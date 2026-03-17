35 лет назад, 17 марта 1991 года, состоялся всесоюзный референдум, на котором ставился вопрос о сохранении СССР.
Народ проголосовал “за” (77,85% при явке в 80%).
Ряд республик (Прибалтика, Молдавия, Армения, Грузия) референдум не провели, но это ничего не меняет.
Они не провели его ровно потому, что боялись результатов и догадывались о них.
ЗА СССР проголосовали не только 71,3% россиян.
На Украине «ЗА» было 70,2 процента граждан.
Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан – «ЗА» СССР проголосовали везде порядка 90 процентов.
Ещё раз повторяю: Армения, Грузия, Молдавия дали бы плюс-минус такие же результаты, и даже Прибалтика раскололась бы наполовину, и сторонники СССР точно не остались бы даже там в меньшинстве.
Но советский народ никто не послушал.
Демократия в России началась с кидалова. Власть пренебрегла мнением народа.
Величайшую империю распустили рукотворно.
Преступлению этому нет и никогда не будет оправдания.
Все же, кто и 35 лет спустя орут «никому не нужен был ваш совок» – длят это преступление.
Это – лжецы, в кого бы они ни рядились.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- 17 марта 1991 года прошёл всесоюзный референдум о сохранении СССР. - Большинство участников проголосовало за сохранение Союза: приводится цифра 77,85% при высокой явке. - В ряде республик референдум не проводился: Прибалтика, Молдавия, Армения, Грузия. - Автор текста утверждает, что отказ от проведения референдума в этих республиках был связан со страхом перед возможным про-союзным результатом. - Подчёркивается, что не только в России, но и на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Азербайджане значительная часть граждан высказалась за сохранение СССР. - Делается вывод, что воля народа была проигнорирована, а распад СССР представлен как искусственный, “рукотворный” процесс. - Автор оценивает это как историческое преступление, не имеющее оправдания. - Люди, утверждающие, что СССР “никому не был нужен”, названы лжецами, продолжающими символически оправдывать это решение.
Разбор позицииЗдесь перед нами не просто историческое сообщение, а политико-нравственное высказывание, в котором факт соединён с сильной эмоциональной и ценностной оценкой. Это важно различать: одно дело — данные референдума, другое — интерпретация того, что именно они доказывают.
1. Что в этой позиции опирается на фактБазовый факт действительно существенный: на референдуме 17 марта 1991 года большинство проголосовавших высказалось за сохранение обновлённого Союза. Это не миф и не поздняя реконструкция. Более того, для многих людей этот факт стал символом того, что распад СССР не был прямым и прозрачным выражением общенародной воли. То есть в практическом смысле тезис автора имеет почву: нельзя честно говорить, что “все хотели распада”. История была сложнее. И это уже важная коррекция против слишком грубых либеральных или антисоветских упрощений.
2. Где начинается спорная интерпретацияНо дальше текст переходит от факта к предположениям. Например, утверждение, что республики, не проводившие референдум, не сделали этого именно потому, что боялись про-союзного результата, — это уже не установленный факт, а контрфактическая гипотеза. Она может казаться правдоподобной кому-то, но доказать её в строгом историческом смысле трудно. История вообще редко подчиняется одной причине. Как в психологии: человек может уйти из отношений не потому, что “разлюбил”, а потому что одновременно сработали усталость, страх, идеализация, давление среды, чувство несправедливости и тяга к свободе. Так и с СССР: там действовали экономический кризис, рост национальных элит, ослабление центра, идеологическая эрозия, дефицит, борьба за власть, внешнее давление, внутреннее утомление общества. Иначе говоря, референдум — очень важный факт, но не единственный фактор исторического процесса.
3. Парадокс: народ “за Союз”, а Союз распалсяЭто один из самых интересных узлов всей темы. На первый взгляд тут противоречие: - большинство проголосовало за сохранение СССР; - через несколько месяцев СССР исчез. Но это противоречие лишь частично. Потому что вопрос на референдуме касался сохранения обновлённой федерации равноправных суверенных республик, а не обязательного сохранения СССР в его прежнем, жёстко централизованном виде. То есть многие могли голосовать не за “старый СССР как он был”, а за некий компромиссный Союз, в котором сохраняются общие связи, экономика, безопасность, культурное пространство, но при этом республики получают больше самостоятельности. Это как в программировании: пользователь нажимает “сохранить систему”, но имеет в виду обновлённую версию, а разработчики либо ломают архитектуру, либо не могут договориться о совместимости модулей. Формально команда дана, но её реализация оказывается политически невозможной. Так что референдум показал не обязательно любовь к прежней советской модели, а скорее нежелание резкого распада общего пространства.
