. Бернарда настроены скептически против логики, но даже более систематические богословы относились с осторожностью к любому предложению, которое бы делало абстрактное понятие выше Бога. Однако вышесказанное утверждение, созвучное и Филону и Чарноку, никак нельзя обвинить в этом. Закон противоречия не следует принимать как аксиому, возникшую прежде Бога или независимо от Бога. Бог Мыслящий есть Закон.
По этой самой причине закон противоречия не мог возникнуть позже Бога. Если кто скажет, что логика зависит от взглядов Бога, так она зависит только в том смысле, что это - особенность взглядов Бога. Закон логики не последует во времени за Богом, поскольку Сам Бог вечен и нет такого времени, когда бы Бог мыслил не логично. Неправильно полагать, что Божья воля существовала в инертном состоянии, до той поры, пока Он не пожелал мыслить.
Поскольку не существует очередности во времени, подобным же образом нет логического или аналитического приоритета. Логика не просто была в начале, но Логика была Богом. Если этот нетрадиционный перевод пролога евангелия от Иоанна все еще смущает кого-либо, то возможно все же согласиться с тем, что Бог и Его мышление тождественны. Бог не является пассивным или потенциальным первоэлементом, Он - действительность или деятельность. Это философская терминология, чтобы выразить Библейскую мысль, что Бог есть живой Бог. Поэтому логика должна рассматриваться как проявления Божьего воления.
Хотя теология Аристотеля не лучше (даже хуже) чем его эпистемология (теория познания), он пользуется таким слогом, чтобы описать Бога, который с легким изменением, может оказаться очень полезным. Он определяет Бога как «мысль-разума-мыслящего». Аристотель раскрывал значение этой фразы так, чтобы отрицать божественное всеведение. Но если мы ясно понимаем, что мысль, которую мысль думает включает в себя и мысль о мире, которому предстоит быть созданным по Аристотелю – то Бог не имеет знания вещей, произошедшее от Его творений, низших по отношению к Нему. Такое определение Бога, как «разум мыслящий», может помочь нам понять, что логика, закон противоречия, не существовал прежде, не появился позже Божественной деятельности
Это умозаключение может смутить некоторых мыслителей аналитиков. Они посчитали бы разумным отделить логику от Бога. Таким образом, они возражали бы, против такого построения, которое смешивает две аксиомы в одну. Но если их две, то одна из них должна быть предшествующей. В таком случае, мы должны признавать либо Бога без логики, либо логику без Бога, как появившуюся позже. Здесь же утверждается совсем обратное. Бог и логика являются одной и той же первоосновой, по этой причине Иоанн и написал что Логика была Богом.
На данный момент вполне достаточно раскрыта связь Бог-логика. Пора перейти к вопросу, который с самого начала выглядит более уместным: связь логики и Писания
Логика и Писание
Существует определенное недопонимание, от которого легко избавиться, прежде чем мы начнем обсуждать связь логики и Писания. Возможно, кто-либо, с ярким историческим воображением мог бы задаться вопросом, почему Писание и откровение считаются равными меж собой, в то время, как прямое обращение Бога к Моисею, Самуилу и к другим пророкам являются более очевидным откровением, чем Само Писание.
Это замечание стало возможным только по причине кратости нашего изложения. Разумеется, непосредственная речь Бога к Моисею действительно является типичным откровением, если хотите. Но ведь проблема в том, что никто из нас не может сегодня воспользоваться личным опытом Моисея, чтобы получить его откровение. Но у нас есть Библия. Как говорит Вестминстерское исповедание веры: «…было угодно Господу… открыть Себя… а затем… передать всю полноту истины на письме, что делает Священное Писание в высшей степени необходимым. Прежние пути откровений Божьих и Его воли Своему народу ныне закрыты». То, что Бог сказал Моисею записано в Библии слова те же, откровение то же самое.
Во всем этом можно видеть связь логики и Писания. Прежде всего, Писание, то есть записанные слова в Библии, есть действие Божьего разума. То, что сказано в Писании является Божией мыслью.
