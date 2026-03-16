Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Алексей Живов | УДАР ПО БАЗАМ США: почему Россия должна ответить как Иран

5 0
Переслано от: Книжный День

Конференция "Феномен Советского Человека": https://delib.ru/meetings/1708

Публицист Алексей Живов разбирает парадоксы российской информационной политики в марте 2026 года. Почему Иран успешно использует китайский военный интернет для наведения ракет на базы США, а в России спутниковая связь только дорожает? Как западная система Palantir управляет ударами по нашим заводам и почему блокировка соцсетей не спасает от 200 беспилотников в сутки? Живов объясняет, почему ставка на изоляцию по модели КНДР — это вызов для развития человеческого капитала и науки.

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 – Алексей Живов: Проблемы со связью в Москве и слухи о блокировках
00:54 – Шадаев против Дурова: Запретят ли Telegram везде, кроме зоны СВО?
01:54 – Мессенджер Max под микроскопом: Отсутствие шифрования и риски
05:28 – Уроки АвтоВАЗа: Почему административная поддержка губит технологии
10:54 – Глушилки в прифронтовых зонах: Бьет ли это по дронам или по своим?
16:28 – Опережая Китай: Россия в лидерах по количеству интернет-запретов
20:06 – Секрет Ирана: Китайские спутники и разведка для ударов по США
22:02 – Palantir в Брянске: Как Запад наводит ракеты на наши заводы
26:33 – Иран vs США: Почему Вашингтон боится отвечать на удары по базам
31:08 – Боты в городских чатах: Как ВСУ собирают данные через Telegram
35:27 – Инструкция: Как распознать телефонного мошенника за 30 секунд
38:56 – Опыт КНДР: Стабильная психика в условиях полной изоляции
45:09 – Удар по кошельку: Что ждет Telegram-блогеров после блокировки
50:09 – Итог: Кто побеждает в информационной войне на самом деле?

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Главная тема беседы — критика ограничений связи, замедления интернета и курса на административное продвижение национального мессенджера вместо естественной конкуренции. - Алексей Живов считает, что хороший мессенджер нельзя создать указом: сначала должен появиться качественный продукт, а уже потом — господдержка. - Телеграм, по его мнению, остается рабочей средой, где воюют, спорят, координируются и российские, и украинские, и западные акторы; проблема не в самой платформе, а в способах ее использования. - Мессенджер Max в беседе оценивается как сырой продукт, не готовый к полноценной замене Telegram, особенно в чувствительных сферах. - Административное навязывание продукта, по мысли спикера, убивает конкуренцию и ухудшает качество — аналогия проводится с автопромом и другими отраслями. - Отключения связи и мобильного интернета подаются как меры сомнительной эффективности: беспилотные атаки продолжаются, а ущерб гражданскому обществу и бизнесу растет. - В беседе звучит мысль, что проблемы со связью в момент военных успехов выглядят как минимум парадоксально, а как максимум — как действия, подрывающие собственные позиции. - Живов подчеркивает, что информационная среда — часть войны, и отказываться от сильной площадки в момент, когда российские нарративы начали усиливаться, стратегически невыгодно. - Критика направлена и на запретительный стиль управления: вместо развития человеческого капитала, науки, IT и молодежных инициатив страна рискует уйти в самоизоляцию. - В международной части беседы проводится параллель с Ираном: идея в том, что отвечать нужно не просьбами и дипломатическими жалобами, а созданием издержек для тех, кто реально обеспечивает удары по России. - Отдельно обсуждается мошенничество: спикер считает, что это не уникальная проблема Telegram, а более широкая проблема цифровой среды и даже элемент враждебного воздействия. - Финальный нерв разговора — тревога из-за того, что государство, декларируя технологическое развитие, одновременно сужает пространство для живой коммуникации, инициативы и информационного влияния.

Подробный вывод

В этом видео сталкиваются две логики — логика управления через контроль и логика развития через эволюцию, конкуренцию и среду. И вся беседа фактически построена вокруг вопроса: можно ли силовым административным способом породить то, что обычно рождается только из длительного роста, ошибок, конкуренции и доверия пользователей?

