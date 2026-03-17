Европейские «унтершвайны» отказались подчиняться Трампу. Николай Сорокин
В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Канал «Век» https://rutube.ru/channel/72605160/videos/
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
Каналы Николая Сорокина
Дзен https://dzen.ru/id/65a8393d311732772a78adc0
Rutube https://rutube.ru/u/Sovinformburo
Телеграм https://t.me/SovinformburoSNO
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе много внимания уделено Ирану: обсуждается версия, что новый духовный лидер Ирана якобы находится в Москве на лечении после ранения. - Позиция Кремля подана как косвенно подтверждающая серьезность темы: отказ комментировать интерпретируется как признак чувствительности вопроса. - Отдельно разбираются слухи о состоянии Нетаньяху: высказывается предположение, что он мог быть ранен, но подчеркивается, что это менее надежная информация. - Европа, по оценке спикера, не захотела полноценно поддержать США в вопросе военного присутствия в районе Ормузского пролива. - Фиксируется раскол внутри западного блока: ЕС, Британия, ряд азиатских союзников США, как утверждается, не спешат следовать за Трампом. - Критике подвергается политика Трампа: говорится, что он отступил от собственных обещаний сосредоточиться на внутренних проблемах США. - Большой блок посвящен уязвимости американской военной машины: особенно авианосных групп, самолетов-заправщиков и дорогой авиационной инфраструктуры. - Высказывается мысль о конце эпохи авианосцев: развитие беспилотников, по мнению выступающего, делает крупные надводные корабли слишком уязвимыми. - Подчеркивается военно-промышленный потенциал Ирана: акцент на подземной инфраструктуре, ракетах и дронах. - Отмечается ограниченность американских запасов вооружений, в частности крылатых ракет, и неспособность быстро наращивать производство. - Украинские атаки по территории России описываются как резкая эскалация. - В качестве вероятного ответа России называется не только ракетное воздействие, но и масштабное усиление наступательных действий. - Утверждается, что недавние российские удары по Киеву были крайне мощными и затронули энергетику, инфраструктуру и объекты, связанные с иностранными специалистами. - Вся картина подается как признак глобального перелома: старые схемы силы, коалиций и военного доминирования больше не работают так, как прежде.
Подробный вывод
1. Главная линия беседы — кризис управляемости ЗападаВ этом видео проводится достаточно цельная мысль: США и их союзники больше не выглядят как единый, дисциплинированный блок. Если раньше американская гегемония строилась не только на оружии и деньгах, но и на политической привычке союзников подчиняться, то теперь, по мнению автора, эта привычка начинает разрушаться. Здесь интересна сама логика рассуждения. Европа представлена не как самостоятельный полюс силы, а как пространство, которое колеблется между страхом, выгодой и усталостью. То есть европейские элиты вроде бы и зависят от США, но уже не готовы автоматически идти за Вашингтоном в каждый новый конфликт. Это напоминает ситуацию в большой корпорации, где филиалы формально подчинены центру, но в момент управленческого кризиса начинают тихо саботировать распоряжения головного офиса. В этом смысле отказ поддерживать американскую линию по Ормузскому проливу трактуется как симптом большего процесса: не локальная дипломатическая заминка, а признак расползания единой западной воли.
2. Трамп показан как фигура, ускоряющая распад прежней конструкцииОбраз Трампа в беседе двойственный, но в целом критический. С одной стороны, он мыслится как человек, который хотел бы действовать грубо и прямолинейно, подчиняя союзников своей воле. С другой — как политик, который сам же разрушает фундамент собственного лагеря. Это любопытный парадокс. Трамп в логике автора похож на руководителя, который пытается восстановить дисциплину криком, когда сама система уже изменилась. Но мир, как и психика человека, не любит, когда прошлую форму пытаются насильно натянуть на новую реальность. Если союзническая система держалась на доверии, выгоде и предсказуемости, то хаотичное давление лишь ускоряет ее эрозию. И здесь есть почти философский подтекст: власть теряет силу не тогда, когда у нее заканчиваются ресурсы, а тогда, когда исчезает вера в ее историческую необходимость. Судя по интонации беседы, автор считает, что именно это происходит с США.
3. Значительная часть материала строится на слухах, но использует их как политические индикаторыВажный момент: в данной лекции много сюжетов, основанных не на твердо подтвержденных фактах, а на косвенных признаках, утечках, медийных версиях и интерпретациях. Это касается и возможного пребывания иранского лидера в России, и состояния Нетаньяху, и ряда деталей военных эпизодов. С практической точки зрения это делает картину не вполне надежной как набор фактов, но интересной как набор политических симптомов. Даже если отдельные сообщения не подтвердятся, сам факт их появления и массового циркулирования говорит о другом: мир вошел в фазу, где неопределенность стала инструментом войны. Сегодня информационное пространство работает как поле психологического воздействия. Не только ракета поражает цель, но и слух. Не только удар по базе ослабляет противника, но и сомнение в устойчивости его руководства. В этом смысле современная геополитика все больше напоминает нейросеть с шумными входными данными: решение принимается не из идеальной информации, а из потока фрагментов, искажений и вероятностей.
4. Центральный практический тезис — меняется сама природа войныНаиболее содержательная и, пожалуй, сильная часть беседы — это рассуждение о том, что эпоха крупных дорогих платформ подходит к пределу. Авианосцы, тяжелые корабельные группы, дорогие самолеты-заправщики, сложная авиация — все это выглядит впечатляюще, пока противник не начинает массово использовать дешевые, многочисленные и трудно перехватываемые средства поражения. Это уже не просто спор о технике. Это почти исторический закон: сложные и дорогие имперские инструменты часто проигрывают простым и массовым технологиям нового цикла. Когда-то рыцаря побеждала дисциплинированная пехота. Потом линкоры уступили авиации и подлодкам. Теперь, возможно, на наших глазах дорогая военная роскошь уступает роям дешевых беспилотников и подземной распределенной инфраструктуре. Это очень важная мысль. Она касается не только армии, но и вообще цивилизации. Огромные централизованные структуры становятся уязвимыми перед децентрализованными, гибкими и дешевыми системами. Как в экономике старые гиганты проигрывают стартапам, так и в войне тяжелая платформа может проиграть рою простых устройств.
