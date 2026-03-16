«Эпическая ярость» и эпический провал
«Эпическая ярость» и эпический провал
«Война в Иране и её экономические последствия могут привести к поражению Трампа», — пишет одна из ведущих газет Британии — главного союзника США в Европе — Guardian. К такому выводу приходит ее обозреватель Эдуардо Портер, отмечая, что «война крайне непопулярна, а резкий рост цен на нефть будет означать долгосрочно высокие цены для американцев по всем направлениям».
Между тем сам президент США Дональд Трамп, после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро уверен, что его совместное предприятие с Израилем в Иране будет столь же успешным. Шквал иранских ракет и беспилотников, нацеленных на Израиль и арабских соседей Ирана, нисколько не изменил убеждения Трампа в том, что он может победить, независимо от того, как он определяет «победу».
Что бы война ни сделала с энергетическими рынками, американская экономика это выдержит. «Краткосрочные цены на нефть, которые быстро упадут после того, как будет устранена иранская ядерная угроза, — это очень небольшая цена за безопасность и мир для США и всего мира», — отметил Трамп в социальных сетях. «Только дураки могут думать иначе!», — добавил он.
И действительно, казалось, что Соединенные Штаты лучше всего защищены от резкого роста цен на энергоносители среди крупнейших развитых экономик. Импорт нефти значительно сократился, в то время как внутреннее производство резко возросло с начала 2000-х годов. Природный газ, внутренняя цена которого не так чувствительна к скачкам на мировых рынках, занял более значительную роль в энергоснабжении.
Сегодня нефть удовлетворяет около 38% потребления энергии в США, что почти на 10 процентных пунктов меньше, чем во время нефтяного кризиса 1973 года, когда арабские производители прекратили поставки в США в качестве наказания за поддержку Израиля в войне Судного дня. Доля природного газа тем временем выросла с 30% до 36%.
Европейские рынки содрогнулись, когда Иран перекрыл Ормузский пролив, через который проходит 20% мировых поставок нефти, и обвалились, когда Катар закрыл заводы по производству сжиженного газа. Однако по эту сторону Атлантики любимый Трампом индикатор состояния американской экономики, индекс S&P 500, по-прежнему колеблется вблизи своего исторического максимума.
Но, отметив все это, тот же автор статьи в Guardian* считает, что как бы высоко не задирал нос Трамп, «он, тем не менее, сталкивается с поражением. Не с военным поражением от того, что осталось от иранских вооруженных сил. Он вот-вот потерпит поражение от единственной силы, способной остановить американские военные авантюры: от сопротивления американской общественности».
Война против Ирана с самого начала была крайне непопулярна, что необычно для страны, которая, как правило, поддерживает отправку своих детей на фронт, даже при сомнительных основаниях. Экономические последствия этой войны вряд ли поспособствуют её популярности в будущем. Самодостаточность в энергетике не может полностью защитить Соединенные Штаты. Цена на нефть устанавливается на мировых рынках, независимо от того, откуда она поступает — из Техаса или Ближнего Востока. Цена на обычный бензин уже взлетела до самого высокого уровня с момента вступления Трампа в должность, превысив 3,50 доллара за галлон.
Правительство теперь прогнозирует, что розничные цены на бензин вернутся к уровню 2025 года только осенью 2027 года, в то время как розничная цена на дизельное топливо останется выше довоенного уровня как минимум до конца следующего года. Транспортные компании в значительной степени переложат повышение цен на потребителей. Фермеры, столкнувшиеся с ростом цен на топливо и удобрения, также отразят это на цене продуктов питания. Розничные торговцы и авиакомпании также пострадают от роста цен на топливо. И все это помешает Федеральной резервной системе снизить процентные ставки. Между тем, высокие цены на бензин, вероятно, негативно скажутся на продажах любимых американцами внедорожников. Всё это нанесёт сокрушительный удар по рейтингу одобрения Трампа там, где это будет наиболее болезненно, делает вывод тот же Guardian.
И так считают не только в Англии. «США уже проиграли» — под таким заголовком оценивает нынешнюю ситуацию в войне против Ирана газета другого ведущего европейского партнера США — Германии — Zeit*
«У Дональда Трампа, — пишет ее автор Михаэль Туман, — есть все шансы потерпеть тяжелое поражение в войне против Ирана — в военном, экономическом и стратегическом плане. Тем самым президент США наносит серьезный ущерб своей стране в долгосрочной перспективе».