В современных религиозных дебатах, библейский взгляд на Библию, как и историческая позиция Реформации, или, что является тем же самым – учение о полной и буквальной богодухновенности Писания – критикуется как Библиомания. Либералы обвиняют лютеран и кальвинистов в поклонении не Богу, а книге. Мы, как бы, преклоняем колени перед Библией, лежащей на кафедре. Нас высмеивают, как целующих перстень «бумажного папы», образно выражаясь.
Эта карикатура происходит от их собственного материалистического склада ума, который не очевиден в других дискуссиях, но сразу же выявляется, когда они «открывают огонь» по фундаментализму. Они думают о Библии как о книге в кожаном переплете, содержащей информацию на бумаге. Но то, что содержание Библии есть мысли Бога, выраженные в Божьих же словах, эта точка зрения является для них неодолимо враждебной, так, что они не могут даже допустить подобную позицию у фундаменталистов.
Тем не менее, мы утверждаем, что Библия передает мышление Бога. В принципе это мысли Бога или более точно часть Его мыслей. По этой причине апостол Павел, ссылаясь на откровение данное ему, а через него коринфянам говорит: «А мы имеем ум Христов», также обращаясь в филиппийцам увещевает их: «Имейте между собой те же мысли, что и во Христе Иисусе» (Фил.2:5 перевод Кассиана). С этим же намерением он скромно заявляет: «…думаю, и я имею Духа Божия» (1Кор.7:40)
Следовательно, Библия есть разум или мысль Бога. Но это не физический фетиш, подобно распятию. Я сомневаюсь, что нашелся хотя бы один фундаменталист из захолустья, который был бы настолько невежествен, что молился на эту «черную книгу с красной каймой». Подобным образом, обвинение, что Библия является «бумажным папой» не достигает цели по той же самой причине. Библия содержит мысли, а не бумагу, и эти мысли являются мыслями всеведущего, непогрешимого Бога, а не папы Иннокентия III.
На основании того, что Писание содержит мысли Бога, взаимосвязь Писания с логикой легко может быть понятно. Как и следует, если Бог сказал нечто, Он сказал это логично. Писание поэтому должно выявлять и выявляет логическую структуру.
Для примера, Рим. 4:2 это энтимематический гипотетический деструктивный силлогизм. Рим. 5:13 есть гипотетический конструктивный силлогизм. 1-Кор. 15:15-18 есть полисиллогизм (сорит). Очевидно, что подобные стандартные логические формы можно перечислять долго.
Конечно далеко не все в Писании является силлогистическим. Исторические разделы по большей части являются повествовательными, и все же каждое повествовательное предложение это логическая часть. Эти предложения истинны и являются объектами познания. Каждое из них имеет, или лучше сказать каждое из них есть сказуемое, соединенное с подлежащим. Только так они передают некий смысл.
Даже в самих отдельных словах, как наиболее ясно видно в предложениях с существительными и глаголами, логика вложена. Если Писание говорит: Давид был царем Израиля, это не означает, что Давид был президентом Вавилона; и уж конечно, это предложение не означает, что Черчилль был премьер-министром Китая. Проще говоря, слова: «Давид», «царь» и «Израиль» имеют строго определенный смысл.
Давняя клевета, что Писание подобно «носу из воска» и поэтому возможно широкое истолкование Писания - определенно несправедливое утверждение. Если бы не было никаких пределов в истолковании, то мы в свою очередь могли бы и саму эту клевету истолковывать как пример словесного и неограниченного вдохновения (демонического – прим. переводч.). Но раз уж клевета не может так трактоваться, то и Непорочное Зачатие не может истолковываться как миф, и Воскресение Христа как символ весны. Несомненно, некоторые места Писания трудны для понимания, «…что невежды и неутверждённые извращают, как и прочие Писания, к собственной своей гибели», но затруднений не больше, чем в трудах Аристотеля или Плотина, но против этих философов подобная клевета не выдвигается. Кроме того, не так уж и много мест Писания сложны для понимания. Во всем же остальном протестанты настаивают на ясности Библии.
