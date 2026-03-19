Зачем мирный договор, если нет войны?
И через 80 лет после разгрома Японии и ее безоговорочной капитуляции перед нашим государством кто-то вновь и вновь время от времени поднимает вопрос о принадлежности островов, продолжает утверждать якобы «юридически» сохраняется «состояние войны».
При этом чуть ли не возмущаясь недопустимостью такого состояния, с легкостью берущиеся «просвещать народ» по поводу тонкостей российско-японских отношений иные наши «эксперты» выступают за скорейшее подписание с дальневосточной соседкой «завершающего войну» мирного договора. Логика таких авторов незатейлива – раз отсутствует мирный договор, значит, продолжается состояние войны.
На днях затронула эту тему и питерская Интернет-газета NEVA TODAY. Справедливо осуждая премьер-министра Японии Санаэ Такаити за незаконные территориальные претензии к России, авторы издания пишут: «Такаити позволила себе дерзость и потребовала их (Курильских островов – А.К.) возвращения, подчеркнув, что с момента окончания войны прошло уже 80 лет. Она также отметила, что Япония и Россия до сих пор не подписали мирный договор и юридически находятся в состоянии войны». Заметим, что японский премьер о «состоянии войны» ничего не говорила, эти слова были приписаны ей изданием.
В действительности же никакого «состояния войны» между Российской Федерацией и Японии нет уже почти 70 лет. Статья 1-я подписанной 19 октября 1956 года Советско-японской совместной декларации гласит:
«Состояние войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения».
Статья 2-я объявляет:
«Между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией восстанавливаются дипломатические и консульские отношения. При этом имеется в виду, что оба государства незамедлительно обменяются дипломатическими представителями в ранге Посла, а вопрос об учреждении консульств соответственно на территории СССР и Японии будет разрешен в дипломатическом порядке».
27 ноября 1956 года Совместная декларация единогласно была ратифицирована палатой представителей японского парламента, а 2 декабря и палатой советников. 8 декабря ратификацию Совместной декларации и других документов утвердил император Японии. В тот же день она была ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР. Затем 12 декабря 1956 г. в Токио состоялась церемония обмена грамотами, что означало вступление Совместной декларации и прилагаемого к ней протокола в силу.
Советско-японская совместная декларация, по сути, сыграла и продолжает играть роль мирного договора между двумя странами. В ней были зафиксированы все положения, обычно составляющие содержание документов, окончательно оформляющих послевоенное урегулирование и восстановление дипломатических, торгово-экономических, культурных и других двусторонних отношений.
Вопреки утверждениям японской стороны о якобы «нерешенности вопроса о линии прохождения границы», в Совместной декларации было определено и условие территориального размежевания двух стран. Статья 9-я констатирует:
«Союз Советских Социалистических Республик и Япония согласились на продолжение после восстановления нормальных дипломатических отношений между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией переговоров о заключении Мирного Договора.
При этом Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан (Шикотан – А.К.) с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией».
И советское правительство было готово выполнить это положение, хотя и волюнтаристски навязанное тогдашним руководителем СССР Никитой Хрущевым. После ратификации Совместной декларации из Москвы в Сахалинскую область были направлены разъяснения по поводу предстоящей, как тогда считалось, передачи островов Хабомаи и Шикотан под японскую юрисдикцию. Одновременно подтверждалась линия на развертывание хозяйственного развития остальных островов Курильской гряды.
Однако не заинтересованные в развитии японо-советских отношений США в ультимативной форме потребовали отказаться от заключения советско-японского мирного договора на условиях Совместной декларации.
Под нажимом Вашингтона японское правительство для «обоснования» своего нежелания заключать договор произвольно выдвинуло неприемлемые для СССР требования «вернуть Японии четыре южнокурильских острова». Это был явный отход и нарушение буквы и духа Совместной декларации 1956 года. Советское же правительство действовало в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями. Советский Союз отказался от получения репараций с Японии, согласился досрочно освободить отбывавших наказание японских военных преступников, поддержал просьбу Японии о приеме в ООН.
Заключение в январе 1960 года направленного против СССР и КНР обновленного японо-американского военного союза вынудило советское правительство заявить о невозможности выполнения положения Статьи 9-й Совместной декларации 1956 года.
В памятной записке японскому правительству от 27 января 1960 года говорится:
«…Советский Союз не может, разумеется, проходить мимо такого шага, как заключение Японией нового военного договора, подтачивающего устои Дальнего Востока, создающего препятствия развитию советско-японских отношений. В связи с тем, что этот договор фактически лишает Японию независимости и иностранные войска, находящиеся в Японии в результате ее капитуляции, продолжат свое пребывание на японской территории, складывается новое положение, при котором невозможно осуществление обещания Советского правительства о передаче Японии островов Хабомаи и Сикотана.
