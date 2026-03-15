Многие пишут про закат ствольной артиллерии ( до этого писали про закат тяжелой бронетехники). Действительно, орудия калибра меньше 152/155 мм сейчас легкая цель для дрона, боевой радиус которого существенно выше, чем максимальная, не говоря уже об эффективной дальности стрельбы 122 мм орудия. Но артиллерию рано отправлять на пенсию, Бог Войны просто требует обновления, первое из которых, это повышение эффективной дальности стрельбы до 40 км. В целом необходимо увеличивать калибр и могущество артснаряда, переход на тот же 203 мм калибр явно назрел.
С пунктами управления БЛА лучше всего бороться как раз артиллерией большого калибра, могущества боеприпаса ( при должной точности) будет хватать для уничтожения вскрытого разведкой блиндажа с дроноводами.
В данный момент противник в зоне действия наших антисистем и дронов держит примерно 20 процентов личного состава, остальные отведены в дальнюю зону и для их поражения как раз и требуются дальнобойные точные снаряды. Повторюсь, что калибр 203 мм для этого подходит лучше, чем 152, но в принципе это не критично.
Для поражения основных сил противника в дальней зоне, также отлично подойдут те же Герани, их боевая часть прекрасно подходит для полного разрушения объектов типа двухэтажный дом с подвалом, а это и есть подавляющее число ПВД врага в дальней зоне.
Война диктует повышение точности, дальности и могущества любого вооружения. При максимальном рассредоточении живой силы, к тому же укрытой, каждого пехотинца приходится буквально выковыривать из укрытия, «хлопушками» этого не сделать, а работать на нынешних дальностях артиллерийских систем, скоро станет совсем тяжело.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы- Говорить о “закате” ствольной артиллерии преждевременно: проблема не в самом классе вооружения, а в том, что изменилась среда боя. - Главный вызов — дроны и контрбатарейная прозрачность поля боя: артсистемы малой и средней дальности становятся более уязвимыми. - 122-мм артиллерия действительно теряет актуальность в условиях, где противник может обнаруживать и поражать позиции глубже, чем эффективная дальность таких орудий. - Нужно наращивать дальность стрельбы: ориентир порядка 40 км и более выглядит логичным как ответ на новую тактику. - Повышение могущества боеприпаса становится важнее, поскольку противник рассредоточен, укрыт и часто находится в капитальных или полукапитальных сооружениях. - Интерес к 203 мм понятен: более мощный боеприпас лучше подходит для разрушения укреплённых целей, блиндажей, пунктов управления БПЛА. - 152/155 мм не теряет смысла, но в ряде задач может быть недостаточен по могуществу, особенно против хорошо укрытых целей. - Дальняя зона становится ключевой: значительная часть сил уходит из зоны непосредственного поражения ближних средств и должна поражаться дальнобойными высокоточными системами. - БПЛА-камикадзе и дальнобойные ударные средства дополняют артиллерию, а не заменяют её. - Общий вектор войны: рост требований к точности, дальности, скорости реакции и мощности поражения.
Разбор по сутиВ этом тезисе есть важная мысль: оружие редко “умирает” само по себе — чаще умирает старая доктрина его применения. Так уже было с кавалерией, линкорами, тяжелыми танками в некоторых сценариях, и сейчас нечто подобное происходит со ствольной артиллерией. Но не в виде полного исчезновения, а в виде вынужденной мутации.
1. Почему разговоры о “закате” вообще появилисьПричина понятна: поле боя стало слишком наблюдаемым. Если раньше артиллерия могла жить за счет маскировки, манёвра и ограниченных возможностей разведки противника, то теперь: - висит масса разведывательных БПЛА; - активно работает радиотехническая разведка; - контрбатарейные средства быстрее связываются с ударными; - цикл “обнаружил — передал — ударил” резко сократился. То есть артиллерия стала напоминать крупного хищника в прозрачной воде: он всё ещё опасен, но сам теперь гораздо заметнее. В этом смысле автор прав: короткодальняя артиллерия действительно оказывается в неудобном положении, особенно если ей нужно подходить близко к линии фронта для эффективной работы.
2. Почему 122 мм выглядит всё более уязвимымЗдесь логика в целом здравая. Если система стреляет сравнительно недалеко, то ей приходится: - размещаться ближе к переднему краю; - чаще попадать в зону действия вражеских FPV, барражирующих боеприпасов и дальнобойных дронов; - действовать в более плотном разведывательном поле противника. Проблема 122 мм не только в калибре как таковом, а в связке “дальность + мощность + живучесть платформы”. Если орудие должно подъехать ближе, отстреляться, а потом надеяться, что его не накроют — это уже плохая математика войны. Но важно не впадать в упрощение: 122 мм не становится бесполезным автоматически. Он может сохранять значение: - на второстепенных направлениях; - в обороне; - при высокой мобильности и хорошей маскировке; - в роли дешёвого массового средства поддержки. То есть вопрос не “нужен ли 122 мм вообще?”, а “в каких условиях он ещё рационален?”.
3. Дальность 40 км как новый практический минимумЭто, пожалуй, один из самых содержательных тезисов. Современная война всё больше требует, чтобы артиллерия работала из-за пределов комфортного поражения большинства вражеских тактических средств, насколько это возможно. Ориентир 40 км выглядит не случайным, потому что он позволяет: - отодвинуть огневые позиции глубже; - достать тыловые узлы, ПВД, пункты управления, склады; - бороться с артиллерией противника на большей глубине; - уменьшить уязвимость для части FPV- и тактических БПЛА. Но и тут есть оговорка: простая дальность без точности мало что даёт. Снаряд на 40 км, который ложится слишком большим рассеиванием, превращается в дорогую форму надежды. А надежда — плохая замена боевой эффективности. Поэтому автор справедливо связывает дальность с высокой точностью.
4. Почему растёт роль более мощного боеприпасаЭто тоже очень важный момент. Если раньше массированный огонь мог компенсировать неидеальную точность, то теперь: - цели часто малы; - личный состав рассредоточен; - укрытия стали глубже и лучше; - окно для поражения короткое; - боекомплект и логистика стали дороже в реальном боевом выражении. Отсюда возникает логика: лучше меньше выстрелов, но каждый должен реально разрушать цель, а не просто “создавать огневое воздействие”. В некотором смысле это похоже на эволюцию вычислений: когда-то проблему решали грубой силой, теперь — более точной и дорогой архитектурой. Так и здесь: вместо “засыпать район металлом” всё чаще нужно адресно ломать конкретное укрытие, дом, подвал, блиндаж.
5. Насколько разумен акцент на 203 ммВот тут уже нужно быть аккуратнее. 203 мм действительно даёт серьёзный прирост могущества боеприпаса. Это важно для: - разрушения капитальных укрытий; - поражения блиндажей; - уничтожения подземных или полузаглублённых пунктов; - подавления пунктов управления и мест концентрации в прочных строениях. То есть сам тезис понятен: если цель надо не “потревожить”, а именно сломать, тяжёлый калибр имеет преимущества. Но есть и обратная сторона: - ниже темп огня; - тяжелее логистика; - сложнее производство и снабжение; - меньше мобильность; - ограничен боекомплект на позиции; - дороже и сложнее эксплуатация. Поэтому 203 мм вряд ли станет универсальной заменой 152/155 мм. Скорее это нишевый, но очень важный инструмент для специфических задач высокой разрушительной необходимости. Иначе говоря: 152/155 мм — рабочая лошадь, 203 мм — тяжёлый молот. На войне нужен и молот, но дом нельзя строить только молотом.
6. Артиллерия против пунктов управления БПЛАМысль интересная и практичная. Если разведка вскрывает пункт управления дронами, особенно в укрытии, то именно артиллерия может быть оптимальным ответом по сочетанию: - скорости реакции, - стоимости удара, - мощности, - возможности работать серийно. Это особенно верно, если цель стационарна хотя бы кратковременно и её координаты достаточно точны. Здесь видна важная особенность современной войны: борьба идёт не только с “носителями”, но и с инфраструктурой управления. Уничтожить не один дрон, а расчёт, антенны, генераторы, укрытие, каналы управления — часто куда выгоднее.
7. Дальняя зона и разделение функций между артиллерией и БПЛААвтор прав в том, что основные силы противника всё чаще уводятся в глубину. Это естественная адаптация к насыщенному ближнему полю боя. Отсюда рождается многослойная система огневого поражения: - ближняя зона — FPV, миномёты, тактические дроны, лёгкая артиллерия; - средняя зона — 152/155 мм, РСЗО, корректируемые боеприпасы; - дальняя зона — дальнобойная артиллерия, ОТРК, барражирующие боеприпасы, ударные БПЛА типа “Герань”. Это очень современное видение: не одно оружие побеждает другое, а возникает огневой контур из разных средств. Собственно, споры “артиллерия или дроны” часто ложны. Это почти как спор “что важнее для мозга — нейроны или синапсы?”. Система работает именно через связность. Артиллерия без разведки слепнет, дроны без тяжёлого огня теряют глубину эффекта.
