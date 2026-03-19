Мы видим, как страны НАТО фактически отказывают США в присоединении к войне против Ирана, то есть отказываются исполнить союзнический долг, как это понимают американцы. А что, если мы к этому и вели США все четыре года? В таком случае становится понятной тактика России на Украине.

Как уже очевидно, целью Спецоперации на Украине было не взятие под контроль всей территории и не свержение Киевского режима. Но предположим, что целью не было также и его принуждение к нейтральному статусу, демилитаризация и денацификация. А что, если истинной целью СВО для Москвы было заманивание стран НАТО в изматывающие военные действия на Украине — пусть не напрямую, опосредованно, но с тратой оружия и ресурсов? Чтобы спровоцировать внутриполитические изменения в США (приход Трампа, трансформация от неолиберализма к империализму) и разброд в НАТО…

После чего США втянули в конфликт против Ирана — посредством Израиля и якобы слабого Ирана. Обратите внимание, что лично Путин очень аккуратно комментирует агрессию против Ирана, не используя критику против Трампа. Считается, что он ведёт себя так из-за соблюдения “духа Анкориджа”, но что если Путин не хочет спугнуть США, которые застряли в новой ловушке? Москве выгодно, чтобы американцы втянулись в войну с Ираном на полную катушку, и стали тратить там всё больше денег и оружия.

Конечно, более понятным является объяснение, что это всё получилось само собой из-за просчётов США и лично Трампа, а ранее Байдена. Однако понятность не означает истинность. Большие державы проводят политику из стратегических расчётов, расставляя друг другу ловушки на несколько лет вперёд. На Западе принято считать, что на Украине попала в ловушку Россия, якобы рассчитывая “за три дня” взять Киев и завязнув там на 4 года. Однако, что если всё ровно наоборот? И Западу было внушено, что Россия рассчитывала на быструю победу, в то время как задача была спровоцировать страны НАТО на вмешательство в виде многомиллиардной “помощи Киеву”. Да, США и НАТО не воюют на Украине, но они обеспечивают Киев практически всем военным спектром — от разведданных и управления до ракет и топлива.

И вот, после 4 лет такой опосредованной войны на Украине, США начинают быструю победоносную войну с Ираном, но вместо несколько дней застревают там на недели и, возможно, месяцы. А страны НАТО на этом фоне отказывают от поддержки Вашингтону. Это ли не причина для США отказаться от НАТО и соответственно развал Альянса? Очевидно, что такая угроза уже реальна, о ней открыто говорят на самом Западе.

Подчеркну, это только догадки… У нас к хитрым планам Путина уже большое предубеждение. Однако большие замыслы становятся видны только, когда они уже реализованы.

Источник