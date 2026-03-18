Главная » Вооруженные силы, Новые технологии

Признание — это хорошо Но его недостаточно

3 0
Секретарь Совбеза РФ озвучил то, что в свете последних налетов ВСУ и так было ясно: если ранее Урал был глубокими тылом и недосягаем для ударов с украинской территории, то сегодня находится в зоне опасности.

Не надо обманываться тем, что до Урала пока особо не долетает — противник пытается наладить в Европе производство дальнобойных крылатых ракет типа FP-5. Да, украинского там почти ничего нет, только проблема от этого не исчезает.

С одной стороны, ее публичное признание как минимум говорит о том, что в руководстве хотя бы не отмахиваются от угрозы. Однако логично, если за этим должны последовать ответные меры, иначе какой в этом смысл?

А вот здесь все не так просто: поскольку страна у нас большая, просто взять и поставить везде ЗРК невозможно — их в природе столько нет. Да и боекомплекта ЗУР на отражение атак тратится столько, что его не в избытке.

Поэтому в какой-то момент зайдет речь об оптимальном использовании всех текущих возможностей. Когда под задачи ПВО будут выделять все подходящие ресурсы — от истребителей до снятых с хранения Ми-24 или даже лазеров.

️Для борьбы с дальнобойными БЛА придется масштабировать связку «мобильные РЛС — дрон-перехватчик» типа «Ёлки» и им подобным, в том числе и с расчетами из гражданских лиц в тылу. А самим ЗРК с РЛС выделять огневое прикрытие, дабы не терять комплексы от аппаратов на «Старлинке».

❗️Легко не будет, но выйдет куда дешевле потенциального урона при отсутствии этих шагов. Да и реализация таких мер без приуменьшения сделает Россию страной с самой передовой системой ПВО в мире, которую она еще и может сама производить.

Россия #Украина

RU | EN | MAX

VK | ✉ RuTube | ✉ ОК | ✉ Дзен

Поддержать

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Признание угрозы — важный, но только первый шаг. - Урал больше не воспринимается как гарантированно глубокий тыл. - Даже если сейчас удары туда ограничены, угроза дальнобойных средств будет расти. - Производство дальнобойных ракет и БЛА в Европе усиливает риск вне зависимости от формального происхождения технологий. - Поставить ЗРК “везде” невозможно — не хватает ни самих комплексов, ни боекомплекта. - Нужен не количественный, а системный и оптимизационный подход к ПВО. - Следует задействовать весь спектр средств: ЗРК, истребители, мобильные РЛС, дроны-перехватчики, возможно, нестандартные платформы и новые технологии. - Борьба с дальнобойными БЛА потребует масштабирования дешевых и массовых решений. - ПВО само нуждается в защите от ударов по комплексам и радарам. - Цена упреждающих мер может быть высокой, но цена бездействия — выше. - При успешной реализации Россия могла бы создать одну из самых развитых многослойных систем ПВО.

Подробный разбор

1. Центральная мысль текста

Главный тезис статьи довольно практичен: осознание угрозы само по себе ничего не решает, если за ним не следует перестройка оборонной системы. Это важное различие. В политике и в жизни вообще признание проблемы часто воспринимается почти как ее решение. Но признание — это лишь переход от иллюзии к реальности. А реальность, как правило, требует ресурсов, дисциплины и неприятных решений. Если говорить образно: врач сказал пациенту, что у него болезнь, — это полезно. Но если после диагноза нет лечения, режима и изменения привычек, то сама ясность диагноза не спасает. Здесь автор текста проводит ровно эту линию: угроза названа, значит, теперь вопрос в том, последует ли адаптация системы.

2. Почему тезис об Урале важен

Раньше Урал воспринимался как пространство стратегической глубины — почти как “зона по умолчанию безопасного размещения”. Это не просто географическое представление, а элемент всей логики тыла: промышленность, склады, маршруты, производство, ощущение расстояния как защиты. Но современная война постепенно разрушает классическую географию безопасности. Дальность средств поражения, спутниковая связь, дешевые БЛА, распределенное производство оружия, внешняя технологическая подпитка союзниками — все это делает старую карту уязвимостей устаревшей. Это интересный исторический сдвиг. В XX веке глубина территории часто работала как естественный щит. В XXI веке щит все меньше зависит от километров и все больше — от: - обнаружения; - скорости реагирования; - плотности сети ПВО; - автоматизации; - дешевых средств перехвата; - устойчивости всей системы к насыщению целями. То есть безопасность теперь — не столько функция расстояния, сколько функция организации.

3. Почему нельзя просто “поставить больше ПВО”

Текст верно указывает на структурную проблему: масштаб страны слишком велик, чтобы закрыть все дорогими классическими ЗРК. Это ограничение не только российское — оно универсальное. Любая большая страна сталкивается с одной и той же дилеммой: - угроза становится массовой и дешевой; - защита часто остается дорогой и штучной. Это почти экономический закон современной войны. Если противник может отправить рой относительно недорогих средств, а оборона вынуждена тратить на перехват дорогие ракеты, возникает асимметрия истощения. В этом есть почти кибернетическая аналогия: система, которая реагирует на каждый сигнал максимально дорогим способом, рано или поздно проигрывает не из-за слабости, а из-за неэффективности архитектуры. Поэтому мысль статьи о том, что нужен “оптимальный”, а не просто “максимальный” расход средств, выглядит разумной. Война — это не только сила, но и логистика, и математика.

