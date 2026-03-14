Нама и гереро. Первый геноцид XX века / Егор Яковлев
Почему истребление племён гереро и нама в 1904 году называют «черновиком Холокоста»? Как пустыня стала местом массового уничтожения целого народа? Каким образом немецкая приключенческая литература оправдывала геноцид в Африке и чем объясняла его? И как опыт геноцида в Юго-Западной Африке использовался немцами в годы Великой Отечественной войны?
Разбираемся в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио Sputnik.
* Книга А. Гитлера «Майн кампф» – входит в Федеральный список экстремистских материалов, распространение которых на территории РФ запрещено.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Беседа посвящена геноциду народов гереро и нама в Германской Юго-Западной Африке в 1904–1908 годах, который рассматривается как первый геноцид XX века. - Германия признала это преступление официально лишь в 2021 году, согласившись на компенсации Намибии. - Причина восстания — поселенческий колониализм: немцы захватывали лучшие земли, вытесняли местное население, применяли насилие и убийства. - Вождь Самуэль Магереро поднял восстание скорее как попытку принудить колониальные власти к переговорам, а не как реальную военную альтернативу. - Германская метрополия ответила предельно жестоко, отправив экспедиционный корпус под командованием Лотара фон Трота, настроенного не на подавление, а на уничтожение народа. - После битвы при Ватерберге гереро были вытеснены в пустыню, а доступ к воде перекрыт. Это было сознательное создание условий для массового вымирания. - Приказы фон Трота прямо показывают геноцидальный умысел: уничтожить не мятежников, а народ как таковой. - Позднее выживших заключали в концентрационные лагеря и использовали как рабсилу; там люди умирали от голода, болезней и истощения. - По оценкам, было уничтожено до 90% гереро и около 50% нама. - В лекции подчеркивается, что этот опыт стал идейным и практическим предшественником нацистской политики. - Колониальная литература в Германии героизировала эти события и воспитывала будущие поколения в духе расового превосходства. - Упомянуты авторы Максимилиан Байер и Густав Френссен, которые изображали африканцев как “низших”, а истребление — как историческую и даже “божественную” необходимость. - Связь с Третьим рейхом прослеживается и через биографии конкретных людей: участников колониальных войн, близких к Гитлеру, а также расового теоретика Эугена Фишера. - Фишер, работавший в колониальной Африке, позже стал одним из тех, кто научно оформлял расовую политику нацизма и повлиял на Нюрнбергские законы. - Главная мысль лекции: любой геноцид направлен не только против конкретного народа, но и против человечества в целом, потому что нормализует саму возможность массового уничтожения.
Подробный выводВ этом видео показано, что геноцид гереро и нама — это не просто “трагический эпизод колониальной истории”, а важный узловой момент всей истории XX века. Его значение выходит далеко за пределы Намибии. Здесь мы видим, как из колониального насилия рождается модель будущих европейских катастроф.
1. Колония как лабораторияОдин из самых сильных выводов лекции в том, что колонии для европейских империй часто были пространством морального эксперимента, где допустимое расширялось до чудовищного. То, что в Европе считалось бы варварством, в Африке объявлялось “нормой войны”. Это очень важная мысль: цивилизация нередко строила свой гуманизм избирательно. Для “своих” — право и нормы, для “чужих” — расчеловечивание.
2. Геноцид как не вспышка ярости, а системаВ лекции убедительно показано, что речь шла не о случайной жестокости войны, а о последовательной политике уничтожения: - вытеснение с земли, - блокирование доступа к воде, - приказ не щадить женщин и детей, - лагеря, - принудительный труд, - создание условий, при которых народ физически исчезает. То есть геноцид — это не только расстрел. Иногда он работает как механизм: отнять почву, воду, будущее, потомство. В этом смысле насилие принимает почти “административную” форму. И именно это делает его особенно страшным: зло становится бюрократически организованным.
3. Связь колониализма и нацизмаЛекция проводит четкую линию между африканским опытом кайзеровской Германии и практиками Третьего рейха. Это не означает, что Холокост или геноцид славян “целиком выросли” только из Африки, но означает, что важные идеи и методы были обкатаны именно там. Здесь особенно значимы три вещи: - идея Lebensraum — жизненного пространства; - расовое оправдание истребления; - концентрационный лагерь как инструмент управления “лишними” людьми. Это похоже на то, как в технике сначала создают прототип, а затем масштабируют его в другой среде. История, увы, знает такие прототипы не только в машинах, но и в преступлениях.
4. Литература как носитель насилияОтдельно важен анализ колониальной беллетристики. Обычно приключенческий роман воспринимается как нечто безобидное, но здесь видно, что массовая культура может подготавливать сознание. Если читателю снова и снова показывают, что один народ “созидателен”, а другой “природно обречен”, то убийство начинает казаться не преступлением, а частью естественного порядка. Это вообще тревожный закон истории: сначала расчеловечивание входит в язык, потом — в политику, потом — в практику. Идеи редко убивают мгновенно, но они создают атмосферу, в которой убийство уже не кажется невозможным.
5. Практический и нравственный смысл лекцииСамый прагматичный вывод здесь в том, что память о таких событиях нужна не ради ритуального ужаса, а ради распознавания ранних признаков: - деление людей на “полноценных” и “неполноценных”; - разговор о том, что одни “не освоили” свою землю и потому не имеют на нее права; - оправдание насилия как “цивилизаторской миссии”; - превращение целых групп в биологическую или культурную помеху. История показывает: когда общество привыкает к подобной логике хотя бы в отношении “кого-то далекого”, позже эта логика легко возвращается уже ближе — к соседям, а затем и к себе самому.
6. Почему это важно сегодняВ беседе звучит и еще одна глубокая мысль: мы плохо знаем историю глобального Юга, а значит, плохо понимаем современный мир. Это не просто пробел в образовании. Это следствие старой европоцентричной оптики, где одни трагедии считаются “центральными”, а другие — почти факультативными. Но в реальности история человечества едина. Игнорирование африканских катастроф делает наше понимание XX века неполным.
7. Итоговая оценкаГлавный вывод лекции можно сформулировать так: геноцид гереро и нама был не только первым геноцидом XX века, но и важным предупреждением, которое человечество вовремя не услышало. Колониальная практика уничтожения людей по расовому принципу не осталась на периферии истории — она вернулась в Европу в еще более масштабной форме. В этом есть почти трагическая закономерность: насилие, оправданное на окраине мира, однажды приходит в его центр. И потому память о гереро и нама — это не только память о прошлом Африки. Это память о том, как человек способен идеализировать собственное превосходство до такой степени, что перестает видеть в другом человеке человека. И, возможно, самый важный вопрос здесь такой: в какой момент защита “своего порядка” начинает незаметно превращаться в оправдание уничтожения чужой жизни — и умеем ли мы распознать эту грань вовремя?