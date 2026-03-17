Новый план развития деревень, или Где на Руси жить хорошо | Александр Пастухов | Светлана Соснова
В этом эфире программы «Точка сборки» эксперты представляют Всероссийский модульный проект «Сельское подворье РФ 2023-2063» — план переустройства страны на ближайшие 40 лет. Мы обсудили, как на основе системного опыта СССР и принципов кибернетики построить новую архитектуру «Сельского подворья», внедрив экономический механизм, где главным показателем успеха государства станет реальное счастье его граждан.
Спикеры:
Александр Пастухов — экономист-кибернетик, член Совета консорциума «АН2»;
Светлана Соснова — советник Президента Московской ассоциации предпринимателей по развитию сельских территорий, руководитель Всероссийского модульного проекта «Сельское подворье РФ 2023-2063».
Информация о проекте: https://xn—-dtbfcad4ah2accircc9ola.xn--p1ai/about/
Ведущая: Елена Аверченко, шеф-редактор Проекта ЭРА
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео обсуждается проект развития сельских территорий «Сельское подворье Российской Федерации 23–63». - Ключевая идея проекта — смотреть на развитие России на 100 лет вперед и от этой цели выстраивать решения для настоящего. - Авторы проекта считают, что в России до сих пор не проведена полноценная ревизия сельских территорий: неясно, где и сколько земли реально доступно, какова емкость территорий, что на них можно развивать. - По приведенным данным: - в России около 153 тыс. сельских населенных пунктов; - около 25 тыс. деревень фактически брошены; - еще около 52 тыс. находятся в состоянии вымирания; - суммарно это около 77 тыс. территорий, требующих фактически нового запуска. - Проект предлагает два направления работы: 1. реновация существующих деревень; 2. освоение и запуск заново брошенных территорий. - Основой должна стать детальная инвентаризация земли: кто живет, сколько дворов, какие хозяйства есть, что выращивается, какие климатические и инфраструктурные условия. - Делается акцент не просто на переселение людей “в деревню”, а на создание полноценных населенных пунктов с работой, производством, переработкой и инфраструктурой. - Авторы подчеркивают, что деревня — это не дача и не коттеджный поселок, а пространство жизни и труда. - В проект заложена идея локальной продовольственной самодостаточности и экономики замкнутого цикла: - производство; - переработка; - использование органических отходов; - минимизация потерь. - Важная мысль: современные технологии — телемедицина, дистанционная работа, маркетплейсы, логистика, локальная энергетика — снижают традиционные преимущества города. - Александр Пастухов рассматривает проект шире: как часть смены общей модели развития России, поскольку прежняя модель, по его словам, исчерпывает потенциал. - Особая роль отводится цифровым платформам и “цифровым двойникам” территорий, которые могли бы ускорить управление и сократить избыточные согласования. - Финансовая модель проекта предполагает сочетание: - государственных средств по действующим программам; - банковского финансирования; - частных инвестиций. - Подчеркивается, что проект не претендует на монополию: возможны и другие формы развития — экопоселения, родовые поместья, новые деревни, локальные инициативы.
Подробный вывод
1. Главный нерв беседы: Россия как незавершенное пространствоВ данной лекции звучит очень русская по масштабу мысль: страна огромна, но значительная часть ее земли как будто выключена из жизни. Это не просто экономическая проблема и не только демографическая. Это вопрос цивилизационный. Земля есть, память о деревне есть, технологические возможности появились, а целостного способа снова связать человека, территорию и хозяйство — пока нет. Здесь чувствуется важный сдвиг: собеседники говорят не о “поддержке села” в привычном бюрократическом смысле, а о новой сборке сельского мира. Это уже не косметика, а попытка переосмыслить саму логику расселения, производства и качества жизни.
2. Сильная сторона проекта: начинать не с лозунга, а с ревизии реальностиОдна из самых здравых идей беседы — прежде чем звать людей в деревню, надо понять, куда именно их звать. Это звучит почти банально, но именно банальные истины часто игнорируются системой. Авторы критикуют распространенный романтический импульс: но задают необходимый вопрос: где конкретно жить, на какой земле, с какой инфраструктурой, с каким ресурсом, с какой экономикой? Это важный момент. Люди часто влюбляются не в реальность, а в образ. В данном случае — в образ “спасительной деревни”. Но реальная деревня может быть без дорог, без рабочих мест, без социальной среды, без расчета по земле, без перспективы для семьи. И если не увидеть эту реальность, то идеал быстро превращается в разочарование. Поэтому идея аудита земель и паспортизации территории выглядит не как бюрократия, а как необходимая форма трезвости. В каком-то смысле это похоже на хорошую психологию: прежде чем “начать новую жизнь”, надо честно посмотреть, что у тебя есть, что разрушено, а что еще живо.
3. Проект интересен тем, что соединяет хозяйство, демографию и образ жизниЗдесь разговор выходит за пределы аграрной темы. Собеседники фактически обсуждают: как должна выглядеть хорошая человеческая жизнь в XXI веке? Раньше город выигрывал у деревни по понятным причинам: - больше рабочих мест; - выше доступ к товарам и услугам; - лучше образование и медицина; - проще социальная мобильность. Но теперь часть этих преимуществ размывается: - удаленная работа; - маркетплейсы и логистика; - цифровые сервисы; - телемедицина; - локальная энергетика; - более доступные производственные технологии. То есть исторически город был как крупный сервер, а деревня — как слабый терминал. Сейчас архитектура мира становится более распределенной. И из-за этого деревня теоретически может снова стать не местом отсталости, а местом более сбалансированной жизни. Это очень интересный перелом. Он напоминает процессы в технологиях: раньше все тянулось к центру, к мейнфрейму; потом пришли распределенные сети. Возможно, с пространством жизни происходит нечто похожее.
