Для выживания и развития обществ, им необходимы ясные ориентиры. Владимир Маяковский, юноше, обдумывающему житьё, предлагал делать жизнь свою «с товарища Дзержинского». А Николай Островский, устами своего главного героя Павки Корчагина, предлагал прожить жизнь так, «чтобы не была мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества». Так строилась самая прекрасная в истории страна, победившая фашизм, отправившего человека в космос, а главное – сделавшая образование и культуру достоянием и потребностью масс.

Памятники Дзержинскому сносились, а Островский изымался из школьных программ, чтобы сегодня, в «освобожденном от тоталитарных идеологий мире» в жизненные ориентиры новых поколений оказались превращены лозунги торговых марок.

Например слоган кампании Nike «Just Do It» («просто сделай это») – возник из слегка перефразированных последних слов перед казнью американского преступника Гэри Гилмора, ограбившего и убившего в 1976 году двух людей. Перед расстрелом он сказал «let’s do it» («давайте сделаем это»).

Правящая западной цивилизацией система вознесла крайний индивидуализм, презирающий коллективистские традиции народов, на столь высокий пьедестал, что любая наша попытка защититься от любой навязываемой нам мерзости неизменно будет восприниматься как покушение на личные права и свободы. Раньше священным было коллективное. Сегодня священном сделано личное, причем носителей этой новой сакральности становится личность постоянно деградирующая, некая коллективная Людоедка-Эллочка, массово востребованная тем, что система привыкла называть демократией.

Мы живем во времена массовой официальной фетишизации бессмысленности.

Мне не нравится устаревший термин «скрепы», рисующий в воображении какое-то внешнее механическое воздействие. Настоящая этика может быть только результатом свободного внутреннего выбора каждого, внутренним стержнем, а не внешней подпоркой, чтобы хромать незаметнее.

«Многополярный мир» – это правильно и прекрасно, но это даже не красивая утопия, а форма, нисколько не затрагивающая сути ни одной из проблем. Системе, в которой давно и по полочкам разложены все детали и инструменты идеологии нашего уничтожения, необходимо противопоставить столь же идеологически четкий проект спасения, который может быть только красным, всеобщим и коллективным.

