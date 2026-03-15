Голый король
Голый король
Ближний Восток продолжает полыхать. За прошедшие сутки Иран нанес удары по нефтехранилищам в порту Фуджейра. Это очень важный объект ОАЭ.
Порт является одним из немногих терминалов, позволяющих обходить Ормузский пролив. В результате атаки начался пожар, над портом поднялись столбы черного дыма. Все операции по загрузке нефти и нефтепродуктов в порту были временно приостановлены в качестве меры предосторожности. Власти ОАЭ сообщили, что дрон был перехвачен, но падение его обломков вызвало возгорание. Как это знакомо…
Ракетные удары последовали по американской военной базе Ад-Дхафра в 30 км от Абу-Даби (ее уже атаковали ранее – комплексы ПВО “Пэтриот” справиться не смогли).
В Ираке удар пришелся по вертолетной площадке внутри дипломатического комплекса в зеленой зоне Багдада. Над посольством поднимался столб дыма. В сеть попали кадры уничтоженного радар Giraffe 1X (во всяком случае его так идентифицируют осинтеры). Радар предназначен для противодействия беспилотникам. Персы методично ослепляют своего противника.
Также удары наносились по базам американцев в Эрбиле (Иракский Курдистан).
Эти атаки стали ответом на бомбежки иранского острова Харк, который является ключевым центром экспорта нефти Ирана (90% отгрузок).
США рассматривают вариант силового захвата этого ключевого экспортного объекта. Хотя американцы заявили, что били по военным целям, а не нефтяной инфраструктуре, Тегеран расценил это как эскалацию и предупредил о последствиях. Слово свое, кстати, очень быстро сдержал.
Харк остается уникальным благодаря своей огромной мощности (до 10 млн баррелей в сутки, хотя и загружен не полностью) и развитой инфраструктуре. Полностью заменить его нельзя, но персы готовились. Они работали над совокупностю альтернативных терминалов, что создает Ирану стратегическую глубину.
Западная пресса пишет, что Иран зайдействовал порт Джаск на побережье Оманского залива (см. карту). Это самый важный и стратегический альтернативный терминал. Он был введен в строй в последние годы и соединен трубопроводом с месторождениями на севере. Проектная мощность составляет до 1 млн баррелей в сутки. Всего же оценка общего экспорта нефти составляет порядка 2 млн.
Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил:
“Эта война совершенно ясно доказала одну вещь: американские базы в нашем регионе никого не защищают – они представляют угрозу. Америка жертвует всеми ради Израиля и не заботится ни о ком, кроме Израиля. Любой, кого США одевают, в буквальном смысле обнажен!”
Можно констатировать, что и США проспали беспилотную революцию. Явно недооценив угрозу. Сейчас они в скором порядке перебрасывают на театр боевых действий не только 2500 морпехов с вероятной целью разблокировать Ормузский пролив, но и 10000 беспилотников-перехватчиков для противостояния “Шахедам”.
Разработаны они были для Украины, но Киев – это не Израиль и не ближневосточная нефть. Потерпит, не впервой. У голого короля тришкин кафтан и так по швам трещит. А эти попрошайки с Банковой только просят деньги, да своими мифическими редкоземами торгуют. А нефтедоллары – они вот, горят в терминалах прямо на глазах. Так что своя рубашка ближе к телу, вышиванка подождет.
С. Шилов
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная мысль текста: автор показывает уязвимость США и их союзников на Ближнем Востоке, особенно перед дроновой войной и ударами по нефтяной инфраструктуре. - Иран, по версии автора, нанес удары по порту Фуджейра в ОАЭ, а также по объектам, связанным с американским военным присутствием в регионе. - Символический акцент: американские базы представлены не как защита, а как источник риска для стран региона. - Ключевой мотив: Иран отвечает не хаотично, а методично, в том числе стараясь ослабить ПВО и системы обнаружения противника. - Особое значение нефти: борьба идет не только за военное превосходство, но и за логистику экспорта углеводородов. - Остров Харк назван критически важным для экспорта иранской нефти, но при этом подчеркивается, что Иран заранее создавал альтернативные маршруты, включая порт Джаск. - Автор считает, что США недооценили “беспилотную революцию” и теперь вынуждены срочно адаптироваться. - Финальный политический вывод автора: в случае конфликта Вашингтон будет спасать прежде всего собственные стратегические интересы и Израиль, а не Украину или иных партнеров.
