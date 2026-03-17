Татьяна Воеводина: «Работа-работа, перейди на чат-бота!» или Почему буксует новая индустриализация?

Про необходимость новой индустриализации нашей страны взамен утраченной старой я начала писать лет пятнадцать назад, когда Россия вовсю упражнялась в качестве сырьевого придатка Запада. В «ЛГ» в 2013 г. была моя статья под заголовком: «Новая индустриализация?» Показателен тут знак вопроса. Тогда разговоры об индустриализации казались то ли советской ностальгией, то ли старушечьей блажью. Современные и прогрессивные читатели разъясняли мне тоном умственного превосходства, почему новая индустриализация невозможна, да и не нужна: у нас слишком маленький рынок, а для инноваций нужен большой, у нас всё получится дорого и уродливо, зачем это вообще нужно, когда следует просто поделиться с народом природной рентой и т.д.

Нужно. А можно ли?

«Шли годы. Бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты», и о новой индустриализации заговорили. А когда началась СВО, о ней захлопотали и залопотали все наперебой, включая астрологический журнал «Оракул». (В апрельском номере за 2024 г. была статья А.Бухтатова под не менее показательным, чем моя давняя статья в ЛГ, заголовком: «Индустриализация или гибель»). Это особенно приятно: небесные светила на стороне индустриализации.

Возврат к идее новой индустриализации – мировой тренд. Глобализация, похоже, не состоялась – значит, отдельные страны должны позаботиться о себе сами, а тут без индустриализации не обойтись. Подобное случилось когда-то с большевиками – левыми глобалистами в современной терминологии. Поначалу-то они, веря в близкую мировую революцию, хотели доверить индустриальную работу пролетариату Германии, но когда мировая революция не случилась – пришлось индустриализировать Россию.

Сейчас не состоялась глобализация. Ни коммунистическая по Льву Троцкому, ни капиталистическая по Жаку Аттали. По-прежнему существуют отдельные страны, как прежде, они конкурируют меж собой, и важнейшим фактором в этой конкуренции по-прежнему остаётся индустрия. Потому Трамп сегодня говорит о реиндустриализации США. Правда, методы у него такие, что нам не подойдут: он, манипулируя топливом и пошлинами, пытается по-пиратски взять на абордаж сохранившуюся европейскую промышленность, а не построить свою. Но важно, что крепнет понимание: без индустриализации – хана. Хочешь быть независимым – индустриализируйся. Как говорил тов. Сталин: «Иначе нас сомнут». Впрочем, задолго до тов. Сталина любимец всех либералов Адам Смит писал: «Страна без развитой обрабатывающей промышленности не может выиграть войну у страны, такой промышленностью обладающей». Это безусловный, неоспоримый факт. Многоотраслевая самодостаточная индустрия – это основа и conditio sine qua non экономической независимости страны.

О том же самом говорил Муссолини в 1937 г.: «Без экономической независимости независимость самой страны находится под угрозой: даже народ, обладающий высокими воинскими доблестями, можно сломить экономической блокадой». (Цит. по: Юлиус Эвола. Фашизм: критика справа). Но Италия в принципе не может быть экономически самодостаточной по причине скудости природных ресурсов: не зря дуче так рвался к колониям.

А вот Россия, обладая всеми ресурсами – безусловно может. Она материально вполне способна создать передовую самодостаточную промышленность и экономику в целом.

Утверждать материальную возможность промышленной и экономической самодостаточности России – значило бы ломиться в открытую дверь. Об этом лучшие умы: Дмитрий Менделеев, Лев Тихомиров, Михаил Меньшиков – говорили ещё на рубеже XIX и ХХ веков. Именно такую задачу и ставили пришедшие к власти большевики, начиная с того момента, когда не оправдалось ожидание мировой революции, т.е. с середины 20-х годов. И цель была достигнута: СССР стал мощной промышленной державой, благодаря чему победил в Великой Отечественной войне и сделался одним из двух мировых центров силы. В процессе т.н. «перестройки» и всего, что за нею воспоследовало, эта промышленность была с мазохистским восторгом разгромлена, и вот теперь стоит задача восстановления и/или строительства заново.

Какие-то усилия предпринимаются, но дело идёт медленно и трудно. Успехи и рост военной промышленности наблюдаются, но это восстановительный рост. То же касается и многого другого. Ведь в 90-е промышленность у нас исчезала не фабриками – отраслями. Недавно, например, обнаружилось, что не производится необходимых всем подшипников. А на днях я прочитала, что военные суда для нас строит Северная Корея: сами – разучились.

Можно ли в настоящее время выстроить заново целую промышленность? Самодостаточную, многоотраслевую, способную отвечать на новые запросы жизни, главное – развиваться на собственной основе?

На этот вопрос можно ответить лишь практически: попробовать и посмотреть. Вполне может статься, что повторная индустриализация невозможна. Иногда мне приходит в голову пессимистическая мысль, что индустриализация – это некий возраст в жизни народа, когда это можно сделать. Проходит этот возраст – и повторить нельзя или неимоверно трудно. Как в жизни человека есть период, когда ребёнок с лёгкостью осваивает любой язык окружающих его людей. А потом этот период заканчивается – и надо с усилиями заталкивать иностранный язык в голову. Есть также наблюдение, что новорождённые младенцы обладают природной способностью плавать, а потом это умение их покидает, и надо учиться.

