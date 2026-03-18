Служба сотрудников, отвечающих за госбезопасность, предполагает определенную тайну. А где тайна, там и домыслы со сплетнями. Работу разведчиков, о судьбе которых порой остается всего несколько сухих строчек в официальной биографии, нельзя подглядеть — как работу спецназа, оперативников или доблестных пожарных.

Спецслужбы призваны не столько расследовать, сколько упреждать угрозу. Они выполняют свое дело тихо и незаметно, пока мы с вами спим или спокойно бодрствуем. Главный результат их труда — тишина и спокойствие, поэтому все самое важное остается за кадром. Этим и пользуются враги и дураки. Штатная и добровольная диссидентура активно сочиняет ошеломительное количество небылиц.

Вопреки расхожему мнению, никакой огромной армией — контролирующей все вокруг — чекисты никогда не были. Влияние — другое дело. Но численно этот аппарат никогда не превосходил любые другие.