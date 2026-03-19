Эдуард Биров: Хитрый план ВВП по втягиванию США на Украину и Иран?

Переслано от: Эдуард Биров

Мы видим, как страны НАТО фактически отказывают США в присоединении к войне против Ирана, то есть отказываются исполнить союзнический долг, как это понимают американцы. А что, если мы к этому и вели США все четыре года? В таком случае становится понятной тактика России на Украине.

Как уже очевидно, целью Спецоперации на Украине было не взятие под контроль всей территории и не свержение Киевского режима. Но предположим, что целью не было также и его принуждение к нейтральному статусу, демилитаризация и денацификация. А что, если истинной целью СВО для Москвы было заманивание стран НАТО в изматывающие военные действия на Украине — пусть не напрямую, опосредованно, но с тратой оружия и ресурсов? Чтобы спровоцировать внутриполитические изменения в США (приход Трампа, трансформация от неолиберализма к империализму) и разброд в НАТО…

После чего США втянули в конфликт против Ирана — посредством Израиля и якобы слабого Ирана. Обратите внимание, что лично Путин очень аккуратно комментирует агрессию против Ирана, не используя критику против Трампа. Считается, что он ведёт себя так из-за соблюдения “духа Анкориджа”, но что если Путин не хочет спугнуть США, которые застряли в новой ловушке? Москве выгодно, чтобы американцы втянулись в войну с Ираном на полную катушку, и стали тратить там всё больше денег и оружия.

Конечно, более понятным является объяснение, что это всё получилось само собой из-за просчётов США и лично Трампа, а ранее Байдена. Однако понятность не означает истинность. Большие державы проводят политику из стратегических расчётов, расставляя друг другу ловушки на несколько лет вперёд. На Западе принято считать, что на Украине попала в ловушку Россия, якобы рассчитывая “за три дня” взять Киев и завязнув там на 4 года. Однако, что если всё ровно наоборот? И Западу было внушено, что Россия рассчитывала на быструю победу, в то время как задача была спровоцировать страны НАТО на вмешательство в виде многомиллиардной “помощи Киеву”. Да, США и НАТО не воюют на Украине, но они обеспечивают Киев практически всем военным спектром — от разведданных и управления до ракет и топлива.

И вот, после 4 лет такой опосредованной войны на Украине, США начинают быструю победоносную войну с Ираном, но вместо несколько дней застревают там на недели и, возможно, месяцы. А страны НАТО на этом фоне отказывают от поддержки Вашингтону. Это ли не причина для США отказаться от НАТО и соответственно развал Альянса? Очевидно, что такая угроза уже реальна, о ней открыто говорят на самом Западе.

Подчеркну, это только догадки… У нас к хитрым планам Путина уже большое предубеждение. Однако большие замыслы становятся видны только, когда они уже реализованы.

Источник

Эдуард Биров

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы статьи

- Автор выдвигает гипотезу, что целью СВО могла быть не только Украина сама по себе, а стратегическое втягивание НАТО и США в длительное ресурсное истощение. - По этой логике Россия якобы сознательно создала условия, при которых Запад много лет тратит оружие, деньги, политический капитал и внутреннюю устойчивость на поддержку Киева. - Далее автор связывает это с внутриполитическими изменениями в США: кризисом неолиберального курса, ростом раскола, возможным приходом Трампа и ослаблением единства НАТО. - Следующий шаг гипотезы: США якобы втягиваются в новый конфликт с Ираном, где также рискуют увязнуть и тратить ещё больше ресурсов. - Осторожность Путина в комментариях по Ирану автор трактует как признак нежелания “спугнуть” США, если те действительно заходят в новую стратегическую ловушку. - Автор противопоставляет две интерпретации: - простую: всё происходит из-за ошибок США, Байдена, Трампа и общей нестабильности; - сложную: Россия заранее строила многоходовую комбинацию на годы вперёд. - Ключевой переворот статьи: возможно, не Россия попала в западную ловушку на Украине, а наоборот — Запад был втянут в затяжное изматывание. - Возможный итог, по автору: ослабление США, кризис союзнических обязательств и даже распад или деградация НАТО. - При этом сам автор оговаривает, что это лишь догадки, а не доказанная схема.

