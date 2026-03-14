Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире

Андрей Рудалёв: Почему Запад ест детей?

28 1
Переслано от: Андрей Рудалёв

Необузданное и немотивированное насилие зачастую имеет отсылки к Ветхому Завету, где проявляет себя грозный и карающий Бог, устанавливающий свой Закон. Государство Израиль строит свою политику на аллюзиях и прямой цитации ветхозаветной истории, прикрываясь ей для своей легитимизации. Где-то рядом и Штаты с их протестантской этикой и с трактовкой вышней воли в контексте своей исключительности.

Зачастую и ведут себя, как при чтении стиха 25:17 книги пророка Иезекииля в тарантиновском «Криминальном чтиве»: «и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными; и узнают, что Я Господь, когда совершу над ними Мое мщение».

Ну, да: град земной и град небесный. А тут даже и на вершине холма в звездно-полосатом исполнении. Мессианизм земного града как раз и состоит в каре и мщении. Такова его этика. Все остальное, как-то алчность и банальная нажива – побочка и с лихвой оправдывается тяжкой ношей карающей длани, призванной показать гнев неба, волю которого транслирует град на холме.

«С нами Бог!» – и всё тут. Какие еще нужны аргументы? Этим все уже сказано и на всё руки развязаны. Впрочем, эту надпись на солдатских пряжках можно прочитать: мы – бог. Зачем апеллировать к трансцендентному, когда исключительным самим все дозволено?

Потому массовое убийство иранских детей в Менабе, от которого не моргнули глазом ни США, ни Израиль, не обратила внимания и Европа – для них исполнение долга и из области высшей этики, когда уничтожается будущее «грехопавшего» народа, на него посылаются кары земные. Это манифестация того, что для исключительных нет никаких преград и условностей, они выше этого.

Великий Алексей Лосев писал, что горы трупов в финале трагедий Шекспира – «ужасающий символ полной безвыходности». Вот и сейчас титаническая эстетика града на холме выстраивает очертания руки Армагеддона. Если миссия – кары и мщения, то сверхмиссия – вселенский суд. Выход в массовых смертях. И в этой плоскости уж точно можно стать богами и обрести бессмертие, растрачивая арсенал смертей на других.

Впрочем, не только это. Ещё Сёрен Кьеркегор, излагая рассуждения этика, сетовал на то, что «мысли современного человека жидки и непрочны, как кружева, а сами люди жалки, как кружевницы». Сокрушался по поводу ничтожности и мелочности людских помыслов. Чтобы преодолеть чувство гадливости от всего этого душа, по его словам, обращается к Ветхому завету и Шекспиру. За страстями. Гибельными, убийственными, но буйными страстями, которые днем с огнем не встретишь в размеренном мире современной мелочности.

«Там, по крайней мере, чувствуется, что говорят люди, — там ненавидят, там любят, убивают своего врага и проклинают его потомство во всех поколениях … там — грешат!» – писал датский философ, реагируя на мещанскую унылость европейского капитализма. И этот его пафос можно продолжить восклицанием шекспировского Фортинбраса: «О, груда мёртвых тел! У гордой смерти / Какое торжество в чертогах вечных!» Европа в тупике своего ханжества тоже твердит что-то подобное сквозь зубы. Скоро начнет скандировать.

Не известно, какие чувства испытывал Трамп с подельниками в своем кабинете, разглядывая кадры детских могил, но не исключено, что в его мозгу крутилось близкое к тем строчкам о торжестве в вечных чертогах. Отсюда и их коллективная молитва. Остров Эпштейна ведь тоже был не столько для похоти, сколько для этого торжества, для ощущения пребывания по ту сторону морали, а, значит, над всеми, кого эта мораль связывает. Туда съезжались, чтобы почувствовать себя богами. В этом и вершинность этого острова для западной цивилизации: он дает ощущение богоподобности для избранных. Вот так титаны Возрождения трансформировались в гостей, съезжающихся в чертоги, где возможно переступить любые границы. Там их попросту нет, там все возможно, а любая прихоть становится законом для жертвы. Потому что Бога нет, а гости Эпштейна – боги. И Трамп вновь почувствовал себя богом, отдавая команду на массовое убийство иранских детей.

Но это все для избранных. Западный обыватель, утыкающийся в жизненный тупик и постепенно приходящий к ощущению никчемности существования, тоже получает свой смысл, как в финале шекспировских трагедий. Горы трупов. Резню. Чтобы ощутить величие, могущество, свою значимость. Иначе будет роптать. Стандартная и размеренная жизнь обывателя, периодически требует встряски, обретения осмысленности, а самый лучший смысл и драйв дает, конечно же, кровь. Тут и запускается «заводной апельсин» кровопускания.

