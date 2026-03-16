Европу втягивают в Ближний Восток. Зачем Франции конфликт вокруг Ирана | Константин Сивков

Константин Сивков вместе с Татьяной Ивановной Болязиной (живёт во Франции почти 40 лет) и Ксенией Витальевной Строчук обсуждают французский суверенитет, ядерный потенциал и роль Парижа в ЕС/НАТО: что стоит за идеей «ядерного зонтика» Макрона, почему французская экономика задыхается от долгов и деиндустриализации, кто контролирует финансовые потоки и медиа, как миграция и “духовная власть” меняют общество, и к чему ведёт втягивание Европы в ближневосточную эскалацию.

00:00 — участники и рамка разговора
01:01 — Франция в ЕС и НАТО: особая роль и антинатовские настроения
01:55 — ядерный потенциал Франции: что реально есть
03:56 — авианосец «Шарль де Голль»: возможности и ограничения
07:36 — моральная готовность французов к войне: письма генералов
09:05 — суверенитет: от Людовика XIV и де Голля до наших дней
12:00 — долги, кризисы и “финансовые пузыри” как технология
16:08 — Ротшильды и транснациональная финсистема: как выстраивалась зависимость 20:34 — внешний долг, ВВП и деиндустриализация: почему Франция слабеет
24:15 — Макрон и потеря суверенитета: дипломатия, энергетика, приватизация
28:42 — «ядерный зонтик» над Европой: запреты, обходные схемы, риски
31:31 — кто реально контролирует ядерное оружие в Европе (шифры/задания)
36:26 — Уэльбек: «Возможность острова» как сценарий деградации Запада
41:28 — три опоры власти: силовая, экономическая, духовная
43:13 — миграция и радикализация: что происходит с Францией изнутри
49:40 — новая элита (Маск/Тиль) и конфликт с “старыми” глобалистами
01:04:26 — война против Ирана: почему обычными средствами “не решается”
01:19:20 — цены, энергия, социальный взрыв: что может сорвать систему
01:32:17 — точка непредсказуемости: когда полиция не удерживает улицу
01:37:09 — французские «суверенисты»: кто может подняться в кризис
01:47:20 — финал

Комментарий редакции

Краткие тезисы

- Франция рассматривается как особая страна Европы: из-за ядерного статуса, военной субъектности и претензий на роль лидера Евросоюза. - Макрон, по мнению участников беседы, пытается усилить роль Франции в европейской безопасности, в том числе через идею ядерного зонтика для Европы. - Французский суверенитет в лекции трактуется как постепенно утраченный: сначала через финансовую зависимость, затем через наднациональные структуры, долговую модель и глобалистскую интеграцию. - Проводится историческая линия от монархии и Наполеона к современности: Франция, как утверждается, неоднократно теряла самостоятельность через долги, элитные сделки и внешние влияния. - Современная французская элита описывается как слабая, деградирующая и оторванная от народа. - Во Франции, по мнению собеседников, идет разрушение остатков национального государства: армии, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, дипломатической субъектности. - Европейский проект в видео показан как механизм размывания суверенитета, а не как союз равных государств. - Особо подчеркивается тема демографического и культурного кризиса Европы: низкая рождаемость, массовая миграция, утрата идентичности, идеологический вакизм. - Французское общество, как считают участники, не готово к большой войне, а армейские круги относятся к перспективе прямого конфликта с Россией крайне настороженно. - Конфликт вокруг Ирана интерпретируется как фактор, способный резко усилить кризис Европы: через рост цен на энергоносители, дефицит, социальный взрыв и политическую дестабилизацию. - Участники считают, что в случае тяжелого кризиса во Франции могут появиться силы национального восстановления, хотя сейчас они раздроблены и слабо представлены. - Главный нерв беседы — не столько военный, сколько цивилизационный: речь идет о духовном состоянии Европы, качестве элит и способности общества к самоорганизации.

Подробный вывод

В данной лекции Франция выступает не просто как государство, а как симптом европейского кризиса. Это важный акцент. Формально разговор начинается с геополитики — Иран, Ближний Восток, Украина, НАТО, ядерное оружие, — но довольно быстро становится ясно: авторов волнует не только вопрос что делает Франция, а вопрос во что она превратилась.

1. Франция как последний осколок европейской субъектности

Собеседники исходят из мысли, что Франция — едва ли не единственная страна Европы, у которой еще сохранились остатки реальной стратегической самостоятельности: - ядерное оружие, - военная традиция, - историческая память о государственности, - образ де Голля как символа суверенитета. Но здесь же возникает парадокс: именно эта страна, обладая остатками силы, по версии участников, использует их не для восстановления независимости, а для встраивания в наднациональный проект. То есть Франция становится похожей на человека, у которого еще остался позвоночник, но он добровольно учится ползать. В этом есть нечто характерное для поздних империй: ресурсы прошлого еще не исчерпаны, но дух, который ими управлял, уже ослаб. Как бывает с цивилизациями вообще: сначала исчезает смысл, потом — форма.