«Часто можно услышать утверждение, что ядерные державы не могут потерпеть поражение в войне. Это утверждение абсолютно неверно… На Ближнем Востоке Дональд Трамп демонстрирует всему миру, как военная кампания может нанести огромный ущерб его собственной стране. США уже фактически проиграли в войне против Ирана», — пишет Zeit .
Эта стратегическая катастрофа во многом связана с отсутствием четких военных целей и способом ведения войны. Израиль заинтересован в длительной военной кампании с целью подавления Ирана или радикальных изменений в этой стране. Это противоречит намерениям США. За несколько дней Трамп озвучил множество целей войны: смена режима, уничтожение иранских ядерных объектов, военных заводов, средств противовоздушной обороны, развал страны посредством курдских восстаний и даже «безусловная капитуляция». Этот человек явно не знает, чего он хочет, и тем более не понимает, о чем он говорит», делает вывод Zeit*.
К такому же выводу приходит и другое крупнейшее немецкое издание Welt*. «Спустя 13 дней боевых действий, которые уже обошлись США более чем в 10 миллиардов евро, — пишет газета, — главным результатом стал тяжелый глобальный энергетический кризис. Через Ормузский пролив, по которому в обычное время проходит 20% мировых поставок нефти и газа, из-за иранских атак больше не идут танкеры. В четверг цена на нефть временами подскакивала более чем на 9%. Американские телеканалы круглосуточно показывают сравнительные таблицы: сколько долларов стоит галлон бензина сейчас — по сравнению с неделей и месяцем назад.
Рост заметный. Так, средняя цена бензина по стране в четверг, по данным Американской автомобильной ассоциации, составила почти 3,60 доллара — примерно на 35 центов больше, чем неделю назад, и на 65 центов больше, чем месяц назад. Вот как обстоят дела с ключевыми целями Трампа», отмечает Welt.
И, несмотря на все это Вашингтон и Тель-Авив продолжают делать победоносные заявления. Еще 11 марта Дональд Трамп заявил о победе США над Ираном: «Мы победили, но не хотим уходить раньше времени». А днем ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн сообщил об уничтожении “большинства современных зенитных ракетных комплексов” многоуровневой системы ПВО Ирана. Израильская армия подтвердила поражение 75 процентов иранских ракетных установок – от 300 до 415 единиц. И это притом, что точное число этих установок Ирана неизвестно и он продолжает наносить по агрессорам сокрушительные ракетные удары, причем даже гиперзвуковыми ракетами с разделяющимися боеголовками. Атакует корабли ВМС США в Персидском заливе, а КСИР уже заявил об уничтожении всех баз Пентагона на Ближнем Востоке. При этом Тегеран контролирует всю территорию страны и жестко блокирует Ормузский пролив. Иранский ракетный арсенал и потенциал ВПК позволяют, как считают эксперты, вести боевые действия в высоком темпе годами.
В то время как американская авиация испытывает большие трудности. Как пишет американский военный журнал Military Watch, «бомбардировщики B-52H и B-1B не смогут выжить в иранском воздушном пространстве». А ВВС Ирана располагают истребителями Су-35 и гиперзвуковыми ракетами «воздух – воздух» Р-37М дальностью до 400 км.
Пентагон ежедневно расходует на войну с Ираном 2 млрд долларов и не достигает целей операции. Это уже признают союзники США и другие государства. Лидеры стран «Большой семерки» в разговоре с Трампом призвали его как можно скорее закончить войну с Ираном, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности Ормузского пролива.
А Иран не собирается капитулировать, как того требует Трамп. Новый лидер Исламской революции аятолла Сейед Моджтаба Хаменеи выступил со своим первым обращением, в котором подчеркнул важность единства усилий иранского народа в области обороны.
«Воля народа заключается в том, чтобы продолжать эффективную оборону, и присутствие иранских войск на территории страны должно сохраняться. Ормузский пролив должен оставаться закрытым», — заявил в аятолла Хаменеи.
Как отмечают обозреватели, ошибки Белого дома в расчетах и оценке обороноспособности Ирана, пустопорожняя похвальба Трампа о мнимой «победе», стойкость иранского народа в отражении агрессии, уже сейчас превращают «Эпическую ярость» в эпический провал США.