Нет необходимости тратить время, повторяя объяснение Аристотелем неоднозначных слов. Факт, что слово должно иметь осмысленное значение и без противоречия, есть доказательство присутствия закона противоречия в разумном языке.
Это проявление логики в Писании ясно показывает, почему Писание, а не закон противоречия, принято за аксиому (здесь, скорее всего, аксиома: «точка отсчета» - прим. переводч.). Если учитывать только лишь закон противоречия, то мы были бы близки к теории Канта. Его идея о том, что познание требует априорных (доопытных, предшествующих) категорий, заслуживает особенного внимания. Однажды и навсегда, в позитивном методе исследования, как дополнение к негативному и случайному у Юма, Кант доказывал необходимость предпосылок, допущений или иначе априорных инструментов. Но все они не достаточны для получения знания. Поэтому закон противоречия, как таковой, не является аксиомой в этом вопросе.
По той же самой причине Бог, как отличимый от Писания, не является аксиомой в этом вопросе. Несомненно, этот оборот будет выглядеть чуждым для многих теологов. Он будет казаться особенно странным после предшествующего акценте на мысли, что разум Бога является источником всей истины. Разве не Бог является первичной аксиомой? Например, первая статья Аугсбурского Исповедания дает учение о Боге и учение о Писании, затем почти не появляется в этом документе. Во Французском Исповедании 1559 г. Первая статья о Боге; Священное Писание рассматривается в пяти последующих статьях. В Бельгийском Исповедании, тот же самый порядок. Шотландское Исповедание 1560 г. начинается со статьи о Боге, к Святому Писанию это Исповедание переходит только в 19 статье. В Тридцати девяти Статьях Англиканского Вероисповедания вначале говориться о Троице. О Писании здесь говориться начиная с 6 статьи и далее. Если Бог суверен, то конечно же разумно в любом исповедании веры упоминать о Нем в первую очередь.
Некоторые других вероисповедания, и особенно Вестминстерское Исповедание начинается с доктрины о Писании. Объяснение очень просто: наше знание о Боге проистекает из Библии. Мы можем утверждать, что каждое суждение истинно, потому что Бог думает, что это так. И мы можем следовать в этом за Чарноком во всех подробностях, но все это основано на Писании. Предположим, что это не так. Тогда «Бог» как аксиома, взятая отдельно от Библии всего лишь только имя. Мы должны определить какой Бог. Самая известная система, в которой "Бог" был представлен аксиомой, это в философии Спинозы. Для него все теоремы выводятся из положение «Бог или Природа» (Бог у Спинозы не личностный – прим. перевод). Однако, согласно Спинозе, Природа определяет что есть Бог. Другие «боги» могут являться аксиомами других систем. Следовательно, важно не допущение, что Бог есть, но утвердить, что Бог должен имеет разум. Поэтому Писание, как и предполагается здесь, является аксиомой. Это дает определенность и смысл, без которого все аксиомы бесполезны
Таким образом Бог, Писание и логика связаны воедино. Пиетистам не следует беспокоится, что акцент на логике может выглядеть как обожествление абстрактного понятия, иначе Бог и человеческий разум не имеют ничего общего. Подчеркнутое внимание к логике точно соответствует Прологу Иоанна и является ничем иным, как признанием природы Бога.
Не кажется ли своеобразным, в этой связи, что богослов так сильно привязан к доктрине Искупления, в то время как Пиетист к идее об освящении, которая, хотя и объясняется всего лишь в некоторых местах Писания, но все равно при этом враждебна или подозрительна к рациональности и логике, которые, в свою очередь, очевидны во всем Писании?
Логика в человеке.