Соглашаясь на передачу Японии указанных островов после заключения мирного договора, Советское правительство шло навстречу пожеланиям Японии, учитывало национальные интересы японского государства и миролюбивые намерения, выражавшиеся в то время японским правительством в ходе советско-японских переговоров. Но Советское правительство, учитывая, что новый военный договор, подписанный правительством Японии, направлен против Советского Союза, как и против Китайской Народной Республики, не может содействовать тому, чтобы передачей указанных островов Японии была бы расширена территория, используемая иностранными войсками. Ввиду этого Советское правительство считает необходимым заявить, что только при условии вывода всех иностранных войск с территории Японии и подписания мирного договора между СССР и Японией острова Хабомаи и Сикотан будут переданы Японии, как это было предусмотрено Совместной декларацией СССР и Японии от 19 октября 1956 года».
Впоследствии правительство СССР в ответ на японские территориальные требования неизменно отвечало, что «в советско-японских отношениях территориального вопроса нет».
Впервые, вопреки прежней позиции СССР, «существование территориального вопроса» признал в апреле 1991 года во время визита в Японию Михаил Горбачев, тем самым поощрив официальный Токио на эскалацию незаконных и необоснованных требований «возвращения» Японии южнокурильских островов. Спекулируя на отсутствии мирного договора, японское правительство затем вовлекло и руководство России в переговоры по «территориальному вопросу».
Через 80 лет после окончания Второй мировой войны «мирный договор» с Японией является явным анахронизмом и используется японской стороной исключительно в целях включения в него отказа российского правительства от законно принадлежащих нашей стране территорий.
В заключение напомним, что у СССР, а теперь Российской Федерации нет мирного договора с главным противником во Второй мировой войне – Германией. И это не мешало нормальным межгосударственным отношений с этим государством. Заявления же японского правительства о согласии заключить мирный договор с Россией исключительно на условии отторжения от нашей страны всех южнокурильских островов делает переговоры по данному надуманному вопросу бесполезными и вредными. Тем более что официальный Токио ныне занимает открыто враждебную в отношении нашей страны и народа позицию, не скрывая стремления добиться «стратегического поражения» России. Потому следует с пониманием и поддержкой расценить отказ Москвы от продолжения с Токио каких-либо контактов по поводу «мирного договора».
Отрадно, что после многих лет поиска взаимоприемлемых подходов к окончательному послевоенному российско-японскому урегулированию руководство нашего государства увидело подлинные цели Токио и заняло принципиальную позицию в отношении его реваншистских территориальных домогательств.
Отвечая на провокационный вопрос на данную тему японского журналиста, президент РФ Владимир Путин откровенно заявил: «Вы как думаете, уважаемый коллега, это не является препятствием для подписания мирного договора между нашими странами? Вы считаете, что мое заявление о намерении посетить острова, серьезнее, чем заявления правительства Японии о том, что нужно добиться стратегического поражения Российской Федерации? Мы видим ангажированность Японии в украинском кризисе. Сегодня нет условий для продолжения диалога между Россией и Японией…»
Анатолий Аркадьевич Кошкин — российский учёный, политолог-востоковед, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока.
Анатолий Кошкин
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Между СССР/Россией и Японией нет состояния войны с 1956 года. Автор опирается на Советско-японскую совместную декларацию от 19 октября 1956 года, где прямо сказано о прекращении состояния войны и восстановлении мирных отношений. - Отсутствие отдельного мирного договора не означает продолжения войны. Это ключевой тезис статьи: формальное отсутствие документа с названием «мирный договор» не тождественно юридическому состоянию войны. - Совместная декларация 1956 года фактически выполняет функцию мирного урегулирования. В ней были закреплены восстановление дипломатических отношений, нормализация двусторонних связей и рамка для дальнейших переговоров. - Вопрос о передаче Хабомаи и Шикотана был увязан только с заключением мирного договора. СССР соглашался на передачу этих островов как жест навстречу Японии, но только при определённых условиях. - США, по версии автора, сорвали возможность урегулирования на базе декларации 1956 года. Под давлением Вашингтона Япония отказалась от прежней логики компромисса и стала требовать уже все четыре южнокурильских острова. - После заключения японо-американского договора 1960 года СССР изменил позицию по островам. Советская сторона заявила, что передача территорий невозможна, пока на японской территории находятся иностранные войска. - Советская позиция долгое время заключалась в том, что “территориального вопроса не существует”. Автор считает, что отход от этой линии произошёл при Горбачёве, что усилило японские претензии. - Сегодня идея мирного договора, по мнению автора, стала политическим инструментом Японии. Не ради мира как такового, а ради попытки юридически зафиксировать территориальные уступки со стороны России. - Отсутствие мирного договора не мешает нормальным отношениям между государствами. В качестве примера приводится Германия, с которой у СССР/России также не было подобного договора в привычном смысле. - В нынешних условиях переговоры о мирном договоре автор считает бесполезными и вредными. Причина — враждебная, как он её оценивает, позиция официального Токио и увязка договора с территориальными требованиями.
