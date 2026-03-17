Выпуск про то, как в интернете живут исторические фейки и почему важно разбирать нарративы, а не “верить в сенсации”: Вардан Багдасарян разбирает миф о подмене Петра I, легенды вокруг Великого посольства 1697 года и старообрядческую эсхатологию с образом “антихриста”, показывает, как политическая борьба конца XVII века подогревала пасквили, и почему сегодня “рыночные мифы” про Петра и М.В. Ломоносова работают как подрыв исторической преемственности; в финале — про державный нарратив, петровские реформы (рекрутчина, Табель о рангах, мобилизационная модель) и запрос на суверенную гуманитарную науку.

00:00 — мифы и фейки: зачем разбирать нарративы

00:44 — “Петра подменили” и “Ломоносов — сын Петра”

01:40 — Великое посольство 1697: цели и скрытый смысл поездки

04:16 — инкогнито “Пётр Михайлов”: откуда пошли подозрения

07:03 — эсхатология старообрядцев: “антихрист с 1666”

10:13 — попытка не пустить Петра в Москву и памфлеты

12:35 — легенды о “подмене при рождении” и логика мифа

14:54 — почему миф распространялся целенаправленно

15:23 — стереотип “Пётр vs старая Москва”: что было на деле

16:16 — две западнические группы: “петровцы” и “латинская” линия Софьи/Голицына

17:59 — отношение Петра к католицизму: иезуиты, протестантская прагматика

20:40 — союз оппозиции: старообрядцы + “латинская” среда против Петра

23:39 — миф как инструмент борьбы за власть в конце XVII века

24:34 — современные “сенсации” и рынок мифов

28:27 — державный нарратив и роль Петра в связке царство → империя

31:10 — реформы Петра: рекрутчина, Табель о рангах, армия

32:48 — мобилизационный прорыв и раскол идентичности “элита–народ”

35:16 — миф про Ломоносова: социальное чванство вместо фактов

38:14 — борьба влияний после Петра: “немецкая” и “русская” партии

42:23 — Ломоносов и антинорманизм: автохтонность государственности

45:26 — запрос на суверенную историю и независимость от западных концепций

