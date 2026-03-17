Семья как фундамент, или Почему будущее России — экополисы | Пересвет Свириднеок
Мы представляем цикл программ, посвящённых проекту «Экополис». В студии председатель поселения родовых поместий «Ведруссия», подполковник в отставке, участник боевых действий и кавалер ордена Мужества Пересвет Свириденко. В первом выпуске разбираем суть современной агломерации сельских поселений с единым научно-образовательным и экономическим центром. Обсуждаем приоритетность счастья традиционной многопоколенной семьи как главного KPI развития территории вместо привычных показателей доходности и наполняемости бюджета.
В следующих эфирах обсудим инновационную экономику и самоуправление, инновационный образовательный центр, молодёжную политику и социальную защиту 2.0.
Ведущая: Елена Аверченко, шеф-редактор Проекта ЭРА
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Семья в данной беседе названа главным основанием государства: не экономика сама по себе, а именно благополучие семьи должно быть критерием успешности развития страны. - Проблема демографии не решается одними денежными мерами: существующие меры поддержки воспринимаются как фрагментарные и не дающие системного результата. - Нужен комплексный подход, где соединяются демография, жильё, занятость, образование, медицина и организация пространства. - Простой призыв “поехали в село” не работает: люди переезжают надолго только туда, где есть не просто земля, а жизнеспособное сообщество и понятные условия будущего. - Для семьи важны базовые опоры: - доступное и расширяемое жильё; - работа для отца или основного кормильца рядом; - образование, кружки и досуг для детей; - медицина; - современный комфорт, а не “романтика выживания”. - Существующая городская модель жилья критикуется: маленькие квартиры не подходят для многодетной семьи и не стимулируют рождаемость. - Поддержка многодетности, по мысли спикера, устроена неудачно: она часто ориентирована на малоимущих, а не на широкую норму семейной жизни. - Благосостояние семьи должно расти с каждым ребёнком, а не снижаться. - Предлагается модель экополиса — новой формы сельского поселения или агломерации поселений, где сочетаются природа, технологии, инфраструктура и социальная среда. - Экополис — это не “деревня прошлого”, а современная форма жизни вне мегаполиса. - Экономика экополиса должна быть диверсифицированной: - небольшие высокотехнологичные производства; - локализованные предприятия; - сельское хозяйство нового типа; - распределение производств по территориям. - Моногорода и монозависимость признаются тупиковыми: нужна сеть разных предприятий, а не одна “градообразующая” точка. - Сельское хозяйство мыслится как технологичное: датчики, беспилотники, автоматизация, малые формы хозяйствования. - Важна не только индивидуальная усадьба, но и общественные пространства: образовательные центры, рекреационные зоны, медицинская и социальная инфраструктура. - Сообщество важнее голой территории: люди закрепляются там, где возникает среда единомышленников, а не просто набор участков.
Подробный выводВ этом видео обсуждается не просто идея переселения людей на землю, а попытка переосмыслить саму модель русского будущего. И это, пожалуй, главное. Беседа посвящена не ностальгии по деревне и не очередной утопии “сейчас построим рай”, а поиску формы жизни, в которой семья, территория и экономика снова собираются в одно целое.
1. Семья как мера реальностиСпикер последовательно проводит мысль: государство должно оцениваться не по абстрактным макроцифрам, а по тому, как живёт конкретная семья. Это интересный сдвиг. В современной системе часто успех измеряется валовыми показателями — сколько построено, сколько освоено, сколько выделено. Но человек живёт не в “освоенных средствах”, а в доме, в отношениях, в заботе о детях, в доступности школы и врача. Здесь есть важный почти философский момент: экономика — не цель, а среда. Если среда не поддерживает продолжение жизни, значит, даже при хороших цифрах она в каком-то смысле ложна. Это похоже на ситуацию в технике: система может показывать высокую производительность, но если она разрушает собственную базу, то она неэффективна в стратегическом смысле.
2. Критика атомизированного обществаВ беседе явно критикуется европейский или, шире, современный атомарный принцип: каждый сам за себя. Здесь чувствуется не столько идеологический спор, сколько реакция на жизненную неустойчивость. Когда общество строится вокруг отдельного индивида-потребителя, семья начинает восприниматься как личный проект с высокими издержками. Тогда дети — не естественное продолжение жизни, а почти “финансовый риск”. Это одна из ключевых интуиций разговора: демографический кризис — не только про деньги, а про архитектуру жизни. Можно заливать проблему субсидиями, но если сама жизненная модель остаётся тесной, тревожной и бессмысленно дорогой, рождаемость не растёт. Как в психологии: симптом можно приглушить, но если не изменён образ жизни, он возвращается.
3. Почему не работают нынешние мерыАвтор идеи утверждает, что государственные меры сегодня разрозненны. Есть стратегии по демографии, пространственному развитию, селу, но нет “точки сборки”. Очень точная формулировка. В реальности многие реформы проваливаются не потому, что они совершенно плохие, а потому что они существуют по отдельности. Например: - есть жильё, но нет работы; - есть пособие, но нет школы; - есть земля, но нет сообщества; - есть намерение родить детей, но нет понятного горизонта жизни. В таком виде семья оказывается между лозунгом и бытом. А быт всегда побеждает лозунг.
4. Переезд возможен не “на землю”, а “в среду”Это очень жизненный тезис из лекции. Люди, по наблюдению спикера, приезжают и остаются не потому, что “там воздух хороший”, а потому что есть сообщество и совпадение ценностей. Это важнее, чем кажется. Человеку недостаточно красивого пейзажа. Пейзаж не заменяет: - школу, - врача, - соседей, - чувство безопасности, - возможность будущего для детей. И в этом смысле проект экополиса можно понять как попытку соединить два полюса: - природу, - цивилизационную насыщенность. То есть не “назад в архаику”, а “вперёд — но не в бетонный муравейник”.