С таким пониманием Божественного разума, следующим шагом будет осмысление сотворения человека по образу Божьему. Ведь не нерациональные животные были сотворены по Его образу, но Бог вдохнул Свой дух в прах земной и Адам стал высшим типом души, превосходящим животных.
Чтобы быть точным, лучше говорить не о том, что образ Бога в человеке. Человек не есть некто, в ком образ Божий может быть найден наряду с другими вещами. Но сам человек есть образ Божий. Конечно же этот образ не имеет отношения к телу человека. Тело всего лишь инструмент или средство, которым человек пользуется.
Но сам человек есть дыхание Бога, дух Божий выдохнутый в глину, стал интеллектом, мыслящей личностью. Поэтому человек рационален, по подобию рационального Бога.
Его разум устроен так, как описывает его логика Аристотеля. Вот поэтому мы и полагаем, что у спаниеля должны быть зубы.
В дополнение к широко известным стихам первой главы Бытия, также Быт. 5:1 и 9:6 повторяют ту же мысль. То же 1-Кор. 11:7 говорит: «муж … есть образ и слава Божия». О том же Кол. 3:10 и Иак. 3:9. Другие стихи пусть не столь явно, но тоже свидетельствуют об этом. Сравните: Евр. 1:3, Евр. 2:6-8 и Псалом 8. Но решающим соображением будет то, что через все Писание разумный Бог дает человеку постижимое послание.
Странно, что человек считающий себя христианином умаляет логику. Таковой, конечно же, не намеревается принизить разум Бога, но думает, что человеческая логика греховна, даже более греховна, чем другие составные части падшей человеческой природы. Конечно же это бессмысленно. Закон противоречия не может быть греховным. А вот нарушение закона противоречия действительно является греховным делом. Все же резкая критика некоторыми религиозными авторами «всего лишь человеческой логики» весьма удивительна. Может ли такая благочестивая глупость действительно означать, что силлогизм, действительный для нас, недействителен для Бога? И если два плюс два, согласно нашей арифметики, четыре, то у Бога другая арифметика, в которой два и два составят три или, возможно, пять?
Факт, что Сын Божий есть Божий разум – ибо Христос есть мудрость Божья также как и сила Божья – плюс факт, что образ (Божий) в человеке есть так называемый «человеческий разум», достаточно показывает, что так называемый «человеческий разум» не столько человеческий по происхождению сколько божественный.
Разумеется, Писание говорит, что Божьи мысли не наши мысли и Его пути не наши пути. Но будет ли это хорошим толкованием заявлять, что это значит, что Его логика, Его арифметика и Его истина не наши? Если бы это было верным, то какие умозаключения можно из этого вывести? Это бы означало, что не только наши арифметические действия неправильны, но также наши мысли – в истории, также как в арифметике – все не верны. Например, мы думаем, что Давид царь Израиля, но так как Божьи мысли не наши мысли, тогда отсюда следует, что Бог не думает, что Давид царь Израиля. Быть может Давид, в Божьем разуме, является премьер-министром Вавилона.
Чтобы избежать этой глупости, которая является отрицанием божественного образа, мы должны настаивать, что для Бога и человека истина одинакова. Естественно, мы можем не знать истины в некоторых вопросах. Но если мы знаем что-нибудь, что мы должны знать, это должно быть идентично с тем как это знает Бог. Бог знает всю истину, но если мы не знаем что-либо, как это знает Бог, то наши представления не верны. Очень важно поэтому настаивать, что существует область совпадения нашего и Божьего мышления.
Логика и язык.
Мы подошли к вопросу о происхождении языка. Язык не развился из чего-либо и его цель не ограничена материальными потребностями земной жизни. Бог дал Адаму разум, чтобы он мог понимать божественный закон и также дал язык для общения с Богом. Изначально язык предназначен для поклонения. Например в гимне «Тебя, Боже, хвалим» посредством языка, хотя слова и сопровождаются музыкой, мы воздаем «метафизическую похвалу» Богу. Споры о достаточности языка для выражения истины Божьей являются надуманной проблемой. Слова только лишь символы или звуковые знаки. Любой символ для этой цели был бы пригодным. Реальная проблема такова: Есть ли у человека мысль, которую можно выразить символами? Если человек думает о Боге, он может использовать набор разных звуков: Бог, Део (латынь), Теос (греческий) или Елохим (еврейский). Используемые здесь звуки не имеют значения, имеет значение символ, который они обозначают, в силу того, что он точен и адекватен.