Подробный выводПеред нами не просто историко-правовая заметка, а текст с выраженной политической позицией. Его центральная мысль проста и практична: если война юридически прекращена, дипломатические отношения восстановлены, а послевоенное урегулирование де-факто состоялось, то требование “срочно подписать мирный договор” само по себе не является ни юридической, ни моральной необходимостью. Это важное различие: название документа и его реальная функция — не одно и то же. Иногда общественное сознание цепляется за форму, как человек в отношениях цепляется за красивое слово «любовь», игнорируя фактическое поведение. Так и здесь: отсутствие бумажного символа принимается за отсутствие мира, хотя в реальности мир установлен давно. С юридической точки зрения аргумент автора выглядит достаточно цельным: он показывает, что Совместная декларация 1956 года уже выполнила базовую функцию прекращения войны. То есть само утверждение «раз нет мирного договора, значит, война продолжается» в статье представлено как ошибка или манипуляция. Это похоже на путаницу между интерфейсом и кодом: пользователь не видит красивой кнопки «мирный договор» и делает вывод, будто система не работает, хотя основные процессы давно завершены на уровне протоколов и соглашений. Но статья не ограничивается правом. Она уходит в более глубокий политический слой: мирный договор в современном контексте рассматривается автором не как инструмент мира, а как инструмент давления. И здесь проявляется одна из вечных закономерностей истории: документы редко бывают нейтральны, если за ними стоят несовпадающие интересы. Формально можно говорить о «завершении послевоенного урегулирования», но по существу — это спор о статусе территорий, памяти о войне, балансе сил в регионе и внешнем влиянии США на Японию. Автор, по сути, разрушает идеализированный образ мирного договора как безусловного блага. Это важный момент. Люди часто любят символы больше, чем реальность: им кажется, что если подписать некий красивый документ, то исчезнет напряжение, растворятся исторические претензии, восстановится доверие. Но в политике, как и в психологии, документ не исцеляет противоречие, если само противоречие остаётся живым. Нельзя подписью отменить несовпадение стратегических интересов. Нельзя печатью убрать военные союзы, взаимное недоверие и ревизию итогов войны. При этом полезно сохранять критическую дистанцию и к самому тексту. Автор убеждённо стоит на российской государственной позиции, и потому его анализ не нейтрален. Он интерпретирует события в логике: СССР действовал последовательно, Япония — под внешним давлением, а затем реваншистски; современный Токио использует тему договора как повод для территориальных притязаний. Эта схема внутренне логична, но, как и любая историческая схема, она отражает определённую оптику. История международных отношений редко бывает чистой моральной драмой, где одна сторона только права, а другая только инструмент чужой воли. Тем не менее, даже с поправкой на политическую ангажированность, главный тезис статьи остаётся значимым: отсутствие отдельного мирного договора не доказывает существование войны. На более глубоком уровне статья касается вопроса, который шире российско-японских отношений: что важнее — юридическая форма, политическая реальность или символическое признание? Это почти философская тема. В общественном мышлении символы часто подменяют сущность. Кажется, что если нет “окончательной точки”, значит процесс не завершён. Но жизнь вообще редко устроена как идеально завершённый текст. Многие исторические конфликты не заканчиваются одной торжественной подписью; они переходят в долгую фазу сосуществования, где мир не абсолютен, а функционален. Не идеальный мир, а рабочий мир. Практический вывод из статьи таков: - состояние войны между Россией и Японией юридически прекращено давно; - требование мирного договора сегодня не является необходимым для поддержания отношений как таковых; - в нынешних политических условиях переговоры о нём почти неизбежно превращаются в спор о территориях; - поэтому сама идея договора без изменения базовых условий выглядит не как путь к миру, а как поле для дипломатического конфликта. Иными словами, автор предлагает смотреть не на риторику, а на структуру интересов. Это зрелый, хотя и жёсткий взгляд: мирный договор нужен тогда, когда он закрепляет мир; если же его пытаются использовать для пересмотра итогов войны, он перестаёт быть мирным инструментом и становится рычагом давления. В некотором смысле здесь просматривается и более универсальный урок: люди и государства часто стремятся не к истине, а к выгодной интерпретации истины. Один и тот же документ может быть для одной стороны завершением войны, а для другой — лишь ступенью к будущему торгу. Поэтому вопрос «зачем мирный договор, если нет войны?» оказывается не только юридическим, но и экзистенциальным: мы хотим мира как реальности или мира как символа, удобного для продолжения борьбы другими средствами? И тут возникает открытый вопрос: если формальный мир может скрывать продолжающийся конфликт интересов, то где в международной политике вообще проходит граница между подлинным миром и лишь его юридической тенью?