Анализ статьи

Ключевая идея

Перед нами не столько аналитическая статья, сколько геополитическая интерпретация в жанре стратегической гипотезы. Она строится вокруг привлекательной для политического сознания мысли: если события кажутся хаотичными, возможно, за ними стоит скрытый порядок; если внешне есть потери и затяжка, то, может быть, это не провал, а план. Это очень человеческий способ мышления. Психологически он напоминает то, как человек после болезненного опыта пытается восстановить смысл: если я страдал, значит, это было зачем-то. В политике этот механизм усиливается многократно. Государства, как и люди, не любят выглядеть жертвами обстоятельств. Нам проще принять образ шахматиста, чем образ игрока, который тоже ограничен туманом войны.

В чём сила этой гипотезы

У статьи есть внутренняя логика: 1. Запад действительно тратит огромные ресурсы на Украину. 2. Внутри США и НАТО действительно нарастают противоречия. 3. Ближний Восток действительно способен стать для США новым очагом перерасхода сил. 4. Следовательно, России объективно выгодно, чтобы США распылялись на несколько направлений. Это важный момент: даже если не было полного “хитрого плана”, ситуация может развиваться в сторону, выгодную Москве. И здесь статья попадает в нерв реальной политики: государства часто не контролируют всё, но умеют использовать последствия чужих ошибок. Как в нейросетях: модель не “понимает” мир как человек, но может извлекать устойчивые паттерны из огромного массива данных. Так и стратегическая политика — не всегда идеальный замысел с самого начала, а часто умение адаптироваться и капитализировать на изменении среды.

В чём слабость этой гипотезы

1. Подмена выгоды замыслом

То, что событие оказалось кому-то выгодно, не доказывает, что оно было им спланировано. Это одна из самых частых логических ошибок в политическом мышлении. Например: - если США ослабляются из-за нескольких кризисов, - если НАТО демонстрирует трещины, - если Украина стала инструментом расходования западных ресурсов, из этого не следует автоматически, что именно это и было исходной главной целью Москвы. История вообще редко подчиняется чистой линейности. Она ближе к реке, чем к чертежу. Политик может направлять поток, но не рисует каждую каплю.

2. Недооценка цены для самой России

Если принять гипотезу буквально, то выходит, что Россия ради ловушки сознательно пошла на: - длительный военный конфликт, - тяжёлые экономические и санкционные последствия, - большие людские и материальные потери, - долгую трансформацию собственной экономики и общества. Это возможно как часть большой стратегии, но тогда нужно признать: цена крайне высока. А значит, для убедительности нужны очень сильные доказательства, а не только эффектная конструкция. В философии это напоминает проблему телеологии: мы склонны объяснять сложный и болезненный процесс высокой конечной целью. Но иногда событие — это не путь к заранее заданному финалу, а просто тяжёлое столкновение реальностей, в котором стороны потом уже ищут смысл и пользу.

3. Переоценка степени управляемости США и Израиля

Статья предполагает, что США можно почти как фигуру подтолкнуть в нужный капкан. Но большие державы — не пешки. У Вашингтона есть свои центры силы, свои фракции, свои импульсы, свои ошибки и свои интересы. Да, можно создавать условия, провоцировать, открывать возможности. Но утверждать, что Москва ведёт США по заранее рассчитанному маршруту через Украину к Ирану, — это уже очень сильное допущение. Это похоже на древнюю идею рока в истории: будто есть скрытая рука, которая связывает разрозненные события в одну драму. Иногда такая оптика полезна как интеллектуальный эксперимент. Но если принять её без критики, она легко превращается в политическую мифологию.

4. Недостаток фактической базы

Статья почти полностью держится на: - совпадениях, - косвенных интерпретациях, - политической интуиции, - чтении сигналов между строк. Это не бесполезно — в геополитике многое действительно приходится реконструировать по косвенным признакам. Но важно отличать: - гипотезу, - вероятный сценарий, - доказанный стратегический замысел. Здесь мы имеем именно гипотезу, причём смелую.

