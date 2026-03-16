«Эпическая ярость» и эпический провал

«Война в Иране и её экономические последствия могут привести к поражению Трампа», — пишет одна из ведущих газет Британии — главного союзника США в Европе — Guardian. К такому выводу приходит ее обозреватель Эдуардо Портер, отмечая, что «война крайне непопулярна, а резкий рост цен на нефть будет означать долгосрочно высокие цены для американцев по всем направлениям».

Между тем сам президент США Дональд Трамп, после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро уверен, что его совместное предприятие с Израилем в Иране будет столь же успешным. Шквал иранских ракет и беспилотников, нацеленных на Израиль и арабских соседей Ирана, нисколько не изменил убеждения Трампа в том, что он может победить, независимо от того, как он определяет «победу».

Что бы война ни сделала с энергетическими рынками, американская экономика это выдержит. «Краткосрочные цены на нефть, которые быстро упадут после того, как будет устранена иранская ядерная угроза, — это очень небольшая цена за безопасность и мир для США и всего мира», — отметил Трамп в социальных сетях. «Только дураки могут думать иначе!», — добавил он.

И действительно, казалось, что Соединенные Штаты лучше всего защищены от резкого роста цен на энергоносители среди крупнейших развитых экономик. Импорт нефти значительно сократился, в то время как внутреннее производство резко возросло с начала 2000-х годов. Природный газ, внутренняя цена которого не так чувствительна к скачкам на мировых рынках, занял более значительную роль в энергоснабжении.

Сегодня нефть удовлетворяет около 38% потребления энергии в США, что почти на 10 процентных пунктов меньше, чем во время нефтяного кризиса 1973 года, когда арабские производители прекратили поставки в США в качестве наказания за поддержку Израиля в войне Судного дня. Доля природного газа тем временем выросла с 30% до 36%.

Европейские рынки содрогнулись, когда Иран перекрыл Ормузский пролив, через который проходит 20% мировых поставок нефти, и обвалились, когда Катар закрыл заводы по производству сжиженного газа. Однако по эту сторону Атлантики любимый Трампом индикатор состояния американской экономики, индекс S&P 500, по-прежнему колеблется вблизи своего исторического максимума.

Но, отметив все это, тот же автор статьи в Guardian* считает, что как бы высоко не задирал нос Трамп, «он, тем не менее, сталкивается с поражением. Не с военным поражением от того, что осталось от иранских вооруженных сил. Он вот-вот потерпит поражение от единственной силы, способной остановить американские военные авантюры: от сопротивления американской общественности».

Война против Ирана с самого начала была крайне непопулярна, что необычно для страны, которая, как правило, поддерживает отправку своих детей на фронт, даже при сомнительных основаниях. Экономические последствия этой войны вряд ли поспособствуют её популярности в будущем. Самодостаточность в энергетике не может полностью защитить Соединенные Штаты. Цена на нефть устанавливается на мировых рынках, независимо от того, откуда она поступает — из Техаса или Ближнего Востока. Цена на обычный бензин уже взлетела до самого высокого уровня с момента вступления Трампа в должность, превысив 3,50 доллара за галлон.

Правительство теперь прогнозирует, что розничные цены на бензин вернутся к уровню 2025 года только осенью 2027 года, в то время как розничная цена на дизельное топливо останется выше довоенного уровня как минимум до конца следующего года. Транспортные компании в значительной степени переложат повышение цен на потребителей. Фермеры, столкнувшиеся с ростом цен на топливо и удобрения, также отразят это на цене продуктов питания. Розничные торговцы и авиакомпании также пострадают от роста цен на топливо. И все это помешает Федеральной резервной системе снизить процентные ставки. Между тем, высокие цены на бензин, вероятно, негативно скажутся на продажах любимых американцами внедорожников. Всё это нанесёт сокрушительный удар по рейтингу одобрения Трампа там, где это будет наиболее болезненно, делает вывод тот же Guardian.

И так считают не только в Англии. «США уже проиграли» — под таким заголовком оценивает нынешнюю ситуацию в войне против Ирана газета другого ведущего европейского партнера США — Германии — Zeit*

«У Дональда Трампа, — пишет ее автор Михаэль Туман, — есть все шансы потерпеть тяжелое поражение в войне против Ирана — в военном, экономическом и стратегическом плане. Тем самым президент США наносит серьезный ущерб своей стране в долгосрочной перспективе».