Но всё-таки хочется верить, что повторная индустриализация возможна. Потому что насущно необходима. Но пока никто не показал сколько-нибудь масштабного примера успешного возвратного движения – от деиндустриализации к индустриализации.

Мне представляется, что главные трудности вторичной индустриализации – не технические, не организационные, не экономические. Они не в машинах и не в рынках сбыта. Они вообще не материальные. Препятствия лежат в области духа. Они – внутри человека.

Industria vs luxuria

Я не верю в исторический материализм с его экономическим детерминизмом. Экономика, безусловно, крайне важна, но она сама определяется сферой духа – господствующими верованиями людей, занятых хозяйственной деятельностью, творящих эту самую экономику. Не обязательно религиозными верованиями, хотя и религиозные верования очень важны, но в ХХ веке человека ведут по жизни скорее не религиозные, а в большей степени идеологические верования, своего рода светская религия. На них основывалась советская индустриализация 30-х годов. В пятилетку тогда веровали, как в слово божье, что многократно и с почтительным изумлением отмечали иностранные и эмигрантские авторы. Представление о том, что советскую индустрию создали иностранные специалисты и зеки Гулага – неверно. Те и другие сыграли свою роль, но без подлинного массового энтузиазма ничего бы не получилось. Это был подлинно религиозный энтузиазм: такие чувства когда-то вели людей в крестовые походы, поднимали на религиозные войны, формировали святых и мучеников за веру.

Адам Смит считал своё «Богатство народов» сочинением по этике, да и о. Сергей Булгаков утверждал, что политэкономия – это прикладная этика. То есть это этика хозяйственной жизни. Попросту говоря, хозяйственной деятельностью люди занимаются на основании господствующих представлений о том «что такое хорошо и что такое плохо», как следует и как не следует жить. Вошедший ныне в интеллектуальную моду Освальд Шпенглер писал: «Всякая экономическая жизнь есть выражение духовной жизни». Это очень верно. Попросту говоря, человек действует согласно своим представлениям, как следует и как не следует жить. Разумеется в рамках предоставляемых судьбой рамок и возможностей.

Каковы сегодня господствующие воззрения на правильный и желанный образ жизни? Каков идеал правильной и праведной жизни? Как всякий идеал, он в полной мере недостижим, но вектор устремлений – каков?

Труд, систематический, утомительный, безальтернативный, труд как образ жизни, тот самый труд, о котором писал Валерий Брюсов: «Единое счастье – работа, /В полях, за станком, за столом, — /Работа до жаркого пота, /Работа без лишнего счета, – /Часы за упорным трудом!», а мы, советские школьники, писали сочинения «Тема труда в произведениях имярек» – так вот этот самый труд всё больше ощущается чем-то убогим, лоховским, недостойным приличного человека. Передового и современного.

Утверждается, да и утвердился уже античный взгляд на труд: это дело рабов, унтерменшей, ну, в крайнем случае, каких-нибудь там условных “таджиков”, а мы, высокоценные мы, приличные и цивилизованные – как-нибудь обойдёмся. И обходятся! А для того, чтобы оправдаться перед самими собой за своё дезертирство с трудового фронта, стало принято думать, что трудиться в ближайшее время и вовсе будет не нужно: скоро всё будут делать роботы, и они сами меж собой решат и договорятся, что и как делать. В эдаком роботском междусобойчике. А мы – отойдём в сторонку: наработались уже. Начиная с приснопамятного Лёни Голубкова, необычайной любовью пользуется идея нетрудового пассивного дохода, ренты. Удаётся лишь некоторым, мечтают – все.

Вы заметили: сегодня в разговорах, на встречах одноклассников и однокурсников не принято хвалиться трудовыми свершениями. Сегодня хвалятся отдыхом: частым, затейливым, иногда почти утомительным, но всегда – отдыхом. «Отдыхать» – это ключевое слово эпохи.

Ощущение такое, что белое человечество массово ушло на пенсию и принялось отдыхать за все предыдущие утомлённые поколения. Как герой телерекламы, который, будучи школьником, мечтает стать пенсионером и получать льготы от банка – заказчика рекламы. Труд сегодня не почётен, не престижен, не желанен, не слишком-то уважаем. Ну, как необходимость его ещё можно перетерпеть, но стремиться к нему… нет, это для лохов.

Во всех развитых странах складывается прослойка бездельной молодёжи, своеобразная субкультура дезертиров трудового фронта.

Недавно парнишка-шестиклассник, житель нашего подмосковного посёлка, рассказал мне анекдот. Отец спрашивает сына: «Скажи, сынок, кем ты мечтаешь работать?» – «Я? Мечтаю? Работать?» – изумляется отрок.

А вот не анекдот, а реальность жизни.

Я в школе, в нашей станице в Сальской степи. Беседую с пятнадцати- шестнадцатилетними учениками, пытаясь понять, есть ли среди них те, кто намеревается получить сельскую профессию и по ней работать. Мы планируем организовать подготовку таких работников прямо в нашем хозяйстве. Ребята всё милые, симпатичные, в беседу вступают охотно, на вопросы отвечают, не стесняясь. Девчонки говорят, что хотелось бы стать учительницами, медсёстрами. Мальчишки – сначала отслужить в армии, а там видно будет.

