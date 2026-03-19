Мир на пороге коллапса: НОВЫЙ энергетический кризис НЕИЗБЕЖЕН?
Мир на пороге глобального энергетического кризиса, спровоцированного атакой США и Израиля на Иран. В ответ Тегеран наносит асимметричный удар, угрожая перекрыть Ормузский пролив – главную нефтяную артерию планеты. Это решение ставит под удар всю мировую экономику, вызывая панику на рынках и угрожая коллапсом логистики. Ведущие эксперты анализируют, как этот конфликт на Ближнем Востоке изменит цены на нефть, кто стоит за эскалацией и какие последствия ждут каждую страну. Подробнее в новом видео
0:00 Мировой энергетический кризис 2026: кто начал войну на Ближнем Востоке?
00:30 ⛽ Как цены на нефть и газ влияют на мировую экономику
01:10 Ормузский пролив перекрыт: асимметричный ответ Ирана на агрессию
01:44 Коллапс мировой логистики: какие страны пострадают больше всего
02:09 ️ Путин предупреждал: дестабилизация Востока ударит по глобальной экономике
03:12 ️ Представление экспертов: Сурков, Селезнев, Марцинкевич
03:55 ❓ Главный просчет США и Израиля: почему они недооценили Иран?
04:41 План "Оранжевая революция" в Иране: что пошло не так
05:28 ⚔️ Объявление Джихада: как убийство лидера сплотило иранский народ
06:15 Целенаправленный террор: удар по школе и реакция Запада
07:08 Истинные цели Трампа: как заработать миллиарды на войне?
08:34 Почему Иран изолирован от арабского мира?
09:29 Война за Петродоллар: настоящая причина конфликта
11:38 Когда наступит реальный дефицит нефти? Прогноз по неделям
11:50 ️ Новый эксперт: Константин Сивков
12:27 Секретное оружие Ирана: как заблокируют Ормузский пролив
13:13 Миф о военном превосходстве США: реальное соотношение сил
14:18 ️ Сухопутная операция против Ирана: почему она невозможна
16:02 Авианосец "Авраам Линкольн" поврежден? Новые данные
17:05 Политический проигрыш Трампа: как война повлияет на выборы в США
18:11 Умные мины и морские дроны: чего боятся американские военные
19:34 Коллапс и уничтожение: каковы конечные цели Израиля в этой войне?
22:30 Почему Китай молчит: позиция и стратегия Пекина
23:49 Разрядка отменяется: как атака США разрушила планы стран Залива
26:33 Европа пострадает больше всех: сценарий полного коллапса
28:25 Гуманитарная катастрофа: что будет, если уничтожить опреснители воды?
29:37 Не только нефть: как кризис ударит по ценам на еду и товары
32:15 Кто главный выгодоприобретатель кризиса? Роль сланцевой нефти США
34:50 ️ Возможны ли переговоры с Трампом: условия Ирана и будущее региона
36:25 ️ Новый эксперт: Николай Межевич
37:14 ✈️ Конец туризма и инвестиций: Дубай перестал быть "тихой гаванью"
40:07 Европа не хотела этой войны: раскол и страх европейских элит
42:57 ️ "Победим Россию, разделим и заживем": старая идеология Европы
45:57 geopolitics Геополитика 101: почему США боятся союза России и Германии
47:51 Умный ход Италии: как Джорджа Мелони спасает свою страну
49:00 ⚛️ Отказ от АЭС: главная ошибка Германии и энергетическое будущее Европы
51:16 ️ Конец глобализации: как будет выглядеть новый мировой порядок
52:44 Россия в новом мире: стратегия и позиция на мировой арене
56:58 ☄️ Ресурсы Земли на исходе: космос как единственное спасение?
