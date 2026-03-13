В Новосибирской области продолжается уничтожение домашнего скота — из-за пастерелеза убивают даже собак, а крупные агрохолдинги тем временем процветают

В селе Новоключи Новосибирской области под видом борьбы с пастереллезом продолжается методичное уничтожение домашнего скота. Во время одного из последних рейдов по умерщвлению животных полицейские, ветеринары, люди в масках, проникли на частную придомовую территорию и «обезвредили» опасных переносчиков инфекции, ссылаясь на «учения». Под ликвидацию попали коровы, бараны, верблюды и даже привязанные собаки.

Как рассказала Readovka местная жительница Ольга (имя изменено), в день, когда к ее семье в дом пришли «ликвидаторы зараженных животных», они уехали с мужем в больницу, оставив соседку присмотреть за хозяйством. Запретив снимать и не подпуская жителей к происходящему, «ликвидаторы» стали убивать животных. Тогда же был задержан местный журналист из Новосибирска Иван Фролов.

За убитый скот Ольге обещали компенсацию в ₽173 за 1 кг животного. Это, по ее словам, значительно меньше сумм, потраченных на содержание скота. Такое методичное уничтожение домашних животных наблюдается во многих субъектах нашей страны, «пастереллез» распространился на Удмуртию, Калмыкию, Башкортостан, Хакасию, Волгоградскую, Курскую, Новосибирскую, Омскую области, а также Алтайский и Забайкальский края. Примечательным является и тот факт, что все животные, по заявлениям местных жителей, являются полностью здоровыми — под предлогом «секретности» владельцам не предоставляют справок о заболеваниях, а кровь на анализы у скота почти не берут.

В Новоключах, по словам Ольги, уничтожены все колхозные животные — там забили всю скотину, а работников отправили по домам без выплат компенсаций. После этого и началась «нейтрализация» животных из личных хозяйств жителей. Местные уверены, что фермерский рынок мяса и молочки выжигают в интересах крупных агрохолдингах: по словам жителей Новоключей, в магазинах в продаже стоит сметана, датированная 9 марта, притом, что карантин уже действует с 6 числа.

Цены в магазинах Новосибирской области на говяжью вырезку, тем временем, достигли ₽1 — 1,3 тыс за 1 кг. Притом, что еще в конце февраля средняя стоимость говядины в регионе составляла около ₽752 за 1 кг. При этом эксперты «не видят увеличения цен». Ранее Readovka писала со ссылкой на собственные источники о начале проверки Следственным комитетом, инициированной председателем комитета Бастрыкиным после обращения местных жителей.

Подписывайся на Readovka в MAX