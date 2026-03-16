Молдову сняли без выстрела: как Запад забрал страну у России | Инесса Дерминжи и Александр Колпакиди
В этом выпуске Инесса Дерминжи разбирает, как "советское единство" держалось на общих проектах и общей культуре — и почему после 1986 года постсоветское пространство пошло по цепочке конфликтов; дальше — большой блок про Молдову: как Запад системно выращивает кадры и "агентов влияния", а Россия выглядит невнятно и теряет позиции; отдельно обсуждаются атаки на наследие Ленина и попытка заменить смысловую рамку "левого проекта" пустыми мифами, затем — тема элиты, контроля над лидерами, кризиса патриотизма в капитализме и необходимость новой левой платформы, которая умеет жить в современном информационном мире, где пропаганда работает десятилетиями и формирует поведение целых обществ.
00:00 — знакомство: Инесса Дерминжи, постсоветское и Монголия
00:58 — “советский народ”: что реально объединяло
01:37 — как ломали единство и почему миф “кормления” опасен
03:26 — конфликты постсоветского пространства: масштаб и логика
08:16 — уроки распада СССР: что не поняли до сих пор
11:00 — НАТО, “Великий Туран” и риски для России
12:00 — национальная политика: ошибки и развилки
13:32 — Молдова: почему Россия проигрывает влияние
15:08 — кампания против Ленина и борьба за смысл
20:54 — пророссийские силы в Молдове: почему они “номинальные”
23:00 — шантаж Запада и экономическая зависимость Молдовы
30:03 — Воронин, “золотые годы” и почему всё посыпалось
34:54 — роль западных спецслужб и вопрос к “контр-ответу”
40:42 — проблема элиты: как найти тех, кого нельзя купить
43:25 — “русский мир”: кому работает, а кому нет
45:01 — капитализм vs патриотизм: почему не склеивается
51:45 — молодёжь чувствует фальшь: что с этим делать
56:35 — “бескровная революция” без лидера: почему звучит пусто
01:01:19 — новая левая идеология: адаптация к реальности
01:04:47 — Китай, войны и шанс на радикализацию левых
01:16:52 — финал: что делать с инфопространством постсоветского
#ИнессаДерминжи #постсоветское #Молдова #геополитика #СССР #Ленин #русскиймир #пропаганда #левыедвижения #Китай
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Беседа посвящена Молдове как примеру утраты влияния России на постсоветском пространстве без прямого военного столкновения, через политические, информационные и институциональные механизмы. - Главная рамка разговора — распад СССР породил цепочку межэтнических конфликтов, кризисов и взаимного отчуждения бывших республик. - Советский Союз в видео представлен как модель интеграции, где народы были связаны не только идеологией, но и общими проектами, культурой, трудом и историческим опытом. - Запад, по мнению участников, системно и “в долгую” работал с постсоветскими странами: создавал экспертные сети, НПО, готовил политиков, изучал слабые точки обществ. - Россия, напротив, действует непоследовательно и ситуативно, часто не понимая даже собственных целей в отношении тех или иных республик. - В Молдове, как утверждается, почти не осталось реальных пророссийских сил — есть лишь политики, которые используют этот ярлык, но играют на несколько сторон сразу. - Пример Игоря Додона и других молдавских политиков подается как иллюстрация двойной игры: публично — ориентация на Москву, фактически — многовекторность в личных интересах. - Фигура Илана Шора рассматривается как символ непрозрачности и провала стратегии: человек с сомнительной репутацией и сложным гражданским статусом оказывается заметным игроком. - Европейский союз в отношении Молдовы описывается как субъект жесткого политического выбора: либо с Западом, либо без отношений с Россией. - Закрытие “Россотрудничества”, отсутствие аккредитации российского посла трактуются как признаки резкого ухудшения отношений между Москвой и Кишиневом. - При Воронине первые годы власти коммунистов названы “золотым веком” постсоветской Молдовы, но затем произошла деградация системы из-за власти, денег и внутренних расколов. - Отдельно обсуждается слабость современных левых сил: они не способны предложить убедительный проект, часто дискредитированы поведением своих лидеров. - Критика касается не только либерального Запада, но и российской элиты, которая, по мысли участников, занята тактическими схемами, коррупцией и не умеет работать с идеями. - Подчеркивается, что без большого объединяющего проекта — социального, ценностного, наднационального — реинтеграция постсоветского пространства невозможна. - Такой проект в беседе мыслится скорее как обновленная левая идея, возможно соединенная с традиционными моральными и религиозными ценностями. - Информационная война названа ключевым фронтом, на котором Россия, по мнению собеседников, проигрывает Западу. - Один из практических выводов разговора — необходимо создавать собственные медийные и интеллектуальные площадки для работы со всем постсоветским пространством.
