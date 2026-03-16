Цензура потерь. Что Израиль перестал показывать и почему это важно? | Ахмад Али и Константин Сивков
Записаться на конференцию "Феномен советского человека": https://delib.ru/meetings/1708
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Константин Сивков и Ахмад Хаж Али обсуждают эскалацию на Ближнем Востоке и разбирают удар по Ирану в трёх измерениях — религиозном, геополитическом и экономическом: почему целью называли ликвидацию верховного лидера Али Хаменеи, как символика Пурима и узел Аль-Акса вплетаются в повестку, чем разгром Ирана открывает коридор к Кавказу, а также что происходит в Ливане — реальная устойчивость Хезболлы, её ракетный и противотанковый потенциал, слабость ливанской армии, проблемы израильской ПВО, информационная блокада данных о разрушениях и падение интенсивности авиаударов.
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00 — три аспекта атаки на Иран: религия геополитика экономика
00:55 — религиозный фактор и цель удара по руководству Ирана
01:50 — Пурим и Аль-Акса: “символическая” рамка конфликта
04:39 — Иран как часть евразийского блока и риск выхода к Кавказу
05:42 — нефть и контроль экономики региона
08:01 — Ливан: удары по Хезболле и почему оборона держится
13:04 — потери и наземные эпизоды в Ливане
15:23 — система управления Хезболлой и “заместители”
17:10 — ракеты и дроны: что осталось у Хезболлы
21:20 — ПТРК и возможные каналы вооружений
29:13 — ПВО Хезболлы и реальные ограничения
31:01 — тактика сопротивления: экономия ресурсов и подготовка к земле
34:19 — раскрутка конфликта “власти Ливана vs Хезболла”
38:54 — план обороны Ливана, который не дали реализовать
42:15 — точность ракет и цена перехватов
44:06 — блокировка данных о разрушениях и задержка “космоснимков”
46:45 — авиация Израиля: потери засекречены, налётов меньше
51:21 — моральный дух Ливана и личные потери
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Беседа посвящена войне на Ближнем Востоке, прежде всего противостоянию Израиля, Ирана и «Хезболлы», а также положению Ливана. - Один из главных тезисов участников — у конфликта есть три измерения: - религиозно-идеологическое, - геополитическое, - экономическое. - По мнению собеседников, удар по Ирану и давление на «Хезболлу» объясняются не только военной логикой, но и стремлением: - ослабить шиитское сопротивление, - изменить баланс сил в регионе, - взять под контроль важные маршруты и энергоресурсы. - Звучит утверждение, что Израиль не достиг решающего успеха в уничтожении оборонительной инфраструктуры «Хезболлы», несмотря на длительные удары. - Подчеркивается, что система управления «Хезболлы» якобы сохранена, а ракетный потенциал не уничтожен. - Участники считают, что наземное продвижение Израиля ограничено, а попытки прорыва встречают сопротивление. - Отдельный акцент делается на том, что ливанское государство и армия, по версии спикеров, фактически парализованы политически и не ведут полноценной обороны страны. - Важная линия разговора — информационная закрытость Израиля по поводу собственных потерь и разрушений: - ограничение публикации данных, - слабая доступность визуальных подтверждений, - задержка спутниковых материалов, - более жесткий контроль над внутренней информацией. - Заявляется, что реальные разрушения в Израиле могут быть существенно выше, чем это видно в публичном поле. - В конце разговор смещается к человеческому измерению войны: собеседник из Ливана говорит о потерях в семье, разрушениях и тяжелом положении мирных жителей.
Подробный выводВ этом видео важен не только набор фактов и оценок, но и сам способ интерпретации войны. Перед нами не сухой военный разбор, а картина мира, где фронт проходит сразу в нескольких плоскостях: по земле, в сознании, в символах, в религиозных представлениях и в информационном поле.
1. Центральная мысль беседы — война идет не только оружием, но и управлением восприятиемНазвание про «цензуру потерь» здесь не случайно. Один из ключевых мотивов — тезис о том, что Израиль стал меньше показывать собственный ущерб, а также ограничивать внешнее наблюдение. Это очень важный момент. В современной войне изображение почти так же значимо, как и артиллерия. Если общество видит только свои удары и почти не видит ответного урона, создается ощущение: - полного контроля, - технологического превосходства, - неизбежности победы. Это напоминает работу нейросети, которую обучают на неполном датасете: если в обучающую выборку попадают только «успешные» кадры, модель реальности становится искаженной. Так и массовое сознание — оно достраивает картину из того, что ему позволили увидеть. И потому тема цензуры потерь важна не из любопытства, а потому что скрытие уязвимости меняет политическое поведение общества: - снижает давление на руководство, - поддерживает мобилизацию, - позволяет дольше удерживать нарратив «мы контролируем ситуацию».
2. Беседа строится на логике: если противник скрывает потери, значит, они чувствительныЭто не строгое доказательство, а интерпретация, и здесь нужно быть аккуратным. Само по себе ограничение информации не всегда означает катастрофу: государства на войне часто цензурируют данные по соображениям безопасности. Но собеседники идут дальше и делают вывод, что скрывать начинают именно тогда, когда: - урон стал значительным, - прежняя картина «одностороннего доминирования» перестала работать, - открытость уже бьет по внутренней устойчивости. С практической точки зрения это вполне правдоподобная логика. Война всегда бьет по мифам. Пока потери малы, система может позволить себе частичную прозрачность. Когда потери начинают разрушать образ непобедимости, включается контроль над изображением.