Разбор статьи
1. Образ “голого короля”Название текста — “Голый король” — неслучайно. Это сильная метафора, отсылающая к ситуации, когда внешняя мощь оказывается во многом ритуальной, а не реальной. Автор хочет сказать: у США есть базы, флот, союзники, громкая риторика, но при столкновении с новой формой войны — дешевой, массовой, асимметричной — эта мощь начинает выглядеть не всесильной, а уязвимой. Это вообще частая историческая закономерность: - империи обычно проигрывают не тогда, когда становятся формально слабыми, - а тогда, когда меняется сама логика войны, а они продолжают мыслить старыми категориями. Когда-то рыцаря “раздел” порох, линейный флот — подлодка и авиация, а сейчас дорогую военную инфраструктуру “раздевают” дешевые беспилотники и насыщение ПВО целями.
2. Что утверждается по фактуре текстаВ статье перечисляется цепочка событий: - удар по нефтехранилищам Фуджейры; - атаки по американской базе Ад-Дхафра; - удары по объектам в Багдаде и Эрбиле; - уничтожение, предположительно, радара Giraffe 1X, предназначенного для борьбы с БПЛА; - ответ Ирана на атаки по острову Харк; - упоминание Джаска как альтернативного нефтяного терминала; - переброска США морпехов и дронов-перехватчиков. Здесь важно быть осторожным. В тексте смешиваются: - военные сообщения, - политические оценки, - эмоциональная публицистика, - и элементы, которые требуют независимой верификации. В условиях войны информация почти всегда становится не только описанием реальности, но и инструментом воздействия. Поэтому такой материал лучше читать как аналитико-пропагандистский комментарий, а не как нейтральную сводку.
3. Центральная идея: беспилотная революцияСамая содержательная часть текста — мысль о том, что США и союзники проспали дроновую революцию. Это звучит резко, но в этом есть рациональное зерно.
Почему это важно:- Дроны дешевле традиционных ракет и самолетов. - Их можно производить массово. - Они способны перегружать ПВО. - Даже если часть перехватывается, остаточные попадания могут приносить непропорционально большой ущерб. Это почти как в экономике или в нейросетях: не всегда побеждает “самая мощная единица”, часто побеждает масштабируемая система, которая умеет работать через количество, адаптацию и дешевое воспроизводство. Дорогая ПВО против дешевых дронов — это проблема не только техники, но и математики истощения. Если перехват одной цели стоит в десятки или сотни раз дороже самой цели, то даже успешная оборона может оказаться стратегически проигрышной.
4. Нефтяная инфраструктура как нерв войныАвтор правильно делает акцент на Фуджейре, Ормузском проливе, Харке и Джаске. Это не просто география — это сосудистая система мировой энергетики.
Почему Фуджейра важна:- это один из ключевых узлов вне Ормузского пролива; - он позволяет частично обходить один из самых уязвимых chokepoint’ов мировой торговли.
Почему Харк важен:- это исторически основной терминал иранского нефтяного экспорта; - атака по нему — это не просто удар по объекту, а попытка повлиять на государственную выносливость Ирана.
Почему Джаск важен:- это пример того, как государства учатся после санкций и угроз; - создают стратегическую глубину и диверсификацию логистики. Здесь интересно увидеть общий принцип: как и психика человека, государство становится устойчивее не тогда, когда у него есть одна “идеальная опора”, а когда у него есть несколько несовершенных, но взаимозаменяемых опор. Одна идеализированная точка опоры — это всегда приглашение к катастрофе.
5. Американские базы: защита или магнит для удара?В статье цитируется иранская позиция: американские базы якобы никого не защищают, а только создают угрозу. Это, конечно, политически ангажированная формулировка, но она затрагивает реальный парадокс. Военная база союзника: - с одной стороны, сдерживает противника; - с другой — автоматически превращает территорию страны в потенциальную цель. То есть безопасность здесь двойственна. База — это щит, но щит, который одновременно делает тебя участником чужой войны. Это напоминает старый философский сюжет: инструмент, который должен защищать от хаоса, иногда сам становится каналом, через который хаос входит в дом.