- Да не хотят они работать! Вообще не хотят, – напрямки сообщает мне, оставшись наедине, директор школы, симпатичная молодая женщина. – Не хотят работать! – ещё раз повторяет она, словно желая в этом твёрже увериться.

- А жить как же? – удивляюсь я. – Чем они надеются зарабатывать?

- Ну, у семей какие-то заработки есть: приусадебное хозяйство, сдача в аренду земли, доставшейся после раздела совхоза. (Это правда: мы арендуем такие участки. – Т.В.) Так что с голода не пропадёшь. А вообще-то нынче все грезят о карьере топового блогера. Сидишь дома перед компьютером, ну там покривляешься на камеру, а денежки – рекой.

- И много у нас в станице таких успешных блогеров? – удивляюсь я.

- Да ни одного нет. А мечта – есть. И ребята грезят такой карьерой.

Такая духовная атмосфера радикально противоречит самой идее индустриализации. Напомню, что само слово industria исходно означало человеческую добродетель – трудолюбие; в дальнейшем это слово было перенесено на машинную промышленность. В знаменитых поучениях Бенджамина Франклина фигурирует слово industry для обозначения трудолюбия. Так что трудолюбие и индустрия – понятия очень близкие, родственные. Для работы в промышленности – в любом качестве, в том числе и в качестве организатора и владельца предприятия – требуется, в самом деле, большое трудолюбие.

Когда я была маленькая, мы жили в Егорьевске, где отец был директором станкостроительного завода. Когда он уходил на работу – я ещё спала, когда возвращался – уже спала. Потом я пошла в школу и стала видеть папу чаще – по утрам. Так работали все руководители промышленности вплоть до самого верха. Прочтите под этим углом зрения замечательную книжку Александра Бека «Новое назначение» – о жизни сталинского промышленного наркома. Между прочим, в воспоминаниях американца Ли Якокки «Карьера менеджера» описан тяжёлый повседневный труд руководителя автомобильного завода.

В сочинениях средневековых моралистов понятие industria противопоставлялось понятию luxuria – роскошество, т.е. жизнь без труда, полная удовольствий и разнообразных приятностей. Не такую ли жизнь каждый день пропагандирует телереклама, массовая культура, все эти истории из жизни звёзд и т.п.? Именно такую, и никакую иную! Посмотрите, чему учит самое народное из искусств – телевизор. Надо непрерывно что-то жевать, испытывая «райское наслаждение» и «пусть весь мир подождёт», отправляться в увеселительные поездки, заводить и строить отношения. А работа… как-то она не вписывается в сияющую картину мира, ежеминутно транслируемую всей мощью телевидения, массовой прессы, соцсетей и т.д. . Не случайно родилось шутливое присловье: «Работа-работа, перейди на чат-бота!».

Для индустриализации такой настрой не годится.

Индустрия – это очень трудное дело. Недаром современные предприниматели не сильно-то стремятся что-то производить. И дело тут не только в неблагоприятных условиях, отсутствии «длинных денег» и т.п., а просто в том что это требует гигантского труда. А трудиться – неохота. В этом, как привило, не признаются даже самим себе, но это так. Современный типичный предприниматель готов… ну, повстречаться с нужными людьми, порешать вопросы, но чтобы вставать рано поутру и начинать крутить колёса своего предприятия, и так каждый день на протяжении многих лет – это увольте!

Сегодня ценится жизнь непринуждённая, по фану и по приколу, а работа в окружении трёх К: кофе, кондиционер, клавиатура. Где при этом не надо отвечать ни за какой физический результат, а от любой проблемы можно отболтаться или, на крайняк, отписаться. В промышленности это невозможно.

Промышленная работа трудна и неприятна именно тем, что является её неотъемлемым, имманентным свойством: ответственностью, серьёзностью, дисциплиной. «…труд на фабрике, хотя бы она принадлежала самим рабочим, – всегда подневольный, в зависимости от машины», – писал Л.Толстой в статье «Рабство нашего времени» (1900 г). Его можно обзывать реакционером, но многое он схватывал очень верно и выражал прямо, без виляния. Работа на производстве – тяжела, хотя бы она и происходила в чистом, светлом и сколь угодно автоматизированном цеху. Тяжела она постоянной включённостью в процесс, ответственностью за всё происходящее. Притом ответственностью не перед начальством, а перед сутью вещей.

Духовная деиндустриализация СССР

Многие думают, что деиндустриализация России началась в 90-е годы, когда заводы иногда прямо-таки рушили, чтобы расчистить место для более лёгкой и доходной деятельности. Но это был заключительный этап. Наша деиндустриализация имела и латентный, доклинический период.

Кто-то из мудрых немцев сказал: война начинается гораздо раньше, чем выстрелит первая пушка, она начинается в душах людей. Я думаю, что там же начинаются все общественные процессы без исключения. В душах, в сознании людей начиналась и деиндустриализация нашей страны. Духовная деиндустриализация началась, как мне представляется, в середине 60-х годов, продолжилась в 70-х, приобрела законченный вид в 80-х. Работать на заводе, в промышленности стало немодно. Непрестижно. Мода и престиж – это вовсе не легкомысленный пустяк, которым интересуются только молодые модные свистушки. Это концентрированное выражение духа эпохи. Именно поэтому нашу индустрию развалили даже с неким облегчением.

