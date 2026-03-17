Естественная соборность молодёжи, или Что в ценностном ядре современного поколения
Последние 20 лет нам внушали, что индивидуализм — это хорошо, а успех — это одиночное плавание. Но современная молодёжь интуитивно выбирает другой путь. Мы видим рождение неосознанной соборности, когда тяга к объединению продиктована естественной человеческой рациональностью.
В студии — гость программы Михаил Ильичёв, экономист и математик, объясняет как взаимосвязаны между собой личные и социальные ценности молодёжи и почему по-настоящему свободным можно стать только во взаимодействии с другими, а не в изоляции.
Ведущая: Елена Аверченко, шеф-редактор Проекта ЭРА
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео обсуждается связь ценностей, политического выбора, идеологии и экономики. - Основная идея: социальное восприятие определяет, какие идеологии и управленческие инструменты общество считает приемлемыми, а затем это влияет на экономические решения. - Спикер опирается на эмпирические данные соцопросов: за несколько лет собрано около 20 тысяч анкет, в исследовании молодежи — около 1,5 тысячи качественно обработанных ответов из примерно 40 регионов. - Исследование молодежи 18–35 лет показало неожиданный результат: на первом месте оказалась не просто безопасность, как у других возрастов, а более сложный кластер ценностей, который спикер называет «соборностью». - В это ценностное ядро вошли: - помощь близким; - надежность и доверие; - ответственность перед другими; - самостоятельность в принятии решений; - важность стабильности и порядка в обществе. - На втором месте у молодежи — кластер богатства и власти: - статус; - деньги; - дорогие вещи; - известность; - влияние на других. - На третьем месте — условно «западный универсализм»: - экология; - защита природы; - толерантность; - защита слабых. - Ключевой вывод спикера: для современной молодежи личное и общественное не противопоставлены, а связаны. - «Соборность» трактуется не как архаика или чисто религиозный термин, а как рациональная сеть доверия, без которой человек не может реализовать свои личные цели. - Подчеркивается, что это не идеологическая декларация молодежи, а скорее неосознанная, естественная установка. - В беседе также звучит мысль, что ценности во многом формируются через: - семью; - ближний круг; - опыт социализации; - участие в коллективной деятельности. - Отдельно отмечается, что представление о полном разрыве поколений во многом преувеличено. - Разговор в сторону экономики только намечен: ценности задают целеполагание, а уже затем влияют на конкретные экономические механизмы.
Подробный выводВ данной лекции поднимается очень важная и, если смотреть глубже, почти цивилизационная тема: что на самом деле находится в ценностном ядре современной российской молодежи. На поверхности медийная картинка часто рисует молодое поколение как атомизированное, ироничное, отстраненное, погруженное в личный комфорт и цифровую среду. Но представленные данные указывают на более сложную реальность.
1. Главный результат: молодежь не так индивидуалистична, как кажетсяСамый сильный тезис беседы в том, что у молодых людей на первый план выходит не эгоистическая самореализация сама по себе и даже не безопасность в чистом виде, а связка личного и коллективного. Это очень важно. Не «я растворяюсь в обществе» и не «общество мне мешает», а скорее: Это похоже на зрелую социальную интуицию. Не обязательно осознанную философски, но жизненно точную. Как в биологии: отдельная клетка существует не вопреки организму, а благодаря ему. Если разрушить ткань, клетка тоже долго не протянет. Так и здесь: личность нуждается в среде, которая не враждебна ей.
2. Почему это названо «соборностью»Термин спорный, но меткий. У него есть исторический и философский шлейф, от славянофилов до религиозной мысли, однако в беседе ему дается почти социологическое прочтение. Соборность здесь — это не столько церковное или романтическое понятие, сколько: - взаимная надежность; - чувство долга; - доверие; - внутренняя связь личной и общественной безопасности; - добровольное принятие общих правил. Иными словами, это не коллективизм принуждения, а коллективность как условие свободы. Это очень интересный поворот. Он ломает привычную дихотомию: либо индивидуализм, либо жесткое подчинение общему. В этой модели человек остается самостоятельным, но понимает, что самостоятельность не растет в пустоте.
3. Рациональность против мифа о «чистой идеологии»Особенно ценно, что спикер настаивает: такое мышление не нужно понимать как абстрактную моральную проповедь. Оно рационально. Это, пожалуй, центральная философская нервная точка беседы. Люди часто считают, что забота о ближнем, ответственность, долг — это что-то возвышенное, но непрактичное. А эгоизм, наоборот, реалистичен. Здесь логика иная: - хочешь личной безопасности — нужна общественная; - хочешь реализовать свои цели — нужна среда доверия; - хочешь меньше несправедливости — нужны общие правила; - хочешь свободы — нужна устойчивая кооперация. В этом смысле «соборность» подается как прагматическая мудрость, а не как идеологическая риторика. И это очень сильная мысль. Она соединяет психологию, политическую философию и даже экономику: ведь любая экономика держится не только на ресурсах, но и на снижении транзакционных издержек через доверие. Там, где нет доверия, все становится дороже — сделки, контроль, взаимодействие, развитие.
