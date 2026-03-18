Миссия «Земля», или Готово ли человечество сменить прибыль на труд ради будущего
Вместе с Сергеем Голомолзиным, геологом, координатором Проекта ЭРА, и Кириллом Рычковым, генеральным директором ИА «Аврора», разбираем фундаментальные сдвиги в мироустройстве. Почему существующая система не может остановить маховик войны, и какой проект способен предложить реальную альтернативу иррациональным установкам прошлого? Переходим от экономики извлечения прибыли к стратегии освоения и заселения планеты.
Обсуждаем:
– Новую валюту и финал Бреттон-Вудской системы;
– Освоение Земли: как создать условия для жизни поколений на 300 лет вперед;
– Личное участие и «инвестиции головой» как единственный выход из глобального кризиса.
Ведущая: Елена Аверченко, шеф-редактор Проекта ЭРА
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная мысль беседы: задача не “победить в войне”, а победить саму войну как механизм решения проблем. - Участники считают, что в рамках нынешней глобальной экономической системы причины войн не устраняются, а наоборот — воспроизводятся. - Современный кризис описывается как предельный кризис перепроизводства и сложности, когда старая модель уже не справляется с управлением длинными производственными и финансовыми цепочками. - Один из центральных тезисов: смена нефтедолларовой системы на цифровые валюты сама по себе не решает проблему, а выглядит как попытка косметически отремонтировать разрушающийся порядок. - В противовес “мировому порядку” предлагается идея “мироустройства” — не господства и контроля, а разумного устройства жизни на Земле. - Основная цель нового подхода: не захват планеты, а ее освоение, заселение и обустройство. - Подчеркивается, что Земля, особенно огромные пространства России, недоосвоена, недоизучена и недозаселена. - Ключевая альтернатива нынешней экономике: ориентироваться не на прибыль, а на долгосрочную полезность для будущих поколений. - Предлагается сместить акцент с денежной выгоды на труд, время, участие человека, созидание инфраструктуры и среды обитания. - Комфорт понимается не как потребительская роскошь, а как освобождение человека от выживания ради творческого и исследовательского труда. - Важный мотив: человеку нужна большая общая цель, иначе кибернетическое или технологическое управление превращается в пустую схему. - Поднимается тема воспитания и среды: именно среда формирует человека, а значит будущее зависит от того, каких детей и в какой мир мы выпускаем. - В качестве нравственной основы обсуждаются принципы заботы о потомстве, коллективного бытия, развития и ответственности. - Отдельно прозвучала мысль, что многие старые догмы и сакрализованные представления о мире исторически устарели и уже не помогают человечеству выживать и развиваться.
Подробный выводВ этом видео обсуждается не просто политика, экономика или очередной виток международной напряженности. Беседа посвящена более глубокому вопросу: какой смысл имеет человеческая цивилизация, если ее базовый способ обновления — война, а базовый мотив — прибыль. И в этом смысле разговор выходит далеко за рамки текущей повестки.
1. Диагноз: старая система больше не ведет к развитиюУчастники исходят из того, что нынешний мировой уклад исчерпал себя. Войны, финансовые перестройки, смена валютных режимов, борьба за ресурсы — все это представляется не исключением, а логичным следствием системы, где прибыль важнее жизни, а управление строится вокруг контроля над потоками ресурсов и денег. Здесь звучит важная мысль: проблема не в том, что “что-то пошло не так”, а в том, что сама логика системы такова. Если целью является извлечение прибыли и удержание власти, то война становится не катастрофой, а инструментом. Это довольно жесткий, но внутренне последовательный взгляд. С философской точки зрения это напоминает момент, когда форма начинает разрушать содержание: инструмент, который должен был служить жизни, начинает подчинять жизнь себе. Деньги из меры обмена превращаются в цель; экономика из способа обеспечения общества — в автономный механизм, который требует все новых жертв.
2. Критика “косметических реформ”Особенно интересно, что авторы не возлагают надежд на переход к цифровым валютам или новым технологическим оболочкам финансовой системы. Они видят в этом не качественную смену цели, а смену интерфейса. Это похоже на ситуацию в программировании: можно переписать UI, ускорить сервер, внедрить нейросети, но если сама архитектура системы порождает сбои, то внешние улучшения только отсрочат обрушение. Так и здесь: если цивилизация по-прежнему измеряет успех прибылью, а не развитием среды жизни, то цифровизация лишь повысит точность старой логики, но не изменит ее сути.
3. Главная альтернатива: не мировой порядок, а мироустройствоНаиболее сильный смысловой поворот беседы — переход от идеи “мирового порядка” к идее “мироустройства”. “Порядок” предполагает иерархию, контроль, принуждение, часто — насильственное навязывание правил. “Устройство” же ближе к дому, инженерии, экологии, к вопросу: как сделать так, чтобы можно было жить. Это различие не только политическое, но и почти метафизическое. В первом случае мир — объект управления. Во втором — среда со-жизни. В первом важна власть над пространством. Во втором — способность это пространство сделать пригодным для будущего. Участники предлагают сменить масштаб мышления: не делить уже освоенное, а осваивать неосвоенное. Не перераспределять дефицит, а создавать новые условия жизни. Не обслуживать ренту, а строить будущее.