6. Украина в тексте как вторичный сюжетФинал статьи явно построен как политический выпад: автор утверждает, что ресурсы, предназначенные Украине, будут перенаправляться на Ближний Восток, потому что нефть и Израиль для США важнее. Это уже не просто анализ региона, а геополитическая иерархия приоритетов в интерпретации автора. Здесь можно согласиться лишь частично: - действительно, великие державы действуют не из морали, а из иерархии интересов; - действительно, Ближний Восток и энергетика имеют для США и мира огромный вес; - но выводы о полном “снятии” поддержки Украины нельзя делать линейно без учета внутренней политики США, состояния союзов, оборонного производства и предвыборной логики. Иначе говоря, автор указывает на реальную проблему — конкуренцию театров войны за ресурсы — но подает ее в максималистской форме.
7. Стиль текста и его скрытая психологияТекст написан в жанре жесткой публицистики, почти с насмешкой. Фразы вроде “голый король”, “тришкин кафтан”, “вышиванка подождет” — это не аналитическая нейтральность, а намеренное снижение образа противника. Такой стиль работает эмоционально: - он создает ощущение ясности; - дает читателю чувство, что “маски сорваны”; - превращает сложную геополитику в понятный моральный спектакль. Но тут есть риск. Человек легко влюбляется не в реальность, а в удачную метафору. А метафора — как красивая идеология в отношениях: она может быть выразительной, но не обязана быть полной правдой. “Голый король” — образ сильный. Но вопрос в том, действительно ли король голый, или он просто впервые оказался в среде, где старые одежды больше не работают. Это разные вещи: - одно — полный распад силы; - другое — болезненная, но обратимая адаптация.
Подробный выводЭта статья ценна не столько как безупречный источник фактов, сколько как симптом эпохи. Она фиксирует важный сдвиг: ощущение, что привычная архитектура силы — базы, системы ПВО, союзнические гарантии, нефтяная логистика — перестала быть чем-то несомненным. Мир входит в стадию, где асимметрия, массовые дроны, удары по инфраструктуре и логистическая уязвимость становятся важнее демонстративной военной тяжеловесности. В этом смысле автор попадает в нерв времени. Он показывает, что современная война — это уже не просто столкновение армий, а борьба: - за каналы экспорта, - за стоимость перехвата, - за устойчивость логистики, - за символическую репутацию силы. Если раньше мощь выглядела как способность нанести удар, то теперь все чаще мощь — это способность выдержать множество малых ударов, не потеряв управление, экономику и политическую волю. Однако статья явно пристрастна. Она почти не рассматривает: - реальные возможности США по адаптации, - сложность военного баланса, - вероятность пропагандистских искажений, - и тот факт, что Иран тоже уязвим, несмотря на стратегическую глубину. То есть текст разоблачает чужие иллюзии, но сам не до конца свободен от собственной иллюзии — будто противник уже почти “раздет” и исторически обречен. А история обычно жестче и ироничнее: она редко награждает тех, кто слишком рано объявляет победу окончательной. Практический вывод такой: 1. Дроновая война действительно меняет правила игры. 2. Нефтяная инфраструктура и маршруты экспорта остаются центральными нервами мировой политики. 3. Американское присутствие в регионе — одновременно фактор сдерживания и фактор эскалации. 4. Любая большая война перераспределяет ресурсы между конфликтами, и это бьет по периферийным союзникам. 5. Публицистические тексты такого типа полезны как индикатор настроений, но опасны как единственный источник понимания. Если смотреть глубже, за всей этой геополитикой видна старая человеческая драма: мы снова видим, как цивилизации цепляются за образ собственной неуязвимости, пока реальность спокойно и методично показывает пределы этого образа. И, возможно, главный вопрос тут не в том, кто сегодня “голый король”, а в том, способны ли мы вообще видеть силу без мифа и уязвимость без злорадства. И тогда остается открытый вопрос: где проходит граница между реальной мощью и коллективной верой в нее — и не живет ли большая часть политики именно по эту, человечески иллюзорную сторону истины?