5. Жильё как демографический факторКритика малогабаритного массового жилья звучит жёстко, но логично. Если общество массово производит пространство для одиночек и бездетных пар, а затем удивляется снижению рождаемости, это почти системное противоречие. Среда программирует поведение. Архитектура — это тоже идеология, только в бетоне. Маленькая квартира говорит человеку: “живи компактно, не расширяйся, не планируй много детей”. Большой дом с участком, наоборот, говорит: “здесь может расти жизнь”. Конечно, сама площадь не делает семью счастливой. Но она задаёт горизонт возможного. Как в мышлении: если сознание живёт в тесных концептах, оно не расширяется; если среда даёт запас, возникают новые формы жизни.
6. Благополучие важнее формальной поддержкиОчень характерен тезис, что после нескольких лет многие меры заканчиваются, а нагрузка на семью остаётся. Это похоже на типичную ошибку краткосрочного управления: помочь “на входе”, но не сопровождать жизненный цикл семьи дальше. Суть мысли здесь проста: если государство хочет детей, оно должно поддерживать не событие рождения, а саму устойчивую жизнь семьи. Это глубже, чем просто выплата. Семье нужны: - длинный горизонт, - предсказуемость, - инфраструктура, - достойный статус многодетности. Иначе многодетность остаётся подвигом отдельных героев, а не нормой социальной культуры.
7. Экополис как попытка синтезаСамая интересная часть беседы — сама модель экополиса. В ней слышится стремление уйти от ложной дихотомии: - либо город с удобствами, но отчуждением; - либо село с природой, но без перспектив. Экополис задуман как третий путь: - жить в природной среде; - пользоваться современными технологиями; - иметь работу, образование, медицину и общественные пространства; - строить сообщество, а не просто “коттеджный распад”. Это в каком-то смысле очень русская идея: не копировать готовые западные урбанистические схемы, а искать свою форму расселения на большой территории. Россия слишком велика, чтобы мыслить её только мегаполисами. Когда пространство пустеет, пустеет не только земля — пустеет будущее.
8. Экономика: от гигантизма к распределённой сетиВ лекции важен поворот от образа “завода с трубой” к небольшим высокотехнологичным производствам. Это соответствует духу времени. Технологии действительно позволяют сегодня размещать часть производств компактно, экологично и без необходимости собирать десятки тысяч людей в одном месте. Здесь просматривается принцип, знакомый и в биологии, и в компьютерных сетях: более устойчива не одна огромная узловая структура, а сеть распределённых узлов. То же и в обществе: - один гигантский центр создаёт зависимость; - сеть малых центров создаёт гибкость. Моногорода стали жертвами своей монофункциональности. Если исчезает одно производство — рушится вся жизнь. Экополис же задуман как более живой организм: разные предприятия, разные формы занятости, разные способы укоренения.
9. Технологичное сельское хозяйство как развенчание старого образа селаИнтересно, что сельское хозяйство в беседе не романтизируется как “дед с лопатой”, а понимается как высокотехнологичная сфера. Это важно для привлечения молодёжи. Современный человек хочет не только смысла, но и уровня. Если на селе появляются: - автоматизация, - датчики, - беспилотники, - умные теплицы, - современная техника, тогда исчезает ложный образ, будто сельская жизнь — это обязательно социальный откат. Напротив, она может стать площадкой, где технологии служат жизни, а не вытесняют человека в безликую урбанистическую массу.
10. Слабые места идеиЕсли смотреть трезво, у проекта есть и уязвимости. Они в беседе обозначены не до конца, но их важно видеть. - Нужен очень высокий уровень координации государства. Без него такая модель может остаться красивой схемой. - Есть риск идеализации сообщества. Любое сообщество — это не только единомышленники, но и конфликты, власть, неравенство, различие ценностей. - Неочевидна масштабируемость. То, что работает в одном поселении, не всегда воспроизводится в сотнях. - Требуется серьёзный кадровый ресурс: управленцы, педагоги, врачи, инженеры, организаторы, предприниматели. Но это не отменяет ценности самой постановки вопроса. Иногда идея важна уже тем, что вскрывает фальшь привычной модели.
11. Главный смысл беседыЕсли собрать всё в одну линию, то основная мысль такова: Это не просто демографическая программа. Это мировоззренческий проект. В его центре — не абстрактный “человеческий капитал”, а живая семья. Не просто квадратные метры, а пространство для продолжения рода. Не просто производство, а укоренённая экономика. Не просто село, а цивилизация другого типа.
ИтогВ данной лекции семья представлена как основная мера жизнеспособности государства, а экополис — как попытка создать такую форму расселения, где рождение детей, труд, образование и человеческое достоинство не противоречат друг другу. Сильная сторона этой позиции в том, что она видит демографию не как бухгалтерию выплат, а как следствие целостной среды жизни. При этом успех подобной модели зависит от того, удастся ли превратить идею в работающую систему, а не в ещё один красивый образ, в который люди влюбятся сильнее, чем в реальность. Потому что, как часто бывает в истории, гибнет не только плохой проект — гибнет и хороший, если он недооценил сложность человека и общества. И здесь остаётся, пожалуй, главный вопрос: что в действительности способно удержать и приумножить жизнь — деньги, пространство, сообщество, ценности, или только их редкое и трудное сочетание?