Петра I подменили? Почему миф живёт 300 лет — и кто его разгоняет сегодня | Вардан Багдасарян

Выпуск про то, как в интернете живут исторические фейки и почему важно разбирать нарративы, а не “верить в сенсации”: Вардан Багдасарян разбирает миф о подмене Петра I, легенды вокруг Великого посольства 1697 года и старообрядческую эсхатологию с образом “антихриста”, показывает, как политическая борьба конца XVII века подогревала пасквили, и почему сегодня “рыночные мифы” про Петра и М.В. Ломоносова работают как подрыв исторической преемственности; в финале — про державный нарратив, петровские реформы (рекрутчина, Табель о рангах, мобилизационная модель) и запрос на суверенную гуманитарную науку.

00:00 — мифы и фейки: зачем разбирать нарративы
00:44 — “Петра подменили” и “Ломоносов — сын Петра”
01:40 — Великое посольство 1697: цели и скрытый смысл поездки
04:16 — инкогнито “Пётр Михайлов”: откуда пошли подозрения
07:03 — эсхатология старообрядцев: “антихрист с 1666”
10:13 — попытка не пустить Петра в Москву и памфлеты
12:35 — легенды о “подмене при рождении” и логика мифа
14:54 — почему миф распространялся целенаправленно
15:23 — стереотип “Пётр vs старая Москва”: что было на деле
16:16 — две западнические группы: “петровцы” и “латинская” линия Софьи/Голицына
17:59 — отношение Петра к католицизму: иезуиты, протестантская прагматика
20:40 — союз оппозиции: старообрядцы + “латинская” среда против Петра
23:39 — миф как инструмент борьбы за власть в конце XVII века
24:34 — современные “сенсации” и рынок мифов
28:27 — державный нарратив и роль Петра в связке царство → империя
31:10 — реформы Петра: рекрутчина, Табель о рангах, армия
32:48 — мобилизационный прорыв и раскол идентичности “элита–народ”
35:16 — миф про Ломоносова: социальное чванство вместо фактов
38:14 — борьба влияний после Петра: “немецкая” и “русская” партии
42:23 — Ломоносов и антинорманизм: автохтонность государственности
45:26 — запрос на суверенную историю и независимость от западных концепций

Краткие тезисы

- В этом видео разбираются два популярных сюжета вокруг Петра I: - миф о том, что Петра I якобы подменили; - миф о том, что Ломоносов был внебрачным сыном Петра I. - Основная мысль лекции: подобные версии рождаются не из надежных фактов, а из смеси политической борьбы, массовых ожиданий, идеологических конфликтов и тяги к сенсациям. - Миф о «подмене Петра» имеет исторические корни: - в старообрядческой среде, где реформы Петра воспринимались как приход антихриста и разрыв с прежним миром; - в борьбе придворных и элитных групп, противостоявших Петру. - Возвращение Петра из Великого посольства действительно сопровождалось резкими переменами, но это не доказывает подмену, а скорее показывает масштаб его политического курса. - Автор подчеркивает: в конце XVII века боролись не «западники» против «традиционалистов» в упрощенном виде, а разные западнические проекты: - петровский, ориентированный на протестантскую Северную Европу; - софийно-голицынский, более связанный с католико-латинским влиянием. - Мифы о царях возникают почти всегда, потому что сакральная власть сама по себе производит легенды — как возвышающие, так и разоблачающие. - В современности такие истории поддерживаются уже не столько религиозной или династической логикой, сколько логикой рынка, медиа и сенсации. - Опасность подобных мифов в том, что они подрывают историческую преемственность и коллективную память: если «ничего не было» или «все подменили», распадается сама ткань исторического сознания. - Ломоносов, по версии лекции, не мог быть сыном Петра I уже по простой хронологии: - Петр бывал на Севере раньше; - Ломоносов родился в 1711 году; - фактических оснований для этой версии нет. - Миф о «царском происхождении» Ломоносова объясняется социальным предрассудком: - будто великий человек не может выйти из простого народа; - будто талант обязательно должен иметь «высокую кровь». - Возвышение Ломоносова объясняется не тайной родословной, а сочетанием личного дарования, огромного труда и исторического запроса на «русский голос» в науке. - Важная линия беседы — критика зависимости русской гуманитарной науки от западных концептуальных схем и призыв к интеллектуальному суверенитету. - Ломоносов показан как фигура не только научная, но и мировоззренческая: человек из народа, который смог полемизировать с доминировавшей тогда иностранной академической средой.