4. Что означает переход к многослойной обороне

Наиболее сильная часть текста — идея о том, что под задачи ПВО придется использовать все подходящие ресурсы, а не только “классические” комплексы. Это, по сути, призыв к многослойной, гибридной, распределенной системе обороны. Такая система может включать: - дальние и средние ЗРК против сложных целей; - маловысотные средства против БЛА; - мобильные РЛС; - истребительную авиацию; - дроны-перехватчики; - средства РЭБ; - огневое прикрытие; - сеть наблюдения и раннего оповещения. С точки зрения системного мышления это верно. ПВО будущего — это уже не просто батареи ракет. Это скорее экосистема сенсоров, носителей, операторов и алгоритмов. Здесь можно провести параллель с нейросетями. Одна “большая” модель может быть сильной, но уязвимой и дорогой. А сеть специализированных модулей, каждый из которых решает свою часть задачи, часто оказывается устойчивее и эффективнее. Так и в обороне: один дорогой комплекс не должен решать абсолютно все задачи. Иначе он быстро превращается из инструмента силы в перегруженный узел.

5. Дешевые средства против дешевых угроз

Автор статьи подчеркивает необходимость развивать связку мобильные РЛС + дрон-перехватчик. Это особенно важно именно в контексте борьбы с дальнобойными БЛА. И здесь есть жесткая, но трезвая логика: дешевую массовую угрозу лучше всего сдерживают столь же массовые и сравнительно дешевые средства противодействия. Если запуск каждого перехвата требует дорогостоящей ракеты, система обречена на ресурсное истощение. Если же часть задач берут на себя: - дешевые перехватчики; - мобильные посты; - визуальное наблюдение; - автоматизированные сетевые системы; - распределенные расчеты, то оборона становится более жизнеспособной. Однако здесь есть важный нюанс: участие гражданских лиц в таких системах — тема крайне чувствительная. С одной стороны, территориально распределенная сеть наблюдения действительно может повысить плотность контроля. С другой — это требует: - высокой подготовки; - четких правил; - правового режима; - надежной идентификации “свой-чужой”; - исключения хаоса и самодеятельности. Иначе система может породить больше рисков, чем пользы. В любой сложной инфраструктуре несанкционированная “инициатива” без координации иногда опаснее самой угрозы.

6. Мысль о защите самой ПВО

Очень важен тезис, что сами ЗРК и РЛС нуждаются в прикрытии. Это одна из ключевых особенностей современной войны: охотятся уже не только за целями, но и за “глазами” и “щитами”. Если уничтожить сенсоры и узлы управления, то даже сильная система превращается в фрагменты. Это как в нервной системе: можно иметь сильные мышцы, но если нарушена передача сигнала, организм теряет координацию. Поэтому современная ПВО — это уже не просто “сбивать”. Это еще и: - маскироваться; - менять позиции; - рассредотачиваться; - защищать радары; - использовать ложные цели; - строить резервные каналы связи; - быстро восстанавливать поврежденные узлы. Именно здесь обычно проявляется разница между “наличием техники” и “наличием системы”.

7. Где в тексте есть сильные стороны, а где — допущения

Сильные стороны:

- Автор верно указывает, что угроза эволюционирует, а значит, старая модель безопасности уже не работает автоматически. - Подмечено, что одними ЗРК проблему не решить. - Верна идея о необходимости комбинации дорогих и дешевых средств. - Логичен тезис, что бездействие может обойтись дороже, чем своевременная перестройка обороны.

Более спорные или требующие осторожности моменты:

- Упоминание конкретных перспективных систем и платформ выглядит как гипотеза, а не как подтвержденный план. - Идея с массовым вовлечением гражданских расчетов может быть практичной только при очень жесткой организации; без этого она слишком рискованна. - Тезис о том, что это автоматически сделает Россию обладателем “самой передовой системы ПВО в мире”, звучит скорее как риторическое усиление, чем аналитический вывод. В вопросах такого масштаба лучше избегать абсолютов: передовизна определяется не декларацией, а боевой устойчивостью, серийностью, интеграцией, стоимостью цикла и реальными результатами.

Подробный вывод

Статья строится вокруг трезвой и, по сути, очень человеческой мысли: реальность меняется быстрее, чем привычные представления о безопасности. Когда-то расстояние защищало. Теперь — уже не всегда. Когда-то тыл был тылом по географии. Теперь тыл становится функцией технологий, организации и способности адаптироваться. В этом смысле текст не столько о ПВО, сколько о более широкой вещи: о конце самоуспокоения. Признание угрозы полезно, потому что разрушает удобную иллюзию. Но недостаточно, потому что любая иллюзия, даже разоблаченная, возвращается, если не заменить ее новой практикой. Практический смысл статьи в том, что оборона против современных воздушных угроз должна быть: - многослойной, а не однотипной; - массовой, а не только элитной; - экономически устойчивой, а не героически затратной; - распределенной, а не завязанной на редкие дорогие узлы; - адаптивной, а не построенной под прошлую войну. Если смотреть глубже, здесь проявляется почти философский конфликт между образом мира и самим миром. Люди, государства, институты часто цепляются не за реальность, а за ее устаревший образ. Мы любим мыслить категориями вчерашней безопасности, потому что они психологически удобны. Но история редко щадит тех, кто подменяет ситуацию ее привычной картинкой. С другой стороны, важно не скатиться и в другую крайность — в тревожный абсолютизм, где любая угроза становится основанием для хаотичной милитаризации всего пространства. Настоящая зрелость системы — не в панике и не в самоуспокоении, а в точном, дисциплинированном, экономически разумном ответе. Поэтому главный вывод можно сформулировать так:
Признание уязвимости — это момент истины, но ценность этой истины определяется тем, превращается ли она в архитектуру действий.
И, возможно, самый интересный вопрос здесь даже шире военной темы: когда мы говорим, что “увидели реальность”, действительно ли мы начали жить в соответствии с ней — или лишь заменили одну успокаивающую иллюзию другой?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/rybar/78670
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru