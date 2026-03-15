Многие пишут про закат ствольной артиллерии ( до этого писали про закат тяжелой бронетехники). Действительно, орудия калибра меньше 152/155 мм сейчас легкая цель для дрона, боевой радиус которого существенно выше, чем максимальная, не говоря уже об эффективной дальности стрельбы 122 мм орудия. Но артиллерию рано отправлять на пенсию, Бог Войны просто требует обновления, первое из которых, это повышение эффективной дальности стрельбы до 40 км. В целом необходимо увеличивать калибр и могущество артснаряда, переход на тот же 203 мм калибр явно назрел.

С пунктами управления БЛА лучше всего бороться как раз артиллерией большого калибра, могущества боеприпаса ( при должной точности) будет хватать для уничтожения вскрытого разведкой блиндажа с дроноводами.

В данный момент противник в зоне действия наших антисистем и дронов держит примерно 20 процентов личного состава, остальные отведены в дальнюю зону и для их поражения как раз и требуются дальнобойные точные снаряды. Повторюсь, что калибр 203 мм для этого подходит лучше, чем 152, но в принципе это не критично.

Для поражения основных сил противника в дальней зоне, также отлично подойдут те же Герани, их боевая часть прекрасно подходит для полного разрушения объектов типа двухэтажный дом с подвалом, а это и есть подавляющее число ПВД врага в дальней зоне.

Война диктует повышение точности, дальности и могущества любого вооружения. При максимальном рассредоточении живой силы, к тому же укрытой, каждого пехотинца приходится буквально выковыривать из укрытия, «хлопушками» этого не сделать, а работать на нынешних дальностях артиллерийских систем, скоро станет совсем тяжело.