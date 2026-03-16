Юрий Кнутов | Иран: боевые действия
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Конференция "Феномен Советского Человека": https://delib.ru/meetings/1708
Книга "Змей Горыныч, Добрыня Никитич и примкнувший к ним Кощей":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/zmey-gorynych-dobrynya-nikitich-i-primknuvshiy-k-nim-koshchey-2940319319/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/555388081/detail.aspx
Военный эксперт Юрий Кнутов разбирает технические и другие аспекты конфликта в Иране. Почему израильские ракеты «Air LORA» смогли подавить иранскую ПВО в первые часы и как Тегеран перешел к тактике истощения, выжигая дорогостоящие перехватчики старыми ракетами? Зачем США на самом деле стремятся к контролю над нефтью Ирана и как это связано с IT-гигантами и арктическим шельфом Канады? И почему религиозный фактор строительства «Третьего храма» стал двигателем современной геополитики?
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00 – Тактика подавления ПВО и начало большой войны
00:43 – «Air LORA» против С-300: технический разбор дуэли в небе Ирана
06:42 – Новые «Томагавки» и 100 истребителей F-35: масштаб участия США
08:55 – CLOD и Maven: как искусственный интеллект выбирает цели для ударов
12:56 – Цели коалиции: от уничтожения банков Ирана до ядерных объектов
18:18 – Война на истощение: Иран сжигает бюджет США старым хламом
22:12 – Второй Вьетнам: почему Трамп не может объявить о победе
28:57 – Ракеты «Гранит» и «Герань»: советская школа против авианосцев
37:57 – Секретное оружие и подводная война в Ормузском проливе
40:00 – Крах ПВО Украины: сколько ракет Patriot осталось у Киева
50:36 – Нефтедоллар и Канада: истинные причины атаки на Тегеран
54:07 – религиозный аспект ближневосточной драмы
55:56 – уроки локальных войн для современной России
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Израиль и США применили тактику подавления ПВО, основанную на ударах аэробаллистическими и крылатыми средствами поражения по радиолокационным станциям и элементам системы ПВО. - Уязвимость иранской ПВО, по оценке спикера, связана с ограничениями по высоте перехвата и особенностями радиолокационного обзора, включая так называемую «мертвую воронку». - США и Израиль действуют с распределением ролей: Израиль бьет по структурам государственного управления и инфраструктуре, США — по ракетной, ядерной и подземной инфраструктуре. - Важной особенностью кампании названо массовое использование ИИ для анализа данных, выбора целей и координации воздушной операции. - Спикер считает, что ИИ и автоматизация уже влияют на войну не как вспомогательный инструмент, а как почти самостоятельный механизм принятия решений, что ведет к ошибкам и жертвам среди гражданских. - Иран, по мнению эксперта, изначально действовал в логике войны на истощение: сначала использовал старые ракеты, вынуждая противника тратить дорогие перехватчики. - После этого, как утверждается, Иран перешел к более современным и тяжелым ракетам, повышая точность и эффективность ударов. - Основная стратегическая проблема США и Израиля, по версии спикера, — возможный дефицит ракет-перехватчиков и высокая стоимость обороны. - Иранская военная инфраструктура, как предполагается, глубоко эшелонирована и частично скрыта под землей, что затрудняет ее уничтожение. - Смена иранского командования после ликвидации отдельных фигур, по словам эксперта, не нарушила систему управления, так как были заранее подготовлены механизмы замещения. - Американские базы в странах Персидского залива в этой логике оказываются не защитой, а фактором риска, притягивая удары, но не гарантируя безопасность принимающей стороне. - Наземная операция против Ирана оценивается как крайне сложная и малореалистичная из-за масштабов, логистики и возможных потерь. - Война трактуется не только как военная, но и как геоэкономическая: борьба за нефть, нефтедоллар, контроль логистики и энергоснабжение будущих технологий, включая ИИ. - В беседе также выдвигается идеологическое и религиозное измерение конфликта, хотя эта часть уже значительно менее проверяема и более интерпретационна.