Бог создал человека с рациональным разумом, и это христианская точка зрения. Структура разума Адама такая же, как у Бога. Бог считает, что «подтверждение следствием» (1) является логической ошибкой, таким же образом создан разум Адама, по принципам разделения идентичности от противоположности. Это христианское представление о Боге, человеке и языке не вписывается ни в какую эмпирическую философию. Это - скорее тип априорного рационализма. Изначально разум человека не является «пустым», ничего не содержащим. Разум имеет структуру. Фактически, бесструктурная бессодержательность разумом быть не может. «Чистый бумажный лист» не может извлечь какой либо универсальный закон логики из личного опыта. Ни общее суждение ни необходимое утверждение не могут быть выведены в результате чувственного исследования. Универсальность и необходимость могут быть только априорными.
В то же время из одной только логики истину не выведешь. Рационалисты 17 века пытались решить неразрешимую задачу. Даже если онтологический аргумент обоснован, все равно невозможно при помощи логики вывести из него доктрины о воплощении Бога, или о Троице, или о всеобщем воскресении мертвых. Принципы, к которым применены априорные формы логики, являются суждениями Бога, открытыми Адаму и более поздним пророкам.
Заключение
Логика незаменима. Это не произвольная тавтология или одна из многих полезных систем. В библиотеке возможны различные способы систематизации книг, и некоторые из них удобны. Но они все условны. История может подразделяться на периоды как по 400 лет, так и по 800 лет без всякого ущерба для нее. Но замены закону противоречия нет. Если собака равнозначна кошке, и если 2 = 3 = 4, тогда не только зоология и математика прекратят существование, но и Виктор Гюго и Вольфганг Гете теряют значение. Эти два мужа особенно подходят для примера, потому что оба, главным образом Гете, были романтики. Без помощи логики Гете не смог бы нападать на логику Евангелия от Иоанна. (I, l224-1237).
Написано:
«В начале было Слово!»
Здесь остановиться должен я!
Кто дальше может мне помочь?
Дух мне помогает!
Вдруг ясно понимаю,
И уверенно пишу:
В начале было Дело! (Фауст)
Но Гете может отторгать значение Божественного Логоса в прологе евангелия от Иоанна 1:1 и заостриться на романтическом переживании, только при помощи логики, к которой при этом относится с презрением.
Даже если это покажется утомительным, я повторю: Логика универсальна, непреложна, очевидна и незаменима. Иррациональность противоречит библейскому учению от начала до конца. Бог Авраама, Исаака и Иакова не сумасшедший. Сущность Бога рациональна, структура Его разума логична.
(1) «подтверждение следствием» - Об этом можно найти: http://ru.wikipedia.org/wiki/
Ноябрь-Декабрь 1980 г.
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи Гордона Хэддона Кларка «Бог и логика»
Основные идеи- Бог есть истина, разум и Логос, а потому Его мышление не может быть вне логики. - Логика не стоит над Богом и не существует отдельно от Него: она укоренена в самом Божественном разуме. - Закон непротиворечия не является человеческой условностью, а выражает характер Божьего мышления. - Писание логично по своей природе, потому что является выражением мыслей Бога. - Человек как образ Божий обладает разумом и способен мыслить истинно, хотя и не всеведуще. - Противопоставление “человеческой логики” и “божественной логики” автор считает ошибочным и разрушительным. - Язык дан человеку для выражения мысли и общения с Богом, а значит, истина может быть сформулирована словами. - Вера не должна подавлять логику, потому что без логики невозможно ни понимать откровение, ни формулировать богословие. - Писание выступает исходной аксиомой познания, потому что именно через него мы узнаем, какой Бог есть. - Иррационализм в религии Кларк рассматривает как угрозу самому христианскому учению.