Подробный выводВ этом видео звучит не просто разговор о Молдове. На более глубоком уровне это размышление о том, как государства теряют влияние не в момент взрыва, а в момент внутреннего опустошения. Страну можно “снять без выстрела”, если заранее изменить ее культурные ориентиры, воспитать нужные элиты, перехватить язык будущего и сделать так, чтобы прежние связи казались обузой, а не ресурсом.
1. Молдова здесь — не исключение, а симптомУчастники беседы рассматривают Молдову как маленькую, но очень показательную модель. В малом масштабе виднее то, что в больших странах скрыто шумом событий: - размытость пророссийских сил, - институциональная слабость России, - системность западного присутствия, - использование местных элит как посредников внешнего влияния. То есть речь идет не столько о “предательстве” отдельных фигур, сколько о том, что вакуум стратегии всегда кто-то заполняет. Если Россия не понимает, зачем ей Молдова, то Запад, по версии собеседников, очень хорошо понимает, зачем ему Молдова. Это почти физический закон политики: пространство без смысла не остается пустым — оно заполняется чужим смыслом.
2. Почему Запад выигрываетВ беседе многократно повторяется мысль, что западные структуры работают “в долгую”. Это важный тезис. Не обязательно во всем соглашаться с его интерпретацией, но логика здесь понятна: влияние строится не только кредитами и дипломатией, а через: - образование, - экспертные сообщества, - медиа, - подготовку кадров, - НПО и общественные структуры, - формирование новой политической нормы. Это напоминает работу нейросети: если долго обучать систему на одном типе данных, она начинает воспринимать этот тип как естественный. Так и общество — если десятилетиями подгружать ему определенные смыслы, оно начинает считать их не внешним влиянием, а собственной реальностью. С этой точки зрения, геополитика — это не только борьба армий, но и борьба “датасетов”, на которых обучают коллективное сознание.
3. Почему Россия проигрываетВ беседе звучит жесткая, местами даже горькая мысль: Россия проигрывает не потому, что у нее нет ресурсов, а потому, что у нее нет внятной, дисциплинированной, морально убедительной линии. Обозначены несколько причин: - отсутствие долгосрочной стратегии; - ставка на сомнительных посредников; - слабый контроль за финансами и политическими проектами; - коррупция; - непонимание, кто является настоящими союзниками; - отсутствие языка, который был бы действительно привлекателен для народов бывшего СССР. Это важный момент. Нельзя бесконечно опираться на лозунги вроде “русского мира”, если никто не может ясно объяснить, что это дает обычному человеку: в экономике, в культуре, в достоинстве, в будущем его детей. Иначе идея становится не мостом, а риторическим туманом.
4. Ностальгия по СССР и ее смыслБеседа явно окрашена в ностальгические тона по советскому опыту. Но если снять эмоциональный слой, остается рациональное ядро: участники говорят не просто “раньше было лучше”, а о том, что у СССР была: - общая сверхзадача, - общая инфраструктура, - социальный лифт, - общая историческая сцена, - понятная этика коллективности. Да, любой исторический опыт сложен и неоднозначен. Но здесь важно другое: люди вспоминают не только государство, а переживание принадлежности к большому смыслу. А после распада пришла не свобода как зрелость, а часто свобода как распад ткани: конфликтов, бедности, цинизма, взаимной подозрительности. Это вообще одна из трагедий постсоветского пространства: обещали национальное возрождение, а получили нередко декорации суверенитета без полноты развития.
