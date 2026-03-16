О последних новостях с Кубы, которые до русскоязычного сегмента новостей обычно доходят в виде слухов, сплетен, истерик, хайпа и чего угодно, только не взвешенного критического анализа. Ещё раз призываю к ответственности за репосты чужих утверждение и выводов. Постараемся не превращать наши ресурсы в инструменты чужой информационной войны. В этом конкретном случае – не помогать США в их планах по уничтожению Кубы, и лично Трампу и Рубио – в их влажных и липких мечтах.

По-порядку:

1.Куба действительно переживает самый острый в истории острова экономический, энергетический и вообще системный кризис. Несомненно, в кубинском обществе накопилось очень большое недовольство и правительство совершило множество ошибок, как в своих решениях, так и в своей нерешительности. Не единственная, но главная причина происходящего – в экономической блокаде острова со стороны США, ставшей в последние месяцы ещё и блокадой энергетической и лишившей Кубу топлива, которая сегодня превращается в настоящий энергетический геноцид. Проект Трампа – в уничтожении кубинской независимости и разрушении первого социалистического государства в Америке – как самого опасного и ненавистного США символа.

2.Острее, чем прекращение поставок нефти из Венесуэлы стало прекращение ее продажи Кубе Мексикой, в последние годы главным поставщиком. Это парализовало туризм – главный источник валюты для Кубы и сегодня приводит к постоянным блекаутам, массовому закрытию учебных учреждений, прекращению работы транспорта и невозможности оказания помощи больным. Ситуация не просто сложная, а критическая.

2.Переговоры, которые ведут сейчас представители правительств Кубы и США являются закрытыми и любые вольные спекуляции на эту тему – вредительство и безответственность. В разные моменты истории Кубинкой революции между Гаваной и Вашингтоном были проведены десятки различных секретных и публичных переговоров, безрезультатных, результативных и разных. Впадать в истерические причитания по поводу того, что «сегодня кубинское правительство ведет переговоры с США о сдаче» – не только глупость, но и продвижение распространяемых врагом слухов. Я не вижу ни малейшего повода верить версиям Трампа, человека, который уже и «принес мир Украине» и «победил Иран» и продолжает засевать обещаниями поля чудес в стране своих избирателей. Длительное официальное отрицание проведения этих переговоров государственной прессой было большой коммуникационной ошибкой правительства, что породило почву для нынешних медийных истерик.

3.Недавний разгром и грабеж люмпенами парткома в кубинском городке Морон с кострищем на площади и антикоммунистическим постановочными фото погромщиков под заказ прессы из Майами – очень нехороший симптом, но никак не «начало народного восстания против режима», как утверждают враги Кубы. Это часть очевидного процесса деградации части кубинского общества, но это далеко не вся Куба и отнюдь не самая репрезентативная её часть. Рассуждения о том, что все кубинцы ждут их «освобождения» армией США – ложь и глупость. Некоторая часть т. н. «интеллигенции» – да. Но нам это хорошо знакомо и из собственной истории.

4.Сравнивать и отождествлять то, что недавно произошло в Венесуэле с нынешним кубинском процессом – это не понимать в латиноамериканских политических реалиях абсолютно ничего. Критиковать ошибки кубинского правительства – дело всё-таки не наше, а самих кубинцев: уважать суверенитет Кубы обязаны не только её враги, но и её друзья.

P.S.Несмотря на огромные проблемы сегодняшнего дня, всем туристам, любящим порассуждать о «невыносимой нищете» большинства кубинцев, я бы советовал срочно посетить любое нетуристическое место глубинки любой «благополучной» латиноамериканской страны. Уверен, их мнение о Кубе и нищете очень сильно поменяется.

Независимо от всего этого, ситуация на Кубе остается очень опасной и тревожной. Кубе необходима срочная реальная помощь. Лозунгов и митингов солидарности уже точно не достаточно.

Олег Ясинский

