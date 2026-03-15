Берег. Юрий Бондарев. Радиоспектакль 1979год.
Радиоспектакль. Ю. Бондарев. Берег.
Приехав по приглашению в Гамбург, советский писатель Никитин узнаёт, что владелица книжных магазинов Эмма Герберт – та самая девушка, с которой он познакомился в далеком мае 1945 года…
Действующие лица и исполнители:
Вадим Никитин — Виктор Коршунов;
Платон Самсонов — Никита Подгорный;
Эмма Герберт, владелица книжных магазинов в Гамбурге — Нелли Корниенко;
Фридрих Дицман, главный редактор издательства “Вебер” — Владимир Кенигсон;
Карл Вебер, директор издательства — Сергей Харченко;
Лота Титтель, его жена, эстрадная певица — Наталья Вилькина;
Алекс, хозяин кабачка “Веселая сова” — Валерий Носик;
Макс, его сын — Александр Овчинников;
Гранатуров, старший лейтенант, комбат — Александр Потапов;
Княжко, лейтенант, командир артиллерийского взвода — Юрий Соломин;
Галя Аксенова, старший лейтенант медицинской службы, военврач — Елена Доронина;
Меженин, сержант, командир орудия — Виктор Борцов;
Зыкин, старший сержант, командир орудия — Евгений Буренков;
Таткин, рядовой, наводчик — Владимир Колосов;
Ушатиков, рядовой, ординарец Никитина — Пётр Складчиков;
часовой — Андрей Манке;
Курт, верволфовец — Олег Штефанко;
солдат — Александр Клюквин.
Инсценировка — Михаил Рогачевский.
Редактор — Ада Дымова.
Режиссёр (театр) — Владимир Андреев.
Музыка (использ.) — Пит Белотте, Джорджио Мородер.
Звукорежиссёр — Роза Смирнова.
Звучит фрагмент песни (I feel love).
Главная редакция литературно-драматического радиовещания.
Государственный академический Малый театр СССР.
