Прощание (драма, реж. Элем Климов, Лариса Шепитько, 1981 г.)
По мотивам повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой». Сибирская деревня Матёра веками стояла на острове, окруженном водами реки Ангара. В связи со строительством ГЭС остров должен быть затоплен. Всех жителей деревни переселяют в новый поселок городского типа. Для старшего поколения расставание с Матерой трагично. Откладывая отъезд со дня на день, они не успевают покинуть остров до затопления.
Задуманный и начатый Ларисой Шепитько, фильм после её трагической гибели был снят мужем, кинорежиссёром Элемом Климовым. Он же изменил название: «Прощание с Матёрой» стало просто «Прощанием».
Режиссёр: Элем Климов
Сценаристы: Лариса Шепитько, Рудольф Тюрин, Герман Климов
Композиторы: Альфред Шнитке, Вячеслав Артемов
Операторы: Алексей Родионов, Сергей Тараскин, Юрий Схиртладзе
Художник-постановщик: Виктор Петров
В ролях: Людмила Полякова, Лев Дуров, Алексей Петренко, Майя Булгакова, Стефания Станюта, Леонид Крюк, Вадим Яковенко, Юрий Катин-Ярцев, Денис Луппов, Найдан Гендунова, Галина Демина, Анна Кустова, Любовь Малиновская, Игорь Безяев, Михаил Бычков, Надежда Погоришная
