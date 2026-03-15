Главная » Видео, История, Творчество

Прощание (драма, реж. Элем Климов, Лариса Шепитько, 1981 г.)

8 0

По мотивам повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой». Сибирская деревня Матёра веками стояла на острове, окруженном водами реки Ангара. В связи со строительством ГЭС остров должен быть затоплен. Всех жителей деревни переселяют в новый поселок городского типа. Для старшего поколения расставание с Матерой трагично. Откладывая отъезд со дня на день, они не успевают покинуть остров до затопления.

Задуманный и начатый Ларисой Шепитько, фильм после её трагической гибели был снят мужем, кинорежиссёром Элемом Климовым. Он же изменил название: «Прощание с Матёрой» стало просто «Прощанием».

Режиссёр: Элем Климов
Сценаристы: Лариса Шепитько, Рудольф Тюрин, Герман Климов
Композиторы: Альфред Шнитке, Вячеслав Артемов
Операторы: Алексей Родионов, Сергей Тараскин, Юрий Схиртладзе
Художник-постановщик: Виктор Петров
В ролях: Людмила Полякова, Лев Дуров, Алексей Петренко, Майя Булгакова, Стефания Станюта, Леонид Крюк, Вадим Яковенко, Юрий Катин-Ярцев, Денис Луппов, Найдан Гендунова, Галина Демина, Анна Кустова, Любовь Малиновская, Игорь Безяев, Михаил Бычков, Надежда Погоришная

Комментарий редакции

Валентин Распутин — 89 лет со дня рождения 15 марта 1937 — 14 марта 2015 Он умер за несколько часов до своего дня рождения. Как будто жизнь сама поставила точку — с той же скупой точностью, с какой он писал. Распутин задавал один вопрос всю жизнь: что остаётся от человека и от места, когда их не станет? Деревня его детства ушла под воду — затоплена при строительстве ГЭС. Это не метафора, это факт. Но из этого факта он сделал метафору — «Прощание с Матёрой», книгу об уходящем мире, который некому защитить, но можно оплакать. Его проза стоит на пороге — между памятью и забвением, между тем, что ещё живо, и тем, что уже уходит. Он не искал виновных. Он просто смотрел и записывал — с той тихой болью, которая не требует слов погромче. Распутин прожил семьдесят семь лет. И почти до конца верил, что земля, язык и память — это не прошлое, а то, без чего нет будущего.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/b41b2a4c3bb13740a8367afe55c233c2/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Интервью с Андреем Котовым: Фольклор - народная мудрость
И, как птица, «Прощанье славянки»…
Александр Кисельников: БАМ- математика
„Если бы правительство было сколько-нибудь умно, оно поняло бы свой сегодняшний долг” (1914 г.)
Труба зовет. Мир отмечает вековой юбилей «Прощания славянки»
Доброслав — Огненное прощание (Видео)
Прощание с американским мировым порядком
Только в Белоруссии не побоялись Прощания Славянки

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru