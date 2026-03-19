В своё время американцы и им подобные раскрутили мем “Киев за три дня”: слова, сказанные американским же генералом Милли, задним числом приписали кому-то из российских топ-чиновников (в зависимости от контекста им оказывался либо тогдашний министр обороны, либо премьер, либо президент), хотя подобное хвастовство у нас позволяли себе лишь отдельные пропагандисты. Да, несмотря на то что в первые дни СВО наши войска подошли к окраинам матери городов русских, никакого “Киева за три дня” не вышло. Но раскрутка фразы собственного же генерала под видом нашей официальной позиции, приписывание нам легкомысленного шапкозакидательства — очень характерный для пропаганды приём, ведь за сложной и часто повторяемой ложью часто видны страхи и сомнения лжеца. Все эти преданья старины глубокой здесь нужны для иллюстрации поведения Вашингтона в отношении собственного высокомерия и беспечности: в отличие от руководителей РФ слова про “Тегеран за три дня” не стеснялись озвучивать в Америке ни президент, ни министр обороны, ни главные голоса Конгресса — стеснялся разве что вице-президент Вэнс, но о нём позже. К началу третьей недели двухдневной операции, спланированной нейросетью “Клод” от потерявшей расположение Белого дома компании “Антропик”, повсюду стали слышны речи, обозначающие усталость всех присутствующих от нынешнего положения вещей. Утомились и евреи — несмотря на постоянные заявления военных руководителей о готовности продолжать и на выдающейся надёжности военную цензуру, введённую в Израиле (блогеров-скептиков, излишне щедрых свидетелей и журналистов-пораженцев живо затыкали и вычищали с медиаплатформ и из соцсетей, благо контроль над модерацией позволяет), из этого государства сомнительной легитимности то и дело раздавалось обиженное “ой-вей”. Не помог делу и тот факт, что весь конец прошлой недели премьера Нетаньяху усиленно прятали от публики — поговаривали даже, что его местоположение, случайно раскрытое фанатевшим по Биби индийским журналистом-одиночкой, накрыло иранским ударом, из-за чего Нетаньяху жёстко убило (по Сети даже разошлись подделки с мёртвым премьером и нарочитый фейк с нейросетевым выступлением шестипалого Биби). Наконец, надоело всё это странам Ближнего Востока, попавшим под раздачу: о том, как арабские лоббисты в Вашингтоне пытались угомонить Белый дом, параллельно выводя деньги из американских фондов, у нас рассказывалось ещё две недели назад, но сейчас увещевания приняли форму непрямого давления: как вам, к примеру, играющая на усилившейся в последнее время репутации Ирана в исламском мире просьба от спонсируемого катарцами ХАМАС не бить по Катару? Словом, упавшая даже в сравнении со второй неделей конфликта интенсивность ударов, равно как и появление повсюду рассуждений вслух о том, как следует обставить собственную победу и продать её избирателям, намекают на то, что пора заканчивать и что сил продолжать уже нет. Увы, именно в моменты, когда всё движется к хрупкому равновесию, к намёкам на какое-никакое перемирие и к прекращению взаимного уничтожения, некие заинтересованные силы получают небывалую возможность усугубить конфликт.