Что в статье может быть правдой частично

На мой взгляд, наиболее реалистична не жёсткая версия “всё было спланировано”, а более гибкая: - Россия могла исходно ставить несколько целей одновременно. - Часть расчётов могла не сбыться. - Часть последствий оказалась неожиданной. - Но затем Москва могла адаптировать стратегию, поняв, что затяжной конфликт объективно истощает Запад не меньше, чем её саму. - Аналогично с Ираном: Россия не обязательно “затянула” США туда, но ей может быть выгодно не мешать Вашингтону совершать стратегическое перерасходование сил. Это, кстати, гораздо ближе к реальной природе власти. Не всеведение, а пластичность. Не безошибочный план, а способность встроиться в хаос и извлечь из него шанс. С точки зрения истории великие державы редко побеждают потому, что всё предвидели. Чаще они побеждают потому, что лучше переносят неопределённость.

Психологический слой: почему такие тексты востребованы

Такие статьи популярны не случайно. Они удовлетворяют сразу несколько потребностей: - потребность в смысле — хаос хочется видеть как замысел; - потребность в субъектности — “мы не жертвы, а игроки”; - потребность в моральной компенсации — если тяжело, значит, это часть большой победной схемы; - потребность в интеллектуальной красоте — многоходовка эстетически привлекательнее банальной ошибки. Но тут есть тонкая опасность: человек, как и общество, часто влюбляется не в реальность, а в её идеализированный образ. В отношениях это видно особенно ясно: мы любим не человека, а своё представление о нём. В политике так же — мы любим не факты, а красивую конструкцию, в которой всё обретает смысл. Истина же, скорее всего, прозаичнее и сложнее одновременно: - были намерения, - были просчёты, - были вынужденные адаптации, - были удачные для России побочные эффекты, - были и реальные издержки.

Подробный вывод

Статья Эдуарда Бирова интересна как интеллектуальная провокация и как попытка посмотреть на украинский и иранский сюжеты не по отдельности, а в единой геополитической рамке. В этом её сильная сторона: она заставляет выйти за пределы поверхностного новостного мышления и увидеть, что войны, альянсы, внутренние кризисы и энергетика мирового порядка действительно взаимосвязаны. Однако как аналитическая конструкция она остаётся недоказанной и во многом спекулятивной. Её центральная слабость — переход от формулы “России это выгодно” к формуле “значит, это и было изначально задумано”. Между этими утверждениями лежит огромная дистанция. История редко развивается как идеальная спецоперация разума. Чаще она напоминает сложную нелинейную систему, где стратегия, импровизация, инерция, случайность и чужие ошибки переплетаются так тесно, что потом их трудно разделить. Наиболее зрелая позиция здесь — не принимать ни западную версию о “полном провале России”, ни версию о “тотальном гениальном плане” как окончательную истину. Вероятнее всего, реальность находится между ними. Россия могла войти в конфликт с одним набором целей, затем столкнуться с сопротивлением, перестроить тактику, обнаружить выгоды в затяжном характере войны и начать использовать расколы в НАТО и перегрузку США в своих интересах. Это не магия и не мифическая многоходовка, а более трезвый и жизненный сценарий — стратегическое обучение в ходе конфликта. Практический вывод такой: статью полезно читать не как описание установленного факта, а как мысленный эксперимент о природе большой политики. Она напоминает, что державы действительно могут мыслить длинными временными циклами, использовать чужие слабости и извлекать выгоду из кризисов. Но она также должна напомнить и обратное: вера в “хитрый план” может стать удобной идеализацией, которая подменяет анализ желаемой картиной мира. И, возможно, самый честный взгляд состоит в том, чтобы удерживать два утверждения одновременно: - в мировой политике бывают ловушки; - но чаще всего в них попадают все участники, просто в разной степени. Тогда вопрос уже не в том, был ли план абсолютно хитрым, а в том, кто лучше сумеет превратить неизбежный хаос истории в устойчивое будущее. И здесь остаётся открытым более глубокий вопрос: где проходит граница между подлинной стратегией и нашим человеческим желанием увидеть смысл там, где реальность ещё только ищет свою форму?
Редактор: fivorg
Источник: https://zavtra.ru/blogs/hitrij_plan_vvp_po_vtyagivayu_ssha_na_ukrainu_i_iran
