О последних новостях с Кубы, которые до русскоязычного сегмента новостей обычно доходят в виде слухов, сплетен, истерик, хайпа и чего угодно, только не взвешенного критического анализа. Ещё раз призываю к ответственности за репосты чужих утверждение и выводов. Постараемся не превращать наши ресурсы в инструменты чужой информационной войны. В этом конкретном случае – не помогать США в их планах по уничтожению Кубы, и лично Трампу и Рубио – в их влажных и липких мечтах.
По-порядку:
1.Куба действительно переживает самый острый в истории острова экономический, энергетический и вообще системный кризис. Несомненно, в кубинском обществе накопилось очень большое недовольство и правительство совершило множество ошибок, как в своих решениях, так и в своей нерешительности. Не единственная, но главная причина происходящего – в экономической блокаде острова со стороны США, ставшей в последние месяцы ещё и блокадой энергетической и лишившей Кубу топлива, которая сегодня превращается в настоящий энергетический геноцид. Проект Трампа – в уничтожении кубинской независимости и разрушении первого социалистического государства в Америке – как самого опасного и ненавистного США символа.
2.Острее, чем прекращение поставок нефти из Венесуэлы стало прекращение ее продажи Кубе Мексикой, в последние годы главным поставщиком. Это парализовало туризм – главный источник валюты для Кубы и сегодня приводит к постоянным блекаутам, массовому закрытию учебных учреждений, прекращению работы транспорта и невозможности оказания помощи больным. Ситуация не просто сложная, а критическая.
2.Переговоры, которые ведут сейчас представители правительств Кубы и США являются закрытыми и любые вольные спекуляции на эту тему – вредительство и безответственность. В разные моменты истории Кубинкой революции между Гаваной и Вашингтоном были проведены десятки различных секретных и публичных переговоров, безрезультатных, результативных и разных. Впадать в истерические причитания по поводу того, что «сегодня кубинское правительство ведет переговоры с США о сдаче» – не только глупость, но и продвижение распространяемых врагом слухов. Я не вижу ни малейшего повода верить версиям Трампа, человека, который уже и «принес мир Украине» и «победил Иран» и продолжает засевать обещаниями поля чудес в стране своих избирателей. Длительное официальное отрицание проведения этих переговоров государственной прессой было большой коммуникационной ошибкой правительства, что породило почву для нынешних медийных истерик.
3.Недавний разгром и грабеж люмпенами парткома в кубинском городке Морон с кострищем на площади и антикоммунистическим постановочными фото погромщиков под заказ прессы из Майами – очень нехороший симптом, но никак не «начало народного восстания против режима», как утверждают враги Кубы. Это часть очевидного процесса деградации части кубинского общества, но это далеко не вся Куба и отнюдь не самая репрезентативная её часть. Рассуждения о том, что все кубинцы ждут их «освобождения» армией США – ложь и глупость. Некоторая часть т. н. «интеллигенции» – да. Но нам это хорошо знакомо и из собственной истории.
4.Сравнивать и отождествлять то, что недавно произошло в Венесуэле с нынешним кубинском процессом – это не понимать в латиноамериканских политических реалиях абсолютно ничего. Критиковать ошибки кубинского правительства – дело всё-таки не наше, а самих кубинцев: уважать суверенитет Кубы обязаны не только её враги, но и её друзья.
P.S.Несмотря на огромные проблемы сегодняшнего дня, всем туристам, любящим порассуждать о «невыносимой нищете» большинства кубинцев, я бы советовал срочно посетить любое нетуристическое место глубинки любой «благополучной» латиноамериканской страны. Уверен, их мнение о Кубе и нищете очень сильно поменяется.
Независимо от всего этого, ситуация на Кубе остается очень опасной и тревожной. Кубе необходима срочная реальная помощь. Лозунгов и митингов солидарности уже точно не достаточно.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- На Кубе действительно глубокий кризис: экономический, энергетический и социальный. - Автор считает главной причиной кризиса блокаду США, которая в последние месяцы усилилась и ударила по поставкам топлива. - Сокращение нефтяных поставок, особенно со стороны Мексики, усугубило ситуацию: страдают транспорт, медицина, образование и туризм. - Переговоры Кубы и США идут, но они закрытые, поэтому спекуляции о «сдаче Кубы» автор считает безответственными. - Погром в Мороне трактуется не как начало массового восстания, а как локальный тревожный симптом социальной деградации части общества. - Сравнение Кубы с Венесуэлой автор считает некорректным, потому что политический контекст разный. - Критиковать Кубу извне нужно осторожно, с уважением к её суверенитету. - Ситуация тяжёлая, но не сводится к пропагандистским клише о «тотальном народном восстании» или «неминуемом крахе режима». - Кубе, по мысли автора, нужна практическая помощь, а не только декларативная солидарность.