Делается это с помощью контроля над сюжетами — масштабированной на весь мир технологии израильской военной цензуры, описанной выше. Так, к примеру, согласие большой прессы и Белого дома, с трудом вообразимое в период первого срока Трампа, сейчас рисует следующий расклад: Иран полностью разбит, разгромлен, уничтожен, посрамлён и побеждён, но вот осталось буквально чуть-чуть, самую малость, капельку, кропаль, крошечку — уже который раз американские лидеры обещают, что закончить всё можно за два-три дня. Трамп объявлял о победе над Ираном девять раз — данные приведены на 15 марта. К моменту выхода этого номера в печать и попадания его к читателю может добавиться ещё несколько окончательных побед. Понятное дело, что на американского избирателя это отлично действует, и будь Дональд в вакууме, никаких проблем у него бы не наблюдалось. Но его беда в том, что он не живёт в вакууме. И дело тут даже не в том, что проклятые агенты КСИР подкрутили ценники на заправках и ускорили инфляцию: здесь-то как раз мистеру президенту подсобили его внезапные друзья из транснациональной прессы и принялись объяснять публике, что это — временные трудности, небольшая цена перед чередой больших успехов. Нет, дело в том, что по причине ближневосточных художеств гражданина президента движение трампистов перестало существовать. Да, волна МАГА — названная так не в честь таксиста из Махачкалы, а по первым буквам главного трамповского предвыборного лозунга 2016 и 2024 годов — хоронилась уже много раз: в 2017-м, после начала больших отставок и больших посадок, связанных со скандалом об избрании Трампа Кремлём; в 2019-м, по ходу развития сюжета об импичменте; в 2020-м, после очередного акта войны в интересах Израиля, ковидного бессилия и безвольного слива выборов, а также в 2022-м, когда против Дональда только начиналась волна судебных преследований. Но начало 2026 года, кажется, уничтожило саму ассоциацию движения американских националистов с фамилией Трампа: превратившись в то, что он так горячо клялся прекратить, и поставив на первое место Израиль, он отказался от немногочисленной, но громкоголосой группы поддержки. О своём уходе в отставку в знак протеста объявила конгрессменша (не говорить же “конгрессвумен”) Марджори Тейлор-Грин, о несогласии с затянувшейся войной заявил близкий сторонник Трампа и старший в его администрации по курированию ИИ-проектов Дэвид Сакс (близкий друг Питера Тиля, о котором мы ещё вспомним), о несоответствии полученного обещанному напомнил позапрошлогодний собеседник Владимира Путина Такер Карлсон, который сразу после этого оказался выписан Трампом из рядов движения МАГА и чуть ли не объявлен иноагентом (в Штатах закон об иноагентах значительно старше всех прочих аналогов, но не распространяется на израильское лобби AIPAC). Вся эта суета в стане республиканцев активно подогревается теми самыми неожиданными союзниками Трампа: несмотря на объединяющую новых друзей, бывших раньше непримиримыми соперниками, любовь к Израилю, они ясно помнят, в чьих интересах призваны действовать. Задача давить республиканцев выполняется серией материалов в “Нью-Йорк таймс”*, “Уолл-стрит джорнал”* и даже в проявившей себя неожиданно вменяемой в первые дни эскалации “Файненшиал таймс”*: там раз за разом всплывают новые жуткие подробности удара по школе в первый день конфликта (не из сочувствия погибшим девочкам, а из смакования провала республиканцев), описываются перспективы дальнейшего усугубления энергетического кризиса, раздаются насмешки над работой Трампа в интересах России (а ничем иным временное снятие санкций с российской нефти не объясняется) и высасываются из пальца новые острые подробности растерянности в Белом доме и свар в Республиканской партии.

Интерес прессы понятен: такими темпами, если на помощь Дональду не прилетит “белый лебедь”, не случится эвкатастрофы и бог из машины не нарисует президенту хороших новостей, республиканцы потеряют обе палаты Конгресса, оставив верхушку государства в состоянии постоянной борьбы внутри себя вплоть до 2028 года, когда — опять же, такими темпами — республиканцы потеряют ещё и Белый дом. Не стоит себя обманывать: по зову родного Израиля демократы поступили бы точно так же, но тот факт, что позор взвалил на себя именно годами бесивший их Дональд, пришёлся очень кстати. Над всем этим потешаются с высоты собственного морального превосходства внепартийные обозреватели, коих в Штатах за последние годы развелось очень много: они подсчитывают траты на войну (на 15 марта число перевалило за 21 миллиард долларов), тыкают пальцами в бестолковые ИИ-модели, насоветовавшие военным и политикам во главе США невесть чего, и размышляют о правдоподобных способах продажи населению чего угодно под видом победы. И весь этот хаос, резко контрастирующий с бодрым единодушием в жёстко цензурируемом Израиле, вызывает ощущение того, что американцы сдуру влезли в процесс, целей, обстоятельств и последствий которого не понимают. Но так ли это?

