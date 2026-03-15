90% «органики» в России — подделка. Вот как это устроено
В ноябре 2025 года Роскачество опросило полторы тысячи человек. Семьдесят восемь процентов ответили, что покупают органические, натуральные или экологически чистые продукты. Почти половина — сорок шесть процентов — заявила, что готова платить за них больше. Главная причина — «польза для здоровья» и «безопасный состав».
Вот как это выглядит в магазине. Стеллаж с крупами, два ряда. Слева — овсянка в зелёной пачке: листочек, надпись «Эко», матовый картон с фактурой крафта. Справа — та же овсянка, тот же вес, тот же завод, но упаковка белая и скучная. Зелёная стоит на треть дороже. Покупатель, который только что сказал социологу «да, готов переплачивать за безопасный состав», берёт зелёную. Он уверен, что платит за отсутствие пестицидов. На самом деле он платит за типографскую краску.
В феврале 2025 года Роскачество проверило шестнадцать торговых площадок — от Ozon и Wildberries до «Ашана» и «Азбуки вкуса» — и обнаружило более четырёхсот пятидесяти товаров с надписью «organic», «органик» или «органический», не имевших сертификата соответствия. Четыреста из них продавались на маркетплейсах. Большинство — импорт с английской маркировкой и красивыми значками «Евролист» или «USDA», которые в России юридической силы не имеют.
Для сравнения: в реестре Минсельхоза на всю страну — двести пятьдесят три сертифицированных органических производителя. Поддельной «органики» на полках оказалось почти вдвое больше, чем настоящих производителей в стране.
Чтобы понять, как это работает, нужно знать, что стоит за словом «органический» по закону. Федеральный закон № 280 вступил в силу первого января 2020 года. Он запрещает использовать слово «органик» без сертификации. Сертификация — это не бумажка за деньги. Это трёхлетний конверсионный период, в течение которого земля должна очиститься от остатков пестицидов. Две инспекции в год, проверка бухгалтерии, агротехнологических карт, семян, хранения, транспортировки. Стоимость — от ста пятидесяти тысяч рублей ежегодно по российским стандартам, от трёхсот тысяч — по международным. Три года работы вхолостую, без права продавать урожай как органический.
Двести пятьдесят три хозяйства этот путь прошли. Остальные — нет.
Когда в 2020-м закон заработал, производители, продававшие обычную продукцию под словом «органик», поступили просто: заменили его на «эко», «био», «экологически чистый», «натуральный», «зелёный». Для покупателя, зашедшего в магазин после работы, разница между «органик» и «эко» — нулевая. Для закона — принципиальная: слово «органик» защищено, слово «эко» — нет.
Пробел заметили. В 2023 году приняли поправку: с первого сентября 2024 года «эко», «био» и все синонимы приравнены к «органик» — и тоже требуют сертификации. Штраф за нарушение — до пятисот тысяч рублей для юридических лиц. Производители должны были либо сертифицироваться, либо убрать слова с упаковки.
А потом случилось неожиданное. В июле 2025 года Госдума приняла закон о переходном периоде: использовать «эко», «био», «экологически чистый», «зелёный» без сертификации разрешено до первого января 2035 года. Десять лет. Закон одной рукой запретил обман, другой — дал десятилетие на его продолжение.
Логика законодателей понятна: многие бренды создавались до появления закона об органике, слова «био» и «эко» — часть зарегистрированных товарных знаков, перерегистрация стоит денег и времени. Но покупателю от этой логики не легче. Он стоит перед полкой и видит «Эко» — в 2025-м, в 2028-м, в 2033-м — и считает, что платит за проверенный продукт. Он не платит. Он платит за шрифт.
Более девяноста процентов продукции, которая позиционируется как «органик», «эко» или «био», таковой не является — это оценка Сергея Коршунова, председателя правления Союза органического земледелия и члена Общественного совета при Минсельхозе. Это не секрет и не разоблачение. Это официальная позиция отраслевого объединения.
Настоящая органическая наценка — двадцать-тридцать процентов к обычному продукту. Она объяснима: три года без пестицидов, ручной труд, низкая урожайность, ежегодные инспекции. Но когда обычный продукт с надписью «эко» стоит на столько же дороже — наценка идёт не на качество, а на маркетинг. Производители алкоголя, бакалеи, оливкового масла, детского питания — именно в этих категориях Роскачество нашло больше всего псевдоорганики — получают премию за то, что напечатали зелёный листочек.
Единственный публично известный случай наказания за гринвошинг в продуктах — штраф сто тысяч рублей компании «Стандартъ» в 2022 году за слово «органический» на упаковке водки. Сто тысяч — при наценке, которая окупает штраф с одной партии.
Как отличить настоящее от нарисованного. Единственный официальный знак — белый листок на зелёном фоне с надписями «органик» на кириллице и латинице, утверждённый приказом Минсельхоза. Любые другие листочки, зелёные значки и надписи Organic на английском — ничего не подтверждают. Настоящий производитель обязан быть в реестре Минсельхоза — он публичный, его можно проверить. Название товара должно совпадать с названием в реестре. Сертификат должен иметь статус «зарегистрирован».