4. Труд вместо прибылиОдин из самых радикальных тезисов беседы: человечеству нужно переориентироваться с прибыли на труд. Но важно понять, что здесь труд понимается не как наказание и не как принуждение, а как форма участия в общем будущем. Это перекликается и с русской философией общего дела, и с инженерным социализмом, и даже с духовной аскезой: человек раскрывается не через бесконечное потребление, а через осмысленное действие. Не через обладание, а через созидание. При этом участники не романтизируют бедность. Они не говорят, что человеку должно быть плохо. Наоборот, звучит здравая мысль: если инженер, ученый, строитель, педагог освобожден от унизительной борьбы за выживание, то он может вкладывать силы в сложные и долгие проекты. То есть комфорт нужен не ради ленивого потребления, а ради освобождения энергии для творчества. Это тонкий момент. Комфорт здесь — не культ удобства, а инфраструктура достоинства.
5. Планета как незавершенный проектОчень характерно, что Земля в этой логике описывается не как “перенаселенная”, а как недоосвоенная. Это спорный тезис в деталях, но как мировоззренческий жест он важен. Он переворачивает привычную рамку страха: вместо “людей слишком много” звучит “мы слишком мало сделали, чтобы люди могли жить достойно”. В этом есть инженерный оптимизм. Не инфантильная вера в чудо, а убеждение, что у человечества уже есть технологии и знания для масштабного преобразования среды: энергетика, транспорт, водоснабжение, освоение трудных климатических зон, новые типы инфраструктуры. По сути, предлагается смотреть на планету как на большой незавершенный дом, а не как на склад ограниченных товаров, за которые надо убивать друг друга.
6. Среда формирует человекаЕще один важный пласт — разговор о воспитании, травмах, детях и будущем. Здесь беседа становится особенно живой и человечной. Потому что любой большой проект теряет смысл, если в нем нет ответа на вопрос: каким станет человек внутри этой системы. Прозвучавшая идея о том, что эволюция человечества — это во многом эволюция заботы о потомстве, очень сильна. В ней есть и биология, и этика, и политика. Если ребенок растет в среде тревоги, насилия, унижения, бессмысленной конкуренции, то потом никакая “великая система” не создаст зрелого свободного человека. Она воспроизведет травму на новом уровне. Поэтому проект будущего, о котором говорят участники, включает не только дороги, тоннели, энергию и города, но и среду, в которой любопытство, развитие и внутренняя свобода не подавляются, а поддерживаются.
7. Сильные стороны позицииУ этой позиции есть несколько очевидных достоинств: - она мыслит стратегически, а не реактивно; - пытается обсуждать не только симптомы кризиса, но и его основания; - предлагает позитивную цель, а не только критику существующего; - соединяет технократический подход с нравственным вопросом; - возвращает в центр разговора будущее поколений, а не квартальную отчетность. Это ценно уже потому, что в эпоху фрагментированного мышления сама попытка говорить о цивилизационной цели выглядит почти контркультурно.
8. Уязвимости и вопросыНо, как и всякая большая идея, эта позиция уязвима. И это важно признать без догматизма. - Переход от прибыли к труду требует очень ясного ответа: как именно измерять вклад, распределять ресурсы и координировать сложное общество? - Идея общей цели прекрасна, но всегда существует риск, что от имени “большой цели” начнут подавлять индивидуальность. - Освоение планеты — вдохновляющая задача, но она нуждается в экологических, антропологических и политических ограничителях: осваивать — не значит ломать. - Критика старых догм убедительна, но новая система сама должна быть защищена от превращения в догму. То есть здесь, как и в истории технологий, недостаточно иметь мощный двигатель — нужен еще надежный контур обратной связи. Иначе проект, начатый как освобождение, может стать новой машиной принуждения.
9. Общий смыслЕсли свести все к одному нерву, то в данной лекции звучит следующий призыв: Это, конечно, не готовый план в инженерном смысле. Скорее, это рамка мышления, попытка сместить сам центр тяжести цивилизационного разговора: от прибыли к смыслу, от захвата к обустройству, от конкуренции за остатки — к совместному созданию будущего. И, возможно, в этом и есть главная ценность беседы: она напоминает, что кризис — это не только распад, но и момент, когда можно заново спросить себя, ради чего вообще существует человеческое общество. И здесь остается открытый, почти вечный вопрос: если истина о будущем не дана нам в готовом виде, то по каким признакам мы можем понять, что строим действительно мир для жизни, а не просто более сложную форму старого тупика?