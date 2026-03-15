Идут крайне печальные новости с Кубы: погружённая во тьму эта страна начала переговоры с США.
Возможно, мы теряем и Кубу.
Придётся констатировать, что поворот к Глобальному югу, о котором ещё полтора года назад шумели на всех российских телеканалах – провален.
Да, не только по нашей вине; но ведь всю эту шумиху вокруг БРИКС и прочих союзов – организовали мы, потому с нас и главный спрос.
Проблема в том, что идеология, долгое планирование и стратегическое целеполагание заменены у нас «презентациями» и «проектами».
То есть, разовыми акциями, под которые выделяется бюджет. По окончанию бюджетов все эти «африканские проекты», «азиатские сотрудничества» и «латиноамериканские партнёрства» чаще всего обращаются в блеф.
В целом наши элиты втайне не желают нести никакой серьёзной ответственности ни за какие подобные начинания.
Мы делали всё это лишь затем, чтоб напугать Америку. В какой-то момент сами поверили, что напугали, и что сейчас Америка всё исправит, слив Украину.
Американцы сделали вид, что напугались и всё действительно исправили: продолжив поддержку Украины, начали одного за другим выбивать наших партнёров, демонстрируя, что все эти договоры в рамках БРИКС не стоят и бумаги, на которой их распечатали.
Сотрудничество с Глобальным югом обломалось о хитромудрые стратегии Индии и Китая, и, главное, о тотальный саботаж российских финансовых и политических элит, которым на хер всё это было не нужно.
Под попутные песенки наших квазипатриотических праваков про «наш дом Европа» и про «мерзость евразийства, азиатчины и кишлаков» – мы забрали у мира все надежды, которыми этот мир скороспело наделили.
А как на нас смотрело человечество!
Как верила планета, что «русские вернулись».
Можем ли мы отыграть обратно, сделав вид, что то было стратегическое отступление, чтоб заманить Трампа в ловушку?
Запросто можем и отыграть. Было бы желание.
Отыграть можно даже Кубу с Венесуэлой, если поставить себе такую цель.
Но если такой цели нет, послезавтра придётся воевать за Белоруссию. Пока очередная тыловая блядь будет строчить тексты о том, что «на самом деле застрявшая в совке Белоруссия никогда не была нашим преданным другом».
У нашей проамериканской и произраильской агентуры заготовки есть и на этот случай. Бесстыдство их воистину безгранично.
Комментарий редакции
Краткие тезисы текста- Автор воспринимает переговоры Кубы с США как тревожный сигнал и признак ослабления российских позиций. - Делается вывод, что курс на “Глобальный юг” провалился или, по крайней мере, оказался существенно слабее заявленного. - Главная причина провала, по мнению автора, — отсутствие у российских элит долгосрочной стратегии, подмена идеологии и планирования разовыми медийными и бюджетными проектами. - Утверждается, что сотрудничество с БРИКС, Африкой, Азией и Латинской Америкой во многом было имитацией, а не системной политикой. - Автор считает, что российская сторона якобы пыталась давлением и демонстрацией союза с Глобальным югом воздействовать на США, но просчиталась. - Подчеркивается, что США, напротив, сохранили поддержку Украины и начали последовательно ослаблять позиции партнеров России. - Отдельно отмечается роль Индии и Китая, которые действуют в собственных интересах, а не в логике российской повестки. - Автор обвиняет часть российских элит и публичных комментаторов в саботаже, прозападной ориентации и отсутствии подлинной вовлеченности в евразийский проект. - Звучит мысль, что ситуацию еще можно отыграть, если появится политическая воля. - В финале автор предупреждает: если внешнеполитический откат продолжится, следующим кризисом может стать Белоруссия.
Что здесь важно по сутиЕсли отойти от эмоционального накала, текст не столько о Кубе, сколько о кризисе стратегической субъектности. Куба здесь — символ. Не факт сам по себе, а индикатор: способен ли игрок строить устойчивые связи, которые переживают давление, санкции, смену администраций, нехватку ресурсов и банальную усталость элит. В этом смысле текст затрагивает несколько реальных пластов:
1. Разница между декларацией и институтамиАвтор точно указывает на болезненную проблему: геополитика не строится презентациями. Это верно не только для России — это почти универсальный закон политики. Любой союз, если он не подкреплен: - инвестициями, - логистикой, - финансовой инфраструктурой, - образованием, - культурным обменом, - безопасностью, - понятной выгодой для партнера, остается риторикой. Это похоже на психологию человека: можно сто раз сказать себе «я изменился», но если не меняются повседневные привычки, нейронные связи и среда, личность по сути остается прежней. Так и государство: стратегия без институционального тела — это просто настроение.
2. “Глобальный юг” не является единым субъектомЗдесь у автора есть уязвимость. Он пишет о “Глобальном юге” почти как о единой исторической силе, которая могла бы сплотиться вокруг России. Но в реальности это очень разнородное пространство. - Индия ведет собственную многовекторную игру. - Китай мыслит цивилизационно и прагматично, не как “союзник”, а как самостоятельный центр силы. - Латинская Америка политически изменчива и зависит от внутренних электоральных циклов. - Африка не едина, и там работает множество внешних игроков одновременно. То есть автор прав в критике самообмана, но, возможно, сам тоже частично удерживает идеализацию — только с обратным знаком. Он скорбит не столько по реальности, сколько по несбывшемуся образу большой антизападной коалиции. А это важное различие. Люди и государства часто страдают не от утраты реальности, а от разрушения своих мифов о ней.