Подробный разбор по смысловым блокам
1. Бог и истинаКларк начинает с традиционного христианского утверждения: Бог — бесконечный, вечный, неизменный Дух. Но его интересует не столько метафизическое слово «дух», сколько то, что Бог в Писании назван истиной и разумным существом. Из этого он делает важный шаг: если Бог — истина, если Бог знает, если Бог говорит, значит, в Нем присутствует не хаос, а мысленная определенность. А где есть определенность, различение, непротиворечивость — там уже действует логика. Здесь автор выступает против привычного религиозного жеста: будто бы логика — это нечто слишком «человеческое», слишком сухое, а потому к Богу неприменимое. Он считает это ложной набожностью. В его логике есть почти аскетическая дисциплина: если мы говорим, что Бог истинен, то нельзя затем делать вид, будто истина у Бога может быть нелогичной.
2. Логика не над Богом, а в БогеЭто один из центральных тезисов статьи. Кларк не хочет сказать, что существует некий вечный закон логики, которому Бог вынужден подчиняться, словно какому-то внешнему порядку. Это было бы, по сути, ограничением Бога. Но он также не хочет допустить, что Бог может мыслить противоречиво. Поэтому он выбирает третий путь: логика — не внешняя норма над Богом, а выражение Его собственной природы. Это очень важный философский ход. Он напоминает старый спор о добре: добро хорошо потому, что Бог так велел, или Бог велит его, потому что оно хорошо? Кларк пытается избежать подобного раздвоения и говорит: истина, логика, разумность не вне Бога и не после Бога — они тождественны Его вечному мышлению. Можно сказать иначе: как свет неотделим от солнца, так логичность неотделима от Божественного ума.
3. Полемика с антирационализмомКларк спорит с традицией, которая подозрительно относится к логике в делах веры. Он упоминает пиетизм, экзистенциализм, нео-ортодоксию — в целом все направления, где подчеркивается, что вера якобы выше рассудка и может идти наперекор логике. Его возражение довольно прямое: - если логика «только человеческая», - и если у Бога «другая логика», - тогда мы вообще не можем ничего утверждать о Боге осмысленно. Потому что любое утверждение уже предполагает: - различие между истинным и ложным, - тождество понятий, - закон непротиворечия, - возможность вывода. В этом смысле Кларк занимает радикально рационалистическую позицию внутри христианства: вера без логики становится не тайной, а бессмыслицей. И здесь есть тонкий момент. Он не говорит, что логика исчерпывает Бога. Это было бы наивно. Но он говорит, что без логики нельзя даже начать говорить о Боге. Это похоже на математику: формулы не исчерпывают физическую реальность, но без них невозможно строить физику как знание.
4. Логос в Евангелии от ИоаннаОдин из самых ярких фрагментов — интерпретация пролога Евангелия от Иоанна: «В начале была Логика». Формально это звучит резко, даже провокационно, особенно для церковного слуха, привыкшего к переводу «Слово». Но Кларк хочет вернуть греческому logos его интеллектуальную насыщенность: разум, смысл, порядок, мысль, соразмерность. Идея тут не в том, чтобы заменить Христа на абстрактный принцип. Наоборот: автор пытается показать, что Христос как Логос — это не просто «произнесенное слово», а личностный Божественный Разум, через Которого возможно всякое осмысленное бытие и познание. Это интересный момент междисциплинарно. В античной философии logos — это структура космоса, принцип разумности. В христианстве logos становится личностным. И Кларк как будто говорит: христианство не отвергает разум, а радикально его персонализирует.