Неужели в основе кровавого месива и очередного ближневосточного пожара лежит банальный кретинизм, наивная вера в предсказания ИИ, верность Израилю и его лобби, а также сектантская преданность президенту? Косвенные признаки позволяют предположить, что не совсем так. Направление, в котором пытаются вытянуть конфликт завязшие в нём американцы, ложится в контекст сюжетов вокруг Гренландии, Армении, Канады, Панамы и предложения Москве выкупить обломки “Северных потоков”. Иными словами: Америка Дональда желает повести себя как Британия Питта-младшего и установить физический контроль над логистическими узлами важнейших ресурсов, будь то Панамский канал, арктические торговые маршруты, Зангезурский коридор или — как в данном случае — Ормузский пролив. Следует, однако, учитывать, что ни силами, ни мастерством американцы до своих кузенов 250-летней давности не дотягивают, так что всякий раз здравое начинание превращается в фарс: широко разрекламированная “покупка Панамского канала” на деле обернулась нелепым спектаклем, ни к чему не обязывавшее соглашение с армянами и азербайджанцами оказалось забыто в момент подписания, угрозам купить или захватить Гренландию европейцы ответили давно не виданным единением, а контролю над бутылочным горлышком, соединяющим Персидский залив с океаном, мешает небольшой нюанс. Этот нюанс — способность Ирана бить по проходящим через пролив судам несмотря на неоднократные заверения из Вашингтона о полном уничтожении персидского флота и ракетных установок.

Персы поступают в лучших традициях ближневосточной казуистики: формально пролив не закрыт, а заявление КСИР о его перекрытии было в первый же день отозвано. Тем не менее редкое судно дойдёт до середины Ормуза: периодические атаки на принадлежащие американским конторам танкеры и взлетевшая стоимость страховки надёжно отпугивают потенциальных любителей прибыли.

Пока же американцы лишь бьют ракетами по находящемуся в глубине Персидского залива иранскому острову Харк и по находящемуся чуть ближе к проливу острову Киш (не забывая хвастаться полным уничтожением находящихся там нефтетранспортировочных терминалов, но подчёркивая возможность всё восстановить — дабы цены на нефть не взлетели ещё выше), при этом в американской прессе вслух размышляют о том, чтобы взять Харк двумя десантными полками — будто бы персам действительно нечем будет атаковать высадившихся янки. В идеале контроль США над входом и выходом в и из Персидского залива не только обеспечил бы им нескончаемый поток прибыли за счёт сбора дани с проходящих мимо судов и манипуляции объёмами предложения на мировом рынке нефти, но и позволил бы поставить арабские страны региона в ещё более зависимое положение, чем раньше, впарив им усиление своего военного присутствия ради защиты от “злого и страшного” Ирана.

Но ни того, как США собираются контролировать Залив в условиях наличия злого и страшного Ирана, ни того, чем они будут удерживаться в регионе, ни хотя бы того, станут ли арабские страны столь охотно размещать у себя американские войска после наглядной демонстрации их приоритетов, — а США сознательно подставили арабов под иранский удар, перенаправив силы на защиту Израиля, — всего этого планирующий военные операции многомудрый ИИ не говорит. Ещё бы: потерявшую любовь администрации США компанию “Антропик” живо заменили добрыми друзьями Дональда из “Оупен эй ай” и “Палантира”. И если первые, в лице своего босса Сэма Альтмана, энтузиазма главнокомандующего не разделяют, то вот вторые, проникшие в Белый дом через вице-президента Вэнса, ученика главы “Палантира” Питера Тиля, не упускают случая продемонстрировать чудеса применения своей военно-ориентированной продукции: системы автоматического выявления целей и наведения ракет на основании размышлений нейросети выглядят сколь впечатляюще, столь и бездушно. Если среди республиканцев, по уши завязших в иранском хаосе и пытающихся соорудить некое подобие успеха на фоне ежеминутных объявлений своего шефа об окончательной победе, и есть кто-то, приблизительно напоминающий победителя, то это — упомянутый вице-президент Вэнс. Выступая с позиции сдержанного одобрения и не взваливая на себя ответственности за затягивание операции, он как умеет пытается отстраниться от этого позора. Едва ли это поможет ему на дистанции вице-президентских полномочий, но как задел на 2028 год — вполне.