Анализ текста
Ключевая идеяГлавный посыл текста — призыв не поддаваться информационной истерике и не ретранслировать без проверки интерпретации, выгодные внешним игрокам, прежде всего США. Автор пытается сместить фокус с сенсации на контекст: да, кризис на Кубе реален и очень тяжёл, но его нельзя понимать вне блокады, геополитического давления и внутренних особенностей кубинского общества. Это важное различие. В политике, как и в психологии, люди часто реагируют не на реальность как таковую, а на упрощённый образ реальности. Один лагерь идеализирует Кубу как непогрешимый символ сопротивления, другой — демонизирует её как «провалившийся режим». Оба образа удобны, но оба бедны по отношению к фактам.
Что в тексте выглядит сильным
1. Призыв к информационной ответственностиЭто, пожалуй, самая здравая часть текста. В условиях кризиса любое сообщение легко становится инструментом чужой повестки. Особенно если речь идёт о стране, десятилетиями находящейся под внешним давлением. Здесь автор прав в одном важном смысле: репост — это тоже действие, а не нейтральный жест. В цифровую эпоху информационная экосистема работает почти как нервная система: один эмоциональный импульс быстро превращается в массовую реакцию. Если человек распространяет непроверенные утверждения о «сдаче», «восстании» или «конце режима», он может невольно работать не на истину, а на чужую стратегию.
2. Признание реальности кризисаТекст не пытается делать вид, что «всё нормально». Напротив, автор прямо пишет о системном кризисе, массовых отключениях, проблемах транспорта, медицины, образования. Это делает позицию более убедительной, потому что она не строится на чистой апологетике. То есть здесь есть редкая для политических текстов честность: поддержка страны не равна отрицанию её проблем.
3. Акцент на блокаде как системном фактореДаже если спорить о соотношении внешних и внутренних причин, невозможно серьёзно анализировать Кубу, игнорируя санкционное давление США. Это всё равно что анализировать болезнь, не учитывая хроническую кровопотерю. Экономика острова структурно уязвима: импортозависимость, ограниченность ресурсов, проблемы с валютной выручкой, зависимость от туризма и поставок топлива. В таких условиях блокада — не просто «один из факторов», а механизм постоянного повышения издержек, сужения манёвра и разрушения устойчивости.
Где текст уязвим
1. Явная политическая ангажированностьАвтор выступает не только как аналитик, но и как политически вовлечённый участник дискуссии. Это не делает его автоматически неправым, но требует осторожности. Когда в тексте появляются выражения вроде «влажные и липкие мечты», эмоциональная температура повышается, а аналитическая дистанция уменьшается. Такой язык хорошо мобилизует своих, но хуже помогает понять сложность процесса. А сложность здесь есть: Куба действительно страдает от блокады, но это не отменяет ошибок управления, институциональной инерции, дефицита реформ и проблем коммуникации между властью и обществом.
2. Перекос в объяснении причинАвтор называет блокаду главной причиной кризиса. Это, вероятно, во многом верно. Но если делать из неё объяснение почти всего, есть риск недооценить внутренние причины: - слабую адаптивность экономической модели; - бюрократическую негибкость; - ошибки в валютной и ценовой политике; - недостаточную скорость реформ; - дефицит доверия к официальной информации. Система может быть одновременно и осаждённой извне, и неэффективной изнутри. Эти объяснения не противоречат друг другу.
3. Недостаток конкретных доказательствТекст содержит уверенные утверждения о закрытых переговорах, роли США, постановочности некоторых медийных образов, но почти не опирается на проверяемые данные внутри самого сообщения. Это типично для политической публицистики: сильная рамка, но мало фактуры. И здесь проявляется общая проблема нашего времени: люди часто выбирают не то объяснение, которое лучше подтверждено, а то, которое лучше совпадает с их моральной картиной мира.