58:04 Итоги и выводы: что ждет мировую экономику в ближайшие 50 лет
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции обсуждается риск нового мирового энергетического кризиса на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана. - Центральный тезис: Ближний Восток — ключевой узел мировой энергетики, а Ормузский пролив — одна из главных артерий поставок нефти и газа. - Подчеркивается, что перекрытие или даже частичная блокировка Ормузского пролива способна резко поднять цены на нефть, газ, удобрения и перевозки. - Участники считают, что удары по Ирану спровоцировали ответ, который затронул не только военные, но и логистические и энергетические цепочки. - Высказывается мысль, что США и Израиль могли недооценить масштаб последствий и устойчивость Ирана к силовому давлению. - Отдельно отмечается, что страны Персидского залива готовились к сценарию перебоев, создавая альтернативные маршруты экспорта, но полностью заменить Ормуз они не могут. - Подчеркивается, что кризис затронет не только нефть, но и: - СПГ, - контейнерную логистику, - поставки продовольствия, - азотные удобрения, - химическую продукцию. - Звучит тезис, что Европа особенно уязвима из-за отказа от прежней модели энергоснабжения и зависимости от дорогих альтернатив. - Китай, по мнению участников, ведет себя сдержанно и прагматично, поскольку обладает резервами и диверсифицированными поставками. - Делается вывод, что мир движется к регионализации, где ключевую роль будут играть не абстрактные “глобальные рынки”, а устойчивые региональные блоки, логистика и суверенный доступ к ресурсам. - Отмечается, что углеводороды еще долго останутся основой мировой экономики, несмотря на разговоры об энергопереходе.
Подробный выводВ этом видео энергетический кризис показан не как случайный скачок цен, а как симптом более глубокого перелома мировой системы. Это важное различие. Когда нефть дорожает на несколько долларов, рынок обычно воспринимает это как шум. Но когда под угрозой оказывается сам маршрут доставки, меняется уже не цена — меняется архитектура мира.
1. Главная мысль: энергетика — это не только ресурсы, но и маршрутыБеседа хорошо подчеркивает простую, но часто упускаемую вещь: мало добыть нефть или газ — их нужно безопасно доставить. Именно поэтому Ормузский пролив здесь выступает не просто географической точкой, а своего рода “артерией” мировой экономики. Как в организме: проблема не обязательно в самом сердце, иногда критичен сосуд. Если он перекрыт, страдает всё тело. Это прагматичный и очень трезвый тезис. Современная экономика зависит не столько от абстрактного объема запасов, сколько от: - морских путей, - страхования, - фрахта, - портовой инфраструктуры, - военного контроля над узкими местами. То есть рынок — это не только спрос и предложение, но еще и геополитически охраняемая логистика.
2. Конфликт вокруг Ирана трактуется как триггер системного кризисаУчастники рассматривают удары по Ирану как событие, которое может вывести из равновесия сразу несколько уровней: - военный, - энергетический, - торговый, - финансовый, - продовольственный. Здесь есть важная междисциплинарная связь: война на Ближнем Востоке влияет не только на нефть, но и на инфляцию, стоимость перевозок, удобрения, сельское хозяйство и в конечном счете на социальную стабильность в других странах. Это напоминает эффект домино, но еще точнее — эффект нейросети: удар по одному узлу меняет поведение всей системы, потому что связи между элементами плотнее, чем кажется на первый взгляд.
3. Европа представлена как наиболее уязвимый игрокОдна из сквозных линий беседы — критика европейской энергетической стратегии. Логика выступающих такова: Европа: - отказалась от дешевых и предсказуемых источников, - не смогла быстро заместить их собственной генерацией, - не подготовила достаточную защиту от новых шоков, - политически привязала себя к решениям, которые экономически для нее болезненны. Здесь звучит не только экономическая, но и философская нота: идеология, оторванная от реальности, рано или поздно сталкивается с физикой мира. Можно долго говорить о ценностях, переходах, устойчивости, но если зимой не хватает энергии, а промышленность теряет конкурентоспособность, реальность возвращает разговор к базовым вещам. В этом есть почти античная ясность: цивилизация сильна не тогда, когда красиво говорит о будущем, а когда умеет поддерживать тепло, свет, транспорт и производство.
4. Иран рассматривается как фактор, который нельзя просто “выключить”В беседе неоднократно проводится мысль, что Иран — не тот субъект, которого можно быстро сломать стандартным сценарием внешнего давления. Здесь акцент делается на нескольких вещах: - культурная и политическая устойчивость, - мобилизационный потенциал, - географическое положение, - способность к асимметричному ответу. То есть Иран в логике участников — это не просто государство с ресурсами, а узловой игрок, встроенный в историю, религию, географию и региональную стратегию. Именно поэтому попытка решить вопрос силой может дать обратный результат: вместо быстрой победы возникает затяжная нестабильность. Это вообще частая ошибка имперского мышления — путать военное превосходство с управляемостью последствий. Разрушить можно многое. Контролировать хаос — гораздо сложнее.