1. Центральная мысль: продукт нельзя «назначить» хорошим

Это, пожалуй, главный практический вывод беседы. Живов несколько раз возвращается к одной и той же мысли в разных формах: - хороший мессенджер не создается за год; - зрелая цифровая среда не рождается по приказу; - административная поддержка не заменяет пользовательскую ценность; - если убрать конкуренцию, качество начинает деградировать. Это очень важное наблюдение, и оно шире конкретного спора о Telegram и Max. Здесь действует почти универсальный принцип: живые системы развиваются органически, а не декларативно. Так устроена и техника, и экономика, и даже психика человека. Нельзя приказать человеку стать зрелым — он взрослеет через опыт. Нельзя приказать нейросети быть умной — ее нужно долго обучать на данных, проверять, исправлять ошибки. Нельзя приказать обществу доверять платформе — доверие накапливается только практикой. В этом смысле позиция спикера прагматична: он не отвергает саму идею национального мессенджера, но считает ошибочным путь, при котором сначала вводится принуждение, а только потом ожидается качество. Исторически обычно работает наоборот.

2. Телеграм как не «добро» и не «зло», а среда

В беседе есть важный антидогматический момент: Telegram не идеализируется. Не говорится, что это «чистое благо». Наоборот, признается, что там есть: - мошенники, - вражеские спецслужбы, - утечки, - информационные атаки, - боты, - сбор данных по прилетам. Но из этого делается не вывод «значит платформу надо уничтожить», а другой: это среда конфликта. А среда конфликта ценна тем, что в ней можно не только проигрывать, но и побеждать. Это похоже на рассуждение о море. В море есть штормы, пираты и опасности. Но если страна отказывается от моря только потому, что оно опасно, она перестает быть морской державой. Так и здесь: цифровая среда опасна, но отказ от нее не обязательно ведет к безопасности — часто он ведет к самоослаблению. В беседе последовательно проводится мысль, что российские авторы, блогеры и комментаторы стали сильнее в этой среде, а значит отключение или вытеснение с нее — это удар не только по пользователям, но и по собственному информационному влиянию.

3. Запретительная логика как форма слабости

Один из самых глубоких пластов беседы — критика не отдельного запрета, а самого соблазна запретить. Это старый политико-психологический сюжет: когда система не уверена, что может победить через качество, она начинает побеждать через ограничение выбора. И здесь мы видим почти классический механизм: - есть неудобная, но сильная и живая среда; - вместо того чтобы сделать свою лучше, возникает желание ослабить чужую; - вместо роста компетентности выбирается регуляторный костыль. С философской точки зрения это очень человеческий сценарий. В отношениях люди тоже часто пытаются не стать лучше, а ограничить свободу другого. В идеологиях — не доказать свою правоту, а лишить конкурента голоса. В истории государств — не усилить институт, а закрыть проблему указом. Но реальность от этого не исчезает. Она просто начинает прорываться в других формах. Поэтому беседа не только про мессенджеры. Она про иллюзию контроля. Отключить канал связи легче, чем построить сильную систему связи. Запретить площадку легче, чем победить в ней. Назначить продукт национальным легче, чем сделать его любимым.

4. Противоречие между заявленным технологическим развитием и фактической самоизоляцией

Очень важен фрагмент, где вспоминается президентский образ будущего: ставка на молодежь, человеческий капитал, науку, IT, искусственный интеллект, молодых ученых. Спикер прямо говорит, что ему этот образ нравится. И здесь появляется не просто критика, а внутреннее противоречие системы: - с одной стороны, декларируется открытое технологическое развитие; - с другой — сокращается пространство свободной цифровой коммуникации; - с одной стороны, нужны ученые, программисты, инженеры; - с другой — усиливается среда блокировок и ограничений. Это похоже на попытку одновременно выращивать сад и уменьшать доступ к свету и воде. Теоретически можно долго убеждать себя, что растения растут от лозунгов, но практически они растут от условий. Для науки, IT, медиа и современной экономики критически важны: - горизонтальные связи, - быстрый обмен информацией, - международная включенность, - привычка к открытым инструментам, - конкуренция идей. Если это сжимается, то страдает не только комфорт пользователей, но и сама ткань развития.

5. Связь как инфраструктура общества, а не только «сервис»

Одна из самых практичных мыслей беседы — связь показана не как удобство, а как базовая инфраструктура жизни. Когда не работает интернет и мобильная связь, это влияет не только на досуг. Это ломает: - бизнес-процессы, - логистику, - повседневную координацию, - экстренную коммуникацию, - социальную устойчивость. В этом есть важный сдвиг оптики. Часто цифровые сервисы обсуждаются как нечто второстепенное: мол, потерпите. Но в современном обществе связь — это уже почти как электричество или транспорт. Когда ее ограничивают широко и надолго, это не просто техническая мера, а социально-политическое воздействие на всю систему. И здесь спикер проводит жесткую, но понятную линию: если дроны продолжают лететь, а ущерб гражданской среде растет, значит мера либо неэффективна, либо применяется слишком грубо, либо требует честного объяснения.