«Часто можно услышать утверждение, что ядерные державы не могут потерпеть поражение в войне. Это утверждение абсолютно неверно… На Ближнем Востоке Дональд Трамп демонстрирует всему миру, как военная кампания может нанести огромный ущерб его собственной стране. США уже фактически проиграли в войне против Ирана», — пишет Zeit .

Эта стратегическая катастрофа во многом связана с отсутствием четких военных целей и способом ведения войны. Израиль заинтересован в длительной военной кампании с целью подавления Ирана или радикальных изменений в этой стране. Это противоречит намерениям США. За несколько дней Трамп озвучил множество целей войны: смена режима, уничтожение иранских ядерных объектов, военных заводов, средств противовоздушной обороны, развал страны посредством курдских восстаний и даже «безусловная капитуляция». Этот человек явно не знает, чего он хочет, и тем более не понимает, о чем он говорит», делает вывод Zeit*.

К такому же выводу приходит и другое крупнейшее немецкое издание Welt*. «Спустя 13 дней боевых действий, которые уже обошлись США более чем в 10 миллиардов евро, — пишет газета, — главным результатом стал тяжелый глобальный энергетический кризис. Через Ормузский пролив, по которому в обычное время проходит 20% мировых поставок нефти и газа, из-за иранских атак больше не идут танкеры. В четверг цена на нефть временами подскакивала более чем на 9%. Американские телеканалы круглосуточно показывают сравнительные таблицы: сколько долларов стоит галлон бензина сейчас — по сравнению с неделей и месяцем назад.

Рост заметный. Так, средняя цена бензина по стране в четверг, по данным Американской автомобильной ассоциации, составила почти 3,60 доллара — примерно на 35 центов больше, чем неделю назад, и на 65 центов больше, чем месяц назад. Вот как обстоят дела с ключевыми целями Трампа», отмечает Welt.

И, несмотря на все это Вашингтон и Тель-Авив продолжают делать победоносные заявления. Еще 11 марта Дональд Трамп заявил о победе США над Ираном: «Мы победили, но не хотим уходить раньше времени». А днем ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн сообщил об уничтожении “большинства современных зенитных ракетных комплексов” многоуровневой системы ПВО Ирана. Израильская армия подтвердила поражение 75 процентов иранских ракетных установок – от 300 до 415 единиц. И это притом, что точное число этих установок Ирана неизвестно и он продолжает наносить по агрессорам сокрушительные ракетные удары, причем даже гиперзвуковыми ракетами с разделяющимися боеголовками. Атакует корабли ВМС США в Персидском заливе, а КСИР уже заявил об уничтожении всех баз Пентагона на Ближнем Востоке. При этом Тегеран контролирует всю территорию страны и жестко блокирует Ормузский пролив. Иранский ракетный арсенал и потенциал ВПК позволяют, как считают эксперты, вести боевые действия в высоком темпе годами.

В то время как американская авиация испытывает большие трудности. Как пишет американский военный журнал Military Watch, «бомбардировщики B-52H и B-1B не смогут выжить в иранском воздушном пространстве». А ВВС Ирана располагают истребителями Су-35 и гиперзвуковыми ракетами «воздух – воздух» Р-37М дальностью до 400 км.

Пентагон ежедневно расходует на войну с Ираном 2 млрд долларов и не достигает целей операции. Это уже признают союзники США и другие государства. Лидеры стран «Большой семерки» в разговоре с Трампом призвали его как можно скорее закончить войну с Ираном, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности Ормузского пролива.

А Иран не собирается капитулировать, как того требует Трамп. Новый лидер Исламской революции аятолла Сейед Моджтаба Хаменеи выступил со своим первым обращением, в котором подчеркнул важность единства усилий иранского народа в области обороны.

«Воля народа заключается в том, чтобы продолжать эффективную оборону, и присутствие иранских войск на территории страны должно сохраняться. Ормузский пролив должен оставаться закрытым», — заявил в аятолла Хаменеи.

Как отмечают обозреватели, ошибки Белого дома в расчетах и оценке обороноспособности Ирана, пустопорожняя похвальба Трампа о мнимой «победе», стойкость иранского народа в отражении агрессии, уже сейчас превращают «Эпическую ярость» в эпический провал США.

Фото: Mehr News Agency by Мохаммадреза Аббаси, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Специально для Столетия

Николай Петров