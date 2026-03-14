В ходе отчёта председателя правительства Михаила Мишустина перед Государственной Думой была затронута «Почта России». Анонсированы создание рабочей группы, выделение 5 млрд руб. на модернизацию и законопроект о стабилизации финансового состояния, а также об изменениях в работе Почты России. Предложен специальный сбор с маркетплейсов – 3% их оборота, или порядка 90 млрд руб., в пользу «Почты России». Забегая вперёд, приветствуем и обосновываем этот сбор, размеры которого даже меньше лазеек в налогах и регулировании маркетплейсов и их банков.

Деловые СМИ опубликовали выдержки из стратегии «Почты России», утверждённой в конце 2025 года на срок до 2026 года, включая переход на письма госорганов жителям в электронном виде, рост числа доставляемых посылок с интернет-покупками, устранение различий в четыре раза между регулируемыми почтовыми тарифами и рыночными, а также перегибов с трансграничными покупками, с самозанятыми и включая доступ в почтовые ящики и субсидирование печатных изданий.

Сначала представим убытки. «Почта России» показала прибыль за третий квартал 2025 года 10 млрд руб., убытки за девять месяцев 2025 года 13,5 млрд руб. (годовых результатов ещё нет), накопленные убытки за предыдущие годы 35 млрд руб. «Озон» в конце февраля опубликовал результаты 2025 года, указав на прибыль за четвёртый квартал 4 млрд руб., убытки за весь год 1 млрд руб. и накопленные убытки за предыдущие годы 311 млрд руб. Буквально, финансовые результаты «Почты России» лучше «Озона», но «Почту России» продолжили «хейтить» за старомодность, а «Озон» преподносить как светлое цифровое будущее.

У «Озона» годовые убытки вроде всего 1 млрд руб., но почему-то по балансу строка «накопленные убытки» за год выросла с 280 млрд руб. до 311 млрд руб. (на 31 млрд руб.). Не буду углубляться в профессиональные дебри креативной бухгалтерии, просто заострю внимание, что это условно разрешённое творческое применение бухгалтерских стандартов, когда профессионалы тихо всё понимают, а политики, журналисты и рядовые инвесторы верят. Даже без внимания к креативу масштабы накопленных убытков «Озона» почти на порядок больше накопленных убытков «Почты России», а именно 311 млрд руб. и 35 млрд руб.

Маркетплейс «Озона» (в отчёте по электронной коммерции) продолжил работать с убытками в четвёртом квартале в размере 12 млрд руб. и за год 53 млрд руб., а банк «Озон» (финтех) вроде заработал прибыль 18 млрд руб. и 60 млрд руб. соответственно. Без банка маркетплейс глубоко убыточен, как бы несведущие в креативной бухгалтерии журналисты и инвесторы ни трубили о прибыли.

Газета «Завтра» в заметке «Незримое наведение порядка в банках» размышляла о вероятной связи задержания Федеральной службой безопасности главы Агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова с убытками банка «Таврический» масштаба отрицательного капитала маркетплейса «Озона», хотя «Озон» — публичная компания и наравне с банками – под зонтиком единого регулятора финансового рынка (Банка России).

При анализе прибыли банка «Озона» наводят на сомнения резкий рост, а также структура активов и обязательств банка. Крупнейшей строкой в отчётности за девять месяцев в активах является ссудная задолженность 443 млрд руб., в пассивах — вклады физлиц 396 млрд руб., при итого баланса 533 млрд руб. (212, 168 и 265 млрд руб. на начало года). По более подробному балансу для профессионалов с аббревиатурой «Форма 101» можно понять, что ссудная задолженность почти полностью приходится на счета 320 «Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям», 321 «Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам», 322 «Прочие размещённые средства в кредитных организациях», 323 «Прочие размещённые средства в банках-нерезидентах».

Похоже, что Озон-банк «пылесосит» вклады посредством высоких процентов, иначе не получилось бы за девять месяцев более чем удвоить привлечения вкладов. Размещает эти деньги Озон-банк в не раскрываемые в отчётности банки под ещё более высокие ставки. За девять месяцев получил с этих неведомых банков 44 млрд руб. процентного дохода и по вкладам заплатил 32 млрд. По фундаментальной логике банковского бизнеса, межбанковские кредиты дешевле вкладов, а у «Озона», наоборот, дороже. Я не знаю больше ни одного крупного российского банка, у которого межбанковские кредиты столь бы доминировали. Просто выскажу экспертное сомнение, что если с этими межбанковскими кредитами что-то не так – почему в отчётности мне не удалось найти конкретики по этим банкам?

