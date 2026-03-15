В ноябре 2025 года Роскачество опросило полторы тысячи человек. Семьдесят восемь процентов ответили, что покупают органические, натуральные или экологически чистые продукты. Почти половина — сорок шесть процентов — заявила, что готова платить за них больше. Главная причина — «польза для здоровья» и «безопасный состав».

Вот как это выглядит в магазине. Стеллаж с крупами, два ряда. Слева — овсянка в зелёной пачке: листочек, надпись «Эко», матовый картон с фактурой крафта. Справа — та же овсянка, тот же вес, тот же завод, но упаковка белая и скучная. Зелёная стоит на треть дороже. Покупатель, который только что сказал социологу «да, готов переплачивать за безопасный состав», берёт зелёную. Он уверен, что платит за отсутствие пестицидов. На самом деле он платит за типографскую краску.

В феврале 2025 года Роскачество проверило шестнадцать торговых площадок — от Ozon и Wildberries до «Ашана» и «Азбуки вкуса» — и обнаружило более четырёхсот пятидесяти товаров с надписью «organic», «органик» или «органический», не имевших сертификата соответствия. Четыреста из них продавались на маркетплейсах. Большинство — импорт с английской маркировкой и красивыми значками «Евролист» или «USDA», которые в России юридической силы не имеют.

Для сравнения: в реестре Минсельхоза на всю страну — двести пятьдесят три сертифицированных органических производителя. Поддельной «органики» на полках оказалось почти вдвое больше, чем настоящих производителей в стране.

Чтобы понять, как это работает, нужно знать, что стоит за словом «органический» по закону. Федеральный закон № 280 вступил в силу первого января 2020 года. Он запрещает использовать слово «органик» без сертификации. Сертификация — это не бумажка за деньги. Это трёхлетний конверсионный период, в течение которого земля должна очиститься от остатков пестицидов. Две инспекции в год, проверка бухгалтерии, агротехнологических карт, семян, хранения, транспортировки. Стоимость — от ста пятидесяти тысяч рублей ежегодно по российским стандартам, от трёхсот тысяч — по международным. Три года работы вхолостую, без права продавать урожай как органический.

Двести пятьдесят три хозяйства этот путь прошли. Остальные — нет.

Когда в 2020-м закон заработал, производители, продававшие обычную продукцию под словом «органик», поступили просто: заменили его на «эко», «био», «экологически чистый», «натуральный», «зелёный». Для покупателя, зашедшего в магазин после работы, разница между «органик» и «эко» — нулевая. Для закона — принципиальная: слово «органик» защищено, слово «эко» — нет.

Пробел заметили. В 2023 году приняли поправку: с первого сентября 2024 года «эко», «био» и все синонимы приравнены к «органик» — и тоже требуют сертификации. Штраф за нарушение — до пятисот тысяч рублей для юридических лиц. Производители должны были либо сертифицироваться, либо убрать слова с упаковки.

А потом случилось неожиданное. В июле 2025 года Госдума приняла закон о переходном периоде: использовать «эко», «био», «экологически чистый», «зелёный» без сертификации разрешено до первого января 2035 года. Десять лет. Закон одной рукой запретил обман, другой — дал десятилетие на его продолжение.

Логика законодателей понятна: многие бренды создавались до появления закона об органике, слова «био» и «эко» — часть зарегистрированных товарных знаков, перерегистрация стоит денег и времени. Но покупателю от этой логики не легче. Он стоит перед полкой и видит «Эко» — в 2025-м, в 2028-м, в 2033-м — и считает, что платит за проверенный продукт. Он не платит. Он платит за шрифт.

Более девяноста процентов продукции, которая позиционируется как «органик», «эко» или «био», таковой не является — это оценка Сергея Коршунова, председателя правления Союза органического земледелия и члена Общественного совета при Минсельхозе. Это не секрет и не разоблачение. Это официальная позиция отраслевого объединения.

Настоящая органическая наценка — двадцать-тридцать процентов к обычному продукту. Она объяснима: три года без пестицидов, ручной труд, низкая урожайность, ежегодные инспекции. Но когда обычный продукт с надписью «эко» стоит на столько же дороже — наценка идёт не на качество, а на маркетинг. Производители алкоголя, бакалеи, оливкового масла, детского питания — именно в этих категориях Роскачество нашло больше всего псевдоорганики — получают премию за то, что напечатали зелёный листочек.

Единственный публично известный случай наказания за гринвошинг в продуктах — штраф сто тысяч рублей компании «Стандартъ» в 2022 году за слово «органический» на упаковке водки. Сто тысяч — при наценке, которая окупает штраф с одной партии.

Как отличить настоящее от нарисованного. Единственный официальный знак — белый листок на зелёном фоне с надписями «органик» на кириллице и латинице, утверждённый приказом Минсельхоза. Любые другие листочки, зелёные значки и надписи Organic на английском — ничего не подтверждают. Настоящий производитель обязан быть в реестре Минсельхоза — он публичный, его можно проверить. Название товара должно совпадать с названием в реестре. Сертификат должен иметь статус «зарегистрирован».

Всё остальное — макароны с листочком. Те же макароны, что рядом. Только дороже.

