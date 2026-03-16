По ком звонит колокол Ирана? По России
Моя лекция в День-Центре из цикла "Россия и претенденты на мировое господство".
Поддержать канал:
2202 2082 5824 6769 Игорь Сергеевич Ш
Поддержать канал:
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции конфликт вокруг Ирана рассматривается не как локальная ближневосточная война, а как событие, напрямую затрагивающее Россию. - Автор связывает происходящее с двумя ранее обозначенными западными стратегиями против России: - стратегией Трампа — через давление, сделки и принуждение; - стратегией Европы — через обострение и доведение конфликта до крайне опасной эскалации. - Подчеркивается, что эти стратегии не противоречат, а дополняют друг друга. - Критикуется оптимистический взгляд, согласно которому: - Трамп якобы попал в ловушку; - США уже близки к поражению; - рост цен на энергоносители автоматически выгоден России; - Европа ослабнет, а Трамп будет вынужден идти на уступки Москве. - Автор считает такую картину самоуспокоением и призывает анализировать худший сценарий, а не надеяться только на лучший. - Основная мысль: Трамп, по мнению лектора, действует не по глупости, а в логике своей стратегии — подчинять другие страны через неравноправные сделки и перераспределение ресурсов в пользу США. - Война с Ираном подается как следствие отказа Ирана принять такую модель отношений. - Утверждается, что лозунг «сделаем Америку снова великой» невозможен без внешнего перераспределения мировых богатств в пользу США. - Поэтому американское давление на Иран трактуется как структурная необходимость, а не случайный срыв или импровизация. - Отдельно подчеркивается роль: - Израиля; - протестантского сионизма; - религиозно-мессианских мотивов в американской политике. - Автор считает, что религиозный фактор на Ближнем Востоке нельзя сводить к риторике: он встроен в саму глубину западной стратегии. - Британия, по мысли лектора, традиционно выступает как катализатор обострения, но не как единственный виновник: она усиливает то, что и без того соответствует интересам США. - Скептически оценивается и тезис, что возможный проигрыш республиканцев на выборах автоматически улучшит положение России. - Автор критикует представление о политике как исключительно о политтехнологии и электоральной игре, настаивая, что у крупных держав есть более глубокие стратегические и идеологические мотивы.
Подробный выводВ этом видео проводится важная, хотя и спорная, мысль: события на иранском направлении нельзя понимать изолированно. Ближний Восток здесь выступает не просто географией конфликта, а своего рода зеркалом, в котором проявляется общая архитектура современного давления на Россию. Это интересный ход: автор предлагает смотреть не на отдельные вспышки кризиса, а на повторяющийся рисунок силы. В этом смысле Иран для него — не «чужая тема», а часть более широкого механизма мирового переустройства. Центральный нерв лекции — критика политического самообмана. Автор спорит не столько с противником, сколько с иллюзией «всё складывается в нашу пользу». Это психологически очень узнаваемо: когда реальность тревожна, сознание начинает собирать удобную картину мира, где противник уже ошибся, загнал себя в угол, вот-вот проиграет, а нам остается лишь дождаться плодов. В истории такие состояния не раз приводили к просчетам. Здесь можно провести аналогию с работой нейросети: если модель обучена только на желаемых паттернах, она начинает переоценивать удобные ей исходы и теряет контакт с шумной, противоречивой реальностью. Так и политическое мышление, если оно питается только приятными сценариями, перестает быть аналитикой и становится разновидностью коллективной аутосуггестии. Автор настаивает: Трамп не жертва обстоятельств и не наивный игрок, а представитель логики американской силы, пусть и в своей специфической манере. Это важный тезис. Он показывает, что за внешне разными стилями — глобалистским, консервативным, либеральным, националистическим — может сохраняться одна и та же глубинная константа: стремление США удерживать непропорциональную долю мировых ресурсов и влияния. Здесь звучит почти марксистская интуиция, хотя подана она в геополитическом ключе: идеологии меняются, а структура интереса остается. Интересно и то, как в лекции переплетаются материальные и метафизические мотивы. С одной стороны, речь идет о нефти, сделках, ресурсах, мировом перераспределении. С другой — о мессианстве, религиозном фундаментализме, теме Третьего храма, особой роли Ближнего Востока. Это сочетание может раздражать тех, кто привык мыслить только в одной плоскости: либо «всё из-за экономики», либо «всё из-за идей». Но реальность обычно сложнее. Человек и общество редко движимы одной причиной. Как в индивидуальной психике рационализация часто прикрывает глубинные импульсы, так и в политике экономический расчет может идти рука об руку с мифом, сакральным образом мира, исторической миссией. В этом есть старая философская проблема: люди склонны идеализировать собственные мотивы и упрощать мотивы противника. Автор лекции как раз борется с таким упрощением. Он говорит: не надо думать, что противник просто «ошибся». Возможно, он действует в рамках той логики, которая для него органична и последовательна. Это не делает его правым, но делает его опаснее — потому что системный противник устойчивее, чем случайный авантюрист. Вместе с тем важно видеть и уязвимость такой оптики. Когда мы объясняем всё через большую стратегию, религиозную миссию и цивилизационный проект, появляется риск переинтерпретации, когда любая случайность начинает казаться частью великого замысла. Это типичная ловушка крупного геополитического мышления: оно хорошо схватывает контуры, но иногда теряет нюансы, внутренние конфликты, бюрократическую неуклюжесть, банальную несогласованность элит. Истина, вероятно, как почти всегда, лежит между полюсами: есть и стратегия, и хаос; и идеология, и ситуативный расчет; и структура, и случай. Практический смысл лекции в том, что России, по мысли автора, опасно строить политику на ожидании чужого краха. Рост цен на нефть, внутриполитические проблемы США, европейские трудности — всё это может сыграть роль, но не должно становиться заменой собственной стратегии. Это, пожалуй, самый здравый и прикладной вывод из всей беседы. Надежда полезна как внутренний ресурс, но вредна как единственный метод анализа. Если смотреть глубже, здесь поднимается почти экзистенциальный вопрос политики: что опаснее — враждебная сила или собственное желание видеть мир проще, чем он есть? Государства, как и люди, часто проигрывают не потому, что противник всесилен, а потому, что слишком долго разговаривали с собственными иллюзиями. И в этом смысле лекция посвящена не только Ирану и не только США, а самой природе стратегического трезвения. Остается открытым главный вопрос: когда мы пытаемся понять мировую политику — где проходит граница между реальной глубинной логикой истории и теми смыслами, которые мы сами накладываем на хаос событий, чтобы сделать его выносимым?