3. Куба ведет себя как рациональный малый игрокЕсли страна находится в тяжелом экономическом положении, перебоях с энергией, давлении санкций и структурной слабости, то переговоры с сильным соседом — это не обязательно “предательство”. Иногда это просто логика выживания. С моральной точки зрения кому-то это может не нравиться. Но в международной политике мораль почти всегда сплетена с ресурсом. Здесь полезно снять романтическую линзу: малые и средние государства редко живут в мире абсолютной верности, они живут в мире балансирования. Как в личных отношениях: когда одному человеку очень тяжело, он не всегда выбирает “истинную верность идеалу”, он чаще выбирает того, кто реально дает свет, еду, безопасность и будущее. Это не обязательно благородно, но очень по-человечески.
4. Элиты и горизонт ответственностиСамая сильная часть текста — мысль о том, что элиты не хотят нести длинную ответственность. Это глубокая проблема любой системы, в которой: - краткосрочный эффект важнее долгосрочной архитектуры; - символическое потребление политики важнее содержания; - освоение бюджета важнее результата; - лояльность важнее компетенции. Это уже не просто вопрос внешней политики, а вопрос антропологии власти. Если элита живет как временщик, то и государство начинает действовать как временщик. Если мышление элиты — “дожить до следующего цикла”, то никакой БРИКС, никакой евразийский проект, никакой “поворот” не станут реальностью. В этом смысле текст касается почти метафизической темы: может ли система, не верящая в собственную историческую миссию, создавать историю, а не только реагировать на нее?
5. Эмоциональная конструкция текстаНадо честно сказать: текст очень заряжен аффектом. В нем есть: - тревога, - разочарование, - поиск виноватых, - разделение на “своих” и “агентуру”, - образ упущенного исторического шанса. Это делает его сильным как публицистику, но слабее как холодный анализ. Когда человек или общество испытывают фрустрацию, возникает соблазн объяснить всё через предательство, а не через структурные ограничения, несовпадение интересов и банальную сложность мира. То есть текст попадает в важную точку, но местами скатывается в почти мифологическую модель: было великое предназначение — его сорвали внутренние изменники. Иногда это отчасти правда. Но когда такая схема становится универсальной, она начинает скрывать реальные механизмы: слабую экономику, дефицит кадров, ограниченность ресурсов, несовместимость интересов союзников, ошибки управления.
Подробный выводПеред нами текст не столько о Кубе и даже не столько о БРИКС, сколько о разрыве между воображаемой державностью и трудной инженерией реального влияния. Автор справедливо чувствует, что международное положение не удерживается лозунгами. Нельзя бесконечно говорить о многополярности, не создавая для нее инфраструктуру. Нельзя рассчитывать на союзников, если не встроен в их развитие, энергетику, финансы, образование, безопасность и повседневную выгоду. Геополитика — это не только символы, но и кабели, банки, порты, платежные системы, кредиты, кадры, технологии, логистика, доверие, память о выполненных обещаниях. Если этого нет, то любая “дружба народов” быстро проверяется на прочность первым же кризисом. Но в тексте есть и обратная иллюзия. Автор критикует идеализации, сам оставаясь в их поле. Он будто исходит из того, что “человечество” с надеждой смотрело на возвращение России и ожидало от нее исторической альтернативы. Возможно, часть политических и интеллектуальных кругов действительно что-то подобное проецировала. Но “мир” никогда не смотрит единым взглядом. Мир — это не хор, а шумный рынок интересов. И это важно помнить, чтобы не подменять реальность красивым трагическим мифом. Куба, как и многие страны, не обязана быть чьим-то символом. Когда страна “погружена во тьму” буквально и метафорически, она будет искать электричество, топливо, деньги, каналы торговли и пространство для маневра. Это не обязательно идеология. Иногда это просто борьба за следующий день. И в этом есть жесткая правда политики: когда большие державы играют в исторические смыслы, малые часто играют в выживание. Если брать практический уровень, то главный урок текста можно сформулировать так: Это почти как в духовной практике или в науке. Не озарение определяет результат, а повторение, дисциплина, форма. Йога — это не разговор о просветлении, а тысячекратная точность действия. Наука — не декларация истины, а метод и проверка. Политика в зрелой форме устроена так же: не порыв, а ритм. Поэтому автор прав в одном очень глубоком смысле: если стратегическое мышление заменено проектным спектаклем, то страна начинает жить в режиме симуляции силы. А симуляция всегда рано или поздно сталкивается с реальностью. Реальность неприятна, потому что она не обязана соответствовать нашей драматургии. Что касается Белоруссии, здесь в тексте проявляется логика “следующего рубежа”. Она понятна как предупреждение, но слишком линейна как прогноз. Международные процессы редко развиваются строго по цепочке. Однако мысль о том, что утрата периферийных позиций может со временем приблизить кризис на более чувствительных направлениях, сама по себе рациональна. Итоговый, взвешенный вывод такой: - текст эмоционально перегружен и местами конспирологичен по тону; - но в его центре есть реальная и серьезная мысль: без долгой воли, институтов и ответственности никакая большая внешнеполитическая концепция не работает; - “Глобальный юг” не провалился как идея полностью, но проваливается любая попытка обращаться с ним как с декорацией; - Куба и другие партнеры будут ориентироваться не на риторику, а на ресурс, надежность и практическую выгоду; - если государство хочет быть полюсом мира, оно должно сначала перестать быть заложником собственных презентаций. И, возможно, самый неприятный, но честный вопрос здесь звучит так: мы действительно скорбим о потере реальных союзов — или о крушении образа самих себя, в который слишком рано поверили?