5. Кризис левых и кризис элитыОдна из самых интересных линий беседы — критика современных левых. Не врагами, а как раз людьми, которым левая идея близка. И потому критика получается болезненной. Суть претензии такова: - старые формулы больше не работают автоматически; - лидеры часто морально не соответствуют собственным лозунгам; - молодежь чувствует фальшь; - без нового языка и нового типа организации левое движение остается музейным эхом. Это глубокое наблюдение. История не повторяется механически. Нельзя просто взять лекала начала XX века и наложить их на цифровой капитализм, платформенную экономику, атомизированное общество и эпоху алгоритмов. Если раньше рабочий видел фабрику, хозяина и профсоюз, то сегодня эксплуатация часто распределена, размыта, зашита в интерфейс. Человек работает как будто “на себя”, но встроен в систему сильнее, чем старый фабричный рабочий. Значит, и левая политика должна быть иной. То есть вопрос уже не только в справедливости, а в новой форме солидарности в мире, где людей специально разъединяют.
6. Иллюзии политиков и иллюзии обществЧерез весь разговор проходит важная мысль: люди и народы часто привязываются не к реальности, а к идеализированным образам. Это касается и Запада, и России, и национальных государств, и самих политиков. - Одни идеализируют Европу как пространство автоматического благополучия. - Другие идеализируют Россию как естественный центр притяжения. - Третьи идеализируют национальную независимость, не замечая зависимости экономической и культурной. - Четвертые идеализируют “старых лидеров”, хотя те давно встроены в обычную логику власти и капитала. Это очень человеческая вещь: любить не то, что есть, а то, что хотелось бы видеть. В отношениях это создает драмы, в политике — катастрофы. Поэтому один из скрытых выводов беседы таков: без трезвости никакая интеграция невозможна. Необходимо не поклоняться символам, а проверять, есть ли за ними реальное содержание.
7. Главный нерв разговора — нехватка идеиСамая глубокая часть беседы — не фактура по Молдове, а вопрос: какой проект вообще может снова собрать людей? Не на основе страха. Не на основе этнической исключительности. Не на основе только рынка. И не на основе одной лишь ностальгии. Участники склоняются к тому, что нужен проект: - социальный, - справедливый, - наднациональный, - морально убедительный, - понятный молодым, - защищенный от цинизма собственных лидеров. И здесь возникает почти философский парадокс. Людям нужна идея, которая выше частного интереса. Но производить такую идею должна элита, а элита сама заражена частным интересом. Получается замкнутый круг. Разорвать его можно, вероятно, только там, где появляется не просто организация, а этическое ядро. В йоге это назвали бы дисциплиной намерения, в христианской традиции — служением, в политике — подотчетностью и самограничением. Без этого любая “великая идея” быстро превращается в новый рынок лояльностей.
8. Практический смысл беседыЕсли отложить публицистический пафос, практический вывод достаточно ясен: 1. Постсоветское пространство нельзя считать само собой связанным с Россией. 2. За влияние нужно работать системно, интеллектуально и культурно, а не только административно. 3. Нельзя ставить на людей без репутационной проверки и нравственного контроля. 4. Без сильной и понятной идеи никакая мягкая сила не работает. 5. Медиа, образование и аналитические центры важны не меньше дипломатии. 6. Молдова — пример того, как проигрывают страну задолго до формального политического поражения.
ИтогВ данной лекции Молдова показана как пространство, где Запад оказался сильнее не потому, что был “магически могущественным”, а потому, что действовал целенаправленно, последовательно и с пониманием человеческой психологии. Россия же в этой картине предстает как сила, которая часто хочет результата без долгой внутренней работы — без кадров, без идеи, без доверия, без ясного образа будущего. Это, пожалуй, и есть главный вывод: страны теряют не тогда, когда туда входят чужие войска, а тогда, когда у них самих исчезает внятный смысл своего присутствия. И тогда особенно остро встает вопрос не только о Молдове и не только о постсоветском пространстве, а о более общем: может ли сегодня вообще возникнуть такой проект, который объединит людей не через страх и вражду, а через правду, достоинство и общую цель?