3. Важная линия — сомнение в тезисе о полном разгроме «Хезболлы»Участники настойчиво повторяют: если организация продолжает: - координировать удары, - сохранять управление, - применять ракеты и дроны, - сдерживать наземные действия, то говорить о ее полном разгроме преждевременно. Это рациональный тезис. Война вообще редко подтверждает красивые формулы вроде «полностью уничтожили» или «окончательно обезвредили». Особенно если речь о гибридной структуре, которая сочетает: - военную организацию, - идеологическую сеть, - социальную опору, - распределенную систему управления. Здесь есть любопытная аналогия с биологией: централизованную структуру можно обезглавить, а сетевую экосистему — гораздо труднее. Она теряет части, но восстанавливается за счет распределенности. Именно такую модель участники приписывают «Хезболле».
4. Ливан в беседе представлен как государство с ослабленной формальной оболочкой и сильным неформальным сопротивлениемЭто, пожалуй, один из самых глубоких политических сюжетов. Формально есть: - государство, - правительство, - армия. Но по логике разговора реальная субъектность находится не у официальных институтов, а у силы, которая готова воевать и имеет волю к сопротивлению. Это старый исторический парадокс: государство может существовать юридически, но быть психологически и стратегически пустым. А негосударственный актор — наоборот, оказывается более собранным и дееспособным. Так было во многих регионах мира, когда формальные конструкции сохранялись, а реальная энергия истории уходила в параллельные структуры. Однако здесь важно не идеализировать. Когда вооруженная негосударственная сила становится эффективнее официальной армии, это одновременно: - и показатель ее боеспособности, - и симптом слабости самого государства. То есть это не только сила сопротивления, но и признак того, что политическая система Ливана внутренне надломлена.
5. Экономика и геополитика в беседе поданы как глубинный двигатель войныСобеседники считают, что контроль над Ираном и ослабление союзных ему сил дали бы: - давление на энергорынки, - новый уровень влияния на Кавказ и Среднюю Азию, - усиление позиций США и Израиля. Можно спорить с масштабом таких выводов, но направление мысли понятно: нефть, маршруты, коридоры влияния и военное присутствие — это не приложение к конфликту, а его нерв. Здесь всегда полезно помнить: идеологии часто говорят языком ценностей, но движутся по рельсам логистики. Войны начинаются лозунгами, а продолжаются за порты, трассы, узлы связи, деньги и каналы поставок. Материалисты иногда смеются над «высокими идеями», а идеалисты — над «низкой экономикой», но реальность обычно сплетает и то и другое.
6. Слабое место беседы — высокая доля субъективных и непроверяемых утвержденийНадо честно сказать: в этой лекции много оценок, которые звучат уверенно, но не всегда подкреплены верифицируемыми данными. Особенно это касается: - реального масштаба потерь, - состояния конкретных командных структур, - скрытых мотивов политических лидеров, - наличия тех или иных систем вооружения. Это не делает разговор бесполезным. Но требует зрелого восприятия. Война — среда, где правда почти всегда приходит слоями: 1. официальная версия, 2. контрверсия, 3. пропагандная надстройка, 4. фрагменты реальности, 5. поздняя реконструкция. Поэтому разумная позиция здесь — не «верить» целиком, а собирать контуры: - если обе стороны что-то скрывают, значит, уязвимости есть у обеих; - если заявленный разгром не приводит к исчезновению боевой активности, значит, разгром неполный; - если информационный контроль усиливается, значит, информационный фронт стал критически важен.
7. Самое сильное в беседе — человеческий нервПод конец разговор перестает быть только геополитикой. И это важно. Пока обсуждаются ракеты, танки и глубинные замыслы, легко забыть простую истину: любая стратегия в конечном счете проходит через тела, дома, семьи, страх, выживание. Когда собеседник говорит о родственниках, погибших и вытащенных из-под завалов, исчезает соблазн смотреть на войну как на шахматную партию. В этом смысле весь разговор получает заземление. Потому что за любой «баланс сил» платят люди, которые не пишут доктрин и не управляют государствами.
ИтогГлавная ценность этого видео — не в бесспорной фактической точности каждого тезиса, а в том, что оно показывает механизм войны как борьбы за реальность. Кто контролирует картинку потерь, тот частично контролирует и саму политическую реальность. Если Израиль действительно стал меньше показывать собственные разрушения и потери, то это важно по трем причинам: 1. Это может означать рост уязвимости. Скрывают обычно не силу как таковую, а то, что может подорвать образ силы. 2. Это влияет на общественное сознание. Население начинает жить в селективной картине войны, где видно свое превосходство, но не видно цену конфликта. 3. Это мешает внешнему миру адекватно оценивать баланс. Когда одна сторона лучше контролирует медийную оптику, она получает не только военное, но и символическое преимущество. Если смотреть глубже, беседа напоминает о старой философской проблеме: мы редко имеем дело с самой войной напрямую — чаще с ее образами, интерпретациями и тщательно отобранными отражениями. И тогда главный вопрос не только в том, кто побеждает, а в том, кто формирует саму видимость победы. А где, по-вашему, проходит граница между военной необходимостью скрывать информацию и манипуляцией, которая уже подменяет обществу реальность?