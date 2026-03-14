Кризис на топливном рынке дает ответ, когда закончится война | Алексей Бобровский и Руслан Сафаров
Война на Ближнем Востоке вызвала первый ценовой шок на рынке нефти: первый, но не последний? О трех сценариях для мировых рынков, о выборах в США и о том, готов ли Трамп выйти из войны, об американском рецепте приготовления шакшуки из Ближнего Востока, об атаках Киева по "Турецким потокам", о том, обыгрывает ли Вашингтон в глобальной игре Пекин и какими будут этой весной экономические договоренности между Россией и Китаем говорят экономист, Директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная тема беседы — влияние ближневосточного конфликта на мировой рынок нефти и газа, а через него — на сроки и пределы дальнейшей эскалации войны. - Нефтяной рынок вошел в фазу высокой волатильности, но, по мнению Алексея Бобровского, хаотичные колебания нужно рассматривать не сами по себе, а как часть более крупного сценария. - В беседе выделены три сценария по нефти: 1. Обмен ударами без перекрытия Ормузского пролива — рост примерно на $10–15. 2. Частичное перекрытие пролива — диапазон $110–130. 3. Длительное и жесткое перекрытие на месяцы — $140–200 и выше. - По логике спикера, нынешняя динамика ближе ко второму сценарию, но рынок уже смотрит в сторону третьего. - США, по оценке Бобровского, пытаются сначала создать шок, а затем “отползти” от него, смягчая последствия через заявления, медийные сигналы, разговоры о резервах и дипломатические жесты. - Важный мотив беседы: Трамп и стоящие за ним силы не заинтересованы в слишком долгой войне и слишком дорогой нефти, потому что это ударит по внутренней американской политике и по экономике США. - Ресурсы стран G7 и стратегические резервы ограничены: они могут временно смягчить дефицит, но не способны полноценно заменить выпадающие объемы, если Ормуз будет перекрыт надолго. - Россия не может одномоментно заместить выпадающие ближневосточные объемы, даже если гипотетически снять часть санкций: мешают логистика, структура потоков и уже существующие контракты. - Европа остается уязвимой: по нефти еще можно искать обходные маршруты, а вот по газу ситуация сложнее, особенно если кризис на Ближнем Востоке затянется. - Китай в этом кризисе — не сторонний наблюдатель, а один из главных скрытых проигрывающих: под ударом его маршруты, энергобезопасность и сама логика проекта “Один пояс — один путь”. - В беседе также проходит мысль, что информационная картина современного мира формируется не реальностью напрямую, а ограниченным кругом крупных западных медиаструктур, которые задают рамку восприятия. - Общий вывод спикера: окно для затяжной войны у США ограничено, а значит, при росте энергетических рисков Вашингтон, вероятно, будет искать форму фиксации “победы” и постепенного отхода.
Подробный вывод
1. Энергетика здесь выступает как более честный индикатор, чем политические декларацииВ данной лекции очень ясно проводится мысль: если политические заявления часто работают как дымовая завеса, то рынок энергоносителей показывает предел допустимого для мировой системы. Это интересный и прагматичный взгляд. Политик может сказать почти что угодно — что все под контролем, что операция успешна, что противник сломлен. Но нефть и газ, в отличие от лозунгов, подчиняются не риторике, а физике поставок, страховым рискам, морской логистике и ожиданиям дефицита. В этом смысле рынок похож на нервную систему организма: человек может убеждать себя, что все спокойно, но если тело в шоке, пульс и температура скажут правду раньше слов. Так и здесь: цена нефти становится не просто экономическим показателем, а маркером глубины кризиса.
2. Ключевой тезис беседы: война длится ровно до той точки, пока выдерживает инфраструктура снабженияЕсли убрать эмоциональную оболочку, суть разговора проста: затяжная война на Ближнем Востоке упирается в вопрос транспортировки нефти и газа. Ормузский пролив — это не просто географическая точка, а своего рода артерия глобального капитализма. Если через нее проходит колоссальный объем нефти и нефтепродуктов, то любое длительное нарушение движения создает не локальный, а системный шок. И в беседе именно это подается как ответ на вопрос “когда война закончится?”: - не тогда, когда стороны “одумаются”; - не тогда, когда политики найдут красивые формулы; - а тогда, когда стоимость продолжения конфликта станет выше его политической выгоды. Это очень материалистичный, но при этом почти философский вывод: история часто любит говорить языком идей, а заканчивает — языком логистики.
3. Почему, по мысли спикера, США будут вынуждены ограничить эскалациюБобровский исходит из того, что американская стратегия не сводится к безумию одного человека. Он прямо спорит с примитивной версией “Трамп просто импульсивен”. Напротив, предлагается гипотеза, что за действиями США стоит набор сценариев: основной, запасной, аварийный. Но даже у сложной стратегии есть пределы. И этот предел — цена нефти, цена бензина, настроение избирателя и интересы внутреннего бизнеса. Иными словами: - до определенного уровня эскалация выгодна; - она создает шок; - дисциплинирует союзников; - расшатывает противников; - позволяет заявить о “силе”. Но если нефть идет к $140–200, то эта же стратегия начинает работать против инициатора. Тогда уже страдает сам центр системы. В этом смысле империи тоже уязвимы: они любят управляемый хаос, но боятся хаоса, который перестает быть управляемым. Отсюда и важнейшая мысль беседы: США, вероятно, попытаются зафиксировать символическую победу и сократить прямое вовлечение раньше, чем энергетический кризис ударит по ним самим слишком сильно.