Подробный вывод

В данной лекции хорошо показано, как историческая сенсация рождается не на пустом месте, но и не из истины в строгом смысле. Чаще всего она возникает в зазоре между фактом и человеческим воображением. Есть реальное событие — длительная поездка Петра в Европу, есть реальные реформы — резкие, болезненные, ломавшие привычный уклад, а дальше уже включается психология эпохи. Когда перемены слишком велики, людям проще допустить, что «вернулся уже не тот человек», чем признать: прежний человек действительно способен радикально измениться сам и изменить страну. Это очень человеческий механизм. В психологии так же: когда близкий человек резко меняется, мы нередко говорим не буквально, но по сути то же самое — «это уже не он». Исторический миф здесь работает как коллективная защита от травмы перемен. Старообрядцы переживали реформы именно как конец мира, как утрату священного порядка. Для них версия о подмене была не просто фантазией, а способом собрать распавшуюся картину мира в хоть какую-то логическую форму. С другой стороны, беседа показывает, что миф — это еще и инструмент борьбы. Там, где идет столкновение элит, династических интересов, церковных и идеологических линий, появляются не только аргументы, но и символические обвинения. Сказать, что государь «ненастоящий», — значит ударить не только по человеку, но и по легитимности всей его политики. В этом смысле миф о подмене — не наивная сказка, а политическое оружие. Интересна и мысль о том, что конфликт вокруг Петра был сложнее привычной школьной схемы. Не просто «старое против нового», а конкуренция разных моделей заимствования Запада. Это важное уточнение. История вообще редко укладывается в плоский дуализм. Очень часто спор идет не между традицией и модернизацией, а между разными версиями модернизации. Один тянется к католическому миру, другой — к протестантскому; один хочет европеизации через один культурный фильтр, другой — через иной. Это делает картину менее удобной, но более живой и правдивой. Что касается Ломоносова, здесь разбираемый миф еще показательнее. Он строится на аристократической интуиции, которая пережила века: будто высота духа обязана иметь высоту происхождения. Но это как раз один из самых стойких самообманов культуры. Людям трудно принять, что гений может вырасти из суровой, простой, неэлитарной среды. Возникает желание «облагородить» его биографию задним числом. Почти как будто народный гений кажется обществу недостаточно удобным, и ему подыскивают тайного великородного отца. Но в этом и есть глубокий парадокс: реальный Ломоносов ценен именно тем, что опровергает эту логику. Не потому, что «чудом пробился», а потому что сама история иногда действительно выдвигает из глубины среды людей, в которых концентрируется запрос эпохи. Ломоносов оказался нужен не как чей-то скрытый наследник, а как человек, способный соединить талант, волю, национальное чувство и научную амбицию. В беседе звучит и более широкий мотив — борьба за историческую память. Это уже не только про Петра или Ломоносова. Когда общество привыкает к мысли, что все крупные фигуры «поддельные», «подмененные», «сфабрикованные», разрушается доверие к самой возможности исторического знания. Конечно, абсолютной объективности мы не достигаем: человек всегда смотрит на прошлое через свои ценности, травмы, надежды. Но из этого не следует, что все версии равны. Есть разница между добросовестной интерпретацией и эффектной выдумкой. Здесь особенно важен практический вывод. Любая громкая историческая сенсация должна проверяться хотя бы по трем уровням: 1. Хронология — сходятся ли даты и события. 2. Контекст — кому и зачем была выгодна такая версия. 3. Источники — опирается ли она на документы или лишь на повторяемый слух. Если применить это к истории о Ломоносове, миф рассыпается почти сразу. Если применить к теме подмены Петра, выясняется, что перед нами не факт, а исторически понятный, но все же мифологический ответ на радикальные реформы и идеологическую борьбу. В более философском смысле беседа напоминает: люди часто любят не реальность, а ее драматизированную замену. Простая правда нередко кажется им слишком будничной. Что Петр был сложным, противоречивым, но тем же самым человеком, вернувшимся из Европы с огромным реформаторским замыслом, — это менее «продаваемо», чем сюжет о подмене. Что Ломоносов был сыном своего народа, а не тайным отпрыском монарха, — это менее скандально, но, возможно, гораздо величественнее. И потому главный вывод лекции я бы сформулировал так: исторические сенсации рождаются там, где человеческое сознание не выдерживает сложности реального мира и подменяет ее яркой, удобной и эмоционально насыщенной схемой. Но зрелое отношение к истории требует не охоты за красивой легендой, а способности любить правду даже тогда, когда она менее эффектна, чем вымысел. И тут остается открытый вопрос: что для нас важнее — история как поле сенсаций или история как труд приближения к истине, которая всегда чуть сложнее, чем хочется нашему воображению?
Фальсификация прошлого России и цивилизации