Тем не менее, чем дальше заходит дело, тем более маловероятным видится прилёт тех самых “белых лебедей”. Каждый следующий шаг вызывает в Вашингтоне плохо маскируемую тряску: к примеру, в ответ на материал “Уолл-стрит джорнал” об атаке персов на американскую базу Принц Султан в Саудовской Аравии, когда 13 и 14 марта были поражены пять самолётов-заправщиков (а они, как и сбитый в начале той недели, — продукт штучный, так как больше такие не производят), Трамп объявил газету врагом народа и через лояльного себе главу Федеральной комиссии по связи (Амеркомнадзора) начал разработку законопроекта о закрытии медиа, распространяющих фейки об армии. Затем в ответ на нерешительные замечания дорогих союзников о том, что через Ормуз всё ещё не пройти — мешает “уничтоженный” иранский флот, — министр войны Пит Хегсет заявил, что ходить там абсолютно безопасно, однако сопровождать американские военные никого не будут, потому что персы могут их обстрелять. Точно так же знаменитые авианосцы держатся подальше от зоны действия вражеских ракет — мало ли что. После этого в своём обращении к европейским союзникам, к азиатским вассалам и почему-то к Китаю Дональд вдруг потребовал у тех снарядить караваны для совместного прохода через пролив, а когда европейцы ответили на очередной приступ шизофазии молчанием, заметил, что отстранённость НАТО вызывает у него сомнения в нужности альянса Америке.

Параллельно с этим идёт очень странный процесс: вместе с демонстрацией ненужности связей с Америкой государствам Персидского залива шло изображение вредности этих связей для стран Азии. Японцы, вынужденные открыть свои резервы и попросившие Трампа закругляться, получили в ответ рекомендацию закупать нефть где-нибудь ещё — естественно, подразумевая, что дороже и у американцев. Японская премьерша Такаити, пуделем прыгающая вокруг Трампа, на неделе должна будет ехать к нему в гости, при этом ни прямо отказаться, ни прямо согласиться с требованиями самим ходить через Ормуз японка не может. Корейцы из худшей из Корей молча наблюдали, как американцы увозят батареи ПВО THAAD, передислоцируя их на защиту родной любому американцу Петах-Тиквы, — девять лет назад южнокорейцы основательно поссорились с Китаем во имя права разместить у себя эти ракеты, получили на свою голову китайских санкций на десятки миллиардов долларов и вот теперь уяснили своё место в иерархии западного мира. Тайваньцы, на днях подписавшие с Белым домом очередное соглашение о поставках оружия, получили в рамках этой сделки свежую партию из сорока ящиков обещаний привезти всё это когда-нибудь потом: очередь сдвинулась вправо в силу нехватки вооружения и техники, а также мизерных темпов производства, объяснимых заинтересованностью ВПК в дивидендах для акционеров, а не в ускорении работ.

В начале апреля Дональд собирался ехать в Китай: в соответствии с его планами он должен был вальяжно завалиться в кабинет к Си, сесть в его кресло, закинув ноги на стол, и выпустить ему в лицо пару колечек дыма от сигары — словом, приехать с кучей козырей и пунктов для переговорной программы, набором потенциальных уступок, в обмен на которые можно было бы стребовать с китайца что-нибудь интересное — наподобие упрощения покупки китайских редкозёмов. Потом визит перенесли на конец марта: по официальной версии — из-за того, что в Иране всё идёт с прекрасным опережением восхитительного графика, но на деле — чтобы не успеть увязнуть ещё глубже и опозориться ещё сильнее. А 15 марта Дональд и вовсе обиженно заявил, что думает никуда не ехать, потому что Китай, дескать, не хочет разруливать созданный американскими руками логистический кризис в Ормузском проливе. В отрыве от обид стоит заметить, что ехать ему действительно незачем — торговаться нечем, ценных активов на руках нет, а после длящихся последний год демонстративных и не слишком успешных попыток прижать Китай к стенке диалог завязать будет ещё труднее.

