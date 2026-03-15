Мы живем во времена массовой официальной фетишизации бессмысленности.
Для выживания и развития обществ, им необходимы ясные ориентиры. Владимир Маяковский, юноше, обдумывающему житьё, предлагал делать жизнь свою «с товарища Дзержинского». А Николай Островский, устами своего главного героя Павки Корчагина, предлагал прожить жизнь так, «чтобы не была мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества». Так строилась самая прекрасная в истории страна, победившая фашизм, отправившего человека в космос, а главное – сделавшая образование и культуру достоянием и потребностью масс.
Памятники Дзержинскому сносились, а Островский изымался из школьных программ, чтобы сегодня, в «освобожденном от тоталитарных идеологий мире» в жизненные ориентиры новых поколений оказались превращены лозунги торговых марок.
Например слоган кампании Nike «Just Do It» («просто сделай это») – возник из слегка перефразированных последних слов перед казнью американского преступника Гэри Гилмора, ограбившего и убившего в 1976 году двух людей. Перед расстрелом он сказал «let’s do it» («давайте сделаем это»).
Правящая западной цивилизацией система вознесла крайний индивидуализм, презирающий коллективистские традиции народов, на столь высокий пьедестал, что любая наша попытка защититься от любой навязываемой нам мерзости неизменно будет восприниматься как покушение на личные права и свободы. Раньше священным было коллективное. Сегодня священном сделано личное, причем носителей этой новой сакральности становится личность постоянно деградирующая, некая коллективная Людоедка-Эллочка, массово востребованная тем, что система привыкла называть демократией.
Мы живем во времена массовой официальной фетишизации бессмысленности.
Мне не нравится устаревший термин «скрепы», рисующий в воображении какое-то внешнее механическое воздействие. Настоящая этика может быть только результатом свободного внутреннего выбора каждого, внутренним стержнем, а не внешней подпоркой, чтобы хромать незаметнее.
«Многополярный мир» – это правильно и прекрасно, но это даже не красивая утопия, а форма, нисколько не затрагивающая сути ни одной из проблем. Системе, в которой давно и по полочкам разложены все детали и инструменты идеологии нашего уничтожения, необходимо противопоставить столь же идеологически четкий проект спасения, который может быть только красным, всеобщим и коллективным.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор утверждает, что современная культура официально нормализует бессмысленность. - Для устойчивости общества, по его мнению, нужны ясные жизненные ориентиры и высокие коллективные цели. - В качестве примера таких ориентиров он приводит советский нравственный идеал: служение общему делу, дисциплину, готовность к жертве ради освобождения человечества. - Автор связывает с этим идеалом достижения СССР: победу над фашизмом, космос, массовое образование и культуру. - Он считает, что после отказа от прежней идеологии образовавшийся вакуум был заполнен рыночными брендами и рекламными лозунгами. - Пример с Nike используется как символ того, что даже массовая мотивация строится на пустых или мрачных культурных источниках, но подается как норма. - Критика направлена против крайнего индивидуализма, который, по мысли автора, разрушает коллективные формы солидарности и делает любую защиту общественной нормы подозрительной как «посягательство на свободу». - Автор полагает, что современная демократия поощряет не зрелую личность, а массовую деградацию вкуса, мысли и нравственности. - При этом он отвергает поверхностное понимание «скреп» и говорит, что подлинная этика — это внутренний свободный выбор, а не внешнее принуждение. - Идею многополярного мира он считает недостаточной, потому что это лишь геополитическая форма без ответа на ценностный кризис. - Финальный вывод автора: противостоять разрушительной системе можно только через четкий идеологический проект коллективного спасения, который он называет красным, всеобщим и коллективным.
