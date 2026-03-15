Идут крайне печальные новости с Кубы: погружённая во тьму эта страна начала переговоры с США.

Возможно, мы теряем и Кубу.

Придётся констатировать, что поворот к Глобальному югу, о котором ещё полтора года назад шумели на всех российских телеканалах – провален.

Да, не только по нашей вине; но ведь всю эту шумиху вокруг БРИКС и прочих союзов – организовали мы, потому с нас и главный спрос.

Проблема в том, что идеология, долгое планирование и стратегическое целеполагание заменены у нас «презентациями» и «проектами».

То есть, разовыми акциями, под которые выделяется бюджет. По окончанию бюджетов все эти «африканские проекты», «азиатские сотрудничества» и «латиноамериканские партнёрства» чаще всего обращаются в блеф.

В целом наши элиты втайне не желают нести никакой серьёзной ответственности ни за какие подобные начинания.

Мы делали всё это лишь затем, чтоб напугать Америку. В какой-то момент сами поверили, что напугали, и что сейчас Америка всё исправит, слив Украину.

Американцы сделали вид, что напугались и всё действительно исправили: продолжив поддержку Украины, начали одного за другим выбивать наших партнёров, демонстрируя, что все эти договоры в рамках БРИКС не стоят и бумаги, на которой их распечатали.

Сотрудничество с Глобальным югом обломалось о хитромудрые стратегии Индии и Китая, и, главное, о тотальный саботаж российских финансовых и политических элит, которым на хер всё это было не нужно.

Под попутные песенки наших квазипатриотических праваков про «наш дом Европа» и про «мерзость евразийства, азиатчины и кишлаков» – мы забрали у мира все надежды, которыми этот мир скороспело наделили.

А как на нас смотрело человечество!

Как верила планета, что «русские вернулись».

Можем ли мы отыграть обратно, сделав вид, что то было стратегическое отступление, чтоб заманить Трампа в ловушку?

Запросто можем и отыграть. Было бы желание.

Отыграть можно даже Кубу с Венесуэлой, если поставить себе такую цель.

Но если такой цели нет, послезавтра придётся воевать за Белоруссию. Пока очередная тыловая блядь будет строчить тексты о том, что «на самом деле застрявшая в совке Белоруссия никогда не была нашим преданным другом».

У нашей проамериканской и произраильской агентуры заготовки есть и на этот случай. Бесстыдство их воистину безгранично.