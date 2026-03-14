Андрей Буровский разбирает, откуда вообще взялись “средние века” как термин, почему их назвали “тёмными”, и где учебники упрощают картину до карикатуры. В выпуске — спор о границах эпохи, готическая архитектура как технологический прорыв, эволюция изображения человека, скачок в земледелии и транспорте (плуг, хомут, стремена), а также книжная революция: бумага, каролингская минускула, стандартизация письма и появление чтения про себя. Финал — про мифологию “упадка” и идею, что после падения Рима началось не “проваливание”, а длинное поступательное развитие Европы и Византии.

00:00 — что такое “средние века” и почему мы так это называем

00:50 — античность/феодализм: упрощение, которое ломает картину

02:50 — кто ввёл термин “средние века” и где ставят старт эпохи

05:10 — “тёмные века” и логика Возрождения

08:24 — готика: Шартр, Кёльн, Нотр-Дам и масштаб эпохи

11:43 — техника и быт: витражи, остекление, ремесло

16:19 — живопись: многофигурные сцены и “жанр” против античного канона

17:53 — почему римляне почти не показывали простую жизнь

18:48 — плуг, хомут, быки и лошади: революция в земледелии

20:23 — стремена и дороги: почему “римские трассы” перестали быть критичны

23:40 — папирус, бумага и возвращение письменности

25:32 — каролингская минускула и чтение про себя

31:06 — Рим vs Средневековье: кого “прославляли” и где появились университеты

32:54 — университетская Европа: мобильные студенты и латинский как общий код

36:33 — “средних веков не было”: провокация и что за ней стоит

38:05 — главный вывод: не упадок, а длинный рост культуры