4. Информационная война здесь не менее важна, чем военнаяОчень характерен фрагмент о роли крупных западных медиа. В этом видео звучит почти постмодернистская, но вполне практичная идея: массовое восприятие реальности конструируется через ограниченный пул медиаплощадок. Это не означает, что фактов нет. Скорее, это означает, что до общества доходят не сами факты, а уже оформленные версии этих фактов. Как в квантовой механике наблюдение влияет на систему, так и в политике подача события влияет на само значение события. Не потому, что истина исчезает, а потому что доступ к ней всегда опосредован. Для энергетического рынка это особенно важно: ожидание дефицита иногда влияет на цену не меньше, чем сам дефицит. Получается своеобразная петля обратной связи: - медиа формируют ожидание; - ожидание двигает цену; - цена становится “доказательством”, что ожидание было верным. Это уже не просто экономика, а психология толпы, усиленная алгоритмами.
5. Россия в этой картине — не всесильный спасатель, а важный, но ограниченный игрокВ беседе подчеркивается важная вещь, которая звучит трезво и без шапкозакидательства: Россия не способна мгновенно закрыть выпадающие объемы ближневосточной нефти. Это важный реалистический момент. В массовом сознании часто возникает иллюзия: если где-то дефицит, значит Россия сейчас просто “включит кран сильнее”. Но энергетика — это не видеоигра. Здесь действуют ограничения: - существующая экспортная инфраструктура; - география портов; - трубопроводная конфигурация; - долгосрочные контракты; - логистика на Восток и на Запад; - структура сортов нефти. То есть у России есть выгода от высоких цен, но нет возможности механически заменить весь Ближний Восток. Это отрезвляющий вывод: в реальной геоэкономике даже крупные державы ограничены материальной архитектурой.
6. Европа снова оказывается заложником собственных иллюзийОдин из скрытых нервов беседы — критика европейской энергетической политики. И здесь чувствуется более широкий философский мотив: цивилизации часто влюбляются в собственные идеализированные представления о себе и теряют связь с реальностью. Европа долго хотела видеть себя пространством: - морального лидерства, - “зеленого перехода”, - постконфликтной зрелости, - автономии от старой ресурсной логики. Но реальность остается упрямой. Промышленность требует энергии. Газ нельзя заменить одним только моральным превосходством. Финансовый центр не возникает там, где над регионом летают ракеты. И если ты разрушил старые источники стабильности, не построив новых, то потом возвращаешься к базовым вещам — цене топлива и устойчивости поставок. В этом смысле беседа показывает не только кризис рынков, но и кризис представлений.
7. Китай — один из главных адресатов происходящегоИнтересна мысль о том, что Ближний Восток важен не только сам по себе, но и как часть более крупного контура давления на Китай. Здесь логика такая: - дестабилизация региона бьет по маршрутам и проектам Китая; - энергетические риски усиливают уязвимость китайской экономики; - американская стратегия может быть шире и направлена не только против Ирана, но и против всей инфраструктуры евразийской связности. Это важный междисциплинарный момент. Иногда мы смотрим на войну как на отдельное событие, а надо смотреть как на узел сетевой борьбы. Война здесь — не изолированный взрыв, а вмешательство в транспорт, финансы, страхование, морские пути, инвестиционные планы, промышленную географию. Похоже на то, как в сложной нейросети нельзя понять результат, глядя на один нейрон. Нужно видеть архитектуру целиком. Так и тут: Иран, Израиль, США, Россия, Китай, Европа — это не отдельные сюжеты, а связанная система.
8. Главный практический вывод: сроки войны определяются не только армиями, но и “энергетическим таймером”Если свести весь разговор к одному практическому выводу, он будет таким: Это очень важная мысль. Победа в современном мире часто становится не фактом, а способом завершить слишком дорогой процесс. Не обязательно тот, кто громче объявил о победе, действительно контролирует ситуацию. Иногда это просто форма выхода из тупика. И в этом есть почти экзистенциальная ирония истории: люди начинают войны из-за амбиций, идеологий, страхов, мифов о себе, а заканчивают их из-за счетов за топливо, нарушенной логистики и страха перед внутренним кризисом.
ИтогВ этом видео проводится достаточно цельная мысль: энергетический кризис становится ключом к пониманию пределов войны. Чем сильнее конфликт бьет по Ормузскому проливу, мировым поставкам нефти и газовому балансу, тем меньше у США и их союзников пространства для долгой эскалации. Россия в этой схеме получает ситуативные преимущества от дорогой нефти, но не обладает ресурсом полностью заменить Ближний Восток. Европа остается крайне уязвимой, а Китай оказывается стратегическим адресатом всей комбинации. Самое сильное в этой беседе — не отдельные цифры, а сам метод взгляда: смотреть не на лозунги, а на инфраструктуру, не на эмоции, а на маршруты, не на декларации, а на пределы системы. Это зрелый подход: реальность не обязана быть красивой, но она почти всегда конкретна. И если это так, то, возможно, главный вопрос сегодня звучит не “кто победит?”, а что раньше исчерпается — военная воля, политическая иллюзия или энергетический запас прочности мира?