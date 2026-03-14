Доктор Шуров о том, как дети попадают в зависимость, и как спасти своего ребёнка
Зависимости у подростков: куда уводят детство и юность, и как этому противостоять. В студии канала «День» нарколог и врач-психиатр Василий Шуров. Ведущая — Мария Дубинская.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе основное внимание уделено тому, как дети и подростки входят в зависимость: сначала через легальные вещества — никотин, вейпы, алкоголь, а затем уже через более опасные формы. - По словам Василия Шурова, возраст первой пробы заметно снизился: речь идет примерно о 11–12 годах. - Главная мысль: первая среда риска — это не улица, а дом и ближайшее окружение. Если родители сами курят или выпивают, но при этом запрещают это детям, возникает разрушительное противоречие. - Подчеркивается, что зависимость в школу чаще заносит не внешний дилер, а уже вовлеченный подросток, который втягивает вокруг себя других. - Распространение психоактивных веществ, по мнению спикера, сегодня в значительной степени ушло в интернет: Telegram, закрытые каналы, закладки, криптоплатежи. - Важный акцент сделан на том, что школы часто стремятся не решить проблему, а скрыть ее, чтобы “ничего не нашли” и можно было отчитаться о благополучии. - Шуров выступает за раннее тестирование и раннее выявление, считая, что это не карательный, а профилактический инструмент. - Один из центральных тезисов: с ребенком нужно говорить заранее, а не после того, как беда уже произошла. - Критически рассматривается влияние гаджетов, соцсетей, блогеров, музыкальной и развлекательной среды, где часто романтизируются деградация, употребление, легкие деньги, азарт и отказ от труда. - Отдельный большой блок посвящен игровой зависимости: она описывается как официальный диагноз, признанный в международной классификации болезней, и как форма ухода от реальности. - Киберспорт в беседе подается крайне критически: как маскировка зависимости под “спорт”. - Соцсети и цифровая среда описываются как пространство, где идет охота за нестабильными подростками: через депрессивные паблики, деструктивные сообщества, манипуляции, вовлечение в опасное поведение. - Важнейшая практическая рекомендация родителям: быть в живом контакте с ребенком, знать, чем он живет, что смотрит, с кем общается, что его тревожит. - Если зависимость уже обнаружена, главное — не отрицать проблему, не покрывать ее и не “откупаться”, а обращаться к специалистам и менять не только ребенка, но и семейную систему.
Подробный выводВ этом видео проводится довольно жесткий, местами даже беспощадный анализ современной подростковой среды. Но за этой резкостью чувствуется важная мысль: зависимость редко возникает на пустом месте. Она не падает с неба, как молния. Она формируется там, где есть сочетание доступности, любопытства, дефицита близости, культурной романтизации и отсутствия ясных границ. Если смотреть глубже, беседа показывает зависимость не просто как медицинскую проблему, а как симптом более широкой социальной болезни. Ребенок оказывается между несколькими силами: - семья, которая часто сама живет в противоречии; - школа, которая боится репутационных рисков; - цифровая среда, которая борется за внимание и дофамин; - массовая культура, где деградация нередко подается как стиль; - рынок, которому выгодно раннее формирование привычки. Это похоже на ситуацию, когда молодое дерево растет не в саду, а на перекрестке ветров. Потом удивляются, почему ствол искривлен. Но вопрос не только в дереве — вопрос в том, в какой почве и в каком климате оно росло.
1. Главный источник профилактики — не запрет, а личный примерОдна из самых сильных мыслей лекции: родительские слова ничего не стоят, если они не подтверждены образом жизни. Это очень трезвый тезис. Ребенок учится не морали в отвлеченном виде, а моделям поведения. Если дома никотин, алкоголь, скрытность, эмоциональная холодность и жизнь “каждый в своем телефоне”, то формально правильные речи не работают. В каком-то смысле семья для ребенка — это его первая “нейросеть обучения”. Что чаще повторяется, то и становится нормой. Не то, что сказано один раз, а то, что проживается ежедневно.
2. Зависимость — это не только вещество, но и логика ухода от реальностиВ беседе очень важно, что рядом с наркотиками обсуждаются: - вейпы; - алкоголь; - ставки; - компьютерные игры; - соцсети; - деструктивный контент. Это не случайный набор. Все это объединяет одно: быстрый способ изменить внутреннее состояние без зрелого усилия. Не прожить тревогу, а заглушить. Не выстроить самооценку, а взять внешнюю подпорку. Не искать смысл, а получить стимул. С философской точки зрения зависимость — это часто форма капитуляции перед реальностью, которая кажется слишком сложной, скучной, болезненной или недоступной. Но парадокс в том, что каждая такая “легкая дверь” постепенно превращается в клетку.