4. Почему это важно именно сейчасБеседа невольно спорит с несколькими современными мифами.
Миф 1: молодежь аполитична и безразличнаСкорее, она может быть не встроена в старый язык описания политики. Но это не означает отсутствия ценностного ядра.
Миф 2: молодежь полностью индивидуалистичнаДанные говорят, что это упрощение. Индивидуальность для нее важна, но она не обязательно антисистемна или антисоциальна.
Миф 3: западные универсальные ценности полностью вытеснили локальные культурные основанияНет. Экология, защита слабых, терпимость — все это значимо, но не составляет базового ядра. Основа глубже: свои, близкие, доверие, порядок, ответственность.
Миф 4: между поколениями произошел полный ценностный разрывСудя по обсуждению, это тоже преувеличение. Формы выражения меняются, слова меняются, культурные коды меняются, но некоторые фундаментальные структуры восприятия сохраняются.
5. Интересный парадокс: неосознанная глубинаЕсть что-то почти юнговское в этой картине: люди могут не знать слова «соборность», могут даже посмеиваться над словом «долг», но при этом жить по логике этих смыслов. Это напоминает ситуацию, когда человек отвергает старый символический язык, но сохраняет саму структуру переживания. И здесь мы сталкиваемся с важным культурным феноменом: ценности могут жить даже тогда, когда язык их описания разрушен. Это как в программировании: интерфейс поменялся, названия функций другие, но архитектурный принцип под капотом все еще тот же. Молодежь может не говорить категориями XIX или XX века, но интуитивно воспроизводить ту же социальную формулу: человеку нужен человек.
6. Почему так происходитВ беседе предлагается несколько объяснений: - исторический опыт жизни в сложных климатических и хозяйственных условиях; - необходимость кооперации как условия выживания; - влияние семьи и ближнего круга; - незавершенная социализация молодежи; - отсутствие еще полного погружения в жесткую трудовую иерархию. Все это разумно. Но я бы добавил еще один слой: в эпоху общей цифровой разобщенности люди особенно остро чувствуют дефицит подлинной опоры. Когда все связи становятся быстрыми, легкими и часто поверхностными, надежность начинает цениться сильнее. Чем больше мир напоминает поток, тем важнее острова доверия. То есть, возможно, молодежная «соборность» — это не пережиток прошлого, а ответ на кризис распада связей. Не ностальгия, а адаптация.
7. Что это значит для экономики и обществаХотя экономический блок в беседе только намечен, из сказанного уже можно сделать практический вывод: Если ценностное ядро молодежи действительно основано на доверии, взаимной опоре, порядке и сопряжении личного с общественным, то наиболее жизнеспособные модели развития будут те, которые: - не унижают личную инициативу; - но и не строятся на культе изолированного индивида; - создают институты доверия; - связывают свободу с ответственностью; - делают коллективное действие не принудительным, а осмысленным. Это важно и для образования, и для кадровой политики, и для экономики, и для государственного управления. Потому что если общество продолжает говорить с молодежью языком циничного индивидуализма, а внутри у нее работает логика доверия и сопричастности, возникает внутренний разрыв. А разрыв между живыми ценностями и официальным языком — всегда источник социальной усталости.
8. Слабые места и ограниченияПри всей убедительности разговора стоит сохранить трезвость. - Выборка хоть и большая, но не исчерпывающая всю страну. - Любая кластеризация зависит от методики и интерпретации. - Термин «соборность» красив, но может быть слишком нагружен исторически. - Молодежь 18–35 — очень широкая группа, внутри которой могут быть большие различия. - Декларируемые ценности не всегда совпадают с реальным поведением. Но это не отменяет главного: обнаружен устойчивый узел смыслов, который нельзя игнорировать.
ИтогГлавный вывод этой беседы в том, что современное молодое поколение в России, вопреки многим штампам, не сводится к потребительскому индивидуализму. В его ценностном ядре заметно стремление соединить: - личную самостоятельность; - безопасность; - доверие; - ответственность; - близкие связи; - общественный порядок. Именно это спикер называет естественной соборностью — не как лозунг, а как практическую форму социального разума. В каком-то смысле беседа показывает важную вещь: человек не выбирает между «быть собой» и «быть с другими» так жестко, как это часто рисуют идеологии. Зрелость начинается там, где он понимает: подлинное «я» часто раскрывается не в изоляции, а в качественной связи с другими. И, пожалуй, самый интересный вопрос здесь такой: если даже в эпоху распада общих смыслов молодежь все равно тянется к доверию, взаимности и порядку — не означает ли это, что в самой человеческой природе коллективное начало глубже, чем нам долго пытались внушить?