Подробный вывод
1. Главная мысль лекцииВ этом видео конфликт рассматривается не как локальный эпизод, а как многоуровневая война нового типа, где соединяются: - классическая авиация и ракеты, - подавление ПВО, - дроны, - спутниковая разведка, - цифровые платформы, - элементы искусственного интеллекта, - экономическое истощение противника, - политическое давление, - борьба за глобальные ресурсы. Если упростить, то беседа строится вокруг идеи: современная война — это уже не просто столкновение армий, а столкновение систем управления, технологий, запасов и стратегической воли.
2. Военно-технический уровень анализаСамая сильная часть рассуждений — это именно разбор ПВО, авиации, ракет и тактики подавления обороны. Здесь чувствуется профессиональная логика: война в воздухе напоминает шахматы, но шахматы очень жесткие, где важен не только ход, но и архитектура доски. Показателен тезис о том, что технологическое превосходство не всегда означает абсолютную неуязвимость. Система ПВО, как и любая сложная система, сильна в одних режимах и уязвима в других. Это напоминает не только военную науку, но и психологию: у человека тоже часто не «слабый характер» вообще, а конкретные слепые зоны. Так и здесь: не вся ПВО плоха, но у любой защиты есть пределы, которые противник пытается вычислить и обойти.
3. Война истощения как ключ к пониманиюОдин из центральных тезисов лекции — Иран якобы сознательно втягивает противника в дорогостоящую оборону, используя сначала более старые средства, чтобы израсходовать дорогие перехватчики США и Израиля. Это важная мысль. В истории войн часто выигрывает не тот, у кого «самое лучшее оружие», а тот, кто лучше понимает экономику боя. Это похоже на разницу между дорогим иммунитетом и дешевой инфекцией: иногда защита организма тратит больше ресурсов, чем стоит сама угроза. В военном смысле дешевый дрон или устаревшая ракета могут быть тактически выгодны, если вынуждают противника расходовать несоразмерно дорогие средства перехвата. Именно здесь лекция подчеркивает неприятную для Запада мысль: высокотехнологичная война может быть экономически неустойчивой, если противник умеет навязывать неправильный темп расхода ресурсов.
4. Искусственный интеллект как новый участник войныОчень существенный мотив беседы — автоматизация принятия решений. Спикер утверждает, что ИИ уже не просто помогает оператору, а начинает становиться фильтром, который: - собирает данные, - анализирует их, - классифицирует цели, - предлагает или фактически определяет удар. Даже если называть это не «полноценным разумом», а сложной системой отбора и сопоставления, суть не меняется: человек все больше отодвигается от конкретного решения, особенно когда скорость важнее рефлексии. Это вообще одна из главных философских проблем XXI века. Мы создаем системы, которые не понимают в человеческом смысле, но уже способны ошибаться с огромной эффективностью. Машина не ненавидит, не мстит, не фанатична — но именно поэтому может быть еще страшнее: она просто сопоставляет параметры. Если параметры заданы плохо, гибнут люди. Такое уже похоже не на войну в прежнем смысле, а на алгоритмическое администрирование смерти.
5. Устойчивость Ирана в интерпретации экспертаПо логике выступающего, главный просчет США и Израиля состоял в том, что они рассчитывали на быстрый психологический и организационный обвал Ирана: - ликвидация командования, - разрушение инфраструктуры, - хаос в управлении, - внутренний мятеж, - смена режима. Но этого, по его мнению, не произошло. Напротив, система оказалась подготовленной к ударам по верхушке, а общество — более устойчивым, чем ожидалось. Это важное наблюдение не только про Иран. Современные элиты часто мыслят в логике технократического упрощения: ударим по центру — система рассыплется. Но сложные общества не всегда устроены как серверная стойка, где достаточно выдернуть главный кабель. Иногда они ближе к живому организму: потеря одного органа страшна, но организм мобилизует резервы.