Задолго до этого, в 70-е годы, а то и раньше, передовые, центровые на завод идти не хотели. Профессия инженера, прежде максимально престижная, приобрела привкус чего-то устарелого, консервативного, тривиального. И в технические учебные заведения шли со всё меньшим энтузиазмом. Поступить в рядовой технический вуз становилось всё легче и легче. Модными постепенно становились гуманитарные специальности: те самые юристы-экономисты, да хоть переводчики.

В скандально-знаменитом романе В.Кочетова «Чего же ты хочешь?» один из главных героев, молодой человек по имени Феликс, выучившись на инженера, идёт работать… вы не поверите, куда – на завод! Он – сын руководящего папы, заботливой мамы, его могли бы устроить в НИИ или в иное какое непринуждённое место, где не надо гнать план, отвечать за работяг. А он – в цех! Этот поступок уже тогда ощущался как очень нетипичный, почти эпатажный. Шёл 1969 (!!!) год. Запомним эту дату.

При этом квалифицированный и умелый рабочий в машиностроительной отрасли в 70-80-е годы зарабатывал примерно в два раза больше, чем его ровесник – т.н. «молодой специалист» – выпускник вуза. Соответственно 250 и 120 руб. Очень квалифицированный фрезеровщик, например, зарабатывал гораздо больше. У нас в компании уже в этом веке работал дворником бывший фрезеровщик одного из важных заводов в Запорожье. Он имел личное клеймо качества, обучал пэтэушников, зарабатывал до 700 руб., любил съездить с женой и детьми в Москву – развлечься. Этот тип запечатлён в до сих пор популярном советском фильме «Москва слезам не верит» в образе Гоши. Шахтёры, нефтяники зарабатывали ещё больше, но их я не знала лично, а вот что делалось в машиностроительной отрасли – об этом много знала от родителей и их друзей: мои родители были инженерами-станкостроителями, всю жизнь трудились в этой отрасли, отец стал крупным руководителем, работал директором нескольких заводов, в совнархозе и в министерстве. В моё детство мы жили в Егорьевске, в заводском доме; все тамошние жители работали на том же заводе «Комсомолец».

«Платите нормально и все будут работать»

Так говорят очень многие, с кем доводилось говорить об индустриализации.

На самом деле, говорить: «Всё дело в зарплате: платите больше – и все будут работать» – легкомысленно и неверно. Положим сегодня за 120-150 тыс. на конторское место работодатель сможет выбирать претендентов, а на промышленное – придётся поискать желающего работать. Так что всё не так просто и элементарно.

Из многих бесед с самыми разными людьми об индустриализации я вынесла любопытное наблюдение. Когда человек говорит: «Платите больше – и все к вам придут», он имеет в виду всех за вычетом одного. Себя самого. Какие-то другие, не-я, придут, а я… я, пожалуй, отсижусь в уголке. И вообще, при чём тут я? У нас, слава Богу, не Гулаг, не тридцать седьмой год: куда хочу – туда и иду, и вообще отстаньте от меня с вашей индустрией.

К тому же никто не может платить какие-то совершенно гигантские деньги за промышленную работу, когда на свете есть дешёвые труженики из Третьего мира, ныне прозванного Глобальным Югом. Этих тружеников привозят сюда. Моя дочь недавно получила грамоту за успехи в энергетике. Я сильно удивилась: она вроде была историком-востоковедом. Оказалось, успех её состоял в завозе из Индии тружеников для работы на уральских шахтах: наши не идут. Кстати сказать, на ЗИЛе ещё в 80-е годы трудились вьетнамцы.

Если можно избежать промышленной работы – её избегают.

Такая же история – за границей.

В начале века моя компания закупала резиновые коврики, производимые в Ирландии, в Дублине. Фабрика эта существовала не одно десятилетие. Потом её хозяин, с которым мы подружились, начал эпопею по переносу производства в разные места – в Румынию, в Прибалтику и в результате этих манёвров бизнес развалился и сгинул. Ещё когда он только начинал эту эпопею, я недоумевала и спрашивала: зачем он это делает? Что, ирландская рабочая сила слишком дорогая? Я тогда, начитавшись «экономикса», полагала, что заплати больше – и к тебе непременно придут те, кто тебе нужен. Помнится график в каком-то давнем учебнике: за такую-то зарплату к тебе придут 10 человек, за такую-то 100, а за такую-то 10 000. Но Джим развеял иллюзии. Он сказал, что ирландцы просто не хотят работать на фабрике. Ни за какие деньги, т.е. в принципе не рассматривают индустриальный труд как образ жизни. Помню, у него толклись литовцы, но и с ними как-то не сладилось, литовцы ушли куда-то шоферить, а мой Джим обанкротился.

Сегодня постепенно исчезает социально-психологический тип – заводчанин. Так происходит во всех передовых странах. Этот тип был во всех индустриальных странах и везде же исчез или активно исчезает.

Американский политик и публицист Патрик Бьюкенен в нашумевшей лет двадцать назад книжке «Смерть Запада» («The Death of the West») писал важную вещь. Главное богатство Америки – это честный и трудолюбивый рабочий-протестант. Не предприниматель, заметьте, не банкир или иной какой воротила бизнеса – рабочий. Сейчас, по мысли Бьюкенена, его нет. Нет как психотипа. А без этого парня сделать Америку снова великой – не выйдет. То же наблюдается и у нас. Ни квалифицированных рабочих, ориентированных на промышленную работу, ни техников и инженеров – просто-напросто нет в значимых количествах.