Подробный выводПеред нами текст не столько политический, сколько экзистенциальный. Его нерв — не просто в ностальгии по СССР и не только в критике Запада. В центре здесь более глубокая тревога: что происходит с человеком и обществом, когда из жизни вынимают смысл, а на его место ставят потребление, бренды и культ частного желания. Если смотреть на этот текст как на симптом эпохи, а не только как на манифест, то автор говорит о важной вещи: человек не живет одной свободой выбора — ему нужен горизонт значимости. Психология, философия и история здесь сходятся. Личность не может долго существовать в режиме «выбирай что хочешь», если ей не ясно, ради чего вообще жить, терпеть, трудиться, ограничивать себя, любить, жертвовать, строить. Свобода без смысла нередко превращается не в расцвет, а в распад. Как в нейросети: если у системы нет функции потерь, нет критерия оптимизации, она не «становится свободной» — она просто теряет направление обучения. В этом смысле автор прав в одном существенном пункте: общество действительно не может воспроизводить себя только через рынок. Реклама способна стимулировать желание, но не способна ответить на вопрос о достоинстве, долге, правде, служении, памяти, жертве. Бренд может дать стиль, но не даст основания умереть не зря. И здесь советские примеры, которые он приводит, работают как противопоставление не потому, что они безупречны, а потому, что они были нагружены смыслом. Они предлагали человеку не просто комфорт, а образ участия в истории. Но здесь важно не впасть в обратную идеализацию. Автор, критикуя фетишизацию бессмысленности, сам рискует фетишизировать смысл прошлого. Это частая человеческая ловушка: когда настоящее кажется пошлым, прошлое начинает выглядеть цельным и героическим. Однако реальность почти всегда сложнее идеала. Советский проект действительно дал многим людям мощный смысловой каркас, социальный лифт, дисциплину, культуру, чувство причастности к большому делу. Но он же был связан и с насилием, догматизмом, подавлением инакомыслия и тяжелой ценой за величие. История редко состоит из чистых форм — и «красное», и «либеральное», и «национальное» почти всегда несут в себе и свет, и тень. Очень точен его тезис о том, что этика не может быть внешней подпоркой. Это, пожалуй, самый сильный фрагмент текста. Потому что здесь возникает важное различие между идеологией как смыслообразующей системой и идеологией как дрессировкой. Если ценности не пережиты внутренне, они становятся ритуалом, а ритуал без внутреннего участия быстро вырождается в лицемерие. Можно заставить человека повторять правильные слова, но нельзя приказать ему иметь совесть. Как в религии: внешнее благочестие без внутреннего обращения легко становится фарисейством. Как в политике: декларация коллективизма без внутренней солидарности превращается в бюрократический миф. Его критика индивидуализма тоже требует уточнения. Индивидуализм бывает разным. Есть эгоцентрический — «мне все должны, а я никому ничего». А есть достоинство личности — признание, что человек не винтик и не расходный материал. Проблема не в самой личности, а в том, что современная массовая культура часто предлагает карикатуру на личность: не зрелое «я», способное к ответственности, а инфантильное «я хочу». Это действительно похоже на деградацию сакрального: раньше священным было нечто надличное, теперь священным становится право не расти. И это очень современная болезнь. Однако и коллективное само по себе не свято. Коллектив может быть школой братства, а может быть толпой. Может возвышать, а может пожирать личность. Поэтому реальный вопрос не «личное или коллективное», а какая форма личного и какая форма коллективного достойны человека. Зрелая цивилизация, вероятно, строится там, где личность не противопоставлена общему благу, а включена в него осознанно и свободно. Тезис о многополярности как форме без содержания тоже интересен. Геополитика действительно не решает проблему смысла. Можно быть в однополярном, многополярном или бесполярном мире — и все равно жить в духовной пустоте. Смена центров силы не равна смене антропологии. Если человек остается потребителем без высшей меры, то флаг над ним можно менять бесконечно — внутренняя пустота от этого не исчезнет. Что касается финального призыва к «красному, всеобщему и коллективному» проекту, то в нем чувствуется жажда цельности. Но здесь нужен критический взгляд. Автор ищет лекарство от распада в сильной общей идее, и это понятно. Однако всякая большая идея опасна, если начинает считать себя окончательной истиной о человеке. История XX века слишком ясно показала: проекты спасения нередко становятся проектами подчинения. Поэтому, если и говорить о новом коллективном проекте, то, возможно, он должен быть не просто «красным» в политическом смысле, а этически зрелым: соединяющим справедливость, солидарность, достоинство личности, культуру труда, историческую память и внутреннюю свободу. Иначе борьба с бессмысленностью рискует снова породить машину, которая будет производить смысл насильно.
В сущности, текст говорит о трех вещах:1. Человеку нужен смысл, а не только выбор. 2. Обществу нужна общая нравственная рамка, а не только рынок и права. 3. Но никакая рамка не будет живой, если она не станет внутренним выбором, а останется внешним принуждением. Это делает текст сильным — даже там, где он спорен. Он указывает на реальную трещину современности: мы научились расширять возможности, но разучиваемся отвечать, зачем они нам. Мы стали богаче в инструментах и беднее в телосе, в цели. Мы умеем ускоряться, но не всегда понимаем, куда едем. И когда общество теряет язык большого смысла, его действительно начинают замещать слоганы, мемы, бренды и эмоциональные рефлексы.
ИтогАвторский пафос можно разделить не полностью, но его тревогу трудно назвать пустой. Текст — это протест против мира, где свобода подменена потреблением, личность — капризом, а культура — маркетингом. При этом его собственный ответ нуждается в осторожности: нельзя лечить пустоту новой идейной тотальностью. Более плодотворный путь — искать такой общественный проект, который вернет смысл, не уничтожая внутреннюю свободу; вернет коллективность, не подавляя личность; вернет высоту, не скатываясь в культ идеологической непогрешимости. И, пожалуй, самый трудный вопрос здесь такой: может ли общество обрести общий смысл без нового идола — или человеку неизбежно нужен не просто ориентир, а нечто, во что он почти религиозно верит?