О переговорах с СШААвтор справедливо предупреждает против спекуляций. Закрытые переговоры всегда становятся экраном для проекций. Одни видят в них предательство, другие — дипломатическую зрелость. Истина, скорее всего, сложнее и прагматичнее. Государства, даже идейные противники, часто ведут переговоры. Это не обязательно капитуляция. Политика вообще менее романтична, чем политические мифы. Иногда переговоры — это не знак слабости, а попытка выиграть время, снизить ущерб, добиться доступа к ресурсам или снять часть давления. В этом смысле международная политика напоминает жизнь человека: мы часто вынуждены разговаривать не с теми, кого любим, а с теми, кто влияет на условия нашего существования.
О погроме в МоронеАвтор предлагает важную коррекцию против чрезмерных выводов: локальный эпизод не равен национальному восстанию. Это разумно. Медиа, особенно ангажированные, любят превращать отдельный инцидент в символ «неизбежного исторического перелома». Но и обратная крайность опасна: считать такие события просто маргинальным шумом. Подобные эпизоды — это симптомы накопленного напряжения, утраты доверия, социальной фрустрации. Не обязательно революция, но и не пустяк. Как в медицине: высокая температура ещё не всегда означает критическое состояние, но игнорировать её — тоже глупо.
Сравнение с ВенесуэлойЗдесь автор, скорее всего, прав. Куба и Венесуэла — разные политические организмы, с разной историей государственности, разной социальной структурой, разным типом легитимности власти и разной ролью армии, партии, внешних союзов. Поверхностные аналогии — одна из главных болезней политического мышления. Людям хочется видеть шаблоны: «здесь будет как там». Но история не копирует сама себя механически. Она скорее рифмуется, чем повторяется.
О туристическом взгляде на бедностьЭто тоже важное замечание. Туристический взгляд почти всегда обманчив. Турист видит либо декоративную открытку, либо экзотику упадка — в зависимости от своих ожиданий. Но реальная социальная ткань страны глубже этого. Сравнение с глубинкой других стран Латинской Америки указывает на полезную мысль: бедность относительна по форме и абсолютна по боли. Кубинская бедность может выглядеть иначе, чем в странах с более резким имущественным расслоением. Там, где нет столь демонстративной роскоши, нужда иногда воспринимается внешним наблюдателем иначе. Но это не значит, что её нет.
Подробный выводТекст Олега Ясинского — это не нейтральная аналитическая записка, а политически мотивированное, но местами здравое предупреждение против информационного упрощения. Его ценность не в безупречной объективности, а в попытке вернуть в разговор о Кубе контекст, который часто исчезает в русскоязычном инфополе. Главное, что стоит из него вынести: 1. Кризис на Кубе реален и тяжёл. Его нельзя отрицать из идейной лояльности. 2. Внешнее давление США — фундаментальный фактор. Игнорировать блокаду — значит анализировать ситуацию с заведомо вырезанным ключевым элементом. 3. Внутренние ошибки кубинского руководства тоже значимы. Даже если автор это признаёт не в полной мере, серьёзный анализ обязан держать обе линии причинности одновременно. 4. Информационная война вокруг Кубы реальна. Это значит, что любой яркий сюжет — от переговоров до локальных протестов — почти наверняка будет кем-то сознательно раздуваться и интерпретироваться в нужную сторону. 5. Ни романтизация, ни демонизация не помогают понять происходящее. Куба не сводится ни к героическому мифу, ни к пропагандистскому образу «разваливающегося режима». Если посмотреть глубже, спор о Кубе — это не только спор о политике. Это спор о том, как мы вообще относимся к реальности. Мы хотим видеть мир простым: герои и злодеи, свобода и тирания, народ и режим. Но реальная жизнь сопротивляется таким схемам. Она напоминает нейросеть, обученную на противоречивых данных: на выходе получаются не чистые формулы, а вероятностные оценки, шум, смещения, конфликтующие сигналы. Практически разумная позиция здесь может быть такой: - проверять источники; - отделять факты от интерпретаций; - признавать роль санкций и блокады; - не отрицать внутренних проблем Кубы; - не выдавать локальные эпизоды за окончательную картину; - помнить, что суверенитет страны — не пустой звук, даже если её власть несовершенна; - говорить не только о лозунгах солидарности, но и о формах реальной помощи. И, возможно, самый зрелый вывод в том, что любовь к стране, идее или революции проверяется не способностью идеализировать, а способностью смотреть на реальность без иллюзий и всё же не отдавать её на растерзание цинизму. И здесь остаётся открытый вопрос: как отличить честную солидарность с народом от участия в чужой политической проекции, если сама истина о происходящем всегда приходит к нам уже преломлённой через чьи-то интересы?