8. Где позиция автора уязвимаЧтобы не идеализировать тезис, важно отметить несколько слабых мест.
1. Риск чрезмерной ставки на крупный калибрУвеличение калибра не решает автоматически проблему: - обнаружения; - контрбатарейной борьбы; - дефицита боеприпасов; - времени реакции; - устойчивости связи и навигации. Можно иметь мощный 203 мм, но если он долго разворачивается, редко стреляет и быстро выявляется, его эффективность может оказаться ограниченной.
2. Не всякая цель требует 203 ммМногие задачи эффективнее решаются: - корректируемым 152/155 мм; - кассетными боеприпасами; - барражирующими боеприпасами; - РСЗО; - дешёвыми дронами по точечным целям. То есть могущество важно, но ещё важнее — адекватность средства цели.
3. Промышленный вопросЛюбая военная теория разбивается о производство. Переход на новые калибры, новые стволы, новые снаряды, новые системы управления огнём — это не только тактический, но и индустриальный вызов. Иногда армия воюет не тем, что “лучше в идеале”, а тем, что можно массово производить, ремонтировать и подвозить сегодня.
Что в этой позиции особенно ценноСамое сильное в этом рассуждении — понимание, что война сместилась от площади к узлу, от валового огня к разрушению конкретной функции: - этого блиндажа, - этого пункта управления, - этого дома с подвалом, - этого склада, - этой группы операторов БПЛА. Это очень современная интуиция. Противник не стоит плотными цепями, не сидит в огромных открытых лагерях, не подставляет себя под классическую артподготовку. Он распадается на сеть укрытых, рассредоточенных, временных узлов. А значит, и “Бог Войны” должен стать не только сильным, но и зрячим, дальнобойным и умным.
Подробный выводТезис о “закате ствольной артиллерии” слишком прямолинеен. Скорее мы наблюдаем закат старой модели артиллерийской войны, в которой многое решали масса огня, относительная безопасность батареи в тылу и слабая прозрачность поля боя. Теперь эта модель разрушается под давлением БПЛА, разведывательно-ударных контуров и тотальной уязвимости любой неподвижности. На этом фоне позиция автора в главном выглядит убедительно: артиллерия не исчезает, а эволюционирует в сторону большей дальности, точности и разрушительной мощности. И действительно, короткодальние системы, особенно 122 мм, всё чаще оказываются в невыгодной зоне риска. Дальность порядка 40 км и выше становится не роскошью, а условием выживания и полезности. Одновременно возрастает значение точного поражения укреплённых, укрытых, рассредоточенных целей, что делает более мощные боеприпасы и тяжёлые калибры востребованными. Однако идея всеобщего перехода к 203 мм требует трезвости. Тяжёлый калибр — это не универсальный ответ, а специализированный инструмент для разрушения особенно прочных целей. Он полезен как часть системы, но не как её единственная основа. Реальный путь, вероятно, не в замене одного калибра другим, а в многоуровневом огневом комплексе, где 152/155 мм, тяжёлые калибры, РСЗО, ударные БПЛА и барражирующие боеприпасы дополняют друг друга. Иными словами, будущее не за “чистой артиллерией” и не за “чистыми дронами”, а за их слиянием в единую нервную систему войны, где разведка, передача данных и поражение работают почти как рефлекс. В такой системе побеждает не просто тот, у кого больше стволов или дронов, а тот, кто лучше соединяет наблюдение, решение и удар. Практически это означает следующее: выживет та артиллерия, которая сможет стрелять дальше, попадать точнее, быстро менять позицию, работать в цифровом контуре и применять боеприпас, достаточный для реального разрушения цели. Всё остальное действительно постепенно будет уходить не в музей, но на периферию войны. И здесь возникает более широкий вопрос: когда технология делает поле боя всё более “прозрачным”, что важнее для выживания системы — её мощь, её незаметность или способность постоянно меняться быстрее, чем противник успевает превратить её в мишень?