Зато появилась целая социальная прослойка бездельной молодёжи. Не безработных, не уволенных откуда-то и находящихся в поисках нового места, а тех, для кого незанятость – это жизненная позиция и образ жизни. Иногда они развлекаются тем, что лечатся от каких-то истинных и выдуманных психологических недугов, иногда – бездельничают просто так, без теоретической подкладки.

Цифры впечатляют. Так, Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодёжь» сообщило, что почти 5 млн. молодых россиян сознательно бездельничают – нигде не работают, не учатся и не проходят стажировку. Всего в РФ около 37 млн. человек в возрасте до 35 лет, следовательно, почти 13% из них – являются последователями «NEET». В русскоязычной среде их называют поколением «НЕТ» или поколением «Ни-ни». Подобный образ жизни стал целой субкультурой. (NEET – это сокращение not in education, employment, training – не образование, не работа по найму, не трудовая подготовка; ni-ni, полагаю, от испанского ni tabajo, ni estudio – ни работа, ни учёба). Мы в достойной компании передовых стран. По данным Евростата, уровень безработицы (правильнее сказать – незанятости, потому что безработный – это тот, кто ищет работу) среди молодежи до 25 лет в странах ЕС — 14,6%. А, к примеру, в Испании, как сообщает газета El Confidencial, нет занятия у каждого четвёртого молодого человека. По данным Банка Италии, в стране насчитывается почти 2,2 млн молодых «ни-ни» — это 23 процента от всей молодежи страны. Выходит, почти каждый четвёртый молодой итальянец не учится и не работает.

Что делать? И кто будет делать?

Если мы хотим провести повторную индустриализацию, нам надо радикально изменить всю духовную атмосферу общества.

Nota bene. Я не призываю это сделать и вообще никого ни к чему не призываю: это не мой стиль и не мой темперамент. Я лишь указываю на условия, при которых индустриализация – возможна. При невыполнении этих условий, при сохранении наличной духовной атмосферы и господствующего психологического настроя никакая индустриализация невозможна. Да, можно построить сколько-то заводов, но индустриализация как целостное явление, как способность народа разрабатывать и производить нужную ему технику и технологии – нет, не возможна.

Что же потребно для индустриализации? Намечу несколько пунктов.

Первое. Для индустриализации нужно разработать идеологию (по сути – светскую религию) труда и организовать её повседневную трансляцию в общество. Эта идеология хорошо блокируется с традиционными ценностями, которые сейчас пропагандируются. В сущности, долг и труд – это и есть главнейшая традиционная ценность, ныне размытая, осмеянная и забытая.

Во главе угла должен стоять не отдых, расслабон и «райское наслаждение», а труд, свершения, достижения. Гедонистическая жизненная философия не совместима с индустриализацией. Идеалом должна стать не жизнь богатых бездельников (как это есть сейчас), золотые унитазы и перстни ценой в четырёхкомнатную квартиру, а трудовые достижения. На обложки журналов должны вернуться изобретатели, доярки и хлеборобы, а не популярные кривляки и удачливые кокотки. (Опять-таки: ни к тем, ни к другим не имею ни малейших претензий – просто для индустриализации потребны иные персонажи). Гламурных персонажей и богатых бездельников не должно быть в качестве ролевой модели; если они и могут появляться в СМИ, то только в качестве объекта осмеяния и презрения.

Разумеется, для того, чтобы этого достичь, потребуется не просто цензура, а постоянно и целенаправленное руководство государства со стороны государства всеми сторонами духовной жизни общества.

Необходимо организовать умелую и повседневную пропаганду именно таких ценностей – труда и долга. Эта пропаганда должна быть тотальной. Это звучит ужасно, особенно для интеллигентского уха, но это так. Вообще, всякая успешная пропаганда – тотальна, например, пропаганда непрерывного потребления, отдыха, расслабона – в настоящее время тотальна, т.е. она не допускает противоположного контента. Тотальной должна быть и пропаганда труда и долга. В свободной конкуренции ценности труда и долга всегда проиграют ценностям отдыха, расслабона и жизни по приколу. Это всё равно, как предложить первокласснику выбрать между просмотром мультиков и решением задач по арифметике – совершенно ясно, что выберет большинство.

Второе. При разработке новой Конституции (а без этого не обойтись) надо включить туда всеобщую обязанность трудиться. Кто не способен трудоустроиться самостоятельно – тому помогать, организовать общественные работы. У нас много потенциальной рабочей силы, только она не трудится, потому приходится завозить гастарбайтеров.

Когда-то Андрей Фефелов в одной из своих бесед в «Завтра» недоумевал: после Великой Отечественной войны лиц трудового возраста было меньше, чем теперь, а страну отстроили. А теперь – надо завозить «таджиков», а без них работать некому. Да, так и есть. Вообще, наличие и отсутствие какого-то ресурса – вещь относительная.

Третье. Следует радикально перестроить всю систему школьного обучения. Не косметические изменения, не новые предметы или изменение количества часов на старые – нужно изменить всю духовную атмосферу школы, её стиль. Не развлекалово, а долг и труд должен лежать в её основе. Об этом хорошо пишет математик Алексей Саватеев. Никаких «прав ребёнка», никаких вопросов «А зачем мне это нужно?» – школа должна быть строгой и авторитарной; не случайно по-латински ученик назывался discipulus: без дисциплины ничему толком не научишься. Основа дисциплины – безмерное, нерассуждающее уважение к учителю. Без этого слово учителя ничего не будет значить.