4. О чем беседа говорит особенно точно: нельзя строить только социальные объекты без модели жизниОдин из самых практичных фрагментов — критика ситуации, когда на территориях строят школы, ФАПы, спортобъекты, но не просчитывают, кто там будет жить, чем люди будут заниматься и на какой земле это все будет стоять как живая система. Это типичная ошибка многих государственных программ: строится не экосистема, а набор объектов. Внешне все выглядит правильно, а внутренней связности нет. Школа без молодых семей, дорога без хозяйственной активности, инфраструктура без воспроизводства населения — это форма административной иллюзии. В этом смысле беседа поднимает вопрос глубже экономики: жизнь нельзя собрать из несвязанных элементов. Как в организме бесполезно лечить один симптом, если не понимаешь обмен веществ, так и территорию нельзя развивать фрагментарно.
5. Интересная философия проекта: планирование не на 3 года, а на 100 летИдея смотреть на век вперед может показаться слишком амбициозной, но в ней есть рациональное зерно. Не потому, что кто-то реально способен точно спланировать столетие, а потому, что длинный горизонт меняет качество мышления. Когда горизонт короткий: - доминирует отчетность; - побеждает латание дыр; - все решения ситуативны; - важнее “освоить бюджет”, чем создать среду. Когда горизонт длинный: - в центр выходит преемственность; - появляется вопрос о детях и внуках; - начинает учитываться инфраструктурная логика; - снижается нервная суета “сделать быстро хоть что-нибудь”. Это похоже на различие между человеком, который живет от зарплаты до зарплаты, и человеком, который строит дом для нескольких поколений. В первом случае — реакция, во втором — культура. Конечно, здесь есть риск утопизма. Любой разговор о 100-летнем горизонте может уйти в красивую абстракцию. Но если он используется не как идеологическая декорация, а как способ не забывать о последствиях, тогда это полезный инструмент.
6. Уязвимость проекта: между сильной концепцией и масштабом реализации — огромная пропастьНадо честно сказать: в беседе много сильных идей, но также чувствуется, насколько колоссальна дистанция между концепцией и воплощением. Проблемы здесь очевидны: - масштаб страны огромен; - интересы регионов различаются; - данные часто неполны; - бюрократия инерционна; - местные элиты могут воспринимать проект по-разному; - люди не всегда готовы к сельскому образу жизни, даже если романтизируют его; - банки традиционно осторожны к таким моделям. То есть замысел живой, но реальность сопротивляется. И это нормально. Почти все большие преобразования сначала выглядят как нечто промежуточное между мечтой и инженерным чертежом. Самая тонкая точка здесь — человеческий фактор. Земля сама по себе не оживает. Можно дать инфраструктуру, технологии, даже деньги, но если нет людей, которые действительно хотят жить, трудиться, укореняться и договариваться, территория останется пустой схемой.
7. Важный мотив беседы: деревня как пространство свободы, но не хаосаОтдельно стоит отметить мысль, что нужно сохранять разнообразие форм сельской жизни: - экопоселения; - родовые поместья; - новые деревни; - обычные хозяйственные поселения; - смешанные модели. Это разумно. Универсальная схема для всех территорий почти наверняка не сработает. Россия слишком разнообразна климатически, культурно, экономически. Истина здесь действительно ситуативна: то, что органично для Бурятии, не обязательно подойдет для Тульской области, а то, что хорошо для семейного ЛПХ, не годится для крупного кооператива. И здесь проявляется зрелый подход: не навязать один идеал, а создать рамку, в которой возможны разные жизнеспособные формы.
8. Практический смысл беседыЕсли убрать всю риторику и оставить костяк, то смысл видео можно свести к нескольким практическим выводам: 1. Сельское развитие нельзя делать без полной земельной и социальной ревизии. 2. Нужно развивать не абстрактное “село”, а конкретные территории с понятной специализацией и емкостью. 3. Деревня будущего — это не возврат в прошлое, а сочетание земли, технологий, локального производства и нормального качества жизни. 4. Без длинного горизонта планирования любые меры будут фрагментарными. 5. Нужны не только государственные программы, но и связка государства, банков, инвесторов и местных сообществ. 6. Развитие должно быть многовариантным, а не догматическим.
9. Итоговое впечатлениеБеседа посвящена не просто деревне, а попытке вернуть смысл слову “освоение” — не в колониальном или хищническом смысле, а в смысле обживания, укоренения, разумного устройства пространства. Это попытка перейти от идеологемы “поддержки села” к инженерии новой жизненной среды. Есть ли в этом риск идеализации? Конечно. Любой большой проект рискует начать любить собственную схему больше, чем живых людей. Но в разговоре все же чувствуется, что авторы стараются идти от земли, от наблюдений, от конкретных деревень, от инфраструктурных деталей — даже от такой мелочи, как автобусная остановка. А это хороший знак: настоящая стратегия начинается там, где человек видит не карту, а путь ребенка к школе, не гектары, а двор, не отчеты, а жизнь. Возможно, главный смысл этого видео в простой мысли: будущее страны решается не только в мегаполисах и кабинетах, а в том, сумеем ли мы снова научиться населять пространство осмысленно. И тогда возникает открытый вопрос: что для нас сегодня является подлинным развитием — рост показателей или создание такой формы жизни, в которой человеку действительно хочется остаться?