5. Кризис шире нефти: речь идет о всем устройстве мировой торговлиСильная часть беседы — напоминание о том, что энергетический кризис не ограничивается баррелями. Если нарушаются маршруты через залив, страдают: - контейнерные перевозки, - страховые ставки, - поставки сырья, - химическая промышленность, - агросектор. Это особенно важно. Мы часто идеализируем глобализацию как нечто само собой разумеющееся. Но глобализация — это не магия, а хрупкая дисциплина миллионов согласованных операций. Она похожа на йогическую практику точного движения: пока сохраняется баланс — всё выглядит естественно. Но стоит потерять опору в одном элементе, и рушится вся поза. Так и здесь: мир долго жил в иллюзии, что глобальная связность почти вечна. Но на деле она зависит от проливов, танкеров, морских баз, платежных систем и политической воли.
6. Мир движется к регионализацииЭто, пожалуй, один из самых глубоких выводов беседы. Участники предполагают, что нынешний кризис ускоряет переход от глобального мира к миру региональных контуров. Это означает: - больше значения у соседства, - больше роли у собственных ресурсов, - больше интереса к сухопутным маршрутам, - больше ценности у политического суверенитета. Если раньше логика была “рынок всё распределит”, то теперь логика становится иной: “кто способен обеспечить устойчивость цепочек, тот и выигрывает”. Это очень характерный сдвиг эпохи. В каком-то смысле человечество возвращается от абстрактного универсализма к географии. Как бы ни менялись технологии, карта снова начинает диктовать историю.
7. Углеводороды остаются фундаментом, несмотря на разговоры об энергопереходеФинальный тезис беседы предельно практичен: энергопереход идет, но медленно. Экономика, промышленность и транспорт пока не готовы отказаться от нефти и газа в обозримом будущем. Поэтому любые потрясения в этой сфере еще долго будут иметь системный эффект. Это звучит почти как напоминание против самообмана. Люди любят жить в образе будущего, которое уже якобы наступило. Но реальность обычно грубее: заводы, суда, самолеты, химия, удобрения, тяжелая промышленность — все это по-прежнему опирается на углеводородную базу. И здесь полезно отделять желаемое от действительного. Идеализация “зеленого перехода” без учета инфраструктурной и технологической инерции может быть такой же иллюзией, как и вера в бесконечную стабильность нефтяной эпохи.
Итоговое осмыслениеВ данной лекции энергетический кризис представлен как не просто следствие войны, а проявление глубокой перестройки мирового порядка. Главный вывод можно сформулировать так: При этом в беседе отчетливо чувствуется субъективная политическая оптика, местами эмоциональная и полемическая. Это важно понимать, чтобы не превращать услышанное в догму. Но даже если отложить политическую риторику, остается рациональное ядро: - энергетика — это основа экономики; - узкие логистические точки критичны; - война в таком регионе почти неизбежно бьет по всему миру; - Европа особенно чувствительна к ценовым шокам; - Китай и страны с диверсифицированными ресурсами чувствуют себя устойчивее; - глобализация становится менее надежной; - региональные блоки и суверенные цепочки снабжения будут значить больше. Если смотреть глубже, то это беседа не только об энергии. Она о том, насколько современное человечество зависимо от систем, которые само же считает “нормой”. Пока бензин есть, суда идут, страховка оформляется, а контейнер приходит в срок — кажется, что мир рационален и стабилен. Но кризисы напоминают: цивилизация тоньше, чем нам хочется думать. И, возможно, самый практичный вывод здесь в том, что будущая устойчивость стран будет определяться не громкостью лозунгов, а сочетанием четырех вещей: - ресурсной базы, - логистической независимости, - политической трезвости, - способности адаптироваться без самообмана. В конечном счете это ставит почти философский вопрос: если мир всё больше строится не на универсальных правилах, а на хрупком равновесии интересов и силы, то что сегодня можно считать подлинной устойчивостью — контроль над ресурсами, мудрость в ограничениях или умение не разрушать то, от чего зависишь сам?