5. Писание как выражение Божественного мышленияСледующий шаг логичен: если Бог мыслит логично, а Писание есть Божье откровение, то Писание также имеет логическую структуру. Кларк подчеркивает: - Библия — не магический предмет, - не фетиш, - не «бумажный папа», - а носитель мыслей Бога. Отсюда его уверенность, что библейский текст поддается осмысленному анализу: - предложения имеют определенный смысл, - слова не резиновые, - нельзя толковать текст как угодно, - истина откровения выражена через понятия и суждения. Это очень протестантская и особенно кальвинистская установка: Бог обращается к человеку не хаотическим мистическим потоком, а содержательной речью, имеющей смысл, который можно понимать. В более широком плане здесь видно противостояние двум крайностям: - мертвому буквализму, где текст превращается в вещь; - произвольному символизму, где текст можно растянуть до любого значения. Кларк защищает третью позицию: текст есть мысль, а мысль предполагает логическую определенность.
6. Почему аксиомой является Писание, а не просто «Бог»Это один из самых тонких моментов статьи. Казалось бы, если Бог — первооснова истины, то именно Бог и должен быть исходной аксиомой. Но Кларк утверждает: для человеческого познания аксиомой является Писание, потому что именно через Писание мы узнаем, какой Бог есть. Это по-своему очень практичная мысль. Сказать «Бог» недостаточно. У Спинозы — один Бог, у деиста — другой, у пантеиста — третий, у религиозного мистификатора — четвертый. Без откровения слово «Бог» может стать пустым контейнером для любых проекций. В каком-то смысле Кларк здесь борется с идеализацией Бога. Не с Богом как таковым, а с человеческой склонностью наполнять это слово своими желаниями, страхами и философскими симпатиями. Это очень современная проблема: люди часто спорят не о реальности, а о собственных образах. И в религии это особенно заметно. Поэтому Писание для него — не ограничение Бога, а защита от человеческой фантазии о Боге.
7. Логика в человекеЕсли человек создан по образу Божьему, то он обладает способностью к разуму. И именно поэтому человеческое мышление вообще может соприкасаться с истиной. Кларк настаивает: - человек не всеведущ, - человек может ошибаться, - но если он знает истину, то это та же самая истина, которую знает Бог. Это сильное утверждение. Оно направлено против идеи, будто между Божественным и человеческим знанием — пропасть без всякой точки соприкосновения. Если бы это было так, откровение оказалось бы бесполезным: Бог говорил бы, а человек не мог бы понять. Тут проявляется важный реализм Кларка. Он не говорит, что мы знаем столько же, сколько Бог. Но он говорит, что когда мы действительно знаем, то знаем не другой, не “человеческий вариант” истины, а именно истину. Это напоминает разницу между ребенком и математиком. Ребенок знает, что 2+2=4, и математик знает, что 2+2=4. У второго знание глубже и шире, но содержание в этой точке не разное. Не бывает так, что у ребенка «по-человечески» 4, а у математика «по-настоящему» 7.
8. Язык как инструмент истиныКларк далее говорит о языке как о средстве, данном Богом для общения и поклонения. Язык — не случайный социальный шум и не просто инструмент выживания. Он связан с разумом и с откровением. Слова — это символы, но это не делает их бессильными. Их сила не в звуке, а в смысле. Если разум способен мыслить истину, то язык способен ее выражать. Это важный ответ на скепсис XX века, где часто утверждалось, что язык неадекватен Богу, что вся речь о Боге лишь намек, символ, поэзия без когнитивной точности. Кларк не отвергает символизм как таковой, но он отказывается сводить богословие к недоговоренности. И в этом есть практическая честность: если язык не способен выражать истину о Боге, тогда проповедь, учение, исповедание веры и сама Библия становятся по сути декоративными жестами.
