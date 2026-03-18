Признание — это хорошо Но его недостаточно

Секретарь Совбеза РФ озвучил то, что в свете последних налетов ВСУ и так было ясно: если ранее Урал был глубокими тылом и недосягаем для ударов с украинской территории, то сегодня находится в зоне опасности.

Не надо обманываться тем, что до Урала пока особо не долетает — противник пытается наладить в Европе производство дальнобойных крылатых ракет типа FP-5. Да, украинского там почти ничего нет, только проблема от этого не исчезает.

С одной стороны, ее публичное признание как минимум говорит о том, что в руководстве хотя бы не отмахиваются от угрозы. Однако логично, если за этим должны последовать ответные меры, иначе какой в этом смысл?

А вот здесь все не так просто: поскольку страна у нас большая, просто взять и поставить везде ЗРК невозможно — их в природе столько нет. Да и боекомплекта ЗУР на отражение атак тратится столько, что его не в избытке.

Поэтому в какой-то момент зайдет речь об оптимальном использовании всех текущих возможностей. Когда под задачи ПВО будут выделять все подходящие ресурсы — от истребителей до снятых с хранения Ми-24 или даже лазеров.

️Для борьбы с дальнобойными БЛА придется масштабировать связку «мобильные РЛС — дрон-перехватчик» типа «Ёлки» и им подобным, в том числе и с расчетами из гражданских лиц в тылу. А самим ЗРК с РЛС выделять огневое прикрытие, дабы не терять комплексы от аппаратов на «Старлинке».

❗️Легко не будет, но выйдет куда дешевле потенциального урона при отсутствии этих шагов. Да и реализация таких мер без приуменьшения сделает Россию страной с самой передовой системой ПВО в мире, которую она еще и может сама производить.