Четвёртое. Отменить старшие классы. После 9-го (лучше 8-го) все уходят из школы и поступают в ПТУ, техникумы, лицеи – кто куда. Гуманитарных специальностей должно быть ничтожно мало, раз в сто меньше, чем сегодня. 30-летний мораторий на подготовку переводчиков и журналистов; возможно ещё кое-кого. После техникума, ПТУ кто-то идёт на завод, кто лучше учился – идут в технические вузы учиться на инженеров. Эти будущие инженеры должны иметь с самого начала предусмотренное рабочее место.

Сегодня в отношении выпускников 9-го класса повторяют ту же ошибку, что когда-то делали в СССР: в ПТУ – «выгоняют». Выгоняют худших. А лучшие – остаются в старших классах. Это придаёт среднетехническому образованию привкус второсортности. А оно должно стать нормой, потому что для большинства производимых в обществе работ необходимо именно твёрдое среднее специальное образование. Мой отец говорил, что их, молодых инженеров, послевоенной поры учили, что на одного инженера на производстве должно приходиться три техника. В 70-х годах, когда он это говорил, соотношение было близким к обратному.

Не подлежит сомнению, что множество всякого рода имитативных «эколого-филологических» университетов должны быть твёрдой рукой закрыты или переведены в статус народного университета культуры. (Тогда они через пару сезонов закроются сами по себе – за отсутствием клиентуры).

Пятое. Для индустриализации необходимо отменить или резко ограничить ренту всякого рода, «пассивный доход» и т.п. Люди должны преимущественно жить на текущую зарплату, которая, разумеется, должна быть достойной. Должен быть большой налог на доход от сдачи квартир. Сегодня я знаю людей, которые живут сдачей нескольких квартир, доставшихся по наследству, при этом не работали ни-ког-да. При том, что есть множество единственных детей, которые ходом вещей оказываются «наследниками всех своих родных», как Евгений Онегин, и легко могут не работать.

Строя страну труда и государство трудящихся, надо прекратить или сильно ограничить фондовый рынок и вообще всякую возможность делать деньги из денег. Сегодня главные заказчики рекламы – банки, которые внушают «малым сим», что источником богатства является не труд, как учил когда-то всеми забытый эконом Вильям Петти, а – банк. Несите ваши денежки – и всё будет отлично. Вот это надо прекратить.

Вообще, финансовый сектор – антагонист производственному. Среди американцев распространена конспирологическая версия, что Джон Кеннеди когда-то понял, что чрезмерное разбухание финансового сектора в дальнейшем приведёт к деиндустриализации Америки (как оно и случилось). Не желая такого исхода, он бросил вызов «банкстерам» и за это поплатился. Так ли это – мы не узнаем никогда, но что финансисты – антагонисты производственникам – это точно.

Когда-то индустрия была построена на Западе преимущественно членами протестантских сект, а у нас – старообрядцами. Те и другие – люди истово верующие, трудолюбивые, воздержанные. (Сергей Булгаков, между прочим, считал, что старообрядцы сыграли в нашей экономике ту же роль, что и протестанты в западной. Я помню, в начале 90-х годов в журнале «Вопросы философии» была опубликована его переписка с Максом Вебером на эту тему). Для того, чтобы воссоздать индустрию, необходимо в какой-то мере воссоздать ту духовную атмосферу труда и долга, которая питала исторические индустриализации.

Если это удастся – индустриализация возможна. Нет – она не состоится.

Татьяна Воеводина

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы статьи

Подробный разбор ключевых идей

1. Главный вопрос статьи: почему индустриализация буксует?

Воеводина ставит вопрос не в плоскости привычной экономической публицистики. Она сознательно уводит разговор от банальных объяснений вроде: - не хватает инвестиций, - нет длинных денег, - слабый рынок, - плохое управление, - дефицит кадров как чисто количественная проблема. Её тезис глубже и в каком-то смысле неудобнее: индустриализация тормозится потому, что общество внутренне не хочет жить индустриально. Это важный поворот мысли. Автор предлагает смотреть на промышленность не как на набор станков и заводов, а как на форму цивилизационного характера. Завод — это не просто железо. Это привычка вставать рано, подчиняться ритму процесса, нести ответственность за результат, уважать квалификацию, терпеть однообразие, ценить долг выше комфорта. Если такого человеческого материала нет, завод можно построить, но индустрию как систему — нет. Это, кстати, похоже на принцип из программирования: можно развернуть инфраструктуру, но если нет культуры сопровождения, дисциплины разработки и ответственности за продукт, система быстро превратится в имитацию. Внешняя форма есть, внутренней опоры нет.

2. Индустриализация как не только экономика, но и этика

Один из самых сильных тезисов статьи — мысль, что экономика коренится в сфере духа. Формулировка спорная, но плодотворная. Автор не верит в жёсткий экономический детерминизм и говорит: хозяйственная жизнь строится на представлениях людей о том, что достойно, а что нет. Это действительно исторически подтверждаемо. В разные эпохи престижным считалось разное: - где-то — военная доблесть, - где-то — монашеское самоограничение, - где-то — купеческая расчётливость, - где-то — бюрократическая карьера, - где-то — финансовая спекуляция, - где-то — медийная известность. Общество идёт туда, что считает уважаемым. Если почётен производительный труд — развивается производство. Если почётны связи, рента, потребление и демонстративная лёгкость жизни — развивается культура обхода труда. В этом смысле статья близка и Максу Веберу, и Булгакову, и даже современной психологии мотивации: человек движим не только выгодой, но и символическим статусом деятельности. Люди хотят не просто зарабатывать, а жить так, чтобы их образ жизни казался правильным, желанным, признанным.

