1937–1938 годы — один из самых трагических и одновременно мифологизированных периодов советской истории. Сколько человек на самом деле было репрессировано? Кого сажали по политическим статьям, а кто был обычным уголовником? И почему пик репрессий пришёлся именно на годы после принятия «сталинской» конституции?

В новом выпуске цикла «История России: главное» Егор Яковлев и Кирилл Назаренко дают взвешенную картину репрессий 1930-х годов, опираясь на современные исследования.

В этом видео:

— Цифры и факты: сколько человек было приговорено с 1921 по 1954 год

— Уголовники в политических делах: почему многие осуждённые по 58-й статье были на самом деле преступниками

— Сравнение с другими странами: уровень заключённых в СССР, США и современной России

— Массовые операции: как работали «тройки» и что такое «лимиты на расстрелы»

— Репрессии в армии: сколько командиров потеряла Красная армия и почему

— Причины террора: близость войны, недовольство элит и выход НКВД из-под контроля

— Ответственность Сталина: направлял ли вождь репрессии или не справился с управлением

— Судьба военнопленных: фильтрация, недоверие и рассказ Шолохова «Судьба человека»

00:00 – Что мы знаем и не знаем о репрессиях

04:02 – Методологические ошибки: почему мемуарам нельзя верить

08:12 – Численность репрессированных: статистика и её границы

13:59 – Карательная стратегия: суровые законы и правоприменительная практика

17:59 – Политические и уголовные статьи: где проходила граница

24:47 – Репрессии в армии: цифры и гипотезы

27:25 – Пик репрессий: 1937–1938 годы и работа «троек»

32:38 – Конституция 1936 года и парадокс репрессий

38:41 – Причины: война, недовольство элит и мятеж в Испании

42:34 – Эффективность НКВД: удар по разведкам и перегибы

47:45 – Лимиты на расстрелы: как регионы отчитывались перед центром

51:30 – Ответственность Сталина: вождь и выход НКВД из-под контроля

56:58 – Советские лагеря: какие они были на самом деле

01:04:20 – Отличие от нацизма: цель перевоспитания и труд заключённых

01:10:56 – Судьба военнопленных: фильтрация и недоверие

01:22:06 – Генералы в плену и изменение отношения при Хрущёве

01:25:30 – Научный подход: необходимость дальнейшего изучения