6. Ограниченность военной мощи СШАВ беседе красной нитью проходит мысль: американская военная машина сильна, но не всемогуща. Особенно подчеркиваются: - ошибки координации, - уязвимость логистики, - дефицит перехватчиков, - дороговизна войны, - политическая цена затяжного конфликта. Это, по сути, возвращает нас к старой истине: любая империя выглядит неуязвимой до тех пор, пока не упирается в предел собственной сложности. Чем более сложна система, тем больше у нее точек отказа. И это касается не только оружия, но и политики, экономики, общественного мнения.
7. Геоэкономика: нефть, доллар, ИИОчень показателен тезис о том, что война связана с контролем над нефтью и энергетическими потоками, а также с обеспечением будущего роста систем искусственного интеллекта, которым нужна колоссальная энергия. Это звучит убедительно как общий стратегический мотив: большие технологии питаются не только идеями, но и мегаваттами. За красивым словом «цифровизация» часто скрывается очень материальная основа — электричество, сырье, логистика, морские маршруты. Материалисты любят говорить, что идеи вторичны, но и идеалисты порой забывают, что даже самые «облачные» технологии стоят на земле — на меди, нефти, чипах, реакторах, кабелях и портах. В этом смысле беседа верно показывает: война будущего не отменяет физику ресурсов, а лишь делает ее менее заметной на поверхности.
8. Где анализ силен, а где требует осторожностиВажно сохранять трезвость. В данной лекции есть слои разной надежности.
Более сильные части:- тактика подавления ПВО; - роль авиации, дронов, ракет и спутников; - проблема дороговизны перехвата; - логика войны на истощение; - значение подземной инфраструктуры; - автоматизация и ИИ как фактор современной войны.
Более спорные части:- точные масштабы потерь; - утверждения о попаданиях по авианосцам без подтверждений; - некоторые количественные оценки; - уверенные выводы о скором истощении США и Израиля; - особенно религиозно-идеологическая часть как определяющий мотив всей войны. Здесь полезно не впадать ни в наивную веру, ни в автоматическое отрицание. Часто в подобных сюжетах факты, интерпретации и предположения сплавляются в один поток. Это естественно: в условиях войны информация тоже становится оружием.
9. Общий смысл беседыЕсли собрать все в одно целое, то основное послание видео можно выразить так: Иран в этом анализе показан как сторона, которая, несмотря на удары, не сломалась, а навязала противнику затяжной и дорогой сценарий. США и Израиль — как силы, имеющие технологическое и ударное превосходство, но столкнувшиеся с пределами быстрой победы. Это напоминает старую историческую закономерность: империи часто умеют прекрасно входить в конфликт, но хуже понимают, как из него выйти без потери лица. А государства, которых считают более слабыми, иногда выживают именно потому, что изначально не строят иллюзий о легкости происходящего.
ИтогВ этой лекции конфликт представлен как проверка на прочность всей современной военной модели Запада: дорогих перехватчиков, сетевых систем управления, ИИ-аналитики, авианосных групп, политической воли и представлений о быстрой смене режимов. Главный вывод спикера — Иран не только не был сломлен, но и сумел перевести войну в формат, где его противники несут все более тяжелые материальные и политические издержки. При этом наиболее ценной частью анализа является не абсолютная уверенность в каждом частном тезисе, а сама рамка: война сегодня — это уже не просто «кто сильнее стреляет», а кто лучше понимает уязвимости сложных систем. И, пожалуй, самый глубокий урок здесь в том, что человечество вновь создает иллюзию тотального контроля — через технологии, данные, алгоритмы, высокоточное оружие. Но реальность, как и история, снова показывает: чем совершеннее система, тем болезненнее ее слепые зоны. И тогда возникает почти философский вопрос: если даже самые технологичные формы силы не гарантируют понимания последствий, то что в войне опаснее — нехватка оружия или избыток уверенности в собственной правоте?