Сомнения усиливаются спецификой аудиторского заверения отчётности «Озона». Отчётность опубликована в виде пресс-релиза, где написано, что «аудиторы компании не проводили аудит или обзорную проверку в отношении финансовой информации по состоянию на 31 декабря 2025 года» (стр. 6 пресс-релиза). Сами же аудиторы по отчётности на 30 сентября 2025 года написали, что «обзорная проверка предполагает существенно меньший объём работ по сравнению с аудитом …вследствие чего не позволяет нам получить уверенность …обо всех существенных обстоятельствах» (стр. 3).

«Почта России» как де-факто госкорпорация проверяется таким числом государственных органов, что её отчётности точно можно доверять. Так, Счётная палата отразила в акте проверки ряд управленческих проблем, но без вопросов к отчётности. По результатам других проверок Счётной палаты нередки сообщения в СМИ по уголовным делам, но мне не известны уголовные дела по результатам аудиторских проверок за последние годы.

Теперь вспомним, откуда начались убытки «Почты России», о чём прямо написано в заметке делового СМИ со ссылкой на принятую стратегию. В 2020 году «Почта России» была монополистом по доставке посылок трансграничной электронной коммерции. Многие читатели вспомнят, что тогда был бум мелких покупок задёшево на «Али-экспрессе» с получением именно в отделениях «Почты России». Потом органы власти пресекли вал импорта без НДС и пошлин через «Почту России», однако, по заявлению Германа Грефа, маркетплейсы недоплатили в бюджет 1,5 трлн руб. именно НДС по импорту, и только с осени 2025 года власти начали наводить порядок в этой части.

Второй проблемой «Почты России» стала специфика зарплат у маркетплейсов, на что также есть намёк в стратегии «Почты России» по самозанятым. По отчётности «Почты России» за девять месяцев, выручка составила 161 млрд руб., затраты на персонал 73 млрд руб., налоги и страховые выплаты с зарплаты 35 млрд руб. Отделения «Почты России» входят в одно юрлицо, и 208 тыс. сотрудников платят налоги по основной системе. По отчётности международной компании публичного акционерного общества (МКПАО) «Озон» за те же девять месяцев, себестоимость продаж составила 169 млрд руб. (почти совпадение по масштабу с выручкой «Почты России»), расходы с выплатами персоналу 88 млрд руб. Сам «Озон» в пресс-релизах для СМИ сообщал о рабочих местах для тыс. чел., обособляя людей основной компании, водителей, курьеров, сотрудников ПВЗ. Численность людей различается в три раза, а суммарные выплаты персоналу почти совпадают? Как получают зарплату порядка 2/3 связанных с «Озоном» рабочих мест? Через ИП и самозанятость?

«Почта России» неудачно поэкспериментировала с Почта-банком, который теперь присоединился к ВТБ. Почта-банк начал открывать отделения в 2019 году и нарастил объём вкладов до 324 млрд руб. к середине 2025 года, а Озон-банк превзошёл этот объём за пару лет. Почта-банк много раз просил государственные регуляторы упростить нормативку для небольших офисов в почтовых отделениях, ориентировался на возрастное население с наличными, работа с которым объективно более трудоёмка. Если бы Озон-банк обязали создать инфраструктуру приёма наличных во всех ПВЗ, как когда-то Почта-банк открывал кассы во всех отделениях почты? У нас по законодательству не должно быть дискриминации не только по принадлежности карты к тому или иному банку (претензия банков к маркетплейсам), а ещё и по наличной или безналичной форме оплаты в ПВЗ (неозвученная претензия). В эпоху господства безналичных расчётов этот вопрос кажется уже неуместным, но это стоило Почта-банку конкурентного проигрыша.

Ещё к слову, Почта-банк наладил информационный обмен с налоговыми органами ещё в январе 2023 года, а Озон-банк сделал подобное только в декабре 2025-го.

События января 2022 года в Казахстане наглядно показали, что экономика останавливается при отключении интернета, а тогда его отключали на 7–10 дней. Жители многих российских регионов иногда сталкиваются с невозможностью заплатить картой через терминал магазина в связи с отключением мобильного интернета из-за дроновой опасности. Росинкас и Банк России разрабатывают концепцию единого оператора критически важной инфраструктуры оборота наличных денег. У «Почты России» 27 из 38 тыс. отделений расположены в сельской местности и в основном убыточны, но именно они обеспечивают оборот наличных, в основном на выплаты пенсий.

Расширение безналичных расчётов в целом и на выплаты пенсий сокращает объёмы перевозки наличных и комиссионные доходы, но без сокращения числа отделений и поездок по перевозке ценностей. Так, по балансу «Почты России», денежные средства сократились с 229 млрд руб. до 102 млрд руб. с 31 декабря 2024 года к 30 сентября 2025 года. Такие изменения – пока ввиду календарного фактора конкретных дат выплат пенсий, но за несколько лет такая тенденция станет очевидной. Росинкасу и «Почте России» целесообразно договориться о системной координации перевозок наличных на сельских территориях, чтобы в рамках единого оператора избегать двойного пробега автомобилей и перевозить малые суммы денег вместе с посылками и письмами.

