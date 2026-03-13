В Новосибирской области продолжается уничтожение домашнего скота
В Новосибирской области продолжается уничтожение домашнего скота — из-за пастерелеза убивают даже собак, а крупные агрохолдинги тем временем процветают
В селе Новоключи Новосибирской области под видом борьбы с пастереллезом продолжается методичное уничтожение домашнего скота. Во время одного из последних рейдов по умерщвлению животных полицейские, ветеринары, люди в масках, проникли на частную придомовую территорию и «обезвредили» опасных переносчиков инфекции, ссылаясь на «учения». Под ликвидацию попали коровы, бараны, верблюды и даже привязанные собаки.
Как рассказала Readovka местная жительница Ольга (имя изменено), в день, когда к ее семье в дом пришли «ликвидаторы зараженных животных», они уехали с мужем в больницу, оставив соседку присмотреть за хозяйством. Запретив снимать и не подпуская жителей к происходящему, «ликвидаторы» стали убивать животных. Тогда же был задержан местный журналист из Новосибирска Иван Фролов.
За убитый скот Ольге обещали компенсацию в ₽173 за 1 кг животного. Это, по ее словам, значительно меньше сумм, потраченных на содержание скота. Такое методичное уничтожение домашних животных наблюдается во многих субъектах нашей страны, «пастереллез» распространился на Удмуртию, Калмыкию, Башкортостан, Хакасию, Волгоградскую, Курскую, Новосибирскую, Омскую области, а также Алтайский и Забайкальский края. Примечательным является и тот факт, что все животные, по заявлениям местных жителей, являются полностью здоровыми — под предлогом «секретности» владельцам не предоставляют справок о заболеваниях, а кровь на анализы у скота почти не берут.
В Новоключах, по словам Ольги, уничтожены все колхозные животные — там забили всю скотину, а работников отправили по домам без выплат компенсаций. После этого и началась «нейтрализация» животных из личных хозяйств жителей. Местные уверены, что фермерский рынок мяса и молочки выжигают в интересах крупных агрохолдингах: по словам жителей Новоключей, в магазинах в продаже стоит сметана, датированная 9 марта, притом, что карантин уже действует с 6 числа.
Цены в магазинах Новосибирской области на говяжью вырезку, тем временем, достигли ₽1 — 1,3 тыс за 1 кг. Притом, что еще в конце февраля средняя стоимость говядины в регионе составляла около ₽752 за 1 кг. При этом эксперты «не видят увеличения цен». Ранее Readovka писала со ссылкой на собственные источники о начале проверки Следственным комитетом, инициированной председателем комитета Бастрыкиным после обращения местных жителей.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В селе Новоключи Новосибирской области продолжается уничтожение домашнего скота под предлогом борьбы с пастереллёзом. - По словам местных жителей, во время рейдов на частные территории заходили полицейские, ветеринары и люди в масках, при этом происходящее якобы сопровождалось ссылками на учения. - Под уничтожение, как утверждается, попали не только сельхозживотные, но и привязанные собаки. - Жители заявляют, что: - им не показывают документы о подтверждённом заболевании животных; - анализы крови почти не берут; - животных называют заражёнными без прозрачной диагностики. - Местная жительница рассказала, что за убитый скот обещали компенсацию 173 рубля за 1 кг, что, по её словам, не покрывает затрат на содержание животных. - По её словам, сначала был уничтожен колхозный скот, а работников отправили домой без компенсаций, затем началась ликвидация животных в личных хозяйствах. - В тексте утверждается, что аналогичные меры наблюдаются и в других регионах: Удмуртия, Калмыкия, Башкортостан, Хакасия, Волгоградская, Курская, Новосибирская, Омская области, Алтайский и Забайкальский края. - Среди местных жителей распространено мнение, что происходит вытеснение мелких хозяйств в интересах крупных агрохолдингов. - Указывается на рост цен на говядину в регионе: до 1–1,3 тыс. руб. за кг, тогда как ранее средняя цена составляла около 752 руб. за кг. - Сообщается, что Следственный комитет начал проверку после обращений местных жителей.
Подробный выводПеред нами текст не просто о ветеринарных мерах, а о кризисе доверия. И это, возможно, главный нерв всей истории. Формально речь идёт о борьбе с инфекцией, но субъективное восприятие жителей совсем иное: не защита, а вторжение; не санитарная необходимость, а насилие; не профилактика, а демонстративное уничтожение привычного уклада жизни. Здесь важно разделить два уровня истины.