5. Иран в беседе представлен не жертвой, а новым типом стойкого государстваАвтор рисует образ Ирана как страны, которая под давлением санкций не ослабла, а перестроилась. Это интересный мотив. Ограничение внешнего доступа, по такой логике, не уничтожило систему, а заставило ее искать асимметричные решения: развивать ракеты, дроны, подземные мощности, нестандартные технологии. Здесь есть почти биологическая аналогия: организм под стрессом либо ломается, либо эволюционирует. В данном изложении Иран показан как система, которая выбрала эволюцию. И это подается как урок всем — давление на государство не обязательно делает его слабее, иногда оно делает его менее изящным, но более живучим. Конечно, такую картину стоит воспринимать с осторожностью: в реальности у любой страны есть предел ресурсов, внутренние противоречия и цена мобилизации. Но в логике видео Иран — это пример того, как периферия учится бить центр его же уязвимостями.
6. Европа показана как пространство политического истощенияИнтересно, что Европа здесь описана не как враг в классическом смысле, а как усталый, внутренне раздробленный субъект. То есть не воля, а скорее слабость. Не стратегия, а реакция. Не импульс к действию, а попытка не оказаться крайним. В этом есть психологическая точность. Иногда исторические субъекты не совершают выбор из убеждения, а просто от нехватки энергии на прежнюю роль. Европа в этом видео выглядит именно так: она уже не хозяин игры, но еще и не готова признать это прямо. Отсюда и нервозность, и двойные сигналы, и желание одновременно угодить Вашингтону, не ввязываясь слишком глубоко в его авантюры.
7. Блок про Украину встроен в более широкий конфликт цивилизаций и ресурсовКогда разговор переходит к ударам по территории России и к возможному ответу, акцент смещается от отдельных эпизодов к идее нарастающей эскалации. Автор подает украинские удары как выход за пределы допустимого и как нечто, что неизбежно должно вызвать более жесткий ответ. Здесь видно важное мировоззренческое основание: военная логика рассматривается не как линейный обмен ударами, а как накопление критической массы. Количество должно перейти в качество. Это типично исторический взгляд: когда долго нарастает напряжение, потом происходит скачок. Однако здесь полезно сохранять трезвость. Подобные прогнозы всегда уязвимы, потому что война — не математика. Она зависит от логистики, погоды, ресурсов, политических решений, международного фона и человеческого фактора. Но как картина мышления это показательно: автор уверен, что стратегический ответ России будет не только в форме возмездия, но и в форме изменения оперативной динамики.
8. Эмоциональный тон беседы — это смесь анализа, сарказма и военной публицистикиВажно отметить и стиль. Он не академический. Это не сухой доклад, а политическая публицистика с высокой степенью эмоциональной вовлеченности. Здесь много иронии, резких оценок, образных выпадов, гипербол, иногда почти гротеска. Такой стиль работает не столько на доказательство, сколько на создание общей рамки восприятия. Он усиливает ощущение, что зритель присутствует не при перечислении новостей, а при распознавании скрытого смысла событий. Это делает выступление ярким, но одновременно требует от слушателя фильтрации: где факт, где оценка, где предположение, а где риторическое усиление. И это, если смотреть шире, вообще черта нашего времени. Люди нередко уже не ищут «чистую информацию» — они ищут того, кто поможет им собрать хаос в внятную картину мира. Вопрос лишь в том, насколько эта картина проверяема.
Итоговый выводБеседа посвящена ощущению большого исторического перелома. Ее основная идея состоит в том, что старый западный порядок — с безусловным лидерством США, послушной Европой, доминированием авианосцев и монополией на эскалацию — начинает давать трещины сразу по нескольким линиям. Автор видит в происходящем: - ослабление американского стратегического контроля, - рост самостоятельности или саботажа со стороны союзников, - переход войны в новую технологическую эпоху, - усиление роли асимметричных держав вроде Ирана, - втягивание Украины в более жесткий виток противостояния с Россией. Если снять эмоциональный слой, то ядро рассуждения довольно ясное: мир становится менее иерархичным, более опасным и более технологически непредсказуемым. Сила больше не гарантируется дороговизной оружия, союз больше не гарантируется формальными обязательствами, а информационное поле стало почти таким же важным, как физическое. Но при этом стоит признать и уязвимость такого анализа: значительная часть аргументов опирается на неполностью подтвержденные сообщения, а некоторые выводы делаются с явным опережением фактов. То есть перед нами не строгая карта реальности, а сильная интерпретация текущего момента, местами меткая, местами спорная, но в любом случае отражающая важное настроение эпохи — чувство, что привычный мировой каркас уже не держит. И, пожалуй, главный практический вывод отсюда такой: сегодня особенно важно различать событие, интерпретацию события и психологический эффект от события. Потому что в современном конфликте победа все чаще определяется не только тем, кто сильнее, но и тем, кто точнее понял, что на самом деле происходит. А вот здесь начинается самый трудный вопрос: когда мир погружен в шум, пропаганду, страх и фрагменты правды, что мы вообще готовы назвать истиной — подтвержденный факт, наиболее правдоподобную версию или ту картину, которая лучше всего объясняет хаос?