Подобная инкассации координация перевозки почтовых посылок и покупок на маркетплейсах также будет эффективна на сельских территориях, с помощью тех самых 27 тыс. нерентабельных, но нужных почтовых отделений. Уже во многих почтовых отделениях работают пункты выдачи заказов маркетплейсов, о чём на сайте «Почты России» есть специальный раздел. Для экономики в целом, как и в случае с инкассацией, нерационально ежедневно или еженедельно «гонять» с малыми объёмами автомобили и почты, и доставки маркетплейсов.

Аналогично уместен вопрос регулирования географии ПВЗ, когда «сотрудники» много часов просто просиживают без клиентов, в городских — из-за избыточности числа ПВЗ в каждом квартале, в сельских — из-за малого числа жителей. Когда-то столь же избыточно было количество салонов сотовой связи, чуть ли не на каждом перекрёстке, пока несколько звучных крупных банкротств частных сетей с огромными долгами банкам («Евросеть», «Связной») не уменьшили это количество. Государство уже включило в регулирование маркетплейсов возможность конкретного ПВЗ работать с несколькими маркетплейсами, и эту тематику надо расширять за счёт взаимного пересечения с «Почтой России».

Системно такое сотрудничество можно отладить в рамках анонсированного сбора 3% с оборота маркетплейсов в пользу «Почты России». В конструкцию сбора можно включить закупки маркетплейсами услуг перевозки и выдачи заказов «Почты России», чтобы это был не безвозмездный сбор, а обязательная плата за услуги с правом маркетплейсов выбирать конкретные виды услуг, географию их оказания и объёмы сообразно утверждённым тарифам.

В выдержках из стратегии «Почты России» указано на отставание её комиссий в четыре раза от частных курьерских компаний. СМИ в начале февраля 2026 года писали, что «Озон» доводит суммарные комиссии за средства личной гигиены до 55%, за одежду, детские товары и обувь – до 50%, за мебель, электронику и книги – 42%. Такие комиссии маркетплейсов включают хранение на складе, сортировку, доставку и выдачу, но и у «Почты России» близкая по сути структура логистики. «Почта России» берёт комиссию, исходя из географии доставки, габаритов и веса посылки, с минимальным ростом комиссии при росте стоимости пересылаемого. Маркетплейсы же «снимают сливки» на дорогих товарах и товарах средней ценовой категории, беря высокий процент от их стоимости.

Государственное регулирование комиссий маркетплейсов пока упёрлось в их частный статус, в якобы конкуренцию и «невидимую руку рынка», дошло только до карточек товара и скидочных акций, даже пока без успехов применительно к картам разных банков. Интересно, как бы выглядел бизнес маркетплейсов на государственно регулируемых тарифах структуры и уровня «Почты России»? Шесть лет назад доставка недорогих покупок с «Али-экспресса» через «Почту России» была зримо дешевле, чем теперь подобных – через маркетплейсы. Что-то среднее, уравнивающее регуляторику, было бы полезно в рамках готовящегося законопроекта по «Почте России» и в рамках периодических дополнений в закон о платформенной экономике.

Небольшая оговорка: в этой заметке упор только на «Озон», но не на «Вайлдберриз», просто потому что «Озон» более агрессивно развивает банковский бизнес и имеет большие убытки. «Вайлдберриз» прибыльны, и их банк меньше, но они не являются публичной компанией, не составляют консолидированную отчётность, и их анализ затруднителен. Хотя и к основе их бизнеса применимы изложенные специфические черты налогового и банковского регулирования.

Напоследок просто пофантазируем, вернувшись на пять лет назад, в начало бурного взлёта маркетплейсов. Что, если отделения почты стали бы ИП с зарплатой почтальонов «в конверте» под 6%, почте не ввели бы НДС на посылки с «Али-экспресса», а Почта-банку позволили бы шалости финтеха. Наоборот, «Озону» предписали бы все пункты выдачи заказов сделать филиалами с сотрудниками на основной системе налогов, платить НДС со всего импорта и тщательно просвечивали бы всю специфику Озон-банка. Что позволено Юпитеру, то не позволено быку.

Ещё напоследок, предвидя распространённое мнение о важности маркетплейсов для параллельного импорта и обеспечения СВО: 1,5 трлн руб. недоплаченных маркетплейсами налогов — это в 8 раз больше годовой федеральной программы развития микроэлектроники и во столько же раз больше стоимости всех произведённых за 2025 год FPV-дронов, это как годовое денежное довольствие 600 тыс. рядовых бойцов в зоне СВО. Снабжение экспериментов дроноводов и гуманитарщиков по образцу работы «Почты России» с «Али-экспрессом» образца до 2020 года было бы категорически более эффективным.

Автор – доктор экономических наук

Сергей Ануреев