Фото: Mehr News Agency by Мохаммадреза Аббаси, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Специально для Столетия
Николай Петров
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Главная мысль текста: война США против Ирана представлена как стратегия, которая может обернуться для Трампа не победой, а политическим, экономическим и стратегическим поражением. - The Guardian делает акцент на том, что война непопулярна среди американцев, а рост цен на нефть и бензин ударит по населению и, следовательно, по рейтингу Трампа. - Несмотря на относительную энергетическую самодостаточность США, страна не изолирована от мирового нефтяного рынка: рост цен на нефть ведет к удорожанию бензина, транспорта, продовольствия, логистики и авиаперевозок. - Перекрытие Ормузского пролива и сбои в поставках газа и нефти вызвали глобальный энергетический кризис. - Zeit утверждает, что США уже фактически проиграли, поскольку у Вашингтона нет ясных целей войны, а декларируемые задачи Трампа противоречат друг другу. - Welt подчеркивает, что война уже стоит США огромных денег, а ее главным эффектом стал скачок цен на энергоносители, а не достижение заявленных целей. - В статье проводится мысль, что Иран сохраняет управляемость, военный потенциал и волю к сопротивлению, а американская сторона тратит колоссальные ресурсы без очевидного результата. - Делается вывод, что риторика о «победе» расходится с реальностью: экономика напряжена, союзники нервничают, цели размыты, противник не сломлен.
Анализ статьи
Ключевые идеиУ статьи есть три опорные линии: 1. Военная победа не равна политической победе. Даже если нанести противнику серьезный ущерб, это не означает стратегического успеха. 2. Экономика может сломать военную авантюру быстрее, чем армия противника. В демократиях рост цен на бензин иногда действует сильнее, чем сводки с фронта. 3. Размытая цель войны — симптом будущего провала. Когда цели постоянно меняются — от уничтожения ядерной программы до смены режима и капитуляции — это часто означает не гибкость, а концептуальную пустоту.
Что в статье выглядит убедительно
1. Связь войны и внутренних цен в СШАЭто, пожалуй, самая сильная часть аргументации. Даже если США добывают много собственной нефти, ценообразование на нефть глобально. Здесь логика проста: нефть — это не локальный продукт вроде воды из конкретного крана, а мировая система ожиданий, страхов, маршрутов и рисков. Если перекрывается Ормузский пролив, дорожает не только «чужая нефть», дорожает сама структура неопределенности. В экономике это похоже на нервную систему организма: боль в одном месте ощущается всем телом. Поэтому аргумент «мы энергонезависимы, значит, нам не страшно» — лишь частично верен.
2. Непопулярность войныЭто тоже реалистичный тезис. Американское общество после Ирака и Афганистана стало гораздо менее доверчивым к большим внешним операциям, особенно если: - цели неясны, - сроки непонятны, - победа формулируется риторически, а не институционально, - гражданин видит войну не на карте, а на кассе за бензин и в ценнике на продукты. Тут работает почти античная закономерность: империи рушатся не только от внешних врагов, но и от внутренней усталости от собственной экспансии.
3. Критика отсутствия внятной стратегииЕсли верить приведенным в тексте оценкам, Трамп озвучивает сразу несколько несовместимых целей: - ликвидация ядерной угрозы, - уничтожение военной инфраструктуры, - смена режима, - распад страны, - капитуляция. Когда цель войны множественна и плавающа, возникает вопрос: по каким критериям вообще измеряется победа? А если критерий победы не определен, то и поражение становится почти неизбежным — не потому, что противник сильнее, а потому, что субъект сам не знает, куда идет. Это напоминает плохо обученную нейросеть с конфликтующими функциями потерь: она обновляется, тратит ресурсы, шумно работает, но не может устойчиво оптимизироваться, потому что сама задача задана противоречиво.
Где к статье стоит отнестись критическиЗдесь важно не впасть в зеркальный фанатизм. Текст написан в ярко выраженной антиамериканской и антитрамповской рамке, и потому ряд утверждений требует осторожности.
1. Многие военные данные в тексте поданы как факт, но требуют проверкиНапример: - заявления об уничтожении «всех баз Пентагона на Ближнем Востоке», - точные цифры пораженных установок, - оценки возможности Ирана вести войну «годами» в высоком темпе, - сведения о полном контроле ситуации без существенных потерь. Война — это почти всегда пространство пропаганды. Каждая сторона рисует не реальность, а нужную ей версию реальности. Это старо как история: от римских триумфов до современных телеграм-каналов. Поэтому такие утверждения нужно сверять с независимыми источниками.