1. Фактический уровеньЕсть заболевание — пастереллёз, которое действительно может быть опасным для животных и требовать жёстких мер. Ветеринарные карантины, убой, ограничения на перемещение животных — это не нечто невероятное, а вполне существующая практика. С этой точки зрения сама идея санитарного вмешательства не абсурдна. Но проблема в другом: если меры законны и обоснованны, они должны сопровождаться: - прозрачной диагностикой, - понятной документацией, - официальными актами, - доступом владельцев к информации, - соразмерной компенсацией, - возможностью обжалования. Если этого нет, то даже правильная по форме мера начинает восприниматься как произвол. В биологии, как и в политике, недостаточно «быть правым» — нужно ещё, чтобы процедура была доказуемой и верифицируемой.
2. Социально-психологический уровеньДля сельского жителя скот — это не просто имущество. Это труд, время, ритм жизни, иногда почти часть семьи. Когда животных уничтожают без ясных объяснений, человек переживает это не как административную процедуру, а как разрушение мира, в котором он жил. Здесь экономика переплетается с экзистенцией. Часто власть мыслит статистикой: очаг, карантин, поголовье, убытки, коэффициенты риска. А человек мыслит иначе: моя корова, мой двор, моя собака, мой хлеб. Это столкновение двух логик — системной и человеческой. И если первая полностью подавляет вторую, возникает то, что мы видим в подобных историях: подозрение, слухи, радикализация, вера в заговоры. И, надо признать, заговоры питаются не только фантазией людей, но и непрозрачностью институтов. Когда не показывают справки, не объясняют основания, не допускают съёмку, задерживают журналистов, — государственная рациональность начинает выглядеть как маска, под которой может быть что угодно. Возможно, там действительно лишь неуклюжая бюрократия. Но переживается это как насилие. А переживание в общественной реальности иногда не менее значимо, чем сухой протокол.
3. Экономический контекстПодозрения жителей о выгоде для крупных агрохолдингов звучат как типичная реакция на ситуацию, где мелкий собственник теряет всё, а крупная структура остаётся устойчивой. И даже если прямого заговора нет, сам механизм капитализации сельского хозяйства действительно работает так, что крупные игроки лучше переживают кризисы, чем частные хозяйства. Это похоже на экологию: пожар в лесу не обязательно кто-то поджёг ради определённого дерева, но после пожара выживают не все виды одинаково. Так и здесь: эпизоотический кризис может объективно усиливать централизацию рынка, даже без злого умысла. И для человека на месте разница между «нас специально выжигают» и «система устроена так, что нас сметает» может быть почти неощутимой — результат один и тот же.
4. Что в этом тексте требует проверкиВажно не впадать в другую крайность — автоматически принимать все утверждения как доказанный факт. Материал опирается в основном на: - слова местных жителей, - эмоциональные свидетельства, - отдельные цифры, - интерпретации мотивов. А это значит, что для объективной картины нужно проверить: - был ли официально подтверждён пастереллёз лабораторно; - какие именно нормативные акты стали основанием для убоя; - были ли оформлены акты изъятия и уничтожения животных; - соответствуют ли действительности данные о компенсациях; - действительно ли имел место рост цен в указанном масштабе; - есть ли подтверждение факта, что убивали собак, и на каком основании; - каковы результаты проверки Следственного комитета. Без этого мы имеем не завершённую картину, а конфликт версий. Но даже конфликт версий уже многое говорит о качестве управления.
5. Практический выводЕсли описанное хотя бы в существенной части верно, то проблема не только в ветеринарии, но и в дефиците правовой и человеческой прозрачности. Государство может бороться с инфекцией, но не должно бороться с людьми так, будто они — побочный материал. Иначе санитарная мера превращается в символ унижения. Самый здравый подход здесь: - требовать публичных результатов экспертиз; - добиваться юридической проверки законности рейдов; - проверять адекватность компенсаций; - фиксировать факты через СМИ, адвокатов, обращения в СК, прокуратуру, Россельхознадзор; - отделять доказанные нарушения от предположений о «заговоре агрохолдингов». Потому что истина в подобных историях редко лежит на поверхности. Иногда есть болезнь, но есть и злоупотребление. Иногда нет заговора, но есть бесчеловечная машина. Иногда система не лжёт полностью — она просто говорит лишь ту часть правды, которая удобна ей самой. И, возможно, самый трудный вопрос здесь не только в том, болели ли животные на самом деле, а в том, почему в отношениях между человеком и институтом доверие оказалось настолько разрушено, что любая официальная мера сразу воспринимается как форма войны — и не это ли сегодня одна из самых опасных эпидемий?