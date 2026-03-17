Григорий КубатьянЗА ПРАВДУМоскваСоюз разрушимый республик свободных: 35 лет назад граждане СССР проголосовали на референдуме за сохранение страныГОЛОСУЙ – НЕ ГОЛОСУЙ…Вспоминаю тот прохладный день 17 марта 1991 года. Мне 14 лет, я учусь в школе и меньше всего жду, что через полгода моя страна исчезнет.В телевизоре что-то про «начить» и «ухлубить» по-индюшачьи гроготал Михал Сергеич, но его мало кто понимал. Как мало кто понимал смысл мартовского референдума: сохранить ли Союз?Кто вообще придумал задать такой вопрос?! Несмотря на конфликты на окраинах страны, советские люди не мыслили себя без СССР. А те, кто мыслил, уезжали за границу, не ожидая, пока родная окраина расцветет незалежностью и гидностью. Но Союз уже был обречен. Его судьба крылась в подлой формулировке вопроса на референдуме: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик?» Для маскировки туда добавили еще что-то про права и свободы человека. Но смысл вопроса был один: отвечай «да» или «нет», все равно получишь суверенные...
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Главная мысль автора: референдум 17 марта 1991 года не спас СССР, а, по мнению автора, стал инструментом легитимации его последующего распада. - Ключевой аргумент: формулировка вопроса о сохранении СССР была, как считает автор, внутренне противоречивой, потому что включала идею «обновленной федерации равноправных суверенных республик», что уже содержало зерно распада. - Позиция по итогам референдума: большинство граждан проголосовали за сохранение Союза, но их воля, по мнению автора, была проигнорирована. - Общий взгляд на распад СССР: это представлено не как естественный исторический процесс, а как результат политического предательства и управленческой капитуляции. - Путешествия по постсоветскому пространству: автор использует личные наблюдения как доказательство того, что многие бывшие республики после распада столкнулись с бедностью, конфликтами, ростом национализма, русофобией или культурной дезориентацией. - Белоруссия/Беларусь: подается как наиболее успешный пример сохранения советской преемственности и связки с Россией. - Украина: описывается как трагический пример республики, построившей идентичность на антироссийскости. - Молдавия, Прибалтика, Закавказье, Средняя Азия: показаны как территории, где независимость не принесла ожидаемой гармонии, а часто сопровождалась кризисами, этническими трениями и внешним влиянием. - Сквозная идея: простые люди, по версии автора, в основном способны жить мирно, но политические элиты, идеологии и внешние силы разрушают это сосуществование. - Финальный вывод автора: СССР пал не из-за военного поражения, а из-за внутреннего разложения верхушки; последствия этого ощущаются до сих пор во всем мире.
Ключевые идеи текстаТекст построен не только как политическая публицистика, но и как эмоциональное свидетельство человека, пережившего распад страны как личную утрату. Здесь важно видеть два слоя: 1. Историко-политический — автор интерпретирует референдум и распад СССР как обман и предательство. 2. Экзистенциальный — исчезновение СССР переживается как распад большого мира, общей ткани жизни, где у миллионов людей была единая рамка смысла. В этом смысле статья говорит не только о политике. Она говорит о том, как государства распадаются сначала в языке, потом в институтах, и лишь потом на карте. Это почти как в психологии: личность редко рушится мгновенно — сначала появляются двусмысленные формулировки, самообман, отказ видеть противоречия, а уже потом происходит внешний кризис.
Разбор статьи
1. Референдум как символ обманутой волиАвтор настаивает, что вопрос референдума был сформулирован так, что ответ «да» фактически не гарантировал сохранения прежнего СССР. Это сильный публицистический тезис. В нем есть важное зерно: язык политики часто устроен как технология управления согласием. Формально людям предлагают участие, но рамки выбора уже заданы заранее. Это напоминает ситуацию в программировании интерфейсов: пользователь думает, что принимает самостоятельное решение, но архитектура меню уже направляет его в нужную сторону. Так и здесь: форма демократической процедуры могла скрывать заранее заложенную трансформацию системы. Однако важно не впасть в упрощение. Распад СССР был вызван не только формулировкой вопроса. Там были и: - экономический кризис, - кризис управления, - рост национальных движений, - борьба элит, - ослабление идеологического центра, - падение доверия к союзным институтам. То есть референдум мог быть не причиной, а симптомом уже запущенного распада.
2. Личный опыт как аргументАвтор много пишет в жанре дорожных впечатлений: был там, видел это, слышал то. Такой способ изложения убедителен эмоционально. Он создает эффект живой правды: не сухая статистика, а встречи, пограничники, разговоры, дороги, лица. Но здесь есть и уязвимость. Личный опыт всегда реален, но не всегда репрезентативен. Если человек в разных странах сталкивался преимущественно с бедностью, русофобией, коррупцией и ностальгией по СССР, это много говорит о его маршрутах, окружении и оптике — но не исчерпывает всей реальности. Истина здесь похожа на вид из окна поезда: он не ложен, но ограничен рамой.
