Петра I подменили? Почему миф живёт 300 лет — и кто его разгоняет сегодня | Вардан Багдасарян
Выпуск про то, как в интернете живут исторические фейки и почему важно разбирать нарративы, а не “верить в сенсации”: Вардан Багдасарян разбирает миф о подмене Петра I, легенды вокруг Великого посольства 1697 года и старообрядческую эсхатологию с образом “антихриста”, показывает, как политическая борьба конца XVII века подогревала пасквили, и почему сегодня “рыночные мифы” про Петра и М.В. Ломоносова работают как подрыв исторической преемственности; в финале — про державный нарратив, петровские реформы (рекрутчина, Табель о рангах, мобилизационная модель) и запрос на суверенную гуманитарную науку.
00:00 — мифы и фейки: зачем разбирать нарративы
00:44 — “Петра подменили” и “Ломоносов — сын Петра”
01:40 — Великое посольство 1697: цели и скрытый смысл поездки
04:16 — инкогнито “Пётр Михайлов”: откуда пошли подозрения
07:03 — эсхатология старообрядцев: “антихрист с 1666”
10:13 — попытка не пустить Петра в Москву и памфлеты
12:35 — легенды о “подмене при рождении” и логика мифа
14:54 — почему миф распространялся целенаправленно
15:23 — стереотип “Пётр vs старая Москва”: что было на деле
16:16 — две западнические группы: “петровцы” и “латинская” линия Софьи/Голицына
17:59 — отношение Петра к католицизму: иезуиты, протестантская прагматика
20:40 — союз оппозиции: старообрядцы + “латинская” среда против Петра
23:39 — миф как инструмент борьбы за власть в конце XVII века
24:34 — современные “сенсации” и рынок мифов
28:27 — державный нарратив и роль Петра в связке царство → империя
31:10 — реформы Петра: рекрутчина, Табель о рангах, армия
32:48 — мобилизационный прорыв и раскол идентичности “элита–народ”
35:16 — миф про Ломоносова: социальное чванство вместо фактов
38:14 — борьба влияний после Петра: “немецкая” и “русская” партии
42:23 — Ломоносов и антинорманизм: автохтонность государственности
45:26 — запрос на суверенную историю и независимость от западных концепций
Петра I подменили.
А дальнейшее – было правильно или неправильно для России ?