3. Интернет стал не просто средой, а активным участником воспитанияЕще одна важная линия — сдвиг распространения влияния в цифровую сферу. Если раньше опасность представлялась как “плохая компания во дворе”, то теперь “двор” находится в телефоне. Причем этот двор работает круглосуточно, персонализированно и технологически умно. Алгоритмы, блогеры, игровые механики, сообщества — все это действует почти как поведенческая инженерия. Здесь уместна аналогия с азартными системами: сначала тебе дают немного выигрыша, немного признания, немного ощущения силы — а потом закрепляют крючок. В психологии это называется вариативным подкреплением, одним из самых цепких механизмов формирования привычки. И здесь родитель конкурирует уже не просто с дворовой компанией, а с целой индустрией захвата внимания, у которой огромные бюджеты и тонкое понимание слабостей психики.
4. Проблема не только в ребенке, но и в культуре, которая предлагает ему образцыШуров много говорит о блогерах, стримерах, медийных фигурах. Если убрать эмоциональную окраску, суть его позиции понятна: подросток живет не в вакууме, а в символической среде, где есть герои, модели успеха и нормы допустимого. Если успех связывается с: - хайпом, - скандалом, - употреблением, - легкими деньгами, - презрением к учебе, - демонстративной пустотой, то подросток начинает считать это не отклонением, а стандартом. Тут работает древний механизм подражания. Человек, особенно молодой, строит себя через образы, которыми восхищается. Поэтому разговор о зависимости невозможно вести вне разговора о культуре.
5. Игровая зависимость показана как недооцененная, но реальная угрозаОчень важен блок про игры. Часто общество готово признать зависимость от алкоголя или наркотиков, но не готово всерьез признать зависимость от игр. Между тем логика та же: потеря контроля, разрушение режима, ухудшение учебы, конфликты, уход из реальной жизни. Разница лишь в том, что игра выглядит социально приемлемее. Она не пахнет, как алкоголь, и не оставляет столь очевидных следов, как наркотики. Но по структуре воздействия на мозг это тоже захват системы вознаграждения. Особенно важна мысль о том, что мозг не так уж четко различает виртуальное и реальное вознаграждение. Если ребенок в игре переживает власть, достижение, статус, победу, то реальные, медленные и трудные формы роста начинают проигрывать конкуренцию. Это как если бы человек привык питаться только сахаром: обычная еда потом кажется пресной.
6. Родителям предлагают не контроль ради контроля, а включенностьСамая практичная и, пожалуй, самая здравая часть беседы — советы родителям. Их смысл можно свести к нескольким опорам: - быть в контакте с ребенком ежедневно; - обсуждать трудные темы заранее; - не делать вид, что “с нами этого не случится”; - не бояться разговоров о наркотиках, сексе, безопасности, манипуляции; - замечать изменения в поведении; - не выгораживать проблему из ложного стыда; - помнить, что лечить часто нужно не только ребенка, но и всю семейную систему. Это звучит почти банально, но в жизни именно банальное часто и не делается. Люди могут купить ребенку телефон, оплатить кружок, обеспечить еду и одежду — и при этом не знать, что происходит у него внутри. А зависимость часто начинается именно там, где образуется внутренняя пустота без свидетеля.
7. Общий смысл лекции — не в панике, а в пробуждении ответственностиХотя речь спикера резкая и местами полемическая, главный вывод не про безнадежность. Он скорее такой: ребенка еще можно защитить, если взрослые перестанут быть спящими. Не все зависит от семьи. Есть среда, рынок, политика, цифровые технологии, культурные тренды. Но и списывать все на внешние силы — тоже форма бегства. У родителей остается огромная зона влияния: - собственный пример; - атмосфера дома; - качество общения; - ясные границы; - ранняя профилактика; - своевременное обращение за помощью. Если выразить совсем кратко, то мысль беседы такова: зависимость у детей начинается там, где взрослые утрачивают живое участие, а заканчивается она не упреками, а осознанной, системной и честной работой всей семьи. И здесь возникает, пожалуй, самый глубокий вопрос: что на самом деле формирует человека сильнее — внешние запреты или то пространство любви, правды и примера, в котором он растет?