Этот образ хорошо отражен в массовой культуре, где представлен особый календарь, когда улыбка – типическая жизнь образцового обывателя прерывается оскалом – отпусканием на волю звериного. Тот же Лосев и за улыбкой Джоконды смог разглядеть людоеда.

День и ночь. Судная ночь. В свое время Голливуд выдал несколько триллеров с таким названием. По сюжету на тот момент – недалекое будущее, а сейчас уже наши дни: 2022 и 2025 годы. Жизнь в Штатах идет по закону, изданному новыми Отцами-Основателями. Теперь раз в год разрешаются любые преступления, начинается охота на людей. На 12 часов в год объявляется управляемый хаос, начинается резня, когда человек человеку – волк.

Кровь этой ночи становится основой благополучия, в том числе и экономического процветания страны. Из смертей создается своеобразный праздник жертвоприношения. При этом жертвы воздаются вовсе не неведомым богам, а, убивая, каждый может почувствовать себя богом и ощутить смысл.

Принцип крови как стихийный, часто слепой движитель мировой истории в фильме оформляется в закон, ставший краеугольным камнем нового процветающего общества. Такова высшая стадия эволюции, когда главенствует правило естественного отбора.

Постепенно философия «судной ночи» обретает и политический оттенок, становится большим бизнесом. Появляются армейские группы, зачищающие дома бедняков, устраивая социальную сегрегацию. Богатые покупают жизни бедных, чтобы устроить себе сафари и насладиться смертоубийством. Все очень близкое от концепции острова Эпштейна. Рядом по смыслу также «Голодные игры» или «Бегущий человек», где есть выживающие, убивающие и наблюдающие, наслаждающиеся зверствами. Так обозначается иерархия общества.

В реальности это началось с операции против Ирака «Буря в пустыне», когда победоносный и карающий нарратив транслировался практически в прямом эфире. Классика жанра: расплывшееся в радости и восторге лицо Хиллари Клинтон от лицезрения зверств, совершённых над ливийским лидером Муаммаром Каддафи.

В тоже время кровопускание – метод и геополитики, которая может быть построена по схожему с законом «судной ночи» принципом. Благосостояние метрополии зависит от управляемого хаоса на периферии. Зачем убивать другого, но своего, когда можно чужака, причем, превращая это убийство в сверхдоходный бизнес? Вот вам и оправдание неоколониализма.

В этом случае не надо жертвовать собой, своими гражданами, достаточно найти подобие аватара – страну, которую не жаль и запустить в ней процессы «судной ночи». Для одних это будет восприниматься за проявление высшей справедливости и свободы, для других способом выпускания пара – внутреннего зверя, параллельно будет решаться ряд других санитарных и дидактических задач.

Страх и жажда крови – становятся структурным элементом миропорядка. Трамп и выступает в роли такого нового Отца-Основателя, формулирующего закон, который до него публично стеснялись артикулировать. Убийство детей в иранском Менабе – одна из статей этого закона, дающая право. В нем интересы «титанов» града на холме сочетаются с обывательскими страстями мелкого западного мещанина, который не прочь запустить свой «заводной апельсин».

Таковы сгущающиеся сумерки Запада. За опускание полога тьмы отвечает все тот же капитализм, призванный сдерживать развитие общества, тешить зверя в человеке.

Андрей Рудалёв

Комментарий редакции

Краткие тезисы статьи

Краткие тезисы статьи

- Автор утверждает, что западное насилие имеет не только политические, но и религиозно-мифологические корни. - В качестве основы он указывает на ветхозаветную логику кары, избранности и мщения, которую, по его мнению, используют Израиль и США. - Американская идея «града на холме» трактуется как мессианская модель, оправдывающая насилие через представление о собственной исключительности. - Массовые убийства, в том числе детей, автор описывает как не случайные издержки, а как проявление системы, считающей себя выше морали. - В статье проводится связь между политическим насилием, культурой зрелища и жаждой крови в западной массовой культуре. - Автор использует Шекспира, Кьеркегора, Лосева как культурные опоры для описания эстетики смерти, тупика европейского сознания и тяги к сильным, разрушительным страстям. - Остров Эпштейна в тексте превращается в символ предельной деградации элит: места, где избранные переживают себя как существ, стоящих «по ту сторону добра и зла». - Образы вроде «Судной ночи», «Голодных игр», «Бегущего человека» подаются как не фантазия, а как культурная модель реального западного общества. - Геополитика Запада, по мысли автора, строится по принципу «управляемого хаоса на периферии»: благополучие центра обеспечивается кровью окраин. - Итоговый тезис: капитализм, мессианизм и эстетизация насилия сливаются в единую систему, где кровь становится и инструментом власти, и способом производства смысла.