Всё остальное — макароны с листочком. Те же макароны, что рядом. Только дороже.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Спрос на “органику” в России высокий: по опросу Роскачества, 78% покупателей берут “органические, натуральные или экологически чистые” продукты, 46% готовы платить больше. - Покупатель часто платит не за качество, а за образ: зелёная упаковка, слова эко, био, organic, листочки и “натуральный” дизайн создают ощущение безопасности, даже если продукт ничем не отличается от обычного. - Роскачество в 2025 году нашло более 450 товаров с маркировкой organic/органик/органический без сертификата, из них около 400 — на маркетплейсах. - В реестре Минсельхоза всего 253 сертифицированных органических производителя, то есть легальной органики в стране мало, а псевдоорганики на полках — много. - По закону слово “органический” защищено: использовать его можно только после сертификации по ФЗ-280. - Сертификация сложная и дорогая: трёхлетний переходный период, регулярные инспекции, проверка всей цепочки производства, расходы от 150 тыс. рублей в год и выше. - После запрета “органик” производители массово ушли в слова-заменители: эко, био, натуральный, зелёный. - Поправки 2023 года приравняли “эко” и “био” к “органик”, но в 2025 году ввели переходный период до 1 января 2035 года, фактически разрешив использовать эти слова без сертификации ещё десять лет. - Оценка отрасли жёсткая: более 90% продукции, которая позиционируется как органик/эко/био, на самом деле таковой не является. - Реальная органическая наценка оправдана затратами, но в большинстве случаев потребитель переплачивает за маркетинг, а не за подтверждённое качество. - Наказание за гринвошинг пока слабое: известные штрафы малы по сравнению с выгодой от продаж. - Как проверять: смотреть официальный российский знак органики и проверять производителя в публичном реестре Минсельхоза.
Подробный выводПеред нами не просто текст о фальсификации маркировки. Это, по сути, статья о том, как рынок торгует доверием. И здесь особенно интересно не только юридическое устройство обмана, но и его психологическая механика.
1. Что в статье главное по существуГлавная мысль проста: в России огромная часть продуктов, которые визуально и словесно подаются как “органические”, не имеют отношения к настоящей органике в юридическом и производственном смысле. Причина не в каком-то одном злонамеренном производителе, а в сочетании трёх факторов: 1. Высокий потребительский спрос на “чистую” еду Люди хотят покупать безопасность, здоровье и моральное спокойствие. 2. Сложность и дороговизна настоящей сертификации Настоящая органика — это длинный, затратный и жёстко контролируемый процесс. 3. Легальная и полулегальная возможность имитировать органику через язык и дизайн Если нельзя написать “органик”, можно написать “эко”, нарисовать листочек, выбрать крафтовую упаковку и продать тот же товар дороже. То есть статья показывает не случайную лазейку, а системную архитектуру гринвошинга.
2. Почему это работает: не только экономика, но и психологияЗдесь включается очень человеческий механизм: мы редко покупаем только продукт, мы покупаем смысл, который к нему прикреплён. Зелёная пачка овсянки кажется “чище”, хотя овсянка внутри может быть той же самой. Это напоминает, как в отношениях люди часто влюбляются не в человека, а в образ человека. В политике — не в реальную программу, а в красивый лозунг. В технологиях — не в работающий продукт, а в обещание “революции”. С продуктами происходит то же самое: - зелёный цвет = природа; - листочек = экологичность; - bio = польза; - organic = отсутствие химии; - крафтовый картон = честность и простота. Но знак не равен сути. Это очень важная мысль, выходящая за пределы еды: символы легко захватывают наше доверие, когда у нас нет времени проверять реальность. Покупатель после работы смотрит не на реестр Минсельхоза, а на упаковку. И рынок это знает.
3. Закон как зеркало компромиссаЮридическая линия в статье особенно показательная. С одной стороны, государство формально выстроило строгую систему: - есть закон; - есть защищённое понятие “органический”; - есть процедура сертификации; - есть официальный знак; - есть реестр. Это рациональная, почти инженерная часть системы. Как в программировании: есть протокол, есть валидный формат, есть проверка подлинности. Но потом включается другая логика — политико-экономическая. Оказывается, что бизнесу неудобно быстро менять товарные знаки, упаковки и бренды. И потому вводится переходный период до 2035 года. С философской точки зрения это очень знакомая картина: общество декларирует ценность истины, но на практике постоянно откладывает её ради удобства. И это не уникально для России или для продуктов. Так устроены многие сферы: - в экологии мы говорим о снижении выбросов, но переносим реальные меры; - в здравоохранении говорим о профилактике, но инвестируем в лечение последствий; - в личной жизни говорим о честности, но часто предпочитаем комфортную недосказанность. Закон здесь становится не абсолютной границей добра и зла, а инструментом компромисса. И статья как раз показывает цену такого компромисса: покупатель остаётся один на один с маркетинговой иллюзией.
4. Почему “90% подделка” — это не только про подделкуФраза “90% органики — подделка” звучит жёстко, почти как публицистический удар. Но по сути речь не всегда о прямой уголовной фальсификации. Часто это более тонкая вещь — подмена смысла. То есть товар может быть: - не вредным, - не фальшивым в составе, - обычным и пригодным к употреблению, но при этом он продаётся так, будто обладает особым подтверждённым статусом, которого у него нет. Это важное различие. Не вся псевдоорганика — это опасная еда. Но почти вся такая маркировка — это манипуляция восприятием. А это уже серьёзно, потому что разрушает доверие к языку вообще. Когда “эко” ничего не значит, “натуральный” ничего не гарантирует, а “organic” на английском не имеет юридической силы, потребитель живёт в мире знаков без опоры. Почти как в информационной среде интернета, где слов много, а проверенной реальности мало.
5. Экономика иллюзииОчень трезвая часть статьи — объяснение наценки. У настоящей органики повышенная цена логична: - ниже урожайность; - больше ручного труда; - строгий контроль; - долгий переходный период; - расходы на сертификацию. То есть высокая цена тут — следствие реальной себестоимости. Но если обычный товар получает ту же наценку только за счёт “зелёной” упаковки, возникает то, что можно назвать прибылью на когнитивной ошибке. Покупатель думает: Производитель фактически продаёт: Это почти как премиальные подписки в цифровых сервисах, где часть стоимости не за функциональность, а за чувство контроля, статуса или “осознанности”. В еде это особенно чувствительно, потому что затрагивает здоровье, детей, безопасность семьи.
6. Практический смысл статьиТекст полезен тем, что не застревает в возмущении, а даёт конкретный критерий проверки.
Что реально можно сделать покупателю:- искать официальный российский знак органической продукции; - проверять производителя в реестре Минсельхоза; - сверять название товара и статус сертификата; - не считать слова эко, био, натуральный, зелёный доказательством чего-либо; - особенно скептично относиться к маркетплейсам, где псевдомаркировки оказалось больше всего. Это важный переход от эмоции к действию. Потому что разоблачение без инструмента проверки только усиливает цинизм. А здесь инструмент есть: не верить упаковке, верить верификации.
7. Более глубокий смысл: почему нас так легко купить обещанием чистотыЕсть ещё один слой, почти культурный. Современный человек живёт в мире загрязнения — не только химического, но и информационного. Мы перегружены: - рекламой, - тревогой, - недоверием, - ощущением, что всё “ненастоящее”. На этом фоне слово “органик” становится чем-то большим, чем характеристика метода производства. Оно начинает означать: - чистоту, - простоту, - возвращение к природе, - моральное облегчение. То есть мы покупаем не только продукт, но и символическое искупление: Именно поэтому маркетинг так силён. Он торгует не овсянкой, а надеждой на контроль в хаотичном мире. Но, как часто бывает, идеализированный образ заслоняет реальность. Мы влюбляемся в слово “эко”, как в красивую концепцию, и перестаём спрашивать: а что конкретно за этим стоит?
8. Насколько статья убедительнаВ целом статья выглядит убедительной, потому что опирается на: - данные Роскачества; - нормы закона; - цифры по сертифицированным производителям; - оценку профильного отраслевого объединения; - конкретные объяснения механизма сертификации; - пример санкций. Но при этом важно сохранять интеллектуальную аккуратность. Фраза “90% органики — подделка” — это сильное обобщение, основанное на оценке представителя отрасли, а не на тотальной проверке всех товаров на рынке. То есть как аналитический тезис это похоже на правду и хорошо объясняется фактами статьи, но как математически точная цифра требует осторожности. Это не ослабляет главный вывод. Скорее напоминает: даже в разоблачениях полезно отделять точные данные от экспертных оценок.
Итоговый выводСтатья показывает, что проблема псевдоорганики в России — это не случайная аномалия, а системный союз маркетинга, правовых лазеек и потребительской доверчивости. Люди искренне хотят покупать более безопасную еду, но рынок часто продаёт им не подтверждённое качество, а эстетически упакованную иллюзию качества. В этом смысле история с “эко” и “био” — почти модель современного общества вообще. Мы живём среди знаков, брендов и обещаний, которые всё меньше связаны с проверяемой реальностью. И потому зрелость потребителя сегодня — это уже не просто умение выбирать товар, а умение различать символ и факт. Практический вывод очень земной: если нет официального российского знака органики и записи в реестре Минсельхоза, перед вами, скорее всего, не органика, а её имидж. А более глубокий вывод, пожалуй, такой: мы слишком часто платим не за сущность вещи, а за то чувство, которое она нам обещает. Но не в этом ли состоит одна из главных человеческих трудностей — отличить то, что истинно, от того, что лишь красиво похоже на истину? Открытый вопрос: если в повседневной жизни мы так легко принимаем символ за реальность, то как вообще учиться видеть истину — в продуктах, в идеях, в людях и в самих себе?