35 лет назад, 17 марта 1991 года, состоялся всесоюзный референдум, на котором ставился вопрос о сохранении СССР.

Народ проголосовал “за” (77,85% при явке в 80%).

Ряд республик (Прибалтика, Молдавия, Армения, Грузия) референдум не провели, но это ничего не меняет.

Они не провели его ровно потому, что боялись результатов и догадывались о них.

ЗА СССР проголосовали не только 71,3% россиян.

На Украине «ЗА» было 70,2 процента граждан.

Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан – «ЗА» СССР проголосовали везде порядка 90 процентов.

Ещё раз повторяю: Армения, Грузия, Молдавия дали бы плюс-минус такие же результаты, и даже Прибалтика раскололась бы наполовину, и сторонники СССР точно не остались бы даже там в меньшинстве.

Но советский народ никто не послушал.

Демократия в России началась с кидалова. Власть пренебрегла мнением народа.

Величайшую империю распустили рукотворно.

Преступлению этому нет и никогда не будет оправдания.

Все же, кто и 35 лет спустя орут «никому не нужен был ваш совок» – длят это преступление.

Это – лжецы, в кого бы они ни рядились.

Захар Прилепин