Представители КСИР говорят, что они ещё не начали запускать новые ракеты, а лишь расходуют запасы старых, сделанные ещё до прошлогоднего июньского обострения, после которого, по их словам, темпы выпуска новых ракет увеличились. Так это или нет — покажет время, но последние их угрозы стабильно воплощались в жизнь, поэтому на месте Израиля я бы напрягся. Падающая интенсивность конфликта рисует ему путь развития в сторону потери Трампом интереса, объявления о своей победе (которого уже по счёту) и постепенного снижения американского участия в региональной заварушке. У Ирана в связи с этим пропадёт повод так больно давить на Ормузское горло, цены на нефть, нанеся удар по бахрейнской-катарской-эмиратской экономике, постепенно поползут обратно вниз, а неинтересные обмены ударами между Ираном и Израилем перестанут будоражить глобальную прессу точно так же, как интереса ни у кого не вызывает планирующийся ЦАХАЛ удар по Ливану с целью уничтожения этого государства.

Дефицит внимания как двигатель внешней политики последней сверхдержавы — сюжет, к которому мы давно привыкли на примере Украины: волны имитации бурной деятельности всякими Кушнерами-Дрисколлами-Уиткоффами совпадают с теми моментами, когда Дональд вспоминает о существовании в Восточной Европе какой-то непонятной штуки. Повод вспомнить возник и на прошлой неделе: сначала Зеленский выдал Дональду потужную лекцию о том, что высокие цены на нефть можно было и потерпеть вместо снятия санкций с российских поставок, — ни тот факт, что киевского актёра спросить забыли, ни тот, что это снятие стало постфактум лишь не особо повлиявшим на цены наложением резолюции на сформировавшийся без участия американцев порядок вещей, Зеленского не интересовали. Затем украинская пресса — и главный продюсер во главе государства, разумеется, — принялись рассказывать о том, что на помощь к главному экспортному продукту Украины (тому, что берёт у местных криптомошенников почасовую оплату) в изрядно опустевший Дубай и в окрестные края отправилась армия украинских расчётов ПВО, сбивших все иранские “гераньки”, — в ответ на это американец по фамилии Трамп сказал, что ни о чём таком не слышал и что Зеленскому лучше бы заниматься Украиной.

Но украинский кризис задал тон не только сюжетному сопровождению американцами кризиса ближневосточного со всеми этими эвфемизмами типа “ограниченной военной акции” и заверениями, что они “ещё не начинали”, — он показал, что американцам можно ставить условия и покуда любое соблюдение подписанных договоров этими людьми сталкивается с их вероломной природой, в выдвижении этих условий можно быть сколь угодно креативными. Персы со своими требованиями репараций и вывода войск лишь слегка прямолинейнее озвучили то, что у нас подразумевалось под обсуждением контуров европейской безопасности. Тем не менее, что нам, что им до серьёзной готовности Вашингтона принять подобные требования очень далеко: пока на Украине фронт тонет в вязкой после снежной зимы распутице, Иран не обнулил запас прочности ближневосточного присутствия Штатов. Заверения Трампа о том, что из Тегерана к нему рекой текут пока что не устраивающие его мирные предложения (очень тайные, так что он их вам не покажет), свидетельствуют о том, что укоренившаяся в регионе Америка по-прежнему держится когтями за пропитанный нефтью песок и что внимание пошедшего на принцип президента ещё не исчерпано. А значит, будут новые угрозы, новые ракеты, новые нефтяные рекорды и новые некрологи.

На фото: горящий контейнеровоз в Ормузском проливе. Март 2026 года.

*вражье СМИ

Илья Титов