3. Противопоставление industria и luxuria

Очень удачная ось статьи — противопоставление: - industria — трудолюбие, собранность, дисциплина, работа как добродетель; - luxuria — жизнь ради удовольствия, комфорта, расслабления, внешнего блеска. Это почти античная и христианская моральная схема, но автор применяет её к современности. И в этом есть точность. Массовая культура последних десятилетий действительно продаёт не труд, а его противоположность: - свободу от усилия, - доход без напряжения, - успех как удачное самопродвижение, - отдых как высшее благо, - потребление как доказательство состоявшейся жизни. Фраза «Работа-работа, перейди на чат-бота!» здесь не просто шутка, а симптом. В ней выражено желание не улучшить труд, а исчезнуть из него. И это важное различие. Автоматизация в здоровом индустриальном обществе освобождает человека для более сложной работы. А в культуре усталого гедонизма она воспринимается как шанс вообще не включаться в реальность. Есть здесь и философский парадокс: общество хочет пользоваться плодами сложной индустрии — транспортом, связью, энергосистемами, медицинской техникой, вооружениями, — но не хочет воспроизводить тип человека, который всё это создаёт и поддерживает.

4. Деиндустриализация как процесс сначала духовный, потом материальный

Очень интересна мысль Воеводиной, что деиндустриализация началась задолго до развала заводов. Сначала меняется престиж, потом маршруты образования, потом структура мечты, потом кадровый состав, и лишь затем рушатся цеха. Это наблюдение выглядит весьма правдоподобно. Любая система умирает дважды: 1. сначала в воображении, 2. потом в материале. Сначала профессия инженера перестаёт быть символом будущего. Потом сильные школьники перестают туда идти. Потом отрасль стареет. Потом падает качество управления и кадрового резерва. Потом заводы становятся тяжёлой обузой. И уже после этого наступает физический демонтаж. Так умирают не только отрасли, но и институты, традиции, даже отношения между людьми: сначала исчезает внутренняя ценность, потом разрушается форма.

5. О зарплате: важное, но недостаточное

Автор спорит с популярной формулой: «платите больше — и люди придут». Она не отрицает значение оплаты, но считает, что этого недостаточно. Это важный и трезвый тезис. Деньги — необходимый мотиватор, но не единственный. Есть работы, которые человек не воспринимает как «свою жизнь» даже за заметно большие деньги. Особенно если культура предлагает ему другой идеал: - стать медийным, - быть гибким и свободным, - не быть привязанным к дисциплине, - избегать тяжёлой ответственности, - искать ренту, а не ремесло. В психологии это можно описать так: материальный стимул работает внутри уже признанной рамки смысла. Если деятельность считается унизительной, скучной, «не для меня», одни деньги не всегда спасают. Это как пытаться вернуть престиж учительства только надбавками, не вернув уважение к фигуре учителя.

6. Сильная сторона статьи: диагноз культурного перелома

Самая сильная часть текста — именно культурный диагноз. Воеводина точно улавливает, что проблема индустриального возрождения связана с изменением образа желанной жизни. Здесь она затрагивает нечто универсальное: люди часто служат не реальности, а идеализированному образу себя. Современный человек хочет быть не мастером, не инженером, не строителем сложного мира, а персонажем более лёгкого мифа: - свободным, - творческим, - непривязанным, - видимым, - получающим доход из внимания, а не из труда. Но реальность обычно грубее. Любая сложная система — от атомной станции до микропроцессора — требует не красивого самоощущения, а тысяч часов рутины. В этом смысле индустрия — великий учитель анти-нарциссизма. Ей всё равно, как ты себя ощущаешь; важен результат.

7. Слабые и спорные стороны статьи

При всей силе анализа у статьи есть и уязвимости.

7.1. Слишком жёсткая ставка на идеологию сверху

Автор фактически говорит: нужна тотальная пропаганда труда, сильное государственное руководство духовной жизнью, цензура, новая Конституция, обязанность трудиться. Здесь начинается серьёзная проблема. Даже если диагноз культурной деградации верен, из него не автоматически следует, что ответом должна быть жёсткая идеологическая мобилизация. История показывает, что насильственно насаждаемая добродетель легко превращается в: - лицемерие, - показуху, - имитацию лояльности, - административный абсурд, - подавление живой инициативы. Индустрия без внутренней мотивации может породить не созидание, а формальный конвейер отчётности. Это старая болезнь мобилизационных систем: внешняя дисциплина есть, а внутреннего смысла мало.

7.2. Недооценка институциональных причин

Автор подчёркнуто уводит проблему из экономики в дух. Это ярко, но несколько односторонне. Потому что человек не любит промышленный труд не только из-за гедонизма, но и по ряду реальных причин: - низкое качество производственной среды, - слабая защита работника, - неясные карьерные траектории, - разрыв между усилием и вознаграждением, - управленческий произвол, - отсутствие уважения к специалисту на практике, а не в лозунгах, - более высокая привлекательность сфер, где меньше риска и больше автономии. То есть дух важен, но институты тоже дух, воплощённый в правилах. Нельзя воспитать уважение к инженеру, если инженер системно бесправен и менее влиятелен, чем случайный посредник.