6. Международный блок: не жалобы, а издержки

Вторая крупная тема беседы — реакция России на удары, осуществляемые с использованием западной инфраструктуры, разведданных и вооружений. Здесь Живов противопоставляет два подхода: - символический: требовать осуждения, выражать протест, апеллировать к дипломатическим нормам; - силовой прагматический: создавать реальные издержки тем, кто обеспечивает атаки. Пример Ирана используется как модель не потому, что все его действия автоматически верны, а потому что он, по мнению собеседника, смещает цену конфликта на сеть союзников США. Это интересная логика: не обязательно бить по центру силы напрямую, можно воздействовать на ее периферию, если именно через нее реализуется давление. С геополитической точки зрения это рассуждение спорное и рискованное, но внутренняя логика у него есть: если против тебя ведут прокси-войну, а ты продолжаешь отвечать только риторически, то противник не сталкивается с достаточными последствиями. Тогда его стратегия остается дешевой и потому устойчивой. Это, кстати, старый принцип из теории игр: если цена хода низка, ход повторяется. И наоборот: если цена возрастает, игрок начинает пересматривать поведение.

7. Информационная война и момент самоослабления

Одна из самых резких мыслей беседы: в тот момент, когда российские нарративы стали, по мнению спикера, усиливаться и проникать даже в украинскую аудиторию, начинается кампания против самой среды, где это произошло. Это выглядит в его интерпретации как парадокс, а возможно — как форма диверсии против собственных преимуществ. Здесь можно не соглашаться с формулировкой, но сама проблема реальна: государства нередко плохо распознают собственные сильные стороны, особенно если эти сильные стороны возникли не по вертикальному приказу, а снизу — через блогеров, волонтеров, сетевые сообщества, независимые каналы коммуникации. Бюрократия часто доверяет тому, что создала сама, и с подозрением относится к тому, что выросло живым образом. Но именно живое часто и оказывается эффективным. Как партизанская тактика в сравнении с линейной армией, как стартап в сравнении с неповоротливой корпорацией, как свободная мысль в сравнении с протокольной речью.

8. Психология власти и психология пользователя

В беседе есть и тонкий человеческий слой. Пользователь вкладывает в канал, блог, аудиторию годы своей жизни, репутацию, риск, труд. Для него это не просто «аккаунт», а часть биографии. Когда сверху говорят: «перейдите в другое место», — игнорируется сама человеческая стоимость уже пройденного пути. Это типичное расхождение между системой и человеком: - для системы платформа — управляемый контур; - для человека — накопленный капитал доверия, связей и смысла. И в этом есть важный моральный вопрос: можно ли реформировать цифровую среду, не обнуляя труд тех, кто ее строил? В беседе ответ очевиден: нынешний подход этого не учитывает.

9. Общий смысл беседы

Если отойти от конкретных названий, беседа говорит о более универсальной вещи: нельзя защищать общество, последовательно ослабляя его живые механизмы. Безопасность нужна. Цифровой суверенитет нужен. Борьба с мошенничеством нужна. Защита военной и гражданской инфраструктуры нужна. Но вопрос в способе. Потому что любой инструмент защиты может превратиться в инструмент самоограничения, если его применять без меры, без качества и без уважения к реальности. Здесь уместна почти духовная аналогия: человек, боящийся боли, может так зажаться, что перестанет жить. Государство, боящееся уязвимости, может так перекрыть каналы, что начнет душить собственную жизнеспособность. Баланс между защитой и жизнью — всегда тонкий.

Итог

В данной лекции проводится ясная мысль: силовое администрирование не заменяет развитие, а запрет не заменяет качества. Автор беседы защищает не столько конкретный сервис, сколько сам принцип: если страна хочет быть сильной в XXI веке, ей нужны не только меры контроля, но и: - доверие к живым средам, - технологическая конкуренция, - уважение к накопленному общественному капиталу, - открытые каналы коммуникации, - способность отвечать противнику не символически, а стратегически. При этом в разговоре чувствуется не просто политическая критика, а более глубокая тревога: не происходит ли под видом защиты постепенное обеднение самой среды, в которой могли бы вырасти наука, влияние, сильные продукты и зрелое общество? И здесь остается открытый вопрос: где проходит граница между необходимой защитой государства и тем моментом, когда защита начинает незаметно разрушать то, что она должна была сохранить?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/34ceddfa117d90121de1a62328cdba86/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru