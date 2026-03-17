Коалиция Эпштейна пошла ва-банк. Почему Иран больше не верит Трампу? | Александр Ведруссов

Политолог Александр Ведруссов разбирает, почему антииранский альянс называют «коалицией Эпштейна» и какую цену заплатят США за верность религиозным фанатикам. Почему Трамп в международных отношениях ведет себя как «гадюка» из притчи и как файлы Эпштейна связаны с агрессией против суверенных стран? Зачем Израиль и христианские сионисты продвигают проект «Великого Израиля», игнорируя риски глобальной войны, и какую роль Россия и Китай должны сыграть в рамках БРИКС+ для стабилизации региона?

00:00 – Александр Ведрусов: Анекдот о Белом доме и абсурдность мировой политики
00:55 – Трамп — «безумный нарцисс»? Ошибки авантюры в Иране
05:00 – Религиозный фанатизм Израиля: Ветхий Завет как обоснование войны
09:59 – Иллюзии развеяны: почему Такер Карлсон прав в оценке недоверия к США
12:45 – Уроки 90-х: почему уступки России и Ирана привели к потере суверенитета
15:45 – БРИКС+ против блокады: экспорт нефти и контроль над Ормузским проливом
21:07 – Россия и Китай как тыл Тегерана: разведка, еда и энергия
32:25 – Психология Трампа: притча о гадюке и женщине
42:48 – Файлы Эпштейна: скрытые мотивы «коалиции» против Ирана
52:16 – Логистические центры и «Орешник»: чем Россия может ответить на эскалацию
01:03:45 – Трамп vs Глобалисты: почему поддержка американского президента в РФ испарилась
01:09:21 – Экономическое банкротство США: госдолг и пузырь искусственного интеллекта
01:15:36 – Будущее Китая, Индии и РФ: битва за макрозоны в полицентричном мире

#АлександрВедрусов #Иран #Трамп #Геополитика #БРИКС #Эпштейн #Орешник #США #Израиль #МировойКризис #КнижныйДень #НашеЗавтра

Краткие тезисы

- В этом видео ситуация вокруг Ирана трактуется как результат авантюрной и волюнтаристской политики Трампа, который, по мнению спикера, оказался втянут в опасный конфликт без ясной стратегии выхода. - Автор считает, что Иран до последнего вел себя рационально и прагматично, стремился договариваться и избегать войны, но после ударов во время переговорного процесса окончательно утратил доверие к США. - Главным источником религиозного фанатизма в беседе называется не Иран, а нынешнее руководство Израиля и часть американского окружения Трампа, связанная с идеями христианского сионизма. - Подчеркивается, что Израиль и США действуют логикой силового уничтожения противника, а Иран — логикой выживания и защиты национальных интересов. - Важная мысль видео: с Западом нельзя строить политику на доверии, потому что уступки там воспринимаются не как шаг к миру, а как слабость. - По оценке автора, Иран теперь будет вести себя жестче, но трезвее, усиливая ставку на КСИР, на военное сдерживание и на контроль над Ормузским проливом. - Отдельно проводится идея, что Ормузский пролив может стать инструментом давления, но при этом Иран способен сохранить проход для дружественных стран, прежде всего государств, связанных с БРИКС. - Автор полагает, что Россия и Китай должны помогать Ирану — разведкой, логистикой, поставками, финансовой и политической поддержкой, если это потребуется. - Высказывается мысль, что кризис может стать моментом усиления БРИКС и перехода к полицентричному миру, если страны объединения сумеют согласовать свои интересы. - В беседе Трамп описывается как политик, который пытается быть “сильным хищником”, а потому не способен на честные договоренности: любой компромисс он склонен интерпретировать как приглашение к давлению. - Звучит тезис о существовании “коалиции Эпштейна” — метафоры для западных элит, пытающихся одновременно скрыть внутренние скандалы и силой удержать глобальное доминирование. - Автор считает, что крах политической карьеры Трампа был бы логичным итогом иранской авантюры, если конфликт затянется и США не смогут добиться быстрой победы. - Россия, по мнению спикера, должна жестче и честнее осмыслить происходящее, перестать питать иллюзии насчет переговоров с США и активнее предлагать миру альтернативную архитектуру отношений. - Сквозная линия беседы: современный кризис — это не только региональная война, а симптом распада американоцентричного миропорядка.