2. В тексте заметна риторическая перегрузкаФразы вроде «эпический провал», «сокрушительные удары», «мнимая победа» создают сильный эмоциональный эффект, но эмоциональность — не всегда признак глубины анализа. Иногда публицистика маскируется под аналитику: она не столько объясняет мир, сколько формирует переживание мира. Это не делает текст бесполезным, но требует внутренней дистанции.
3. Прогноз о поражении Трампа не гарантированДа, рост цен может ударить по рейтингу. Но политика редко подчиняется одной переменной. На восприятие войны повлияют: - длительность конфликта, - наличие или отсутствие жертв среди американцев, - медийная рамка, - реакция союзников, - состояние рынка труда, - общая внутренняя поляризация США. История показывает, что лидер может проиграть из-за войны, а может и временно мобилизовать электорат вокруг образа силы. То есть тезис статьи правдоподобен, но не предопределен.
Более глубокий смысл статьиЕсли смотреть шире, текст не только о Трампе и Иране. Он о более универсальной вещи: о разрыве между образом силы и реальностью силы. Часто государство, как и отдельный человек, влюбляется не в действительность, а в собственный идеализированный образ: - «мы контролируем ситуацию», - «враг скоро сломается», - «экономика всё выдержит», - «нас поддержат союзники», - «цена будет небольшой». Но реальность редко любит идеализации. Она напоминает: у любого действия есть инерция, у любой демонстрации силы — стоимость, у любой войны — вторичный эффект. И часто именно побочные последствия оказываются важнее первоначального удара. Это почти по-буддийски и по-христиански одновременно: иллюзия контроля — одна из самых стойких форм человеческого заблуждения. А в политике она особенно опасна, потому что оплачивается не внутренним кризисом одного человека, а судьбами миллионов.
Практический вывод из статьиЕсли отбросить публицистическую окраску, статья подводит к нескольким практичным выводам: 1. Современную войну нельзя оценивать только по фронту. Нужно смотреть на: - цены, - логистику, - общественное мнение, - устойчивость союзов, - ясность конечной цели. 2. Энергетическая взаимозависимость мира никуда не делась. Даже сильная держава не может полностью изолироваться от глобального шока. 3. Политическая риторика о победе может скрывать стратегическую пустоту. Если нет ответа на вопрос «что считается завершением войны?», война становится ловушкой. 4. Общество в демократии остается последним ограничителем экспансии. Не всегда мораль, не всегда международное право, не всегда союзники — иногда именно цена бензина и усталость избирателя оказываются самым мощным антивоенным фактором.
Подробный выводСтатья рисует войну против Ирана как пример того, как внешняя агрессия возвращается внутрь атакующей системы в форме экономического, политического и стратегического кризиса. Это важное наблюдение. Имперское мышление часто живет в логике линейности: ударили — победили — стабилизировали. Но реальный мир нелинеен. Удар по Ирану становится ударом по нефтяному рынку, удар по нефтяному рынку — по бензину, бензин — по домохозяйствам, домохозяйства — по рейтингу власти, рейтинг — по внутренней устойчивости режима принятия решений. В этом смысле война — не только столкновение армий, но и испытание на зрелость политического мышления. Если руководство страны подменяет стратегию импровизацией, а цели — лозунгами, то даже тактические успехи могут оказаться формой более глубокого поражения. Это похоже на человека, который в приступе ярости разбивает дверь, чтобы доказать силу, а потом обнаруживает, что живет в доме без защиты от холода. Формально он победил дверь, но проиграл собственному жилищу. При этом полезно сохранять трезвость: статья явно пристрастна, часть ее утверждений требует независимой проверки, а прогнозы о «неизбежном поражении» всегда рискованны. Но ее центральная мысль заслуживает внимания: государства чаще терпят крах не потому, что слишком слабы, а потому, что ошибочно считают себя достаточно сильными для любой цены. И, возможно, самый глубокий урок здесь в том, что подлинная сила — это не способность начать войну, а способность ясно понимать ее пределы, стоимость и смысл. Но тогда возникает почти философский вопрос: в политике победа — это факт реальности или всего лишь история, которую успевает навязать миру тот, кто громче говорит?