9. Критика эмпиризма и защита априорных структурАвтор также выступает против эмпиризма — идеи, что разум формируется из чистого опыта. Он считает, что логические формы не выводятся из чувственных впечатлений. Универсальность и необходимость не возникают из набора отдельных случаев. Это философски роднит его с рационалистической традицией и частично с Кантом, хотя он не принимает кантовское решение целиком. Смысл тут прост: - опыт сам по себе не рождает логики, - наоборот, логика делает опыт осмысленным. Это похоже на работу операционной системы: данные приходят извне, но без внутренней структуры система не сможет их обработать. Так и человек не «высасывает» закон непротиворечия из случайных наблюдений; он уже мыслит в формах, делающих наблюдение знанием.
10. Финальный тезис: логика незаменимаВ заключении Кларк подчеркивает, что логика: - универсальна, - неизменна, - необходима, - незаменима. Без нее невозможны: - богословие, - наука, - история, - литература, - сам спор против логики. Это классический, но сильный аргумент: даже тот, кто отвергает логику, вынужден пользоваться ею, чтобы сформулировать свое отрицание. Как человек, объявляющий язык бесполезным, все равно делает это с помощью языка.
Подробный выводСтатья Кларка — это не просто защита логики. Это защита осмысленности христианской веры. Ее пафос можно выразить так: если Бог действительно открывается, то это откровение должно быть познаваемым; если оно познаваемо, оно должно быть осмысленным; если оно осмысленно, оно не может быть враждебно логике. В этом смысле Кларк борется не столько с мистикой, сколько с иррациональной идеализацией мистики. Он видит опасность в том, что люди, желая сделать Бога «выше разума», на деле делают Его недоступным для истины вообще. Тогда вера перестает быть доверием к Богу и превращается в культ тумана. Но здесь стоит заметить и уязвимость его подхода. Кларк очень сильно отождествляет истину с логической определенностью. Это мощно как защита от хаоса, но может недооценивать те измерения религиозного опыта, где истина переживается не только как proposition, не только как суждение, но и как встреча, экзистенциальное потрясение, нравственное преображение. Логика необходима, но, возможно, не исчерпывает полноту жизни духа. Как скелет необходим телу, но не равен живому человеку. Тем не менее практическая ценность статьи огромна: - она напоминает, что вера не обязана быть интеллектуальным самоотключением; - она защищает право христианина мыслить строго; - она показывает, что любовь к истине требует дисциплины ума; - она разоблачает ложную духовность, которая прикрывает путаницу словами о «тайне»; - она настаивает, что человек создан не для капитуляции перед бессмыслицей, а для осознанного участия в истине. Если смотреть шире, статья затрагивает не только теологию. Она касается любого человеческого опыта. Люди часто живут не в реальности, а в удобных образах — о себе, о других, об истории, о Боге. Логика здесь выступает не холодным тираном, а своего рода аскезой трезвости. Она не заменяет любовь, веру или надежду, но защищает их от самообмана. И, возможно, самый сильный нерв текста именно в этом: принятие логики — это не поклонение абстракции, а форма уважения к реальности. Если Бог есть истина, то честное мышление — не угроза вере, а одно из выражений верности.
Итог в нескольких пунктах- Кларк утверждает не просто полезность логики, а ее онтологическую укорененность в Боге. - Писание, как откровение Божьей мысли, потому и может быть понято, что оно структурно логично. - Человек способен к истине, потому что создан по образу разумного Бога. - Попытка противопоставить веру и логику ведет не к благочестию, а к смысловому распаду. - Сила статьи — в интеллектуальной честности и защите осмысленного богословия. - Возможная слабость — в риске чрезмерно свести истину к рационально-логической форме. - Практический вывод: духовная зрелость требует не отказа от мышления, а его очищения и дисциплины.
Короткий заключительный выводКларк предлагает видеть в логике не человеческую претензию на власть над Богом, а отблеск Божественного ума в мире и в человеке. Это строгая и в чем-то даже суровая позиция, но в ней есть освобождающий момент: истина не обязана быть туманной, чтобы быть глубокой. Иногда ясность — более духовна, чем возвышенная путаница. И здесь остается живой вопрос: если истина действительно открывается человеку через разум, то где проходит граница между смиренным принятием тайны и удобным оправданием собственной нелогичности?