3. Ностальгия по СССР как культурная и психологическая силаСтатья очень ясно показывает, что ностальгия по СССР — это не просто тоска по флагу или гимну. Для многих это тоска по: - понятной системе координат, - социальной гарантированности, - надэтническому пространству, - общей исторической судьбе, - чувству большого масштаба. Человек ведь редко тоскует по идеологии как таковой. Чаще — по утраченной связности мира. Как в отношениях: мы нередко скучаем не по реальному человеку, а по тому чувству целостности, которое рядом с ним переживали. Автор статьи, похоже, оплакивает именно это — потерю общей цивилизационной ткани.
4. Критика национальных государств после распадаВо многих фрагментах автор показывает, что независимость бывших республик не привела автоматически к процветанию. Напротив, она часто сопровождалась: - конфликтами, - дерусификацией, - поиском искусственной идентичности, - внешней зависимостью, - переписыванием истории. Это важное наблюдение. Молодые государства часто вынуждены срочно конструировать миф о себе. А миф удобнее всего строить не на сложной правде, а на простом противопоставлении: «мы — не они». Украина в статье подана как крайний пример этого механизма, но в той или иной форме он характерен для многих постимперских пространств. С философской точки зрения это типично: когда собственная сущность еще не оформлена, идентичность строится через отрицание другого. Это подростковая стадия и для личности, и для нации. Вопрос лишь в том, перерастается ли она.
5. Где статья сильна, а где уязвима
Сильные стороны:- яркий, живой, человеческий текст; - ощущение исторической травмы передано очень мощно; - есть важная мысль о расхождении между волей народа и действиями элит; - точно схвачена роль языка, символов и пропаганды в переломные моменты истории; - хорошо видно, что распад империй и союзов не означает автоматического освобождения и счастья.
Уязвимые стороны:- текст явно пристрастен и идеологически окрашен; - сложные процессы местами сведены к схеме «народ хотел добра, элиты предали»; - многие оценки республик чрезмерно категоричны; - личный опыт автора подается почти как универсальное доказательство; - почти не рассматриваются реальные внутренние проблемы самого СССР, которые тоже вели к распаду. Иначе говоря, статья сильна как свидетельство переживания, но слабее как полноценный исторический анализ.
Подробный выводЭта статья — не столько холодное исследование, сколько текст о сломанной исторической непрерывности. Автор смотрит на распад СССР как на момент, когда миллионы людей были лишены не просто государства, а общего дома, общего языка исторического смысла. И в этом есть глубокая человеческая правда, даже если с его политическими выводами можно спорить. Здесь важно различать два уровня истины. - Фактическая истина требует проверки: действительно ли референдум был именно механизмом демонтажа? действительно ли все республики после СССР в основном деградировали? действительно ли национальная независимость сводится к русофобии? Эти вопросы сложнее, чем это представлено в тексте. - Экзистенциальная истина статьи в другом: распад больших систем переживается людьми как предательство реальности. Когда вчерашний мир объявляют ошибкой, а твой опыт — чем-то ненужным, возникает не просто несогласие, а травма. Автор пытается вернуть ценность тому миру, который был обесценен. Это понятно. Но здесь есть тонкий риск: защищая утраченную реальность, легко начать идеализировать ее. А идеализация — это тоже форма отрыва от правды. СССР не был ни чистым злом, ни утраченным раем. Он был огромной, противоречивой, тяжелой, местами великой, местами жестокой исторической формой жизни. Его распад тоже не сводится ни к освобождению, ни к одному только заговору. Практический вывод из статьи, если очистить его от публицистической страсти, может быть таким: - волю народа можно обойти через язык и политические процедуры; - распад общего пространства почти всегда приводит к долгим травмам; - национальная идентичность, построенная на ненависти, разрушает прежде всего саму себя; - память о прошлом нужно не мифологизировать, а трезво осмысливать; - если элиты теряют связь с реальностью, цена их решений измеряется поколениями. И, пожалуй, самое важное: статья напоминает, что история — это не архив дат, а живая судьба людей. Для кого-то распад СССР — геополитика. Для другого — исчезновение родины, которая была не идеальной, но своей. И эту эмоцию нельзя просто отменить аргументом. В каком-то смысле весь текст вращается вокруг одной почти метафизической боли: если большинство выбрало одно, а произошло другое, где тогда находилась реальная власть — в народе, в словах, в элитах или в самой логике распада? И не повторяется ли это в истории снова и снова, когда человек думает, что выбирает будущее, а на деле лишь подтверждает уже подготовленный сценарий? Открытый вопрос: если политическая правда так часто расходится с пережитой людьми правдой, то где мы вообще можем искать более подлинную истину истории — в документах, в памяти, в результатах или в том, какую цену за нее заплатили живые люди?