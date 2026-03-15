Голый король

Ближний Восток продолжает полыхать. За прошедшие сутки Иран нанес удары по нефтехранилищам в порту Фуджейра. Это очень важный объект ОАЭ.

Порт является одним из немногих терминалов, позволяющих обходить Ормузский пролив. В результате атаки начался пожар, над портом поднялись столбы черного дыма. Все операции по загрузке нефти и нефтепродуктов в порту были временно приостановлены в качестве меры предосторожности. Власти ОАЭ сообщили, что дрон был перехвачен, но падение его обломков вызвало возгорание. Как это знакомо…

Ракетные удары последовали по американской военной базе Ад-Дхафра в 30 км от Абу-Даби (ее уже атаковали ранее – комплексы ПВО “Пэтриот” справиться не смогли).

В Ираке удар пришелся по вертолетной площадке внутри дипломатического комплекса в зеленой зоне Багдада. Над посольством поднимался столб дыма. В сеть попали кадры уничтоженного радар Giraffe 1X (во всяком случае его так идентифицируют осинтеры). Радар предназначен для противодействия беспилотникам. Персы методично ослепляют своего противника.

Также удары наносились по базам американцев в Эрбиле (Иракский Курдистан).

Эти атаки стали ответом на бомбежки иранского острова Харк, который является ключевым центром экспорта нефти Ирана (90% отгрузок).

США рассматривают вариант силового захвата этого ключевого экспортного объекта. Хотя американцы заявили, что били по военным целям, а не нефтяной инфраструктуре, Тегеран расценил это как эскалацию и предупредил о последствиях. Слово свое, кстати, очень быстро сдержал.

Харк остается уникальным благодаря своей огромной мощности (до 10 млн баррелей в сутки, хотя и загружен не полностью) и развитой инфраструктуре. Полностью заменить его нельзя, но персы готовились. Они работали над совокупностю альтернативных терминалов, что создает Ирану стратегическую глубину.

Западная пресса пишет, что Иран зайдействовал порт Джаск на побережье Оманского залива (см. карту). Это самый важный и стратегический альтернативный терминал. Он был введен в строй в последние годы и соединен трубопроводом с месторождениями на севере. Проектная мощность составляет до 1 млн баррелей в сутки. Всего же оценка общего экспорта нефти составляет порядка 2 млн.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил:

“Эта война совершенно ясно доказала одну вещь: американские базы в нашем регионе никого не защищают – они представляют угрозу. Америка жертвует всеми ради Израиля и не заботится ни о ком, кроме Израиля. Любой, кого США одевают, в буквальном смысле обнажен!”

Можно констатировать, что и США проспали беспилотную революцию. Явно недооценив угрозу. Сейчас они в скором порядке перебрасывают на театр боевых действий не только 2500 морпехов с вероятной целью разблокировать Ормузский пролив, но и 10000 беспилотников-перехватчиков для противостояния “Шахедам”.

Разработаны они были для Украины, но Киев – это не Израиль и не ближневосточная нефть. Потерпит, не впервой. У голого короля тришкин кафтан и так по швам трещит. А эти попрошайки с Банковой только просят деньги, да своими мифическими редкоземами торгуют. А нефтедоллары – они вот, горят в терминалах прямо на глазах. Так что своя рубашка ближе к телу, вышиванка подождет.

С. Шилов