Подробный вывод

В данной лекции выстраивается цельная, хотя и очень эмоциональная картина мира, где конфликт вокруг Ирана понимается не как отдельный эпизод, а как узловая точка большого исторического перелома. Это важный момент: собеседник смотрит не на саму войну как на “один кризис среди многих”, а как на проявление более глубокой болезни мировой системы.

1. Главная рамка: кризис доверия и конец иллюзий

Центральная мысль беседы проста и в политическом смысле очень жесткая: Иран больше не верит Трампу и США, потому что переговоры были использованы как прикрытие для удара. Это не просто дипломатический эпизод. Здесь речь о разрушении самой основы возможного диалога. Если сторона считает, что во время переговоров по ней могут ударить, то дипломатия теряет смысл и превращается в декорацию. В психологическом плане это похоже на ситуацию, когда человек дважды обжигается об один и тот же источник доверия: после этого он становится не просто осторожным — он меняет саму модель поведения. Именно так в видео трактуется поворот Ирана: не как вспышка фанатизма, а как переход от доверчивого прагматизма к более жесткому прагматизму.

2. Кто здесь “фанатик”, а кто “прагматик”

Очень показателен перевернутый тезис беседы: обычно в западной риторике Иран выставляют как религиозно-идеологического игрока, а Израиль и США — как рациональных. Здесь же предлагается противоположная картина: - Иран — рационален, осторожен, склонен к компромиссу; - Израиль в логике правительства Нетаньяху — религиозно-мессианский; - часть американского окружения Трампа — также идеологизирована и действует через псевдорелигиозные схемы. Это интересный риторический переворот. Он строится на важной политической интуиции: не всегда тот, кто громко говорит о безопасности, действует рационально; и не всегда тот, кого называют “радикалом”, менее прагматичен. Исторически это вообще частая вещь: империи нередко оправдывают экспансию “разумом”, а обороняющиеся режимы объявляют “одержимыми”. Так язык власти подменяет реальность. В беседе эта подмена активно вскрывается.

3. Уступки как приглашение к агрессии

Одна из самых сильных мыслей видео — идея, что уступки Западу не снижают конфликтность, а повышают ее, потому что воспринимаются как симптом слабости. Это, конечно, спорный тезис, если брать его как универсальный закон. История знает и обратные примеры. Но в логике данной беседы он выстроен последовательно. Проводится параллель между Россией после распада СССР и Ираном в последние годы: обе стороны пытались встроиться в более мягкую модель сосуществования, демонстрировали готовность к договоренностям, но вместо признания получили дальнейшее давление. С философской точки зрения это старая дилемма: можно ли миром задобрить силу, которая понимает только язык превосходства? Если оппонент видит в компромиссе не зрелость, а удобную жертву, тогда сам гуманизм становится уязвимым. Это трагедия цивилизации: лучшие механизмы мира работают только там, где обе стороны хотя бы минимально признают правила.

4. Ормузский пролив как символ новой реальности

В беседе Ормузский пролив — не только географический объект, но почти философский символ. Контроль над ним трактуется как признак того, что Иран способен навязывать новые условия игры. Здесь особенно важна мысль о возможной селективности: - для США и их союзников проход может быть ограничен; - для дружественных стран, прежде всего связанных с БРИКС, — сохранен. То есть речь идет уже не просто о войне, а о формировании альтернативной логистики мира. Это очень современная идея: глобализация трескается, и вместо “единого рынка для всех” возникают политически окрашенные коридоры, валютные зоны, технологические блоки и маршруты доверия. Как в нейросетях есть веса связей, так и в мировой системе теперь важен не просто факт соединения, а качество связи: с кем у тебя есть канал, кому ты доверяешь, через кого идет энергия, нефть, данные, финансы. Мир становится не универсальным, а сетевым и фрагментированным.

5. БРИКС как не идеал, а инструмент

Автор беседы, по сути, не идеализирует БРИКС как “союз добра”. Скорее он видит в нем рабочий каркас полицентричного мира. Это важное различие. Иногда в публичной риторике альтернативные западному миру структуры описывают почти утопически. Здесь подход более прагматичен: у стран БРИКС разные интересы, разная степень суверенности, много противоречий. Но даже при этом они могут стать площадкой, где не все определяется волей Вашингтона. Это зрелый взгляд. Любая реальная коалиция — не монастырь единомышленников, а система балансировки. Ценность БРИКС в такой логике не в идеологической чистоте, а в том, что он создает пространство маневра.

6. Трамп как симптом, а не причина

В этом видео Трамп показан резко отрицательно — как нарциссичный, авантюрный и ненадежный политик. Но если смотреть глубже, то сам образ Трампа здесь выполняет роль не столько “главного злодея”, сколько симптома состояния всей американской системы. То есть проблема не только в личности. Проблема в том, что: - США утрачивают моральный авторитет; - их экономическая модель перегружена долгом и пузырями; - военная мощь остается колоссальной, но уже не гарантирует политический результат; - внутренние элиты все хуже производят внятное лидерство. Иными словами, Трамп в беседе — это почти карикатурное выражение кризиса имперского сознания: желание еще командовать миром сохранилось, а ресурса на безнаказанное командование уже не хватает. Это напоминает поздние фазы больших держав в истории. Когда центр еще говорит языком всемогущества, но периферия уже начинает понимать, что “король не так всемогущ, как казалось”. Самый опасный период именно такой: держава еще сильна, но уже нервна.

7. Почему так много эмоций

Тон беседы жесткий, местами предельно резкий. Это не академический анализ и не сухая политология. Но именно эмоциональность показывает важную вещь: перед нами не просто разбор событий, а реакция на чувство системного унижения и накопленного недоверия. Иногда это мешает точности, потому что сильные метафоры могут упрощать. Например, концепция “коалиции Эпштейна” скорее политико-публицистическая, чем аналитическая. Она работает как символ деградации западных элит, но требует осторожности, если переносить ее в строгий политический анализ. И все же у этой эмоциональности есть функция: она разрушает привычный язык дипломатических эвфемизмов. Там, где официальная риторика говорит “озабоченность”, “деэскалация”, “сложный момент”, в беседе звучит почти экзистенциальное: либо ты понимаешь, с кем имеешь дело, либо тебя снова обманут. Это грубая формула, но в кризисные эпохи именно так и сжимается политическая речь.

8. В чем практический смысл всей позиции

Если убрать самые резкие формулировки, практический вывод у автора такой: 1. Иран не должен возвращаться к прежней модели доверия США. 2. Россия и Китай должны поддержать Иран ровно настолько, насколько это нужно для его устойчивости. 3. БРИКС должен использовать кризис для укрепления собственной субъектности. 4. Мир вступил в фазу, где иллюзии универсального западного лидерства исчерпаны. 5. России нужно предлагать миру не только критику Запада, но и альтернативный порядок. Последний пункт, пожалуй, самый важный. Разрушить старую легитимность мало. История не терпит пустоты. Если один центр теряет право определять правила, неизбежно возникает вопрос: кто и на каких принципах предложит новые? И вот здесь проходит тонкая грань между реакцией и созиданием. Можно бесконечно разоблачать лицемерие противника, но этого недостаточно. Нужна новая положительная архитектура — экономическая, правовая, ценностная. Иначе антигегемонизм рискует остаться просто зеркалом старой системы.

9. Общая оценка беседы

Беседа производит впечатление идеологически жесткой, но концептуально цельной. В ней есть спорные места, есть эмоциональные перегибы, есть публицистическая гиперболизация. Но при этом в ней ясно сформулированы несколько существенных интуиций: - доверие в международной политике без силы не работает; - переговоры без гарантий превращаются в ловушку; - религиозный и идеологический радикализм может скрываться за языком “цивилизованного мира”; - Иранский кризис — часть распада старого миропорядка; - будущее зависит не только от слабости США, но и от способности альтернативных центров предложить внятный проект мира. Если сказать совсем кратко: в этом видео Иран представлен не как источник хаоса, а как точка отрезвления для всего незападного мира. И, возможно, главный нерв беседы именно в этом: реальность вновь и вновь ломает идеализированные образы — “разумного Запада”, “честных переговоров”, “гарантий безопасности”, “конца истории”. Когда иллюзии сгорают, остается более суровый, но и более честный вопрос: на чем вообще теперь строить порядок — на доверии, на страхе, на балансе сил или на новой форме взаимного признания? И если старая истина о “цивилизованном мире” распадается у нас на глазах, то какая истина способна стать основанием нового мира — и готов ли кто-то не только критиковать, но и воплотить ее в реальность?