2. Главная тема — не война, а деградация элит

Самая сильная мысль беседы — кризис элит. Причем не просто политическая некомпетентность, а более глубокая деградация: - интеллектуальная, - нравственная, - культурная, - стратегическая. Участники несколько раз возвращаются к одной и той же интуиции: нынешние правящие круги Европы не умеют мыслить в категориях реальных последствий. Они живут в дискурсе, в медийной конструкции, в идеологической пузырчатой среде, где слова важнее фактов. Это очень современная болезнь. Когда-то элиты легитимировали себя военной доблестью, потом — правом крови, затем — эффективностью управления, потом — идеями прогресса. Сегодня значительная часть западных элит легитимирует себя через контроль языка и символов. Не через способность строить, а через способность навязывать интерпретации. Отсюда и критика вакизма в беседе: он представлен не как самостоятельная идеология, а как симптом утраты реальности. Если называть вещи не тем, чем они являются, то рано или поздно реальность все равно вернется — но уже в виде энергетического кризиса, дефицита, социальной агрессии, войны.

3. Суверенитет в лекции понимается очень конкретно

Интересно, что в этом видео суверенитет трактуется не отвлеченно, а почти по-земному. Не как красивое слово, а как набор практических условий: - есть ли своя армия; - есть ли своя энергетика; - есть ли контроль над финансами; - есть ли промышленность; - есть ли продовольственная независимость; - есть ли право принимать решения без внешнего одобрения. Это прагматичный подход, и в нем есть сила. Часто о суверенитете говорят почти мистически, но здесь его сводят к очень простому вопросу: можешь ли ты сам себя обеспечивать и защищать. Если нет — твоя свобода декоративна. В этом смысле беседа перекликается и с классическим реализмом в международных отношениях, и с более древней философией государства: субъектен тот, кто способен не только говорить, но и нести последствия своих решений.

4. Иран здесь — не только Иран

Хотя заголовок связан с Ираном, сам Иран в разговоре — во многом зеркало Европы. Участники противопоставляют: - Иран как общество, способное сопротивляться ради суверенитета; - Европу как пространство, где суверенитет размывается, а население дезориентировано. Можно спорить с этой оценкой, но логика беседы такова: общество выживает не только экономикой, но и смыслом. Если есть ощущение, что родина, вера, история, достоинство — не пустые слова, общество может выдержать тяжелый удар. Если этого нет, даже богатство не спасает. Это похоже на старую истину из истории войн: арсеналы важны, но долго держится не тот, у кого больше железа, а тот, у кого меньше внутренней пустоты.

5. Демография, миграция, идентичность

Еще одна сквозная линия — мысль, что Европа переживает не просто экономический или политический, а антропологический кризис. То есть меняется сам тип человека: - слабее связь с историей, - меньше готовность к жертве, - выше зависимость от комфорта, - хуже способность к концентрации, - ниже уровень ответственности. Это, возможно, самая жесткая часть разговора. Но в ней есть важное наблюдение: цивилизации рушатся не только от внешнего удара. Часто они сначала устают быть собой. И тогда миграция, идеологическая распущенность, утрата религиозной и культурной оси — не причины, а следствия внутреннего истощения. При этом собеседники видят в миграции не только угрозу, но и парадоксальную силу. Звучит мысль, что у мигрантских общин порой еще сохраняются: - семейность, - религиозность, - коллективная солидарность, - способность к мобилизации. То есть Европа, отказавшись от собственной цельности, сталкивается с людьми, у которых цельность еще есть. В истории так бывало не раз: расслабленные империи часто оказывались бессильны перед теми, кого считали периферией.

6. Возможен ли во Франции разворот

Несмотря на мрачный тон, беседа не совсем пессимистична. В ней звучит мысль, что во Франции еще не все потеряно: - есть память о де Голле; - есть военные и патриотические круги; - есть суверенистские силы; - есть потенциальный социальный протест; - есть культурный остаток государственности. Но это не оптимизм в наивном смысле. Скорее, речь о том, что кризис может стать точкой сборки. Когда старая оболочка трескается, появляется шанс для новой консолидации. Однако вопрос в том, хватит ли для этого зрелых сил, а не просто стихийного гнева. И здесь беседа делает важное различие: не всякий бунт созидателен. Голод может породить как возрождение, так и распад. Хаос сам по себе не лечит систему — он лишь вскрывает, что в ней было живым, а что давно мертвым.

7. Что является скрытым центром всей беседы

Если отбросить полемику, гиперболы и спорные допущения, ядро разговора можно сформулировать так:
Европа втягивается в опасные внешние конфликты в момент, когда ее внутренний человеческий, культурный и государственный ресурс ослаблен.
Это, пожалуй, главный вывод. То есть проблема не только в том, что Франция может оказаться втянутой в эскалацию вокруг Ирана. Проблема в том, что внутренне она, по мнению участников, уже не в том состоянии, чтобы нести цену больших решений. В каком-то смысле это трагедия зрелых цивилизаций: они еще обладают мощными инструментами, но уже не обладают ясным пониманием, ради чего их применять. Меч остается острым, а рука — дрожит.

Итог

В этом видео Франция показана как страна на историческом перепутье: - между суверенитетом и растворением в наднациональном проекте, - между памятью о государственности и управлением через идеологию, - между социальным распадом и возможностью нового национального собирания. Конфликт вокруг Ирана в этой логике — лишь ускоритель. Не он создает европейский кризис, а он обнажает уже существующие слабости: энергетическую зависимость, деградацию элит, духовную растерянность, демографический перекос, разрушение производственной базы. Практический вывод здесь довольно жесткий: страна, утратившая связь между армией, экономикой, культурой и смыслом, начинает жить в кредит не только финансовый, но и исторический. А такие долги рано или поздно предъявляются. И, возможно, самый важный вопрос после этой беседы звучит так: что удерживает цивилизацию от распада сильнее — военная мощь, экономический расчет или все-таки живая вера общества в смысл собственного существования?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/dffa566675361fa3a05c25f956bb4b7c/