4. Была ли это демократия или её имитацияФраза “демократия в России началась с кидалова” — риторически жёсткая, но в ней есть нерв. Потому что если власть проводит референдум, а затем итоговый исторический результат идёт в другом направлении, это действительно создаёт ощущение нарушенного общественного договора. Однако и тут картина сложнее. Демократия — это не только референдум, но и конкуренция институтов, законность процедур, баланс между центром и субъектами, способность государства реализовать выраженную волю. СССР к 1991 году уже находился в состоянии, где институты были внутренне разъедены. Воля была выражена, но механизма её устойчивого воплощения уже почти не существовало. Это трагедия не только предательства, но и распада самой политической ткани. Как в организме: можно “хотеть жить”, но если разрушены системы координации, одного желания недостаточно. В этом смысле референдум был не столько гарантией спасения Союза, сколько последним симптомом того, что общество ещё держалось за целостность, а элиты уже жили в другой логике.
5. Эмоциональная правда и историческая правдаУ подобных текстов часто есть эмоциональная правда, даже когда отдельные формулировки спорны. Эмоциональная правда здесь такова: - миллионы людей действительно не хотели распада общей страны; - распад был пережит многими как утрата, унижение, слом биографий и смыслов; - позднейшее высокомерие по отношению к советскому опыту часто было идеологическим, а не честно аналитическим; - немало людей почувствовали, что их не спросили по-настоящему, или спросили, а потом поступили иначе. Это нельзя отмахнуть фразой “империя развалилась естественно”. История не бывает “естественной” в чистом виде. Она всегда сплетена из структурных причин и конкретных решений конкретных людей. Но историческая правда требует ещё и признать: - СССР находился в глубоком кризисе; - внутри республик были сильные стремления к самостоятельности; - советская модель к концу 1980-х потеряла значительную часть легитимности; - желание сохранить общее пространство не тождественно желанию сохранить советское государство в прежнем виде.
Подробный выводТекст Прилепина силён прежде всего как полемический удар по упрощённому мифу, будто СССР “никому не был нужен” и исчез просто потому, что все радостно хотели его конца. Это действительно ложное упрощение. Референдум 17 марта 1991 года показывает, что значительная часть граждан хотела не распада, а сохранения общего государства — пусть и реформированного. Уже одного этого достаточно, чтобы говорить о распаде СССР не как о линейном торжестве народной воли, а как о гораздо более противоречивом и элитно-управляемом процессе. Но если идти глубже, важно не заменить одну мифологию другой. Нельзя честно говорить ни “СССР никому не был нужен”, ни “абсолютно все народы хотели сохранить СССР, а всё разрушили только предатели”. Реальность, как почти всегда, трагичнее и сложнее. Народные массы часто хотят одновременно несовместимых вещей: сохранить привычный мир, получить больше свободы, жить богаче, меньше терпеть дефицит, меньше подчиняться центру, но не потерять чувство большой страны. Политическая система СССР не смогла собрать эти желания в новую устойчивую форму. В этом и заключается историческая драма: люди голосовали не столько за прошлое, сколько против хаоса, а получили именно хаос — экономический, геополитический, идентификационный. И потому память о референдуме до сих пор болит: он стал символом того, что между волей общества и решениями элит может пролегать пропасть. Есть и ещё один слой — почти философский. Люди нередко любят не реальность, а её образ. Кто-то любит СССР как справедливый проект, забывая его насилие и тупики. Кто-то ненавидит СССР как “совок”, игнорируя его реальную социальную ткань, модернизацию, коллективный опыт, чувство исторического масштаба. И те и другие порой спорят не с историей, а с собственными идеализированными конструкциями. Но зрелый взгляд требует другого: не поклоняться и не плевать, а видеть целое. Практический вывод отсюда довольно трезвый: если государство спрашивает народ, а затем не может или не хочет реализовать выраженную волю, то это разрушает доверие на поколения. А если общество не умеет превращать свои желания в устойчивые институты, то даже искреннее большинство может проиграть более организованным политическим игрокам. Это урок не только о 1991 годе, но и о любой демократии. Так что главный смысл этого текста — напомнить: распад СССР не был простым, однозначным и всеобщим выбором “освободившихся народов”. Но и сводить всё к одному только предательству — значит упростить живую, болезненную, многослойную историю. И, возможно, самый трудный вопрос здесь такой: если народная воля выражена, но сама реальность уже распадается быстрее, чем работают политические формы, что тогда вообще можно считать подлинной исторической истиной — бюллетень, последствия или переживание людей?