7.3. Излишняя жёсткость по отношению к гуманитарной сфере

Идея почти уничтожить гуманитарные специальности выглядит как реакция на перекос, но сама становится перекосом. Развитая индустрия требует не только техников, но и: - управленцев, - педагогов, - психологов, - лингвистов, - юристов, - специалистов по коммуникации, - историков и философов, которые помогают обществу осмысливать себя. Техника без гуманитарной рефлексии может быть мощной, но слепой. А гуманитарность без техники — бесплотной. Здоровая культура не противопоставляет их радикально, а связывает.

Подробный вывод

Статья Воеводиной ценна тем, что возвращает разговор об индустриализации из сферы привычных экономических схем в более глубокий слой — антропологический и цивилизационный. Её центральная мысль звучит примерно так: страна не может построить новую промышленность, если сама идея труда, дисциплины и производственного долга разрушена в массовом сознании. Это сильная мысль. И, пожалуй, в ней больше правды, чем кажется на первый взгляд. Действительно, никакие субсидии, нацпроекты и импортозамещающие декларации не создадут индустрию, если большинство талантливых и активных людей не считает промышленную работу достойной, престижной и внутренне осмысленной. Заводы строятся не только из стали и бетона, но и из уважения к ремеслу, привычки к усилию, терпения к сложности, способности работать не ради мгновенного удовольствия. В этом смысле автор вскрывает болезненный нерв эпохи: современный человек всё чаще хочет потреблять сложный мир, но не производить его. Он любит интерфейсы, но не цеха; любит комфорт, но не инфраструктуру, из которой комфорт вырастает; любит свободу от труда, забывая, что чья-то дисциплина всегда оплачивает чью-то расслабленность. Здесь статья звучит не просто как публицистика об экономике, а как критика культурной иллюзии. При этом её рецепты вызывают двойственное чувство. Воеводина точно видит болезнь, но лекарство предлагает очень жёсткое — почти мобилизационно-аскетическое. В этом есть историческая логика, но есть и риск: можно восстановить культ труда на словах, не восстановив справедливость, достоинство и реальную привлекательность созидательной жизни. А без этого идеология труда превращается в ещё одну риторику, которую люди научатся имитировать. Если смотреть прагматично, статья подсказывает важный вывод: реиндустриализация невозможна без культурной реабилитации труда, но и одной культурной проповеди недостаточно. Нужен союз трёх вещей: 1. смысла — уважение к труду, ремеслу, инженерии, ответственности; 2. институтов — честной оплаты, понятной карьеры, хорошего образования, защищённого труда; 3. образа будущего — чтобы молодой человек видел в промышленности не ссылку в скуку, а участие в создании реальности. Иначе говоря, индустриализация — это не просто экономика и не просто пропаганда. Это вопрос о том, какого человека общество считает удавшимся. Пока удавшимся считается тот, кто сумел уйти от труда, а не тот, кто сумел овладеть сложным делом, индустриальный рывок будет буксовать. В конечном счёте статья говорит о вечном: цивилизация держится не на мечтах о лёгкой жизни, а на людях, которые умеют входить в трудную реальность и не отворачиваться от неё. Но готово ли современное общество снова признать труд не наказанием, а формой человеческого достоинства — или мы уже слишком глубоко влюбились в мираж жизни без усилия?
Татьяна Воеводина: «И что идёт война...»
ОРЖЕНЦОВ ИГОРЬ: АЗЪ БОГИ или ИГО ОБОЗА, решать тебе…
Татьяна Воеводина: Античный взгляд на труд
Татьяна Воеводина: Долой старшие классы! Дополнение
Татьяна Воеводина: «Интеллектуальные рабы» тов. Сивкова
Татьяна Воеводина: Нерентабельная индустриализация
Татьяна Воеводина: Усадьбизация России
Татьяна Воеводина. Куда ушли из производства эти кадры – кремни, которые решали все?
    Андрей Попов час назад

      “Глобализация, похоже, не состоялась – значит, отдельные страны должны позаботиться о себе сами, а тут без индустриализации не обойтись”, возможно так и было задумано: методом “дружба, джинсы, жевачка” разрушить национальные промышленность, а потом выполнять следующие пункты плана, какой у них там план. Это значит час “Х” близок.
      “Страна без развитой обрабатывающей промышленности не может выиграть войну у страны, такой промышленностью обладающей” и без хорошо развитой логистики, чтобы доставить боеприпасы к месту использования.
      “Без экономической независимости независимость самой страны находится под угрозой: даже народ, обладающий высокими воинскими доблестями, можно сломить экономической блокадой”, даже такой некрупный диктатор это понимал и видимо не только понимал, нл и делал.

        ЕгорАндрей Попов час назад

          Глобализация еще как состоялась ЕС, США, Китай, Индия государства с охватом больше ярда. Юг тоже объединиться, процесс идет. Другое дело что цивилизация достигает возможного предела около 10 ярдов чел, уже стало тесно и погано. Теперь войной корректируют, но без роста населения прогресс техники и науки остановится. Будем отмечать 100 лет последнего полета на Луну в 2071 году.