Подробный вывод

Статья Рудалёва — это не столько политический анализ в строгом смысле, сколько публицистическая метафизика Запада. Автор пытается показать, что за конкретными военными преступлениями, цинизмом элит и равнодушием общества стоит не набор отдельных ошибок, а цивилизационная логика, в которой насилие сакрализуется, эстетизируется и нормализуется. Если говорить осторожно, в тексте есть сильная интуиция: люди и общества действительно часто оправдывают насилие не только интересом, но и мифом. Никакая империя не говорит о себе: «мы просто хотим ресурсов, рынков и контроля». Она почти всегда облекает свои действия в язык миссии, цивилизации, свободы, божественного замысла или исторической необходимости. В этом смысле автор попадает в важную точку: идеология редко отменяет корысть, но часто делает её морально переносимой. Здесь полезна аналогия с психологией. Человек редко признаёт себе, что движим грубой жадностью или страхом. Он строит более благородный рассказ о себе. То же делает и государство. Оно создает нарратив самопрощения. В таком нарративе насилие перестаёт быть преступлением и становится долгом. Это очень древний механизм: от крестовых походов до колониальных миссий, от революционного террора до «экспорта демократии». Форма меняется, структура — почти нет. Однако важно видеть и уязвимость текста. Автор пишет сильно, но не аналитически нейтрально. Он работает через сгущение образов: Ветхий Завет, Шекспир, Эпштейн, Голливуд, Трамп, капитализм — всё собирается в одну мрачную систему. Это производит мощный эффект, но философски здесь есть риск тотализации: когда сложная историческая реальность сводится к одной объясняющей схеме. Такая схема убедительна эмоционально, но может быть недостаточно точна фактически. Например, связывать весь Запад с единой логикой «людоедства» — это сильный публицистический жест, но реальность противоречивее. В западной культуре есть не только мессианизм и насилие, но и мощная линия самокритики, гуманизма, правозащитной мысли, антивоенных движений, покаянной философии. Тот же Запад породил и колониализм, и его критику; и концлагеря, и Нюрнберг; и эксплуатацию, и язык прав человека. Истина здесь, вероятно, не в том, что Запад «таков по сути», а в том, что в нём особенно резко обнажено противоречие между провозглашаемыми ценностями и реальной практикой силы. С другой стороны, статья точно улавливает один болезненный момент современности: массовое общество нуждается в драме. Когда жизнь становится стандартизированной, бюрократичной, лишённой переживания смысла, человек действительно может искать интенсивность в разрушении, в зрелище катастрофы, в морально санкционированной жестокости. Это видно и в политике, и в медиа, и в индустрии развлечений. В каком-то смысле новостной поток работает как нервная система цивилизации, привыкшей к постоянным уколам возбуждения. Насилие становится не только инструментом, но и контентом. Тут статья интересна как диагноз не только Западу, но и современному человеку вообще. Потому что опасность не в какой-то одной цивилизации как абстрактном чудовище, а в том, что человек легко начинает любить не реальность, а собственную роль в мифе. Империя любит себя как носителя света. Революционер — как орудие истории. Религиозный фанатик — как избранника Бога. Либерал — как хранителя прогресса. Традиционалист — как последнего защитника истины. И когда роль становится важнее живого человека, дети гибнут уже не как дети, а как статистика, символ, «неизбежная цена». Это и есть настоящая деградация: утрата конкретности человеческого страдания. Автор говорит о «поедании детей» как о предельном образе цивилизационного каннибализма. Это, конечно, метафора. Но метафора сильная: система пожирает будущее — и чужое, и в конечном счёте своё собственное. Когда общество привыкает к убийству слабых как к допустимому фону, оно разрушает не только жертв, но и себя. Это похоже на аутоиммунную болезнь: организм, защищая себя, начинает уничтожать собственные ткани. Так и цивилизация, оправдывая насилие во имя порядка, подтачивает основания своего же морального порядка. Практический вывод из статьи может быть таким: - нужно с подозрением относиться к любой риторике исключительности; - нельзя позволять религиозным, моральным или гуманитарным лозунгам скрывать цену насилия; - массовая культура и политика должны рассматриваться не отдельно, а как сообщающиеся сосуды; - важнейшая задача — возвращать конкретность жертве, не давать ей раствориться в идеологии; - любая цивилизация, если она хочет не просто выжить, а не расчеловечиться, должна учиться не только силе, но и самоограничению. Если совсем сжать суть: Рудалёв описывает Запад как систему, где сакрализация силы, капиталистическая выгода и жажда зрелища образуют мрачный союз. С этим можно спорить по степени обобщения, по фактам, по интонации, но трудно отрицать, что статья бьёт в реальную проблему: как легко культура, говорящая о правах и свободе, начинает жить по логике исключения, казни и эстетики смерти. И, пожалуй, самый тревожный вопрос здесь не только о Западе. Он шире: в какой момент человек или цивилизация начинают считать своё насилие не злом, а признаком избранности?
Редактор: fivorg
Источник: https://zavtra.ru/blogs/pochemu_zapad_est_detej
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru